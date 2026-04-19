Изборен казус във Варна. Жена разбра, че е "гласувала", без да е пускала бюлетина в урната
  Тема: Избори

Изборен казус във Варна. Жена разбра, че е "гласувала", без да е пускала бюлетина в урната

19 Април, 2026 19:22 1 631 17

Членовете на комисията съобщили на гласоподавателката, че срещу името ѝ вече има поставен подпис, вписани били и данни от чужда лична карта. От РИК - Варна заявиха, че е станала техническа грешка

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборен казус във Варна. Жена разбра, че е “гласувала”, без да е пускала бюлетина в урната. Секцията е в Медицинския колеж в морската столица. Членовете на комисията съобщили на гласоподавателката, че срещу името ѝ вече има поставен подпис, вписани били и данни от чужда лична карта. От РИК - Варна заявиха за NOVA, че е станала техническа грешка, при която са били въведени данните на друг избирател в грешно поле. По случая е съставен протокол.

Междувременно има регистрирани проблеми с машините за гласуване, които продължават. Секционни комисии сигнализират за дефект при разписките, които излизат нечетими или празни. 8 станаха вече секциите, в които техниците не са успели да коригират проблема и се е стигнало до гласуване изцяло на хартия.
Изборният ден във Варна започна спокойно. Малко над 429 000 жители на областта имат право на глас. Те ще могат да дадат вота си в общо 657 секции.
По-рано днес над 50 машини дадоха дефект малко след старта на изборния ден в морската ни столица, съобщават от РИК. Част от устройствата отпечатвали празни бюлетини или такива, при които вотът на избирателя не може да бъде разчетен. Техниците успели да оправят повечето машини, но в четири секции това не било възможно и се стигнало до гласуване само с хартиени бюлетини.
В село Неофит Рилски гражданин неволно сам блокира машината, като дръпна разписката прекалено рано – преди да се чуе звуковият сигнал.

Варна се нарежда на едно от последните места като области в страна с най-ниска избирателна активност. Някои разказват, че предпочитат плажа, а не да отидат до урните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    В секцията до моята не слагали цял ден печати на бюлетините.

    19:27 19.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    23 1 Отговор
    Майка ми от 5 години гласува така. А е мъртва от 6.

    19:28 19.04.2026

  • 3 авантгард

    8 5 Отговор
    Еееее нищо де, случва се, няма да обърне каруцата един глас.
    То фалшификациите са на едро.

    19:29 19.04.2026

  • 4 комуняга от 1989г

    15 0 Отговор
    в бг-то така стават "демократичните" избори, мамини гугутки!

    19:29 19.04.2026

  • 5 Съд и затвор за продажните членове на

    16 2 Отговор
    ЦИК, също и заради машините, които са знаели, че неработят, но умишлено си мълчат

    19:30 19.04.2026

  • 6 Абе за какво

    19 2 Отговор
    се бутате да гласувате, като отдавна е изгласувано и се знае каво ще става за десет години напред.

    Коментиран от #9

    19:30 19.04.2026

  • 7 СЕГА РАЗБРАХТЕ

    10 6 Отговор
    КАК„ПСЕВДФО АТЛАНИКА” МУНДИР ПЕЧЕЛИ🆘
    СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ КОН БОБ ЯДЕ ЛИ...

    Коментиран от #13

    19:31 19.04.2026

  • 8 закон на мърфи

    14 0 Отговор
    народ без критично мислене,става само за киснене!

    19:36 19.04.2026

  • 9 само за наивници

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Абе за какво":

    Лошото че 70% от хората мислят като теб.Ще ти го обясня на разбираем език.Ако 5 човека гласуват лесно се манипулират ако са 105 става по трудно ако са 1005 още по трудно.Повтарям, ако имаш фирма с десет човека лесно ги връткаш но ако са 500 по трудно ще ти е .Аз гласувах и интересното беше че до сега толкова народ не съм виждал да чака за да гласува,а в същото време медиите пишат че е слаба избирателна активност,и такива като теб си казват..то всичко е наредено за какво да ходя..а на кого са медиите? С една дума не им е изгодно да има много гласуващи ,защо?Отговора е в началото на коментара ми.

    Коментиран от #15

    19:48 19.04.2026

  • 10 леля Асенка Василева 🌈🌈

    6 0 Отговор
    Затуй пък моите изборни екскурзианти по чужбина гласуван многократно като обикалят по цял ден всички открити секии.

    19:50 19.04.2026

  • 11 ачи как иначи

    3 0 Отговор
    муню ше спечели?

    19:58 19.04.2026

  • 12 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Бантускотче аз да се нариичам, първа раадост е за меенее!

    20:05 19.04.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "СЕГА РАЗБРАХТЕ":

    Айде ся, много знаеш дали е за него, по-скоро е Боко или Шиши…

    20:23 19.04.2026

  • 14 георги стоянов

    1 0 Отговор
    Какво гласуване очаквате от града на подкаблучниците?!

    20:34 19.04.2026

  • 15 НАЙЙЙ ПРОСТО ТИ ГО ОБРИСУВАН

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "само за наивници":

    АКУ ШЕ И 100 ПРОЦЕНТА ДА ГЛАСУВАТ ЧУВАЛИТЕ И СИИИЧКО ОТ СЕЙЦИИТЕ СЕ ,,ФЪРЛЯ,, В РЕКАТА И СЕ ЧАКА ЛИСТА С РЕЗУЛТАТИТЕ НАГЛАСЕН ОТ КОЗЯК. ПО ПРОСТО НЕ МОГА ДА ТИ ГО ОБЯСНЯ. ОБАЧЕ ИСТНСКИ ПРОБЛЕМ ША Е АКО ГЛАСУВАТ 5 ПРОЦЕНТА ОТ ПОПУЛАЦИЯТА ТОГАВА Е ЩЕЖЕ КРАХЪ НА КОЗЯК...

    20:56 19.04.2026

  • 16 Ицо Багера

    1 1 Отговор
    Герб или ДПС са гласували от нейно име.

    21:20 19.04.2026

  • 17 Боци

    4 0 Отговор
    От триисе годин настъпваме мотиката, те така и сега. Наесен ако е рекъл Господ пак.

    21:22 19.04.2026

