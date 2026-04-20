Румен Радев: Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха

Румен Радев отправи благодарности към българските граждани и към хората от неговия екип рано в понеделник сутрин, след като междинните резултати показаха, че неговият проект „Прогресивна България“ (ПБ) ще бъде категоричният победител на парламентарните избори.

Към 8 ч. на 20 април, при обработени 68,34% СИК протоколи в РИК, моментната картина показва, че ПБ има 44,48%.

„Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха „Прогресивна България“. Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип. Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого. Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление „купен вот“, написа Радев във „Фейсбук“.

По думите му чрез високата избирателна активност, хората са победили апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо.

„Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите“, написа още той.

Лидерът на ПБ уточнява, че ще коментира допълнително, след като станат ясни окончателните резултати.