От ЦИК обявиха края на изборния ден
  Тема: Избори

От ЦИК обявиха края на изборния ден

19 Април, 2026 21:48 1 943 22

Общо 6 575 151 бе броят на имащите право да гласуват, а 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции, както и един независим кандидат, бяха регистрирани за изборите

От ЦИК обявиха края на изборния ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви края на изборния ден за предсрочните парламентарни избори, на които българските граждани гласуваха за състав на 52-то Народно събрание, на свое заседание, излъчвано онлайн, предават от БТА.

Изборният ден в страната започна нормално, съобщи сутринта председателят на ЦИК Камелия Нейкова на брифинг.

Към 16:00 ч. избирателната активност за страната е 34,63%, съобщи на брифинг зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. На предишните предсрочни парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 16:00 ч. е била 26,25%. Така че избирателната активност сега е с 9% по-висока, добави тя.

Общо 6 575 151 бе броят на имащите право да гласуват, а 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции, както и един независим кандидат, бяха регистрирани за изборите, 113 224 души са подалите заявление за гласуване по настоящ адрес, а избирателите на възраст между 18 и 35 години са 1 445 978.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 14 Отговор
    Рубата ще се ожени за Кокор в името на България.Честито на неговите избиратели

    21:50 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    11 2 Отговор
    Ега ти колко сме се стопили... Еваллата, баце! Поклон доземи!🤣🤣🤣

    21:52 19.04.2026

  • 4 Резил

    24 2 Отговор
    Край и на ГЕРБ!

    Коментиран от #6

    21:53 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Резил":

    Плешо е новия герб, идеята е жива. Шепа шарани избират Спасителя.

    21:55 19.04.2026

  • 7 Тиквата

    11 2 Отговор
    Вътре съм с много кюлчета.

    21:56 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 авантгард

    10 9 Отговор
    Айде на есен пак.

    Коментиран от #11

    21:56 19.04.2026

  • 10 Дебелия Шопар

    16 1 Отговор
    Много пари дадох, валат, останах.

    21:56 19.04.2026

  • 11 Тиквата

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "авантгард":

    Ще ми идваш ли на свиждане? Кажи да та оправя с някоя златна тухлички.

    21:59 19.04.2026

  • 12 Пълен пореден провал за ЦИК и

    2 3 Отговор
    служители там.

    22:00 19.04.2026

  • 13 Тони

    4 5 Отговор
    Как сте копейки ? Отворихте ли шампанското ? Наздраве !

    22:18 19.04.2026

  • 14 Лютеница

    3 1 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    22:21 19.04.2026

  • 15 Мокой

    4 0 Отговор
    Има нещо гнило-по данни на НСИ населението у нас е 6 437 000 души, пък право на глас имат над 6 500 000? Разликата сигурно идва от българите в чужбина... никой не знае...

    22:25 19.04.2026

  • 16 Даката

    4 5 Отговор
    Колкото противен ми беше Тодор Живков навремето, толкова ми е противен и Румен Радев сега.
    Само едно мога да ви кажа... жалко за България, така и не се научихте да не гласувате за комунисти и руски утрепки, защото след тях винаги е потоп и фалиране на държавата, как пък не се научихте бе за толкова време???
    Унгария ви подсказа, как ще се развие България ако гласувате за българския Орбан... Унгария се превърна в най-изостаналата европейска държава дори са след България.

    22:26 19.04.2026

  • 17 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Тотално размазване на бойко и шиши... Тотален разгром

    22:26 19.04.2026

  • 18 Голям

    1 4 Отговор
    Жалко за България... нищо добро не ни чака с това проруско управление.

    22:29 19.04.2026

  • 19 Българин

    3 2 Отговор
    3000 ( Три хиляди престъпления ) за един изборен ден , не помогнаха на русоФобите - "евроатлантици" да победят Румен Радев /

    22:31 19.04.2026

  • 20 Последни резултати

    5 0 Отговор
    Радев - 45%, ПП - 13, ГЕРБ - 13, Дебелян - 11, Възраждане - 5. Другите не влизат. Слави ги ду ха мощно - под 0.5%

    22:32 19.04.2026

  • 21 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    И край на политическата кариера на бойко

    00:23 20.04.2026

  • 22 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    От тези 6 и кусур милиона, които имат право да гласуват, колко са "ЧУЖДЕНЦИ" , от чието мнение само страдат живеещите ТУК ? От тях зависи само колко "приятели" ще цъфнат на парламентарнитее банки – негативите са за нещастниците останали ТУК !! Тъпотиите нямат край ,НО само и само да останем на власт отново НИЕ !?
    Всичко в модела е несъстоятелно и противонародно , т.е. анти-демократично . НО се правим на интересни и стадото послушно мълчи...........

    00:53 20.04.2026

