Инфлацията стопи доходността на втората пенсия

Инфлацията стопи доходността на втората пенсия

20 Април, 2026 13:16 2 404 36

Сухите цифри на надзора придобиват съвсем различно измерение, когато се съпоставят с данните на Националния статистически институт

Инфлацията стопи доходността на втората пенсия - 1
Универсалните пенсионни фондове у нас, в които се осигуряват задължително всички родени след 1959 година, отчитат изключително скромна средногеометрична доходност от едва 2-3% за последните пет години. Според официалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за периода 2021–2025 г., резултатите са сериозно компрометирани от икономическите сътресения през 2022 година, когато някои фондове записаха загуби до минус 13%, пресмята dunavmost.com.

Статистиката показва, че към края на миналата година общият размер на нетните активи на всички фондове е надхвърлил внушителните 31,17 милиарда лева. Въпреки че през отделни години доходността скача над 9%, осреднената картина за петилетката изглежда тревожно на фона на макроикономическите реалности. С най-висока средногеометрична доходност за периода е УПФ "ЦКБ-Сила" с 4,13%, следван от "Топлина" с 3,38%. Най-големият фонд по пазарен дял – "Доверие", отчита 2,38%, а в дъното на таблицата остава "ДСК-Родина" с 1,63%.

Сухите цифри на надзора придобиват съвсем различно измерение, когато се съпоставят с данните на Националния статистически институт. Натрупаната инфлация за същия петгодишен период гравитира около 35%. Това означава, че реалната покупателна способност на парите по индивидуалните партиди е намаляла драстично, тъй като официалната доходност е почти десет пъти по-ниска от обезценяването на парите.

Допълнителна тежест върху натрупванията оказват и удръжките. Посочените от пенсионните дружества резултати са брутни, а към момента таксата от всяка осигурителна вноска възлиза на 3,75%. Средната сума по партидите в универсалните фондове в момента достига около 5650 лева на човек. Според закона, дружествата са длъжни да гарантират, че при пенсиониране лицето ще получи поне номиналния брутен размер на внесените пари, независимо от сривовете на борсите.

Доста по-добри резултати отчитат доброволните пенсионни фондове (трети стълб), при които ограниченията за инвестиране не са толкова консервативни. При тях само за 2025 година номиналната доходност на пет от дружествата надхвърля 8%, а средногеометричната доходност за петилетката държи нива от около и над 6%. Тези показатели демонстрират ясно какъв би бил ефектът, ако средствата се управляват по-рисково, но с потенциал за по-висока възвръщаемост.

Точно този инвестиционен контраст стои в основата на приетите наскоро от Народното събрание промени в Кодекса за социално осигуряване. С тях държавата окончателно даде зелена светлина на така наречения мултифондов модел, който ще заработи реално от началото на 2027 година.

Вместо всички пари да се управляват по един и същ консервативен начин, спестяванията ще бъдат разделени в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Хората под 50-годишна възраст ще могат да насочват средствата си към динамичния портфейл, където инвестициите в акции ще носят по-висок риск, но и шанс за преодоляване на инфлацията. За осигурените, на които остават по-малко от 3 години до пенсия, парите ще се прехвърлят задължително в консервативния фонд, за да се гарантира пълна защита на капитала преди неговото изплащане. Очакванията на експертите са, че с тази система коефициентът на заместване на дохода ще скочи от сегашните 12,5% на 21,4%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТИ

    38 2 Отговор
    Не знам ама домати за 10 лева и чушки за 12 лева няма да купнем ама грам, изхвърляй в рякатаааа

    Коментиран от #4

    13:19 20.04.2026

  • 2 Напишете истината

    51 1 Отговор
    Откраднаха ги, използвайки инфлацията.

    13:20 20.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Едно евро равно на един лв.

    Коментиран от #15

    13:20 20.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТИ":

    🍅🍅🍅 в София са 14 лв за килограм.

    13:21 20.04.2026

  • 5 Трол

    47 2 Отговор
    Намалена доходност за едни означава увеличена доходност за други.

    Коментиран от #35

    13:21 20.04.2026

  • 6 така ли

    25 0 Отговор
    а на заплатите не намали ли покупателната способност? или те не са важни ? и кога ше кажат реално колко е инфлацията? 40%? 50%? или повече

    13:25 20.04.2026

  • 7 Евала на 2 пенсия

    13 0 Отговор
    Ген З.... Дали, ще до живеят Първата???

