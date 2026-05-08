Депутатите избират временни комисии по бюджет и правни въпроси

След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред.



В него са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси.

И двете ще са 24-членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ-СДС – четирима, ДПС, ДБ и ПП – по двама и „Възраждане“ – един.

Изборът на двете комисии се налага, за да се осигури непрекъснатост в управлението на държавните финанси и законодателния процес в периода, преди Народното събрание да успее да структурира своите постоянни парламентарни органи.

Новото Народно събрание не може да функционира дълго без свои правила. Временната правна комисия поема задачата спешно да изготви Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който урежда как ще се избират постоянните комисии.

Държавата не може да спре разплащанията си. Временната комисия по бюджет и финанси се създава, за да разглежда неотложни законопроекти, свързани с Бюджета на Република България, актуализации или извънредни финансови отчети от Министерството на финансите.

Докато текат политическите преговори за разпределението на постоянните комисии, законодателната инициатива е блокирана. Тези две временни структури служат като „мост“, който позволява на депутатите да започнат работа по същество веднага след свикването на парламента.

Съгласно Правилника на Народното събрание, те имат строго ограничен мандат и автоматично прекратяват съществуването си в момента, в който депутатите изберат постоянните състави на съответните комисии.