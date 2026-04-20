Румен Радев: Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха

20 Април, 2026 08:35 3 802 280

По думите му чрез високата избирателна активност, хората са победили апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Румен Радев отправи благодарности към българските граждани и към хората от неговия екип рано в понеделник сутрин, след като междинните резултати показаха, че неговият проект „Прогресивна България“ (ПБ) ще бъде категоричният победител на парламентарните избори.

Към 8 ч. на 20 април, при обработени 68,34% СИК протоколи в РИК, моментната картина показва, че ПБ има 44,48%.

„Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха „Прогресивна България“. Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип. Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого. Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление „купен вот“, написа Радев във „Фейсбук“.

По думите му чрез високата избирателна активност, хората са победили апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо.

„Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите“, написа още той.

Лидерът на ПБ уточнява, че ще коментира допълнително, след като станат ясни окончателните резултати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос евреина

    33 70 Отговор
    Путлер спечели изборите, а Сороз ги загуби.

    Коментиран от #6, #11, #13, #14, #15, #153

    08:37 20.04.2026

  • 2 очаквам

    53 11 Отговор
    мутри и амбреажи да ходят при Ставри

    Коментиран от #57, #88

    08:38 20.04.2026

  • 3 коко

    39 45 Отговор
    Днес тръгвам да обикалям чейнч бюрата да купувам рубли. Курсът сега е много изгоден.

    Коментиран от #17, #23, #31

    08:38 20.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 22 Отговор
    имаме си нов МЕСИЯ!!ликувай народе

    Коментиран от #216

    08:39 20.04.2026

  • 5 Красимир Петров

    30 24 Отговор
    БРАВО!

    08:39 20.04.2026

  • 6 на айкати все е вътре

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос евреина":

    и е доволна

    08:39 20.04.2026

  • 7 Рано е още

    35 6 Отговор
    Ще ви видим и на вас рогите....

    08:39 20.04.2026

  • 8 Гай Турий

    51 17 Отговор
    Радев два пъти печели мажоритарно избори с над 50 %. И доколкото конституцията и законите му дават права, той се опълчваше срещу мутрите от кочината. Хората му повярваха и сега му дадоха същия глас. Никаква изненада?! Допълнително МВР, министъра и гл. секретар извадиха от употреба по 10 % купен вот от кочините ГРОБ и ДПС-НН и сега виждаме истинската подкрепа на тия мафиоти.
    Радев може да управлява еднолично и да не се самозабрави, че това е масова зараза. Да включи помощта на ПП и Възр. за нов ВСС и главпрокурор. После ще видим ще има ли арести съд и присъди. А тия които имаха възможности докато бяха на власт с откраднатите милиарди да си построят луксозни затвори с ВИП килии и нотариални актове за тях, пропуснаха момента да си осигурят някакъв комфорт доживот в такива места .

    Коментиран от #25, #145, #164, #183

    08:39 20.04.2026

  • 9 След 36 години мъки

    18 44 Отговор
    Парламентарната демокрация умря. Хората искат президентска република и силна и мъдра ръка.

    Коментиран от #143, #187

    08:40 20.04.2026

  • 10 Победа

    46 38 Отговор
    Честита победа, г-н Радев!
    Дано не сме сгрешили! Дано оправдаете доверието ни!
    Дано отново се гордеем, че сме българи!

    Коментиран от #16, #29, #56, #170, #240

    08:40 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Програмата

    44 17 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя.

    08:41 20.04.2026

  • 13 провинциалист

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос евреина":

    Еврото те пази от "Путлер", споко.

    Коментиран от #19

    08:41 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Квичащ от безсилна ярост соросоид

    21 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос евреина":

    Кви, кви, квииии, квииииии

    08:42 20.04.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 10 Отговор

    До коментар #10 от "Победа":

    той ша на упрай-споко!!даже и кредитите ти ша упрай

    Коментиран от #27, #34

    08:42 20.04.2026

  • 17 Хахахаха

    12 12 Отговор

    До коментар #3 от "коко":

    В грешка си Коко, в момента рублата котира високо!

    Коментиран от #43

    08:43 20.04.2026

  • 18 Дзак

    10 0 Отговор
    Всеки сам си избира приятелите!

    08:43 20.04.2026

  • 19 Жълтопаветен соросоид

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "провинциалист":

    Мен еврото ме пази даже от извънземни нашествия!

    08:43 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Най -после! Доживяхме! В България!

    12 7 Отговор
    НЕ Всички да са Победители!

    08:44 20.04.2026

  • 22 Само предлагам

    22 5 Отговор
    Гледайте какво казват в ЕС Не забравяйте че пазарите и парите са в ЕС Когато лъжеш хората е добре но само за лъжеца Не за дълго

    Коментиран от #28, #42

    08:44 20.04.2026

  • 23 Асан Мюмюнов

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "коко":

    Не е лоша идея, но наблегни повече на юаните :)))

    08:44 20.04.2026

  • 24 Аззззззззь

    19 10 Отговор
    Очаквам съд за всички национални предатели, крадци, подлоги и вмирисани петрохански салами!!!
    Дошло е време разделно! Еничарите трябва да си платят за безчинсквата!

    08:44 20.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Гай Турий":

    И сега, след преизчислението, когато приравнят към 100% само тези с над 4% нищо чудно пак да се окаже пак с 50+❗

    08:44 20.04.2026

  • 26 Мурка

    19 5 Отговор
    ПЛЕВНЕЛИЕВ КАК ЛИ Е СПАЛ

    08:44 20.04.2026

  • 27 Оооо, то още Боко, Шиши и

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кирцата оправиха, всичко, и кредити и живота и всичко, вече няма какво да се оправя, всичко е оправено.

    Коментиран от #39

    08:45 20.04.2026

  • 28 Цъцъцъ

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "Само предлагам":

    Ес отдавна няма пари , момченце

    Коментиран от #45, #157

    08:45 20.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ГЕРБ Оземпик

    14 1 Отговор
    Отслабване, отслабване, отслабване...!

    08:46 20.04.2026

  • 31 Аз само украински гривни

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "коко":

    купувам, там е истината!!!

    08:46 20.04.2026

  • 32 А ГА Ю

    11 6 Отговор
    „ПП“ на Киро брадата и на опуления не спечели АБСОЛЮТНО НИЩО ,безапелационно.

    08:47 20.04.2026

  • 33 Мурка

    2 0 Отговор
    ПЕПИ БЕЛИЯТ КЪДЕ Е ЗА КОМЕНТАР

    08:47 20.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 коко

    15 9 Отговор
    Все пак със закъснение но генерал Решетников постигна своята цел. ГРУ винаги успяват.

    Коментиран от #58

    08:48 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Голем смех

    16 10 Отговор
    Ще ти видим свободата, другарю генерал. В казармата няма свободен дух, а пълно подчинение. Да не вземе да се обърка нещо. Ще му гледаме сеира.

    08:49 20.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Оооо, то още Боко, Шиши и":

    ми да!!! и отговорът на живота , вселената и всичко останало е 42!!! не забравяйте

    08:49 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хихи

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Победа":

    Ти петрохана за задни цели ли го ползваш?

    08:50 20.04.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Само предлагам":

    НЯМАШ ник, номпоне имаш очи❗
    Погледни света, ЕсеС отдавна НЯМА пари а само дългове❗
    А и пазарът ЕсеС вече не е това което беше❗

    08:50 20.04.2026

  • 43 коко

    11 9 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Когато в България рублата замени еврото и ти ще видиш къде акат гладните...

    Коментиран от #47, #54

    08:50 20.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Е,,,

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Цъцъцъ":

    Ще вземе от Путлер. Ха-ха-ха.

    08:51 20.04.2026

  • 46 Задкулисието

    22 15 Отговор
    замени едни олигарси с други олигарси. Сбирщината на Радев е военна хунта, подкрепена от руската фашистка путинова Русия. Горко на българския народ! Ще го научи скоро по трудния път!