    13:26 20.04.2026

  • 8 пак този

    17 3 Отговор
    А колко е доходността на държавната пенсия? Нищо няма за там.

    13:30 20.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 1 Отговор
    нЕма такова животно "втора пенсия"❗
    Това са парите от "първата" пенсия които НЯМА да ви ги изплаща държавата през НОИ❗

    13:32 20.04.2026

  • 10 Стенли

    20 0 Отговор
    А какво да кажем за хилядите дребни спестители които имат някакви влогове в банката и банките в България се гъбарката с хората давайки им най много един процент лихва по депозитите а печелейки милярди🤑🤨😕

    Коментиран от #25

    13:38 20.04.2026

  • 11 Мафията открадна парите ни за пореден пъ

    26 0 Отговор
    Път! Сега да излизат шарлатани те да ни обясняват как инфлацията не е обир

    13:46 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лицемерни 60клуци

    20 1 Отговор
    Не инфлацията, а кражбите и алчността.

    13:49 20.04.2026

  • 14 скоро

    20 0 Отговор
    ще думне и НЗОК, и пенс. фондове и всякакви държавни пирамиди.Системата е болен здрав носи.Ако можех едно евро няма да им внеса за пенсия на тези oтпaдъци.Да чакаш помощ от булгaристaн след 30-40 год. - трябва да си луд.

    13:49 20.04.2026

  • 15 Наблюдател

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Голям оптимист си.
    Скоро ще е 1 евро за 50 стотинки.

    13:51 20.04.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Те никога не са били на "печалба"
    а от ковид насам инфлацията е над 50% така че ако добутат поне до 0 пак е успех... макар и да не вярвам да стане

    Коментиран от #22

    13:51 20.04.2026

  • 17 АБВ

    17 0 Отговор
    Като човек, имащ поглед върху пенсионното осигураване, мога да заявя, че ДЗПО е не само напълно излишна, но и губеща функционалност на пенсионната система. Това е така защото:
    1.Доходността на ДЗПО не покрива инфлацията, т.е. средствата във фондовете са с намаляваща покупателна способност на бъдещите пенсии;
    2.При бъдещо изплащане на пенсии от фондовете на ДЗПО напълно липсва годишната индексация, присъща на пенсиите, плащани от НОИ;
    3.Удръжките от вноските допълнително намаляват значително средствата за бъдещи пенсии от фондовете;
    4.Фондовете за пенсионно осигуряване не са създадени за да печелят бъдещите пенсионери. Те работят на първо място в интерес на своите акционери.

    Моят съвет: Вземете си ПИК от НОИ и вижте каква ще ви бъде пенсията само от НОИ, или от НОИ плюс ДЗПО. Можете да изиската от фондовете да ви направят прогнозна пенсия. За съжаление в момента само 1 - 2 фонда имат на сайтовете си пенсионен калкулатор на бъдещи пенсии и това е умишлено. Само така ще вземете информирано решение за бъдещите си пенсионни доходи.

    При проява на размисъл ще стигнете до единствено правилния извод: Две пенсии /от НОИ и ДЗПО/ са по-малко от една /само от НОИ/. Това не важи при пенсии под минималния и над максималния размер, плащан от НОИ. Само в тези два случая двете пенсии са повече от една.

    Решението: Прехвърляне на средствата от фондовете за ДЗПО към НОИ. Имате право на това в срок от 2 години преди придобиване право на пенсия.

    Коментиран от #24

    13:56 20.04.2026

  • 18 факуса

    14 1 Отговор
    а защо е задължително,нали е демокрация,или трябва някои да си пълнят гушите

    13:57 20.04.2026

  • 19 Хак

    9 2 Отговор
    да Ви е леврото !

    13:57 20.04.2026

  • 20 СЗО

    11 1 Отговор
    Очакванията винаги са големи. Докато политиците не започнат да крадат. Оттам нататък всичко тръгва надолу.

    14:04 20.04.2026

  • 21 123

    15 2 Отговор
    Теменужка Петкова и нейния ментор Борисов да понесат отговорност за криминалното натикване в еврозоната, а да не се правят на ощипани госпожици.Цял народ сега им сърба попарата.Добре пове че хората отсвириха тези крадливи и продажни политически боклуци.

