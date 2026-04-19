Новини
България »
Николай Младенов гласува в Кайро
  Тема: Избори

Николай Младенов гласува в Кайро

19 Април, 2026 17:36 1 116 26

  • николай младенов-
  • египет-
  • кайро-
  • гласуване

Моят отговор е ясен. Аз няма да се предам на страха и разочарованието, обеща върховният представител на Съвета за мир за Газа

Николай Младенов гласува в Кайро - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гласувах! Не очаквах днес да съм в Кайро, но така се случи. Винаги когато вляза в тъмната стаичка с бюлетина в ръка, изпитвам вълнение.

Това написа във "Фейсбук" върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов.

Както и напоследък разочарование от неспособността на политическите лидери да постигат компромиси. Както и страх от това свободна и демократична България, да не загуби посоката си на развитие.

Както и вяра, че българският народ в крайна сметка има здрав разум и няма да позволи залитания. Може разочарованието, страха и вярата ми да са наивни, но те са си с мен, в тъмната стаичка, когато остана сам с бюлетината в ръка.

Вероятно не съм само аз а тези мисли днес. Вероятно днес във всички нас се сблъскват подобни емоции. Вероятно всеки един от нас им дава своя отговор, като пусне бюлетината или натисне копчето на машината за гласуване.

Моят отговор е ясен. Аз няма да се предам на страха и разочарованието, защото вярата ми в здравия разум на българския народ е силна и не ми е изневерявала никога. Бог да пази свободна и демократична България!


Египет
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    23 0 Отговор
    Гласувах за герб защото те могат да крадат и с г.за си.

    17:38 19.04.2026

  • 2 Лост

    26 1 Отговор
    Защо не си стоиш в Израел?

    17:38 19.04.2026

  • 3 Пустиня(к)

    10 0 Отговор
    Денка Клепача и она гласува преди малко. Вика, "само да са оправа малко отдоле и ида". Добре, че изчаках и само преполвих рикията.

    17:39 19.04.2026

  • 4 авантгард

    12 0 Отговор
    А, как в тъмна стаичка бре момче?
    Тук у нас на светло гласуваме.
    То дано в тъмното и друго не сте правили там, знае ли ви човек, модерните.

    17:39 19.04.2026

  • 5 Кой

    24 0 Отговор
    Се интересува кво е направил тоя продажник

    17:41 19.04.2026

  • 6 Баце

    22 0 Отговор
    Ама и евреите ли имат право да гласуват за български парламент?

    17:41 19.04.2026

  • 7 Още някоя хазарска ППДБ

    21 0 Отговор
    гни да да пуснте за реклама?

    17:41 19.04.2026

  • 8 В ,,тъмната стаичка"

    6 0 Отговор
    На плац Пигал!

    17:42 19.04.2026

  • 9 хмммм

    19 0 Отговор
    За какво гласува тоя масон?

    Коментиран от #13

    17:42 19.04.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 0 Отговор
    Ама той българин ли е?🕌🦧🕌

    Коментиран от #16

    17:46 19.04.2026

  • 11 Бат Венце Сикаджията

    12 0 Отговор
    И в Майро да гласува кой го интересува бе?

    17:46 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "хмммм":

    За евроатлантически скъпоценности!💋🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #23

    17:46 19.04.2026

  • 14 голям праз

    5 0 Отговор
    че някакъв си бръмбар гласува за гроб

    17:52 19.04.2026

  • 15 Атина Палада

    5 0 Отговор
    И нас какво ни интересува НиколайЧО къде е гласувал?

    17:57 19.04.2026

  • 16 Такъв се води документално

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    То и зеленияпор се води документално украинец, че и президент.

    17:59 19.04.2026

  • 17 Идеи много, обещания още повече,

    1 0 Отговор
    а на практика 38 години се случи едно нищо. Падането на борда е само абсолютната равносметка за това. От приватизацията за добро и гладуващите работници оставени на улицата без избор, заплати и поминък, през сълзите в НАТО, гордостта за Европейска България макар и "по милост" единствено заради теритолиалната принадлежност на Черно море в прилежаща площ с Румъния, обещанията за 800 дни, призивите "Събуди се българино"; "братя и сестри сънародници", със сигурност пропускам още, но все плеяди, кухи обещания, а резултат 00 и до днес,. 38 г по-късно никой няма "топки" да изкара един пълен мандат, нито на Дондуков 1, нито на Дондуков 2. Нашите избранници сами саботират собственото си управление за да може да се продължава да се "бозае" хазната и заобикаляйки Конституцията в която всички се кълнат.

    18:03 19.04.2026

  • 18 Охоооо

    3 0 Отговор
    Ето го….ама къде изчезна този велик ум?

    18:03 19.04.2026

  • 19 Хич

    3 0 Отговор
    да не се размотава и да се фотографира другаря турист на чужди сметки ! И с тая бяла тениска като ученик от соца по физическо възпитание .

    Коментиран от #20

    18:13 19.04.2026

  • 20 Турист турист ама на

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хич":

    На Тръмп

    18:17 19.04.2026

  • 21 Туин Пийкс

    5 0 Отговор
    В "тъмната стаичка" всичко друго може да е правил, но не и да гласува. Най-вероятно е бил в тъмна стая с тъмни хора и е вл салами..

    18:27 19.04.2026

  • 22 ЖикТак

    1 0 Отговор
    Смешник , организирал една конференция в близък град до София , след която последвала Изненада

    18:34 19.04.2026

  • 23 Забравила си,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Бананите

    19:14 19.04.2026

  • 24 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Тая МИШКА Е ГЛАСУВАЛА ТИКВУН 100%

    19:20 19.04.2026

  • 25 БОКЛУК

    1 0 Отговор
    БОКЛУК

    19:27 19.04.2026

  • 26 .....

    0 0 Отговор
    Как е Фараона?

    20:20 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове