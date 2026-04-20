Напрежение с протоколите във Враца

20 Април, 2026 08:10 2 078 16

Остават около 60 секции, чиито протоколи предстои да бъдат приети и обработени

Напрежение с протоколите във Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във Враца към момента са отчетени около 75% от секционните комисии. Преброяването се извършва в сградата на театъра, където все още има десетки чакащи комисии, съобщи бТВ.

По данни на Районната избирателна комисия остават около 60 секции, чиито протоколи предстои да бъдат приети и обработени.

Председателят на РИК – Враца, Лора Младенова, заяви, че междинните резултати съответстват на националната картина. „Към момента на първо място е „Прогресивна България“, следвана от ГЕРБ-СДС, а на трето място е ПП-ДБ“, посочи тя. Очакванията са обработката да приключи около обяд, като крайният срок за предаване на резултатите към Централната избирателна комисия е 17,30 часа.

Въпреки напредъка в преброяването, част от членовете на секционните комисии изразиха сериозно недоволство от организацията. Представител на комисия от Козлодуй описа условията като изключително тежки.

„Всяка година е едно и също – нищо не се подобрява. Стоим с часове на опашки, не сме спали по 24–36 часа. Студено е, условията са лоши, а чувалите с материалите тежат над 20 килограма“, сподели тя. По думите ѝ, пренасянето на изборните книжа е сериозно физическо натоварване, особено за екипи, съставени изцяло от жени.

Сред предложенията на участниците в процеса са децентрализация на приемането на протоколите по общини или въвеждане на електронна система за предаване на данните, с цел облекчаване на работата и намаляване на административната тежест.

От РИК обаче подчертаха, че към момента няма съществени забавяния в самата обработка, като по-бавното темпо се дължи основно на стремежа за по-голяма прецизност при въвеждането на данните.

Въпреки умората и напрежението, част от членовете на комисиите заявяват, че усилията си заслужават.


  • 1 Разревани гербари

    21 0 Отговор
    Няма напрежение, бойко е пътник

    Коментиран от #9

    08:11 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    5 2 Отговор
    Бяха странни избори! Невиждана избирателна активност, защото оказва се, никой не я е видял, пълен провал на стъкмистиката, и ръст единствено на ПП, което е слабо вероятно!!! Но да изчакаме, и ще видим!!!

    08:16 20.04.2026

  • 6 миризлив циганин от банкя

    13 1 Отговор
    как сте в клубът на богатите прошляци

    08:17 20.04.2026

  • 7 асан спецоф

    11 0 Отговор
    ма малко са ни процентите бе

    08:19 20.04.2026

  • 8 бобошен

    6 1 Отговор
    Напрежение с протоколите ,отделящи електричество във Враца,дето гарга не каца.

    08:21 20.04.2026

  • 9 Хмм

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разревани гербари":

    това е районът на пеевски,преди станишев да даде областните управи на ДПС, тогава на Доган, в този район нямаха нито един глас за ДПС, пеевски беше изпратен там, както и при помаците, защото никой не говори турски, още Доган казваше че било време ДПС да управлява България, пеевски повярва и продължи, но в алчността си унищожи Доган, а с него и ДПС, надявам се.

    08:22 20.04.2026

  • 10 Костадинов е звънял спешно на радев

    5 7 Отговор
    сутринта, да му преливат, че май ще останат извън парламента

    08:23 20.04.2026

  • 11 мъкаааа

    5 0 Отговор
    в сградата на театъра няма да се гледат представления на театрални постановки поне още две седмици

    08:24 20.04.2026

  • 12 Комисар

    5 0 Отговор
    Ни риветъе като вземете Еврака. Забравяте ,че тежало от масата до колата и още веднъж. Паритте стигат за над 20 туби Волтарен , а и Вие се натискате и прецаквате всячески с близост и роболепие на партийите си координатори за да сте все около тази не малка софра. И там сте феодализъм - сменя се областен или районен и тогава следва смяна на династията около масите. За да не Ви тежи трябва поне да Ви пращат на ротация в съседни окръзи.

    08:27 20.04.2026

  • 13 още

    3 1 Отговор
    Лора Младенова, заяви, че междинните резултати съответстват на националната картина. Националната картина ще бъде изложена за гледане в Националната художественна галерия. Цвък!

    08:33 20.04.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 1 Отговор
    Еми женки като искате да ла.пате хубави парички за 1 ден ще мъкнете и чували по 20 кг ..вие кво искате..всеки път на хляба мекото ..айде баста

    09:17 20.04.2026

  • 15 Перо

    1 1 Отговор
    Целият екип от некадърната ЦИК трябва да бъдат освободени! Не само заради лошата организация, но и за неизправните машини!

    09:29 20.04.2026

  • 16 враца 36 часа предават протоколите

    2 0 Отговор
    от гласуването . нормално е . тежал чувала . нали е пълен с хартия . жени го носели . има колички . и да го вдигнат 4-5 пъти и готово .

    09:45 20.04.2026