    Коментиран от #55

    08:51 20.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ццц

    4 7 Отговор
    Оня от Продължаваме Простотията, дето изглежда все едно е видял призрак, да става патерица за конституционно мнозинство, че от там трябва да се почне.

    08:53 20.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хаха

    14 3 Отговор
    Подвластните на Радев има да маршируват и да му целуват ..... Голям майтап ще падне.

    08:55 20.04.2026

  • 51 Хмхмхмхмх

    13 15 Отговор
    Лъжеш, радев- тобва е победа на москва над София, това е поведа на работниците и селяните над средната класа в българия, птова е неосоциализъм... Ако емигрираме в Италия, кога да очакваме да обявите семейството ми за невъзвръщенци . а близките ни - за врагове на народа, и кога да очакване оказване на терор над близките ни, които остават в неосоциалистическа България- питам, за да знам с какво време разполагаме, за да запазим живота им.... Неслучайно много от симпатизантите ви споменаваха отварянето на Белене като затвор за другомислещите. Спокойно- ние сме българи, ще оцелеем, и на Северния полюс да отидем, и от пустинята ще направим градина, но дали това ще важи за вас- тези, които оставате тук, в България...

    Коментиран от #83

    08:55 20.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хмммм

    14 6 Отговор
    Toя до кога ще излиза с едни и същи глупости?

    08:56 20.04.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 9 Отговор

    До коментар #43 от "коко":

    Рублата не смени лева, когато бяхме в СрИВ❗
    Но когато сме в ЕсеС ни натресоха еврото❗
    ДЕМОверсия на ДЕМОкрация‼️

    08:57 20.04.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    11 7 Отговор

    До коментар #46 от "Задкулисието":

    Разрових се по руските сайтове. Неслучайно Гяуров с Надка ходиха до Киев. Оттам са дошли украински пари и специалисти за манипулиране на вота, като в Унгария. ППДБ затова гледаха , като препикано мушкато снощи. Мислеха, че победата им е в кърпа вързана. Все пак изпревариха ГЕРБ, но толкова.

    Коментиран от #77

    08:57 20.04.2026

  • 56 Хаха

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "Победа":

    И как да оправдае доверието като е слуга на Путлер.

    Коментиран от #64

    08:58 20.04.2026

  • 57 Страхотно !

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "очаквам":

    На коя дата е референдума за еврозоната ?

    Коментиран от #60

    08:58 20.04.2026

  • 58 Да бе ,да ! 🤔

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "коко":

    Нидей рива ! Турските и англосаксонските тайни служби още държат : българските силови органи / българските медии / българските министерства / българските служби .

    Коментиран от #68

    08:58 20.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 И кво ?!

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "Страхотно !":

    Точно свикнахме на хиперинфлация , а ти искаш да ни връщал при ниските цени ?

    09:01 20.04.2026

  • 61 Тинка

    12 16 Отговор
    Браво на Радев! Браво на всички гласували. България заслужава да има добро бъдеще в Европа!

    Коментиран от #154

    09:01 20.04.2026

  • 62 Язека

    5 9 Отговор
    Congratulations Румен Радев!!!

    09:03 20.04.2026

  • 63 Мафията герб загуби битката

    10 10 Отговор
    Шайката геп и свинските черва на ДПС са минало веке. С тях се утекоха в канала и патериците на шайката геп, итн и БСП. Тия дебили не разбраха че Бойко Борисов е супер токсичен. Браво на Радев, браво и на гласувалите за Радев. Сарафов пада. Дали Бойко ще влезе в затвора? Трябва определено.

    09:03 20.04.2026

  • 64 Борисов

    5 6 Отговор

    До коментар #56 от "Хаха":

    Аз и само аз бях роб на Мамон и всеки готов да ми вкара кюлчетата в чекмеджето, поздравявам Радев, истински мъжкар не само в униформа с пагони, но и с костюм, вероятно не толкова скъп като моя, но все пак той не е крадец като мен. И му благодаря на народа, че ми остави поне трето място на стълбицата така поражението ми е само като на треторазряда труженичка.

    09:03 20.04.2026

  • 65 Опа

    11 3 Отговор
    Народа много изстрада последните 5 години. Цените скочиха тройно и хората са отчаяни. Сега търсят спасител да дойде и да ги оправи.

    Коментиран от #73

    09:04 20.04.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    3 7 Отговор
    Какво триете, бе. Пак ще го напиша
    Днес е хубав ден за българската демокрация.
    Пък вие си знаете, кой го е казал.

    Коментиран от #99

    09:04 20.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 коко

    8 0 Отговор

    До коментар #58 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Аз не "рива",направи ми каква голяма опашка от чакащи за доклад български политици и министри чака всеки ден за доклад пред руското посолство...България ще стане нормална страна когато няма управници които си показват голите задни части нито на Запад, нито на Изток.

    09:06 20.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 jcфъфуьуцжи

    5 1 Отговор
    изглежда че при многото намерени списъци и спрени вотове , герб са едва трети!!

    09:08 20.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Търновец

    11 9 Отговор
    Би било много добре Радев да поясни откъде парите за неговите предизборни плакати - че неговите снимки са поне толкова колкото и на ГЕРБ? Някои Европейски медии разкриха преди време че Руското разузнаване финансира политици и политически партии е ЕС. А Радев трябва да е отговорен за сделката с Боташ - наскоро започна полагането на тръби за газ от Северна Африка до Южна Италия и оттам към Австрия и Германия - от град Лече е Южна Италия до Петрич по права е само 440 км - защо ние вместо да се включим в Европейски проект по изгоден за нас а Радиевите хора подписаха с Тюркяните?

    Коментиран от #76, #78

    09:08 20.04.2026

  • 73 Тъй е

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Опа":

    Радостно се очаква бъдещото благоденствие. Надеждата крепи човека но

    Коментиран от #102

    09:11 20.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Нострадамус

    9 4 Отговор
    БорисоФ, Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!!!

    Коментиран от #84

    09:12 20.04.2026

  • 76 Победа

    3 6 Отговор

    До коментар #72 от "Търновец":

    Би било добре, да поздравиш победителя- българският гражданин

    09:12 20.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Истинско обещание 🇮🇷

    13 3 Отговор
    Мунчо спечели щото наведи главица и бягаше от всички дебати като дявол от тамян ! Жа.лък ционист който слага еврейското САТАНИСТКО кепе и ходи по синагоги а след това яде и пие с българоубиеца олигарх Домусчиев който унищожава България расово като вкарва тук пакистанци и не.гри от Африка...за масона Гергов да говорим ли ..нямам му никакво доверие на комуниста Радев

    09:15 20.04.2026

  • 80 5998

    11 3 Отговор
    Тоя акъл няма, а тия които са гласували за него още повече.

    Коментиран от #82

    09:15 20.04.2026

  • 81 Румен Радев зеления чорап

    12 6 Отговор
    Нека падението на държавато и мизерията под егидата на Румен Радев-Зеления чорап,започне СЕГА.

    Коментиран от #85, #91

    09:16 20.04.2026

  • 82 коментар

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "5998":

    Ти по себе си за другите не съди!

    09:17 20.04.2026

  • 83 Победа

    11 11 Отговор

    До коментар #51 от "Хмхмхмхмх":

    По- добре с Москва, отколкото с урсули, гъзобръци и подобна гад

    Коментиран от #101

    09:17 20.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Победа

    4 6 Отговор

    До коментар #81 от "Румен Радев зеления чорап":

    Не се пънете- вече няма кой да ви плаща за подобен род изказвания!
    Българите избраха!
    Малцинство сте!

    09:19 20.04.2026

  • 86 Истината

    3 0 Отговор
    Всички купиха, всички!

    09:21 20.04.2026

  • 87 Хо хо

    9 1 Отговор
    Пиянството на един народ. Къде са народните веселия от това че си избраха котка в чувал на Шрьодингер.

    09:21 20.04.2026

  • 88 Смехоран

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "очаквам":

    То това ще ти остане в живота .След като тези избори бяха спечелени с ала бала с машини и наше мвр,за какво се радваш?Стара чанта,нов бардак.ЕС спешно да спре еврофондовете щото ще бъдат усвоени в банковите сметки на приятелите на Рундьо.