    Коментиран от #26

    14:04 20.04.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Само да доуточня горния коментар от ковид насам ОФИЦИАЛНАТА инфлация е 50%, за 4-5 години, ако говорим за реална слагаме още една нула до 500! Бяхме брутално ограбени от простотиите на "елитите"

    14:04 20.04.2026

  • 23 Хеопс

    4 0 Отговор
    Моите нови легални гробници…

    14:08 20.04.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Аз ще ще се съглася с теб, обаче ще кажа не го правете - не прехвърляйте пенсията си само към НОИ

    Първо, удръжките към втория стълб са само 5%
    Второ, към момента може да е неефективно и да за пенсиониращите се следващите няколко години да е добре да са само към НОИ

    НО в дългосрочен план НОИ ще има все повече трудности, защото заместващия фактор пада и все по-малко работещи ще плащат пенсиите на пенсионерите, докато в същото време на Фондовете се дава възможност да инвестират малко по-агресивно и дори с балансирания подход може да имате едни 4-5% доходност, което в нормални времена е достатъчно да бие инфлацията.

    и съветът ми е да внасяте и в третия стълб - директна удръжка от заплата е освободена от данъци, носи доходност по-висока от пари в банка и с дефанзивен профил е с относително малък риск.

    Да лежиш само на НОИ при тежкия демографски срив в България ми се вижда лоша идея на мен...

    Коментиран от #28, #34

    14:14 20.04.2026

  • 25 Мечти......

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Коя банка дава 1% лихва!? Няма такава - максимумът е 0,2% ! Затова хората накупиха имоти и цените им скочиха.

    14:30 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 111

    7 0 Отговор
    а ецб държи лихвите ниски. сега ще ви оберат до шушка.

    14:38 20.04.2026

  • 28 Ха-ха

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    А в ЧЕТВЪРТИ стълб да внасяме ли? Само питам. От четвъртия ще спонсорираме ли "социално слабите" милионери - фаянсаджии, мебелисти, шпакловчици и др. набедени майсторчета? Че всички скубят над 5000Е месечно, отделно социални помощи, безплатен ток, вода и дърва, отделно ТЕЛКажиството........ Та едни 6500-7000Е евра си ги докарват. А ако са по-мургави, с 6-7 мургавелчита, с детските добавки, си докарват една солидна добавка. И всичко това от моите и твоите пари.

    Коментиран от #33

    14:46 20.04.2026

  • 29 бгполитик

    1 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ТРЕТА!!!

    15:04 20.04.2026

  • 30 да припомним

    3 0 Отговор
    За последните 6 години правителствата на Радев управляваха 4 взети заедно.

    15:05 20.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Цвете

    1 1 Отговор
    МОЖЕ ДА Е ВЕРНО, НО ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ ПРЕТОПИ ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЗАЩОТО НЯМА И НОТА НА КОМЕНТАР ЗА ВДИГАНЕ НА ПЕНСИИТЕ.ОТ ОГРАБВАНЕ И ЖЕСТОКОТО КРАДЕНЕ ВСИЧКИ СЕ ЧУВСТВАТ ОЩЕТЕНИ.ИДЕТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА НАС " ПРОГРЕСА" СЕГА ДА ВИДИМ ДАЛИ НЯКОЙ ЩЕ ОТРОНИ И ДУМА ЗА ПО ВИСОКИ ДОХОДИ? ДАНО НЕ СЪМ ПРАВА. 🫦🇧🇬🌹

    15:07 20.04.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ха-ха":

    Глупав ли си? Точно прехвърляйки всички свои пари в 1вия стълб на ной спонсорираш споменатите "бедни"

    Слагайки своите 5% във втория стълб - фактически намаляваш парите за хрантутниците и спасяваш макар и нищожен процент от парите които си си изкарал

    а третият стълб спасява още от парите ти, да не отидат при описаните, защото на тях няма да им платиш данък, които правителството да харчи за тях, а дори и при дефанзивен план увеличава това, което банката би ти дала със 1500-2000%

    щом за теб да дадеш по-малко на държава като данъци и да вземеш повече като лихва спрямо банката е кофти сделка аз мога само да поздравя финансовия ти гений и да препоръчам на Радев да те вземе да ни оправиш финансите и да ни направиш богати :D :D D:

    15:13 20.04.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Нищо лично, само да си знаеш🤔
    Ако си решил да гушнеш букета рано след пенсиониране - остави II стълб за внуците си❗
    Ако си решил да живееш поне 10 години след пенсионирането си - оставяйки парите ще загубиш спрямо прехвърлянето им в НОИ❗

    15:13 20.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така забогатява прислугата

    1 0 Отговор
    в клуба на богатите

    16:39 20.04.2026

