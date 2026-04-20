Напрежение с протоколите във Враца

Във Враца към момента са отчетени около 75% от секционните комисии. Преброяването се извършва в сградата на театъра, където все още има десетки чакащи комисии, съобщи бТВ.

По данни на Районната избирателна комисия остават около 60 секции, чиито протоколи предстои да бъдат приети и обработени.

Председателят на РИК – Враца, Лора Младенова, заяви, че междинните резултати съответстват на националната картина. „Към момента на първо място е „Прогресивна България“, следвана от ГЕРБ-СДС, а на трето място е ПП-ДБ“, посочи тя. Очакванията са обработката да приключи около обяд, като крайният срок за предаване на резултатите към Централната избирателна комисия е 17,30 часа.

Въпреки напредъка в преброяването, част от членовете на секционните комисии изразиха сериозно недоволство от организацията. Представител на комисия от Козлодуй описа условията като изключително тежки.

„Всяка година е едно и също – нищо не се подобрява. Стоим с часове на опашки, не сме спали по 24–36 часа. Студено е, условията са лоши, а чувалите с материалите тежат над 20 килограма“, сподели тя. По думите ѝ, пренасянето на изборните книжа е сериозно физическо натоварване, особено за екипи, съставени изцяло от жени.

Сред предложенията на участниците в процеса са децентрализация на приемането на протоколите по общини или въвеждане на електронна система за предаване на данните, с цел облекчаване на работата и намаляване на административната тежест.

От РИК обаче подчертаха, че към момента няма съществени забавяния в самата обработка, като по-бавното темпо се дължи основно на стремежа за по-голяма прецизност при въвеждането на данните.

Въпреки умората и напрежението, част от членовете на комисиите заявяват, че усилията си заслужават.