    Коментиран от #93

    09:21 20.04.2026

  • 89 Истината

    4 4 Отговор
    Тези, които гласуваха за МЕЧ, Величие, Сияние, ИТН, Възраждане и тем подобни еднодневки, си дадоха гласа на вятъра!!!

    09:22 20.04.2026

  • 90 ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА

    9 4 Отговор
    ДЪРЖАВАТА ОТНОВО В РЪЧИЧКИТЕ НА „ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА“. ПЛЮС БОНУС РОЖБИТЕ НА РАДЕВ – СЕКТАНТИТЕ. ЧЕСТИТО НА НАИВНИЦИТЕ!

    09:22 20.04.2026

  • 91 Проекта е започнал още от Шоуто на Слави

    9 4 Отговор

    До коментар #81 от "Румен Радев зеления чорап":

    Румен Радев зеления чорап
    12ОТГОВОР
    Нека падението на държавато и мизерията под егидата на Румен Радев-Зеления чорап,започне СЕГА.
    -;-
    Богаша е проектиран още от когато беше гост на Шоуто на Слави.

    Не знам този Решетников жив ли , и дали има възможност журналист да го интервюира от къде генерираха този некадърен в политиката пенсионер.
    На ли е ясно че Боташа не може да замести министрите- хубаво ще стане Премиер и толкоз.

    Кога некадърниците ще решат въпроса за Боташ?!?!?!
    Ами милиардите по АЕЦ-Белене
    Ами Нефтохима
    Ами прокурари, нотариуси, и какви ли не правни шашми?!!!?

    09:22 20.04.2026

  • 92 Даниел Немитов

    10 3 Отговор
    Алабализмите на с.м.Радев, до болка известни! Айде честит й път на България по "пътя на Копринката"! Към досегашните 8 джуджета ще се добавят и осемте джуджета на с.м.Радев и ще цъфне, и ще върже!? И разбира се ще има нови Боташи!
    Прав беше Жорж Ганчев: "Не ме гледай тъпо, българино"!

    Коментиран от #98, #197

    09:22 20.04.2026

  • 93 Дрънкаш глупости!

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "Смехоран":

    Старо изтъркано клише и заучена празта фраза на пеевско-борисовите пинчери.

    Коментиран от #108

    09:23 20.04.2026

  • 94 Който емигрирал - емигрирал!

    9 5 Отговор
    Радев затваря границите и започваме да строим Боташистки строй. Всички сутрин ще стават в 5 часа за физзарядка. След това ще чистят пред поделението, cpaне, бръснене и отиват по обектите да работят за без пари.

    09:24 20.04.2026

  • 95 коко

    4 6 Отговор
    Винаги съм искал България да стане президентска република или монархия. Няма смисъл непрекъснато да се мятаме насам - натам и да харчим щури пари за безкрайни избори. Тези пари могат да отидат за обновяване на разкапаните железници например. А и постоянната смяна на управлението е зле за потенциални инвестиции.

    Коментиран от #107, #129

    09:24 20.04.2026

  • 96 Само Радев

    5 5 Отговор
    Кой знае как реват Прасето и Тиквата. Грухтят и правят чупки! Чупят чаши и чинии. Обаждат се на техните слуги и ги упрекват, защо гласовете са паднали! Защо? Защо? Ами сега! Свинско със зеле и тиквеник не ядем... Само Радев!

    09:24 20.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 По-добре!!!

    3 7 Отговор

    До коментар #92 от "Даниел Немитов":

    По-добре по пътя на Копринката, отколкото по пътя на Мафията, която ограбваше България 16 години с двамата шишковци Боко Тиквата и Шиши Магнитски!

    09:24 20.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Финансист

    6 3 Отговор
    Ще има ли сега нов договор с "Боташ"?

    Коментиран от #105

    09:27 20.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Една шепа

    5 4 Отговор

    До коментар #73 от "Тъй е":

    мутри и тариакти ще замени друга а заменената ще отиде на почивка малко. Просто се менкат и "новите" идват да заредят от кацата с държавния мед, защото сега е техния ред по графика.

    09:27 20.04.2026

  • 103 Банкята

    4 3 Отговор
    къде е. Ааа, под зайчарника. Излез, бе. Няма да те бием. Излез и се извини на народа български за пропилените му от теб 16 години.

    09:27 20.04.2026

  • 104 Възмездие!!!

    4 2 Отговор
    Всички савмозабравили се арогантни НАГЛЕЦИ и надменни крясльовци паднаха в КАНАЛА - Борисов, Пеевски, Слави Трифонов-Тошко Йорданов, Костадин Костадинов, Радостин Василев и тем подобни льольовци...които губеха времето на Българския Парламент с простащина, нищоправене и кра..не!!!!!

    Коментиран от #125, #132

    09:28 20.04.2026

  • 105 Боташа ще уреди анексите

    7 1 Отговор

    До коментар #100 от "Финансист":

    Финансист
    00ОТГОВОР
    Ще има ли сега нов договор с "Боташ"?
    -;-
    нали договара бил така умна съставен , че да няма клаузи за разтрогването му.

    Боташлията се изложи още при "Крим е руски"!

    09:28 20.04.2026

  • 106 Артилерист

    4 3 Отговор
    На скептиците и на мутро и подобни Бойко-обичащи искам да припомня, че Р. Радев е отличник по цялата образователна стълбица, която е извървял. За подчертаване е, че той е първенец на випуска си във Военна академия "Г. С. Раковски". Отделно, специално за атлантиците изтъквам, че ген. Радев е отличник и от американски колеж, където се преподава и изпитва САМО НА АНГЛИЙСКИ!!! Професионално ген. Радев е първокласен пилот-изтребител, достигнал до най-високото стъпало в йерархията на военно-въздушните сили на България, като е бил техен КОМАНДВАЩ. Това го пиша не като възхвална ода от биографията на бившия президент Радев, а за онези, които в живота си не са били начело в нищо, нямат идея що е то, какви качества и усилия се изискват, но всякак си се опитват да унизят Радев със семпли (да не казвам тъпи, комплексарски и просташки) епитети и квалификации...

    Коментиран от #115

    09:29 20.04.2026

  • 107 След като Видях Царя и Прецедента

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "коко":

    коко
    30ОТГОВОР
    Винаги съм искал България да стане президентска република или монархия.
    -;-
    След като Видях Царя и Прецедента, та ми се повръща и от Монархията , и от Президентската република.

    мафията си е така направила парите , че може да си купи който и да е нов проект!

    09:31 20.04.2026

  • 108 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Дрънкаш глупости!":

    Аз съм си уредил живота далеч от Бг.Вие ще се "наслаждавате"на това което предстои да направи новият ви месия.

    09:31 20.04.2026

  • 109 Господин Радев,

    5 3 Отговор
    Как ще се изпълни 10-годишния договор подписан от Гюров и Нейнски?

    Кога ще започне изпращането на войници за Украйна от кръговете
    на ПП-ДБ и техните избиратели?

    Коментиран от #120

    09:32 20.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Малее

    10 2 Отговор
    Пак сме в казармата. Напред, кръгом и пак напред. Петдесет лицеви опори и десет коремни. Простия народ така и не разба 9 години че военните мразят цивилните заради това че имат свободна воля и не са в прангите на военния устав. Честито на печелившите!

    Коментиран от #117

    09:33 20.04.2026

  • 112 ИЗРАЖДАНЕ

    4 2 Отговор
    Най много ме кефи факта, че Радев изсмука олигофрените от Костадинов. Още малко да го беше изсмукнал!

    09:35 20.04.2026

  • 113 Факти

    11 3 Отговор
    Който е ходил в казарма знае какво представляват военните. Чинът няма значение. Аз по-прости хора никога не съм виждал през живота си. Те разбират само от... война. В Европа няма нито един държавен лидер военен. Нито един! Само президентът на Чехия е пенсиониран генерал, но той има само представителни функции. България е единствената държава с военен министър председател. Бог да ни е на помощ.

