Депутатите избират временни комисии по бюджет и правни въпроси

8 Май, 2026 07:21, обновена 8 Май, 2026 06:31 742 10

  парламент
  комисии
  финанси
  правни въпроси

Те трябва да осигурят непрекъснатост в управлението на държавните финанси и законодателния процес

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред.

В него са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси.

И двете ще са 24-членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ-СДС – четирима, ДПС, ДБ и ПП – по двама и „Възраждане“ – един.

Изборът на двете комисии се налага, за да се осигури непрекъснатост в управлението на държавните финанси и законодателния процес в периода, преди Народното събрание да успее да структурира своите постоянни парламентарни органи.

Новото Народно събрание не може да функционира дълго без свои правила. Временната правна комисия поема задачата спешно да изготви Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който урежда как ще се избират постоянните комисии.

Държавата не може да спре разплащанията си. Временната комисия по бюджет и финанси се създава, за да разглежда неотложни законопроекти, свързани с Бюджета на Република България, актуализации или извънредни финансови отчети от Министерството на финансите.

Докато текат политическите преговори за разпределението на постоянните комисии, законодателната инициатива е блокирана. Тези две временни структури служат като „мост“, който позволява на депутатите да започнат работа по същество веднага след свикването на парламента.

Съгласно Правилника на Народното събрание, те имат строго ограничен мандат и автоматично прекратяват съществуването си в момента, в който депутатите изберат постоянните състави на съответните комисии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е

    4 1 Отговор
    Ментата ?

    Коментиран от #2

    06:32 08.05.2026

  • 2 Без майтап

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е":

    Ментата го няма, ще го представлява неговата мъжка секретарка Делян Добрев.

    06:47 08.05.2026

  • 3 Въй

    2 0 Отговор
    Кандидатката за министърка на външните работи е госпожа Велислава Николаева Петрова-Чамова.

    06:47 08.05.2026

  • 4 в кратце

    3 0 Отговор
    Депутатите ще избират временни комисии по каквото им е кеф. Те са в синята зала. Ще си мрънкат,ще си поспиват,ще дърпат яки кинти за заплати и.тн.

    06:52 08.05.2026

  • 5 Какви комисии

    2 0 Отговор
    Вчера нали казаха, че си има държавни органи. Закривай комисиите

    Коментиран от #9

    07:11 08.05.2026

  • 6 сбруя

    1 1 Отговор
    Да работиш по дневен ред-ей,те това е работа!

    07:15 08.05.2026

  • 7 И В ТЕЗИ КОМИСИИ

    2 2 Отговор
    ППДБ-тата и ДПС-тата и крадливите гербери НЯМАТ ДУМАТА.

    07:33 08.05.2026

  • 8 Точат

    1 0 Отговор
    зъби за борчове за сметка на българските граждани ! Не седнали още на столовете и почват другарите !

    07:45 08.05.2026

  • 9 Те се

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какви комисии":

    смятат , че са държавата ! "Нашето Народно събрание"....... По комунистически - всичко е тяхно .

    07:47 08.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

