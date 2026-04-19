Изборен казус във Варна. Жена разбра, че е “гласувала”, без да е пускала бюлетина в урната. Секцията е в Медицинския колеж в морската столица. Членовете на комисията съобщили на гласоподавателката, че срещу името ѝ вече има поставен подпис, вписани били и данни от чужда лична карта. От РИК - Варна заявиха за NOVA, че е станала техническа грешка, при която са били въведени данните на друг избирател в грешно поле. По случая е съставен протокол.
Междувременно има регистрирани проблеми с машините за гласуване, които продължават. Секционни комисии сигнализират за дефект при разписките, които излизат нечетими или празни. 8 станаха вече секциите, в които техниците не са успели да коригират проблема и се е стигнало до гласуване изцяло на хартия.
Изборният ден във Варна започна спокойно. Малко над 429 000 жители на областта имат право на глас. Те ще могат да дадат вота си в общо 657 секции.
По-рано днес над 50 машини дадоха дефект малко след старта на изборния ден в морската ни столица, съобщават от РИК. Част от устройствата отпечатвали празни бюлетини или такива, при които вотът на избирателя не може да бъде разчетен. Техниците успели да оправят повечето машини, но в четири секции това не било възможно и се стигнало до гласуване само с хартиени бюлетини.
В село Неофит Рилски гражданин неволно сам блокира машината, като дръпна разписката прекалено рано – преди да се чуе звуковият сигнал.
Варна се нарежда на едно от последните места като области в страна с най-ниска избирателна активност. Някои разказват, че предпочитат плажа, а не да отидат до урните.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 авантгард
То фалшификациите са на едро.
19:29 19.04.2026
5 Съд и затвор за продажните членове на
19:30 19.04.2026
6 Абе за какво
7 СЕГА РАЗБРАХТЕ
СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ КОН БОБ ЯДЕ ЛИ...
9 само за наивници
До коментар #6 от "Абе за какво":Лошото че 70% от хората мислят като теб.Ще ти го обясня на разбираем език.Ако 5 човека гласуват лесно се манипулират ако са 105 става по трудно ако са 1005 още по трудно.Повтарям, ако имаш фирма с десет човека лесно ги връткаш но ако са 500 по трудно ще ти е .Аз гласувах и интересното беше че до сега толкова народ не съм виждал да чака за да гласува,а в същото време медиите пишат че е слаба избирателна активност,и такива като теб си казват..то всичко е наредено за какво да ходя..а на кого са медиите? С една дума не им е изгодно да има много гласуващи ,защо?Отговора е в началото на коментара ми.
13 Пилотът Гошу
До коментар #7 от "СЕГА РАЗБРАХТЕ":Айде ся, много знаеш дали е за него, по-скоро е Боко или Шиши…
15 НАЙЙЙ ПРОСТО ТИ ГО ОБРИСУВАН
До коментар #9 от "само за наивници":АКУ ШЕ И 100 ПРОЦЕНТА ДА ГЛАСУВАТ ЧУВАЛИТЕ И СИИИЧКО ОТ СЕЙЦИИТЕ СЕ ,,ФЪРЛЯ,, В РЕКАТА И СЕ ЧАКА ЛИСТА С РЕЗУЛТАТИТЕ НАГЛАСЕН ОТ КОЗЯК. ПО ПРОСТО НЕ МОГА ДА ТИ ГО ОБЯСНЯ. ОБАЧЕ ИСТНСКИ ПРОБЛЕМ ША Е АКО ГЛАСУВАТ 5 ПРОЦЕНТА ОТ ПОПУЛАЦИЯТА ТОГАВА Е ЩЕЖЕ КРАХЪ НА КОЗЯК...