    Коментиран от #122, #123

    09:36 20.04.2026

  • 114 Бай Ставри!

    3 1 Отговор
    Моете време най-после дойде !!!

    БЛАГОДАРЯ ВИ БЪЛГАРИ ...

    Спокойно,знам си урока.

    Коментиран от #124

    09:36 20.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Възмутен

    4 1 Отговор
    Затвор за Боко и Шиши Магнитски!!!
    Сарафов ВЪЪЪЪН!!!

    09:37 20.04.2026

  • 117 Служил

    5 2 Отговор

    До коментар #111 от "Малее":

    Ами 20 години без казарма за младежта води до това. Явно не трябваше да я махат. Имах колеги преди години на 20 години вместо в казармата да копат окопи работеха и вземаха по 2500 стартова заплата. На техните години техните връстници пренасяха тухли за вилата на командира за без пари.

    09:37 20.04.2026

  • 118 Съд и Затвор!!!!

    3 1 Отговор
    Бокича Барселонски в Затвора!!!
    Шиши Магнитски в Затвора!!!

    09:37 20.04.2026

  • 119 Един

    5 1 Отговор
    Победа за Боташ.

    09:39 20.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 дсфдгфгф

    4 4 Отговор
    Долу Радев , Борисов и Пеевски и БКП . Идва диктатурата на Путин в България .

    09:40 20.04.2026

  • 122 Историк

    3 3 Отговор

    До коментар #113 от "Факти":

    Преди години гледах едно интервю с военни... Царски военни... били на фронта, от фронта още при връщането арест и в лагер. От езика им, от държанието им - личеше че това бяха съвсем друга класа хора от комунистическите военни. Образовани интелигентни. Не твърдя, че по царско време армията е била прелест, но определено офицерския състав е бил много по-образован и интелигентен от комунистическия. Все пак тъпаците измират първи на война.

    09:40 20.04.2026

  • 123 Госあ

    2 4 Отговор

    До коментар #113 от "Факти":

    В кампанията на Радев присъстваше думата Мир. А позицията му е срещу военолюбците. Ч@ф@да, който опразва Украйна за евреите и лови младите момчета по улиците за пушечно месо на военолюбците от ЕС, да не би да е военен ?

    Коментиран от #127, #128, #205

    09:40 20.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Ъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Възмездие!!!":

    Костадинов е още там? Не е ли?

    09:41 20.04.2026

  • 126 Троянец

    2 2 Отговор
    Tиквата оттече!Сбогом крадЛ ива мутро!

    09:42 20.04.2026

  • 127 Питащ

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    Верно ли е, че Гербев бил от финасистите на Радев?

    Коментиран от #137, #139

    09:44 20.04.2026

  • 128 Боташа ще подкрепи Фюрера за мира

    4 2 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    Госあ:До коментар 113 от "Факти":
    В кампанията на Радев присъстваше думата Мир. А позицията му е срещу военолюбците. Ч
    ...
    -;-
    Боташа ше подкрепи Фюрера за Мира в Украйна !
    Колко му е бандерите да дадат на Фюрера ДНР, ЛНР, ХНР и ЗНР-то на Фюрера?!?!
    А и Запорожката АЕЦ, като бонус за загубите на путлеристите от Усрацията!

    Коментиран от #133

    09:44 20.04.2026

  • 129 Драги ми Смехурко

    5 2 Отговор

    До коментар #95 от "коко":

    Опасно е да се дава властта на само един човек.А относно монархиите,те се нуждаят от много пари за да си живеят по монархически.

    09:45 20.04.2026

  • 130 Нищо Ново

    4 1 Отговор
    Под небето. И на него му казват какво да прави. Споко. Ще се видим след 100 дена.

    09:46 20.04.2026

  • 131 Тикви и Прасета

    7 0 Отговор
    Радев не махна Тиквата и Прасето, но махна БСП, онзи циганин от МЕЧ, фараона с Историческия парк, Доган и Чалгаря. Това е най-голямото му постижение.
    За което съм му благодарен - няма да им гледам гадните физиономии вече. Още малко да се беше напънал и да беше изкарал от парламента и Варненското цигане.

    Коментиран от #136

    09:46 20.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 РЕАЛИСТ

    3 3 Отговор

    До коментар #128 от "Боташа ще подкрепи Фюрера за мира":

    Фюрера Путин е тръгнал за Берлин. Донбас не е това, което го задоволява.

    Коментиран от #176

    09:47 20.04.2026

  • 134 Победа на здравите сили

    3 3 Отговор
    над здравия разум.

    09:47 20.04.2026

  • 135 Джон Наш

    5 1 Отговор
    Нещо няма дързост в очите на победителите. ПВУ-то и Еврофондовете си заминават с ГЕРБ и ще бъдат му бъдат отрязани на Радев. Очакват ни процедури по свръх дефицит от ЕК а МВФ точи балтийката. Чуждестранните инвестиции вече ще са мираж а олигарсите-спонсори ще дерат до кокъл раята. Честито!

    09:48 20.04.2026

  • 136 ТИМ ще замести досегашните

    5 2 Отговор

    До коментар #131 от "Тикви и Прасета":

    Тикви и Прасета
    00ОТГОВОР
    Радев не махна Тиквата и Прасето,
    -;-
    Олигарсите на Ламата ще отстъпят на оигарсите на Боташа!

    09:48 20.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Да бе.....не знаеш ли,че Банкянцкия сървул си е дал кюлчетата и пачките на Радев и е приписал къщата в Барселона на Деса.....хахаха.

    09:51 20.04.2026

  • 139 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Питащ":

    Да бе.....не знаеш ли,че Банкянцкия сървул си е дал кюлчетата и пачките на Радев и е приписал къщата в Барселона на Деса.....хахаха.

    Коментиран от #182

    09:51 20.04.2026

  • 140 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Абе къде е Промяна,оня с коня и Данко Харсъзина?!Нещо май загубиха ума и дума от резултатите!Или им счупиха пръстетата!

    09:53 20.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Победа

    4 1 Отговор
    на популизма над разума.

    09:55 20.04.2026

  • 143 Драги ми Смехурко

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "След 36 години мъки":

    Говори от свое име,не си народа.Аз не искам президентска република.

    Коментиран от #149

    09:56 20.04.2026

  • 144 Факти

    5 3 Отговор
    Радев с пълно мнозинство и сега трябва да си изпълнява обещанията. Как точно ще свали цените? Как ще разбие модела Борисов-Пеевски? Ще направи ли съдебна реформа? Ще ги вкара ли в затвора за корупция? Ще направи ли същото с другите олигарси? Големи обещания, голямо нещо. Народът му даде пълно мнозинство и сега е длъжен да действа. Няма зад кого да се скрие. Хайде да го видим каква ще я свърши. За съдебната реформа и имунитетите на Борисов и Пеевски ще получи подкрепа от ПП-ДБ, а би трябвало и от Възраждане. Хайде, Радев, давай да те видим.

    Коментиран от #155, #159, #161, #166, #177

    09:59 20.04.2026

  • 145 Вълк вълка не дави

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гай Турий":

    Запомни го. Вълкът яде овце.

    10:01 20.04.2026

  • 146 Боруна Лом

    2 3 Отговор
    Тиквата е в ступор!Истинския генерал излетя в небето-Тиквата с купеното "звание" си остана в полето.

    10:01 20.04.2026

  • 147 Бъдещето е на младите!!!

    2 2 Отговор
    Най-голям дял млади избиратели има при Прогресивна България и ПП-ДБ !!!!

    Коментиран от #158, #165

    10:01 20.04.2026

  • 148 Нищо Ново

    5 1 Отговор
    Под небето. И на него му казват какво да прави. Споко. Ще се видим след 100 дена.

    Коментиран от #169

    10:02 20.04.2026

  • 149 Васил Левский

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "Драги ми Смехурко":

    Ще имаме Царство отново. Ще имаме Цар. Боляри. Феодали.

    10:02 20.04.2026

  • 150 Ти кажи за Боташа,

    4 2 Отговор
    ние другото го знаем.

