Напрежение с протоколите във Враца

Във Враца към момента са отчетени около 75% от секционните комисии. Преброяването се извършва в сградата на театъра, където все още има десетки чакащи комисии, съобщи бТВ.
По данни на Районната избирателна комисия остават около 60 секции, чиито протоколи предстои да бъдат приети и обработени.
Председателят на РИК – Враца, Лора Младенова, заяви, че междинните резултати съответстват на националната картина. „Към момента на първо място е „Прогресивна България“, следвана от ГЕРБ-СДС, а на трето място е ПП-ДБ“, посочи тя. Очакванията са обработката да приключи около обяд, като крайният срок за предаване на резултатите към Централната избирателна комисия е 17,30 часа.
Въпреки напредъка в преброяването, част от членовете на секционните комисии изразиха сериозно недоволство от организацията. Представител на комисия от Козлодуй описа условията като изключително тежки.
„Всяка година е едно и също – нищо не се подобрява. Стоим с часове на опашки, не сме спали по 24–36 часа. Студено е, условията са лоши, а чувалите с материалите тежат над 20 килограма“, сподели тя. По думите ѝ, пренасянето на изборните книжа е сериозно физическо натоварване, особено за екипи, съставени изцяло от жени.
Сред предложенията на участниците в процеса са децентрализация на приемането на протоколите по общини или въвеждане на електронна система за предаване на данните, с цел облекчаване на работата и намаляване на административната тежест.
От РИК обаче подчертаха, че към момента няма съществени забавяния в самата обработка, като по-бавното темпо се дължи основно на стремежа за по-голяма прецизност при въвеждането на данните.
Въпреки умората и напрежението, част от членовете на комисиите заявяват, че усилията си заслужават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разревани гербари
Коментиран от #9
08:11 20.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
08:16 20.04.2026
6 миризлив циганин от банкя
08:17 20.04.2026
7 асан спецоф
08:19 20.04.2026
8 бобошен
08:21 20.04.2026
9 Хмм
До коментар #1 от "Разревани гербари":това е районът на пеевски,преди станишев да даде областните управи на ДПС, тогава на Доган, в този район нямаха нито един глас за ДПС, пеевски беше изпратен там, както и при помаците, защото никой не говори турски, още Доган казваше че било време ДПС да управлява България, пеевски повярва и продължи, но в алчността си унищожи Доган, а с него и ДПС, надявам се.
08:22 20.04.2026
10 Костадинов е звънял спешно на радев
08:23 20.04.2026
11 мъкаааа
08:24 20.04.2026
12 Комисар
08:27 20.04.2026
13 още
08:33 20.04.2026
14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
09:17 20.04.2026
15 Перо
09:29 20.04.2026
16 враца 36 часа предават протоколите
09:45 20.04.2026