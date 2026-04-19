ГЕРБ подаде жалба за агитация до изборна секция в Бургас

19 Април, 2026 16:36 1 634 39

Сигналът е внесен от областния координатор на партията Иван Алексиев и касае разположен билборд на политическа партия „Прогресивна България" на по-малко от 50 метра от входа на сграда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПП ГЕРБ – Бургас подаде жалба до Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас за установено нарушение на изборното законодателство, свързано с неправомерно поставен агитационен материал. Сигналът е внесен от областния координатор на партията Иван Алексиев и касае разположен билборд на политическа партия „Прогресивна България“ на по-малко от 50 метра от входа на сграда, в която са разположени изборни помещения – Професионалната гимназия по автотранспорт.

Според ГЕРБ – Бургас това представлява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и създава предпоставки за компрометиране на изборния процес, като накърнява принципите на законност, равнопоставеност и безпристрастност.

В жалбата се настоява РИК – Бургас да извърши незабавна проверка по случая и да разпореди премахването на агитационния материал.

Към сигнала е приложен и снимков материал, удостоверяващ твърдяното нарушение. ПП ГЕРБ – Бургас заявява, че ще продължи да следи за спазването на изборните правила и ще реагира при всяко установено нарушение, за да гарантира честността и прозрачността на вота.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Срещу

    20 7 Отговор
    кого е жалбата ? Може гербавите провокативно да са го изтипосани плаката на другаря летец .

    Коментиран от #10

    16:41 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Според Пеевския Блиц

    14 8 Отговор
    Ножицата между Радев и ГЕРБ се разтваря и вече бившия президент доближава 40-те% а ГЕРБ е на 16 и с минимална разлика пред ПП-ДБ под 2%. Пеевски бил с 8 но в други сайтове пишат че вече е под 6. Възраждане са около 4-те %

    Коментиран от #11

    16:42 19.04.2026

  • 7 1488

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    и демокрацията ви ще падне както пада соць
    льжите винаги се строполяват
    споко

    16:42 19.04.2026

  • 8 Хипотетично

    26 7 Отговор
    Билборда не е опънат днес и оплакването е излишно дребно заяждане.

    16:42 19.04.2026

  • 9 УСА боклук

    13 7 Отговор
    Радев ги отнесе като пионерско поръчение на Димитровски сбор.

    16:42 19.04.2026

  • 10 Печатар

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Срещу":

    Не е изключено. В Кюстендилско се разхвърляха едно време клевети, които аз съм печатал. От гербаджия срещу опонента му. Файлът беше директно от централата им. Та, да, напълно възможно е.

    16:44 19.04.2026

  • 11 Сталин

    20 8 Отговор

    До коментар #6 от "Според Пеевския Блиц":

    Браво. Радев прави правителство на малцинството, ПП ДБ подкрепят определени политики и държавата отлепя от дъното. Борисов духа супата, Пеев е супата.😁

    Коментиран от #16

    16:45 19.04.2026

  • 12 Хасковски каунь

    11 6 Отговор
    И соц. агенцийте не можаха да помогнат на Бочко и Шишко. Последните ще го отнесат с мака+рите

    16:46 19.04.2026

  • 13 Последни данни

    8 7 Отговор
    "Третата зебра диша във врата на втората. Разликата е стотни" -
    Първата социологическа агенция към 15,00 ч.

    Прогресивна България – 38.7%
    ГЕРБ – СДС – 14.0%
    ПП-ДБ – 13.8%
    ДПС – 7.6%
    Възраждане – 5.2%
    БСП - Обединена левица – 4.1%
    Величие – 3.4%
    МЕЧ – 3.2%
    Алианс за права и свободи – АПС – 2.1%
    Сияние – 1.9%
    Има такъв народ – 0.7%

    Коментиран от #27

    16:47 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    10 5 Отговор
    Сикаджииският мутренски кмет го опъна снощи да злепостави прогресивната партия

    16:48 19.04.2026

  • 16 Според пиара му Барека

    9 8 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Който е на терен и публикува данни ,Радев доближавал 130 депутати и няма да прави правителство на малцинството а самостоятелно правителство с пълно мнозинство

    Коментиран от #17

    16:48 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тома

    15 1 Отговор
    За първи път чувам че герб се жалват и то в Бургас.Ега си.