    10:02 20.04.2026

  • 151 Да напомня на изпаданлите в еуфория

    3 2 Отговор
    Има една много мъдра нашенска приказка - на малко прасе и нов началник не се радвай, че не се знае каква свиня ще излезе от него.

    Коментиран от #186

    10:02 20.04.2026

  • 152 Дарвин

    3 2 Отговор
    След царя, пъдаря и чалгаря, е ред на чорапи да ни оправи и ще го направи със същия успех както предишните, та може и по- добре. Скоро Ганчо не е пътувал до Гърция с виза!

    10:03 20.04.2026

  • 153 А и Шиткойна загуби

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос евреина":

    Сорос евреина
    2050ОТГОВОР
    Путлер спечели изборите, а Сороз ги загуби.
    -;-
    Аман от пропаднали рубли и умрели Шиткойни!

    10:03 20.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Истината

    4 1 Отговор

    До коментар #144 от "Факти":

    Румен Радев:
    не може сам да сваля цени
    не може сам да вкарва хора в затвора
    не може сам да прави съдебна реформа

    Коментиран от #160, #162, #168

    10:04 20.04.2026

  • 156 КЕЕЕЕФ

    4 0 Отговор
    МЕРКЕТ ЛИНКС - 3.8% ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ

    КРААААЙ НЯМА ДА ДОСТРОИМ ПАЛАТА НА СИГАНЕТО

    Коментиран от #163, #202

    10:04 20.04.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #147 от "Бъдещето е на младите!!!":

    Ако ПП-ДБ с оня ж.п женерал /дето го освиркаха на протестите/ му викаш млади.....здраве му кажи.Пимея от с.Батин е пребоядисан комунист-като Бойко.ПП-ДБ ако притендират да са с младите трябва да разкарат пребоядисаните мутри.ЛУСТРАЦИЯ му е Майката.

    10:05 20.04.2026

  • 159 Как Радев ще свали цените?

    6 0 Отговор

    До коментар #144 от "Факти":

    Никой политик не може директно да „свали цените“ с указ. Това става чрез:
    конкуренция и регулации
    данъчна политика
    контрол върху монополи

    Коментиран от #167, #173, #219

    10:05 20.04.2026

  • 160 Ха ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #155 от "Истината":

    Но може да направи военнен преврат! Ай да видим, дали сега Лукоил ще свали цените или ще ги вдигне?

    10:05 20.04.2026

  • 161 Нищо няма да направи за народа

    4 2 Отговор

    До коментар #144 от "Факти":

    натовския летец. Просто парите ще бъдат пренасочени в джобовете на другата понаритана от Буци, Шиши и Шарлатаните олигархия.

    10:05 20.04.2026

  • 162 Да питам само

    3 1 Отговор

    До коментар #155 от "Истината":

    А защо неможачът обещава предизборно тия неща?

    10:06 20.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Вервай

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гай Турий":

    само в Резидент Радев , докаран от генерал Решетников и Корнелия Нинова ! Това не бяха избори а Продължение на Подмяната и Дайте ни България ! Режисиран спектакъл от Кремъл и старото КГБ. Бил съм на сбирки още преди 10 ноември 1989г. , организирани от старото БКП и техните секретари и областни управители. В България няма ДЕМОКРАЦИЯ а има ПОЛИТИЧЕСКА АНАРХИЯ и НЕОПРАВДАН НИХИЛИЗЪМ . Когато дойде на власт военен или цар ,винаги има провал !

    10:07 20.04.2026

  • 165 Глас за Бога

    2 2 Отговор

    До коментар #147 от "Бъдещето е на младите!!!":

    Какво е "млад"? Аз баш млади не видях на изборите.

    Коментиран от #172

    10:07 20.04.2026

  • 166 Как Радев разбие модела Борисов–Пеевски

    5 0 Отговор

    До коментар #144 от "Факти":

    „Разбиване на модел“ означава:
    смяна на регулатори
    реформа в службите
    прозрачни обществени поръчки
    независима Прокуратура.

    10:07 20.04.2026

  • 167 Съдебен състав

    2 3 Отговор

    До коментар #159 от "Как Радев ще свали цените?":

    Радев като военен - няма никаква идея, как се прави икономика.

    Коментиран от #171, #185, #188, #193

    10:08 20.04.2026

  • 168 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Истината":

    МОЖЕ!МОЖЕ!

    10:08 20.04.2026

  • 169 Нема вече 100 дни

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "Нищо Ново":

    Нищо Ново
    20ОТГОВОР
    Под небето. И на него му казват какво да прави. Споко. Ще се видим след 100 дена.
    -;-
    За Боташа тява да има 100 дни

    Докато не се оправи Парламент, Предсетале на парламента и избрано правителство.

    Защото вече 120 дни сме на стария Бюджет. А Олигархията на Боташа чака да си получи парите по предизборните дарения!
    Не знам освен мантинели и асвалти какво ли ще измислят!

    10:09 20.04.2026

  • 170 ПОМНЕЩ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Победа":

    Едно време така веехте знамена за Царя!

    Коментиран от #194

    10:09 20.04.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Поколението Gen Z

    3 0 Отговор

    До коментар #165 от "Глас за Бога":

    Поколението Gen Z се активизират в края на изборния ден. Това допренасе за по-високата избирателна активност. Те дадоха гласа си за Прогресивна България и ПП-ДБ!
    Единствено ПП-ДБ възстановява част от загубените си позиции. Всички други имаха отлив към Румен Радев.

    Коментиран от #181

    10:10 20.04.2026

  • 173 Съдебна реформа?

    3 0 Отговор

    До коментар #159 от "Как Радев ще свали цените?":

    Това е най-трудното:
    изисква промени в закони, понякога и в Конституцията
    нужни са широки мнозинства
    включва органи като ВСС и прокуратурата.

    10:11 20.04.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Цвете

    2 1 Отговор
    ИМА ПОБЕДА, НО САМО ДА НЕ Е ВРЪЩАНЕ ГОДИНИТЕ НАЗАД С " ЧАЙКАТА " НАЙ ДОБРЕ Е ЗА МОМЕНТА, ЧЕ БИВШИТЕ ДВАМА СА СЕ ПОКРИЛИ И НЯМАТ НИКАКЪВ КОМЕНТАР. 🇧🇬

    10:11 20.04.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Ще вкара ли в затвора Борисов и Пеевски?

    4 1 Отговор

    До коментар #144 от "Факти":

    Не. В правова държава разследват Прокуратура и Антикорупционни органи, а Съдът решава.
    Политик не може законно да „вкарва“ някого в затвора.

    10:13 20.04.2026

  • 178 Апостолски

    1 3 Отговор
    Копеики избрале копејка за премиер.

    10:13 20.04.2026

  • 179 С нашто МВР е така

    2 2 Отговор
    Честито за новият модел Копринения бот/У/аш, с дечицата от петрохан! Ша ви опраят не за 800 дни, а 800 часа!

    10:14 20.04.2026

  • 180 Реалният тест за Румен Радев:

    3 1 Отговор
    Ако има ново мнозинство около Румен Радев, истинските въпроси са:
    - ще има ли стабилно правителство.
    - ще се приемат ли реални закони, а не само лозунги.
    - ще се пипнат ли чувствителни теми (прокуратура, регулатори, обществени поръчки)???.!!!!!

    Коментиран от #184

    10:14 20.04.2026

  • 181 Ъъъъъх

    2 1 Отговор

    До коментар #172 от "Поколението Gen Z":

    Колко е по-висока тая избирателна активност? Аз като гледах в ЦИК е нещо като 35%.

    10:14 20.04.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гай Турий":

    Как точно Радев се опълчваше на мутрите и кочината? От Боташ сме 2 милиарда евро вътрешно. Този скандален договор се конкурира с АЕЦ Белене за най-голямата изцепка на демокрацията. И ако Белене беше поредица от грешки на три правителства (Царя, Станишев, Борисов), то Боташ е един единствен Радев с едно светкавично решение. Направо не ми се мисли какво ни чака. Този човек или е абсолютна марионетка на Путин или е адски глупав.

