Николай Младенов гласува в Кайро

Гласувах! Не очаквах днес да съм в Кайро, но така се случи. Винаги когато вляза в тъмната стаичка с бюлетина в ръка, изпитвам вълнение.

Това написа във "Фейсбук" върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов.

Както и напоследък разочарование от неспособността на политическите лидери да постигат компромиси. Както и страх от това свободна и демократична България, да не загуби посоката си на развитие.

Както и вяра, че българският народ в крайна сметка има здрав разум и няма да позволи залитания. Може разочарованието, страха и вярата ми да са наивни, но те са си с мен, в тъмната стаичка, когато остана сам с бюлетината в ръка.

Вероятно не съм само аз а тези мисли днес. Вероятно днес във всички нас се сблъскват подобни емоции. Вероятно всеки един от нас им дава своя отговор, като пусне бюлетината или натисне копчето на машината за гласуване.

Моят отговор е ясен. Аз няма да се предам на страха и разочарованието, защото вярата ми в здравия разум на българския народ е силна и не ми е изневерявала никога. Бог да пази свободна и демократична България!