    16:55 19.04.2026

  • 19 Радев води с 25 процента

    14 2 Отговор
    ГЕРББ да оставят показания, а не да подават или да си подават каквото и да е. Да отиват да оставят показания, защото Борисов, Маринов и още десетина трябва да лежат в затвора, а не цялата партия нагаждачи

    17:01 19.04.2026

  • 20 Копие

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Защо пишеш с ника на Сталин. Не си Сталин

    Коментиран от #22

    17:01 19.04.2026

  • 21 Отговор

    13 3 Отговор
    След три часа ще започне оплакването и погребението на ГЕРБ. Имат не повече от ново начало и са 4та политическа "сила"

    17:05 19.04.2026

  • 22 Сталин

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Копие":

    Да, не съм, ако не знаеш, Сталин умре 53-та, великият евреин Берия свърши добра работа.😁

    17:07 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дани

    13 3 Отговор
    Мафията гробарска си измисля какво ли не НО НАРОДА ИМ ПОКАЗВА ЧЕ НЕ СА ЖЕЛАНИ !!!

    17:12 19.04.2026

  • 25 мдда

    7 3 Отговор
    Абсолютно фиаско на избори и тъжен ден за България!

    17:13 19.04.2026

  • 26 Нямахте ли

    9 3 Отговор
    отверка да демонтирате билборда отверкаджии

    17:14 19.04.2026

  • 27 Уточнение

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последни данни":

    Абсолютна лъжа.

    17:20 19.04.2026

  • 28 Емигрант

    4 3 Отговор
    Абе защо не спрете тези ВРАЧКИ с тези проценти, това е намеса в съзнанието на хората, на тези им се плаща те работят от канторите си и според пачките, а много от простолюдието се влияят от тези резултати и не гласуват по съвест, а според това кой колко % е направил до момента ? В коя демокрация в ЕС "врачките" са допуснати по време на избори да съобщават резултат в % до момент, няма такива намеси никъде, аз гласувам и за друг Парламент и до сега за 27 г.не съм забелязал такава намеса ! Поне 20-30 % от тези които ще гласуват гледат тези проценти и си сменят мнението, така губи демокрацията, а корупция ръкопляска !

    17:27 19.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 НАЙ-НАКРАЯ

    4 1 Отговор
    ВЕЧЕ СТЕ В КАНАЛА.
    ЩЕ ИМА ПРАЗНЕНСТВА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА.
    А ТОЗИ ДЕН ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА
    НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.

    17:34 19.04.2026

  • 33 А ГЕРБ КУПУВА ЯКО

    4 1 Отговор
    Що глас накупиха

    17:50 19.04.2026

  • 34 истина

    3 1 Отговор
    Днес ще проличи кой купува гласове. При избираемост 50% крадените пари нямат стойност.

    17:56 19.04.2026

  • 35 Индобългарка

    1 2 Отговор
    - ми сига за кого да фъргам...?

    17:58 19.04.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Ега ти смотаните герберасти!🤣

    18:49 19.04.2026

  • 37 Факт

    1 0 Отговор
    Радев ги смачка отверкаджиите и ортаците им ! Иде смяна на прокурора и ВСС ! Браво българи !

    19:24 19.04.2026

  • 38 Въпрос

    1 0 Отговор
    Къде р чалгаджията фа коментира ? 0.3 % хихи

    19:27 19.04.2026

  • 39 гошо

    1 0 Отговор
    А ГЕРБсвинята где е?Пази чекмеджето ли?

    20:44 19.04.2026