    10:15 20.04.2026

  • 184 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #180 от "Реалният тест за Румен Радев:":

    Аз се надявам Зеленски да не нареди бомбардировка на Лукоил, че не само горивощо е скъпо, но няма и да го има.

    10:15 20.04.2026

  • 185 Альооо

    4 1 Отговор

    До коментар #167 от "Съдебен състав":

    Икономическата политика се прави от министри, експерти и институции, не от един човек, независимо дали е военен или икономист.

    Коментиран от #191

    10:16 20.04.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Да не видите мечка на бор

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "След 36 години мъки":

    Не пипайте държавното устойство!

    10:17 20.04.2026

  • 188 Разумен

    4 0 Отговор

    До коментар #167 от "Съдебен състав":

    По-важно е какви решения се предлагат и какви резултати дават – инфлация, доходи, инвестиции – а не какъв е бил предишният му професионален път.

    Коментиран от #198

    10:17 20.04.2026

  • 189 привлече не гласуващите

    3 1 Отговор
    Домусчиев и всички от големите акули стоят зад Радев, просто защото искат да има стабилно правителство. Но цялата конструкция на държавните плащания и държавните субсидии, морковът и тоягата са в Бойко и Пеевски слуги на ЦРУ-МАСАД-ДС-БКП-елита.. СТРУКТУРА НА СТАТУКВОТО.. Прокуратурата е тяхна и ДАНС.. Но без БОЙКО няма да може това да функционира и мафията която чисти, строи, кетаринг на болници, посредници лекарства и храни, цялата структура на посредници и под изпълнители, ще се разпадне. Няма кой да плаща на НПО и на медии, на журналисти, на професорите, на университетите и институтите..., полицаите и следователите.. прокурорите.. кметовете.. И ВСИЧКО ЩЕ ГРЪМНЕ И ХАОС.. От тук ще потънат и издигналите Радев и цялата живкова кохорта на преходът. ПРЕХОДЪТ ПРИКЛЮЧИ!! Вярно е, че Бойко има 300 милиона за подкуп на президентът Йотова. Той точи с морков и тояга, 20 милиарда от бюджетът и 20 милиарда от частните фирми чрез посредниците, годишно.. Би било АДЕКВАТНО новините в чужди и наши медии да са със заглавие: "Румен Радев привлече не-гласуващите - противниците на досегашните партии приели еврото и не можещи да съставят жизнени правителство и парламент"

    Коментиран от #206

    10:19 20.04.2026

  • 190 Последни новини

    1 2 Отговор
    От към Банкя се чува вой като на линейка.Явно Бойко вие като куче и се е барикадирал в Зайчарника.

    Коментиран от #192

    10:19 20.04.2026

  • 191 Льольо, принципно си прав

    4 1 Отговор

    До коментар #185 от "Альооо":

    Нали трябва да имаш елементарни познания, за да можеш да си съставиш екип? Като комунистически военен от посткомунистическата армия Радев умее да се заобгради само от лизачи и нагаждачи.

    Коментиран от #200

    10:19 20.04.2026

  • 192 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #190 от "Последни новини":

    Ако след 6 месеца видим Бойко и Пеевски видимо да са отслабнали, значи си прав, ако ли не - значи промяна няма.

    Коментиран от #201

    10:21 20.04.2026

  • 193 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #167 от "Съдебен състав":

    А Тиквата понеже имаше представа-видяхме до къде докара България!До четвърта НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!

    10:21 20.04.2026

  • 194 СДС-аря, Царя, Банкяра и Чалгаря

    3 0 Отговор

    До коментар #170 от "ПОМНЕЩ":

    ПОМНЕЩ
    01ОТГОВОР
    До коментар 10 от "Победа":

    Едно време така веехте знамена за Царя!
    -;-
    Боташа какви кадри има- щото да си спомним це Пожарникяра беше намерил кадъра на Бензиностанцията над Велико Търново. само се усмихваше и т.н .и .т.н. и т.н.

    А Деси ... стана конституционен съдия!
    А Данчо Ментата стана Бюджетар!

    Абе знам че кадърното е далече и на Запад, ама това домораслото се присламчва към всеки нов проект!

    10:21 20.04.2026

  • 195 Гражданин

    1 2 Отговор
    ДАНО ДА ОПРАВДАЯТ НАДЕЖДАТА НА МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ! НАДЯВАМ СЕ, ДА ПОДБИРАТ ВНИМАТЕЛНО КАДРИТЕ, ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ ХОРА С ОПИТ И АВТОРИТЕТ, ЧИЕТо МНЕНИЕ ТЕЖИ!

    10:22 20.04.2026

  • 196 Нужни са Бързи законодателни промени

    2 0 Отговор
    Антикорупция: промени в КПКОНПИ (или нов орган)
    разширяване на правомощия за разследване
    Прокуратура: ограничаване на правомощията на главния прокурор и механизъм за разследването му.
    Тук ще се види дали реално се пипа „системата“, свързвана с фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски или само се говорят празни приказки.

    10:22 20.04.2026

  • 197 6а6а Haдка по пaткa

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Даниел Немитов":

    Всъщност точните думи на Джоджи Морджи бяха "Не ме гледай умно, българино!".

    10:22 20.04.2026

  • 198 Оградник

    2 2 Отговор

    До коментар #188 от "Разумен":

    И какви са тия "решения"? Защото "решенията" зависят изключително от предишния житейски път.

    Коментиран от #203

    10:23 20.04.2026

  • 199 Хайде

    3 2 Отговор
    Хайде почвай някаква работа, бе паразит. Въздухар с въздухааааар

    10:24 20.04.2026

  • 200 Альооо

    3 1 Отговор

    До коментар #191 от "Льольо, принципно си прав":

    Да имаш екип не зависи от това дали си военен или цивилен. Управлението е екипна работа – въпросът е какви хора назначаваш и какви резултати постигат, не каква ти е била професията.

    Коментиран от #231

    10:24 20.04.2026

  • 201 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #192 от "РЕАЛИСТ":

    Ако 13% не са падения.....здраве му кажи.В нормална Западна държава при такъв срив се дават оставки!Буда ще подаде ли оставка?!

    Коментиран от #212

    10:24 20.04.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Разумен

    2 2 Отговор

    До коментар #198 от "Оградник":

    В политиката решенията се взимат от екипи, институции и експерти, не само от личната биография на един човек.
    Румен Радев има екип – съветници по правни, икономически, външнополитически и военни въпроси, както и президентска администрация. Те не са публично избирани, но са професионални експерти в различни области.

    Коментиран от #209, #232

    10:26 20.04.2026

  • 204 Някой

    4 0 Отговор
    Абе никой ли не разбира, че политиците не могат "да вкарват в затвора" и "да свалят цените". Казвам го понеже бая некадърници гепиха много пара държавна субсидия с тоя шлагер, а хората гледам не разбират.

    Коментиран от #230

    10:27 20.04.2026

  • 205 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    Радев обслужва най-големия войнолюбец на планетата - Путин, който нападна три държави (Чечня, Грузия и Украйна) и уби, осакати и прогони милиони души. Путин, който уби всичките си политически опоненти (Немцов и Навални), неудобни журналисти (Политковская и др.) и безброй "бизнесмени". Кампанията на Радев завърши със здрависване с Путин на фона на български и руски знамена. Щом Радев обслужва най-големия изрод на планетата, какъв е той самият? От Боташ сме 2 милиарда евро вътрешно - договор за руски газ през Турция. По делата ще ги познаете. Само балъците вярват на сладките приказки на Радев. Затова и той взе от електората на ГЕРБ, ДПС, Възраждане, БСП, ИТН, МЕЧ и Величие. Само ПП-ДБ са спечелили повече гласове от предните избори и не са дали нищо на Радев. Не случайно това е партията на УМНО-красивите.

    Коментиран от #213, #221, #223

    10:28 20.04.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Къде са Тошко Африката и Балабана?!Къде е сакатото?Нещо май а?!

    10:29 20.04.2026

  • 208 Айше

    3 1 Отговор
    Толкова абстрактно изказване!
    Направо нереално!
    Ако се намери кой да нарисува всичките такива на политиците, ще е живият Пикасо.

