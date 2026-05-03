Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет

3 Май, 2026 08:47 717 9

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили във фъстъците от три до пет пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини – силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Осемнадесет тона фъстъци с черупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Това съобщиха от БАБХ.

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от три до пет пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини – силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София.

Най-голямо е наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни.

Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Пак ли ще правим

    4 0 Отговор
    Олио?

    08:52 03.05.2026

  • 2 Пич

    15 0 Отговор
    Сега ще кажете, че е дребна работа, ама - къде са нашите фастъци?! Щото ония камилари, у песъците направили фастъци чак и за износ, тука никой не пипа да работи, щото краде субсидии!!!

    08:53 03.05.2026

  • 3 А, колко

    9 0 Отговор
    Тона вече сме изяли…..

    08:56 03.05.2026

  • 4 А ми

    9 0 Отговор
    Боба от Египет в Лидъл и фъстъците от сащ в Билла проверени ли са или Роско е прибрал парите за хотела с водопада вместо за изследвате на пестициди

    Коментиран от #9

    09:05 03.05.2026

  • 5 Пенчо

    6 0 Отговор
    Не са си платили на когото трябва!

    09:05 03.05.2026

  • 6 Тиквата +Шиши =💩

    8 0 Отговор
    Това е 0.001% от всички опасни стоки които влизат през пристанище Варна. Тимаджиите държат здраво фронта, и всичко влиза в държавата без да има някакъв контрол 💩💩

    09:11 03.05.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    6 0 Отговор
    глупости
    просто не са си платили данък чекмедже

    09:12 03.05.2026

  • 8 Баце

    3 0 Отговор
    Такива скандали ще доидат дюшеш на новото правителство. Ще падат глави.

    09:19 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