    10:30 20.04.2026

  • 209 В първите 100 дни!

    4 2 Отговор

    До коментар #203 от "Разумен":

    В първите 100 дни ще се види всичко: прокуратура, антикорупция и реални икономически мерки. Ако там няма резултат, значи е било само приказки.

    10:30 20.04.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    Айде и Жоро Тръбата е на барикадата по НОВА да защитава гуруто си-агент Буда.

    10:32 20.04.2026

  • 212 Ламата няма да подаде оставка

    4 2 Отговор

    До коментар #201 от "Боруна Лом":

    Боруна Лом
    10ОТГОВОР
    До коментар 192 от "РЕАЛИСТ":

    Ако 13% не са падения.....здраве му кажи.В нормална Западна държава при такъв срив се дават оставки!Буда ще подаде ли оставка?!
    -;-
    Ако Ламата от Банкя подаде оставка, то и ГЕРБ ще се разпадне . Така ще ни стане ясно че нямаме партии, а само ООД-то и ЕООД-та!

    10:32 20.04.2026

  • 213 От два стола, та на земята

    4 2 Отговор

    До коментар #205 от "Факти":

    Радев иска да седи на два стола: на ЕС и на Русия.

    Коментиран от #227

    10:32 20.04.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Апостолски

    2 2 Отговор
    Само избирајте руски слуги за премиери. После пак Тито ќе ви биде крив.

    10:33 20.04.2026

  • 216 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пари искат хората, не месия.
    Ся и топ-ботъм ли ще минават народа
    Захвана политическата дъвка ВВС, ама никой нормален човек не го интересува това.

    10:33 20.04.2026

  • 217 Икономически мерки

    3 0 Отговор
    Какво могат да направят бързо:
    проверки на картели (горива, храни)
    временни регулации/таван на надценки (ако тръгнат по-популистки модел)
    увеличения на социални плащания
    ревизия на обществени поръчки
    Важно:
    Цените не падат магически — може да има краткосрочен ефект, но рискът е изкривяване на пазара.

    10:33 20.04.2026

  • 218 Бюджет и финанси

    4 1 Отговор
    Приемане на Бюджет 2026!
    Това е мястото, където обещанията срещат реалността.

    10:34 20.04.2026

  • 219 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #159 от "Как Радев ще свали цените?":

    Много ясно, че не може. Да но това беше най-голямото му обещание. Масови проверки щял да прави. Глоби щял да налага. Така щял да пребори спекулата и да свали цените. Това е основното послание, което му спечели пълно мнозинство. Това са пълни глупости. Кой вярва на подобни неща?

    10:35 20.04.2026

  • 220 Избори

    4 3 Отговор
    Срам ме е от българите, които подариха нашата независимост на диктатора от Кремъл по един сервилен начин. Надявам се, че другите политици няма да се коалират с новата кукла на конци и ще му дадат възможност да покаже на какво е способен /вече се убедихме в лъжливата му и угодническа същност/. Срам ме е и от ПП-ДБ, които го поздравиха за победата, защото така било в спорта. Какъв спорт, каква победа? Тази "победа" води след себе си бъдещи нищета за хората, хаос в държавата и изгубеното доверие на демократичните държави. Честито българи и не викайте по стадионите "Българи юнаци!"

    Коментиран от #226

    10:35 20.04.2026

  • 221 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #205 от "Факти":

    факти, очаквай скоро …106% инвалидност👌

    10:35 20.04.2026

  • 222 Разбиване на модела Борисов-Пеевски

    5 0 Отговор
    Това звучи силно, но реално означава:
    смяна на ръководства на регулатори
    проверки на големи инфраструктурни договори
    нови правила за обществени поръчки
    Ако няма конкретни действия тук → значи „моделът“ остава.

    10:35 20.04.2026

  • 223 И Арменеца иска да са маха от ОНД

    2 2 Отговор

    До коментар #205 от "Факти":

    Факти
    00ОТГОВОР
    До коментар 123 от "Госあ":

    Радев обслужва най-големия войнолюбец на планетата - Путин, който нападна три държави (Чечня, Грузия и Украйна) и уби, осакати и прогони милиони души.
    -;-
    що така исксат да бягат от Путлер и неговия Прекрасен Райх?!?!
    Даже и Армения, че и Казахастан.

    Бил съм преди 40 години в СССР-то и ядох марожено и пих квас
    Сега не звав колко прекласно е в Райха. Гледам клиповете на Борислав Ардев и се радвам на чистота покрай спирките и постигнатото от чистокръвните руSSнаZZита!
    А Боташа може ли да уреди по-ниски цени на Петрола и Метана, като имало било борси?!?!?!

    10:36 20.04.2026

  • 224 Истината

    2 3 Отговор
    Какво НЕ може да стане за 100 дни:
    Масови присъди и „вкарване в затвора“.
    Дълбока съдебна реформа (изисква време и често конституционни промени).
    Трайно сваляне на цените.

    10:36 20.04.2026

  • 225 Истинският тест за Румен Радев

    4 1 Отговор
    Дали Радев ще направяли тези 3 неща:
    Ще пипне ли прокуратурата реално?
    Ще има ли прозрачни разследвания, не избирателни?
    Ще има ли икономически ефект без да срине бюджета?

    Коментиран от #229

    10:37 20.04.2026

  • 226 Троянец

    4 0 Отговор

    До коментар #220 от "Избори":

    По-голяма нищета от гербавата няма.Тиквата ни загроби.Това,което направи е да озакони кражбите си и да ги обърне в евро.Това направи комуниста БорисOFF.
    Мястото ми е в Затвора и на бунището на Историята на България.

    10:39 20.04.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Ако не бяха

    3 1 Отговор
    служебните муньо щеше да гледа победата през крив макарон

    Коментиран от #234, #235, #236

    10:45 20.04.2026

  • 229 Радев няма да направи нищо

    2 1 Отговор

    До коментар #225 от "Истинският тест за Румен Радев":

    за народа, нито ще пипне с пръстче другите клонове на ДС-мафията, която и той обслужва почти 10 горини.

    10:45 20.04.2026

  • 230 Никой

    3 1 Отговор

    До коментар #204 от "Някой":

    Това е ясно, но защо политиканите сами дават тези обещания предизборно?

    Явно матряла наистина е кофти, щом кълве толкова лесно на тия голи лъжи.

    10:51 20.04.2026

  • 231 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #200 от "Альооо":

    Видяхме Радев какви хора назначава и какви резултати постигат те - Гълъб Донев и Росен Христов, които постигнаха договора с Боташ - 600 милиона евро чиста загуба до момента, която до края на договора ще надхвърли 2 милиарда. Булгаргаз е във фалит с 400 милиона задължения към Боташ. Това са "експертите", назначени от военния Радев. Гълъб Донев е съучредител на партията му и отново ще бъде министър. Честито!

    Коментиран от #238

    10:51 20.04.2026

  • 232 Не пиши глуоисти, бе облъчения

    5 1 Отговор

    До коментар #203 от "Разумен":

    Какви екипи и експерти има Боташа? Само като му видиш "експертите" подписали се за тоя безобразен договор... Да не напомням и хвалбите му за Киро и Кокоро! А листите му гледахте ли ги - "експерт" до "експерта" или от изпечен крадец до футболиста!

    Коментиран от #233

    10:54 20.04.2026

  • 233 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #232 от "Не пиши глуоисти, бе облъчения":

    Не бе.....пожарникар до феномена.....хахаха.

    11:00 20.04.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #228 от "Ако не бяха":

    А сега Бойко я гледа oнлайн и в реално време.Малииииии срив-3то място.....а не се знае дали Мамето няма да го премести и на четвърто.....Малиииии смех.

    11:05 20.04.2026

  • 237 Хубавото на Победата е,че

    1 2 Отговор
    Нулира и изрита патериците ИТН и БСП,нулира ДПС и не позволи на измамниците Сияяние,Сабя и Двуличие да влязат в Парламента.Сияяние поне си заработи субсидийката за която се бореше.Гроб е в гроба и то завинаги!

    11:12 20.04.2026

  • 238 Пешо

    0 1 Отговор

    До коментар #231 от "Факти":

    За Гълъб Донев напоследък нищо не се чува, както и за другия съпредседател наПБ Димитър Стоянов.

    11:21 20.04.2026

  • 239 а сега очакваме да се отнемат

    0 0 Отговор
    безкрайните права на монополите и да се защитят обикновените граждани

    11:36 20.04.2026

  • 240 Гггф

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Победа":

    Аман от овце

    11:57 20.04.2026

  • 241 Някой

    2 1 Отговор
    Добре бе защо ни го натресохте сега тоя с пълно мнозинство даже и с негово президенство е така за разкош ? Питам обикновения българин.

    12:01 20.04.2026

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Казуар

    0 1 Отговор
    Преди години имаше истерия при избирането на бате Бойко, сега за чичо Радев.

    12:13 20.04.2026

  • 244 На Дедо

    2 1 Отговор
    Честито?! На Путин, Крим, Решетников и Боташ. Честито и на Българите гласували за Фатмака!!! И както казват Руснаците. Ден победи!!! На 9 Май, Путин ще чества двоен празник?!

    12:16 20.04.2026

  • 245 Горски

    2 1 Отговор
    Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    Коментиран от #246

    12:24 20.04.2026

  • 246 Ту-Тууууу

    1 0 Отговор

    До коментар #245 от "Горски":

    Играли сме добро-немали сме шанс.

    12:31 20.04.2026

  • 247 Така Така

    1 0 Отговор
    Кацамуни,Борисовци,чалгари вият на умряло.От Банкя се носи протяжен вой на умряло.

    12:47 20.04.2026

  • 248 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Бойко не е пожалил никой.Който се е допрял до него-изгорял е за винаги.Толкова е канцерогенен,че покрай него нищо не вирее.

    12:56 20.04.2026

  • 249 Някой

    0 1 Отговор
    Малко за инфлацията и ГЕРБ. Последното правителство на ГЕРБ (до 2021) - между 1.7 и 3%. 2022-ра (Янев1, Янев2, ППДБ,ИТН,БСП,ДБ) - между 13 и 15%. 2023-та (Донев1, Донев2, ППДБ/ГЕРБ изцяло доминирано от ППДБ с Асен Василев на финансите) - 8,6%. 2024-та (Главчев1, Главчев2 бивш кадър на ГЕРБ) - 2.6%. 2025-та (ГЕРБ,БСП,ИТН) - 4.6%.

    Коментиран от #251

    13:06 20.04.2026

  • 250 Победа

    2 0 Отговор
    631 са сигналите за изборни престъпления в полза на ДПС, 318 за ГЕРБ, 18 за "Възраждане", 13 за БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за "Величие", 4 за ИТН и 2 за МЕЧ. Разпространен от МВР и официално публикувано от DW.
    Мафията е разобличена

    13:17 20.04.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    БорисOFF се е скрил в зайчарника и вие като Карпатска мечка.

    Коментиран от #256

    13:32 20.04.2026

  • 253 Някой

    0 1 Отговор
    Драйвинг Плежур абе стъкмистика ли е кво не знам ама така излиза сметката накрая, както и още една сметка има от днеска за 1млн левчета към Турция, която твоят вожд ни натресе. Утре ще има още една и така. Иначе изобщо не рева даже много се радвам, че Радев най-после ще покаже на какво е способен.

    Коментиран от #257

    13:34 20.04.2026

  • 254 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Румен Георгиев Радев разби на пух и прах мишоците в 25 МИР София!Честито Г-н ГЕНЕРАЛ!

    13:36 20.04.2026

  • 255 Дидо

    1 1 Отговор
    Поредния алшиф актъор дето спечели с фалшифицирани избори

    13:40 20.04.2026

  • 256 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #252 от "Последния Софиянец":

    Борисофф според мен се е отдал на заслужена почивка в момента. След като ни вкара в Шенген и Еврозоната, за което го разчекнаха и направиха луд 5 години, човека заслужава да си почине малко и да погледа сеир.

    Коментиран от #258

    13:40 20.04.2026

  • 257 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #253 от "Някой":

    Опорката за "Боташ" е ясна и на баба ти Стана от Долно Нанагорнище!Подпис на Радев на този договор-няма защото няма и как да има!Радев е бил тоава Президент а не министър на магията!Това,че е одобрил служебно правителство,което му бе представено от Мин.Председателя,на който е връчил мандат за съставяне на Правителство не го прави отговорен за последващи действия на това Правителство.
    По-твоята логика Йотова е виновна за подписания от Гюров договор с Украйна.Или не е така?!

    Коментиран от #261, #262

    13:47 20.04.2026

  • 258 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #256 от "Някой":

    Дано почине за винаги.Заслужил го е наистина.А сеира на ГЕРБ го гледа цяла БГ.

    Коментиран от #259, #260

    13:49 20.04.2026

  • 259 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #258 от "Последния Софиянец":

    От толкова "добрини" дето е направил дано се намери един благодарен да ну сложи паметник......

    13:58 20.04.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Троянец

    1 1 Отговор

    До коментар #261 от "На Дедо":

    Не знам защото съм още млад да се бракувам!Ти си спец по тая част!Бракуван си откакто си се родил!

    Коментиран от #274

    14:23 20.04.2026

  • 265 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #262 от "Някой":

    Ако някой настоява да скочиш от моста ще скочиш ли?Смешник.

    Коментиран от #269

    14:27 20.04.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #265 от "ДрайвингПлежър":

    Какъв мост бе човек за договр става дума.

    Коментиран от #271

    14:43 20.04.2026

  • 270 Васил

    1 0 Отговор
    Изкарвайте червените знамена сърпа и чука.

    15:02 20.04.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 273 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Става въпрос за теб:човек пр@ст и крив мост......Ти наистина не можеш да четеш.Това сте вие Бойковистите.

    15:11 20.04.2026

  • 274 На Дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #264 от "Троянец":

    Като си млад?! Има още надежда в теб! Отивай на Петрохан, да ти исчистят ФУНТАНЕЛАТА.

    Коментиран от #275

    15:35 20.04.2026

  • 275 Троянец

    1 1 Отговор

    До коментар #274 от "На Дедо":

    Виж как знаеш като си дърт и нямаш фунтанела.Изпята песен си.Що не си гледаш пенсията ами се занимаваш хейтваш?!Ама Вие БКП-поколението сте такива......бити карти....

    Коментиран от #276

    16:03 20.04.2026

  • 276 На Дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #275 от "Троянец":

    Да има, да вземаш. По време оно, ППедроханци и Кумонетата като теб, бяха и са срам като теб. И?! Ще бъдат до когато!!! Има човеци?! А не хора, като теб.

    Коментиран от #279

    16:16 20.04.2026

  • 277 На Дедо

    1 1 Отговор
    И не казвай, че си Троянец. Защото, имам приятели в Троян. Троянци са хубави и благи ЧОВЕЦИ, както тяхния Балкан, ракия...... и т-н. Но няма да разбереш, защото си от хората! А не от ЧОВЕЦИТЕ?!

    Коментиран от #278

    16:27 20.04.2026

  • 278 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #277 от "На Дедо":

    Хо хо...Намерил полендер да ми каже.....Скрий се в дупката,от която изпълзя.Пий си шльокавицата и дерзай за пенсийката.

    17:19 20.04.2026

  • 279 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #276 от "На Дедо":

    И да те светна малко!Иван Хаджийски го е казал:"Балкана ражда хора-полето....тикви!".Така,че Аз се гордея,че съм от Балкана и съм ЧОВЕК!

    17:22 20.04.2026

  • 280 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 1 Отговор
    "$во бод на тЪ м€ дия"-Шмат ки.бг , ЗАЩО ТРИЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ СРЕЩУ Ч6РВ€НИЯТ КА ЛЪФ П€ Д€рад€Ф,
    Под ло ги жал ки?!?

    17:28 20.04.2026

