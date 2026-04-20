Димитър Манолов: Очаквахме Гълъб Донев да бъде социален министър, но той щял да поеме парламента

20 Април, 2026 15:10 3 496 30

Едно от първите неща, за които трябва да се говори, ще е състоянието на енергетиката, стълбовете, на които се крепи една държава. И непременно трябва да говорим за образованието и здравеопазването, които са не в състояние на криза, а е погром, коментира лидерът на КТ "Подкрепа"

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По-лесно ми е да кажа ние какво искаме, не да чакаме те нещо да направят. Ще искаме от тях и със сигурност ще им кажем в близко бъдеще, предупреди победителите от изборите – "Прогресивна България" президентът на КТ "Подкрепа" в интервю пред БНР.

"Трябва видим първо как се конфигурират тези хора, защото в момента сме в объркана, шеметна ситуация. Ще видим как се конфигурират, защото както знаем приказките преди избори нямат нищо общо с това, което се случва след това. Трябва видим кои ще са министрите на финансите, на МТСП, на екологията на енергетиката", каза той в предаването "12+3".

И посочи, че едно от първите неща, за които трябва да се говори, ще е състоянието на енергетиката, стълбовете, на които се крепи една държава:

"И непременно трябва да говорим за образованието и здравеопазването, които са не в състояние на криза, а е погром. Трябва да говорим за пенсионната система, там бяха направени някои недобри неща, от който връщане назад трудно ще има. Ще си приказваме и за директивата за МРД, която още не е част от нашето законодателство, както и за промяна на системата за заплащане в администрацията, която не е променена."

Димитър Манолов сподели още:

"Хубавото е, че ние познавам част от хората, които ще бъдат разположени на тези позиции, и общо взето ни е ясно и какво има в главите им. Едното очакване беше, че Гълъб Донев ще поеме МТСП, но той щял да поеме парламента. Нека видим какви хора ще се разположат по позициите. Не са ясни идеите им, защото тези по изборните програми нямат голяма тежест. Аз ходих на откриването и в програмата имаше прекалено много еклектика и неясни неща, с който управление не може да се реализира, трябва да е по-конкретно."

Според президента на КТ "Подкрепа" бюджетът трябва да отговори на нанесените щети с въвеждането на еврото и последвалите инфлационни процеси. И заяви, че задължително "Прогресивна България" ще се срещнат със синдикатите, дали ще е заедно с работодателите или поотделно, но среща ще има.

"Формата на тристранката също е за комуникация и да припомним, че с всички забележки, направени за проблемите на тези, които си отидоха и тези дойдоха, започнаха от едно несъстояло се заседание на тристранката, на което трябваше да се гледа бюджета", припомни Манолов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    17 5 Отговор
    А Гълъбица Даденова кое ще поеме?

    Коментиран от #22, #23

    15:19 20.04.2026

  • 2 Джамбаза

    18 1 Отговор
    Статията от Йода ли е писана?

    15:23 20.04.2026

  • 3 Цвете

    25 5 Отговор
    МНОГО ГЪЛЪБИЦИ ЩЕ ИМА В 52 ПАРЛАМЕНТ. СПОРТИСТИТЕ С КАКВО ЩЕ ПОМАГАТ? НУЖНИ СА ЛЕКАРИ, АДВОКАТИ, ИЖЕНЕРИ, ХОРА С ИСТИНСКИТЕ ДИПЛОМИ ,ЗА ДА ДАДАТ СВОЯ ДАН ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ОЧАКВАМЕ НЯКАКВО " ВЪЗМЕЗДИЕ " ОТ БЛИЗО 35 ГОДИНИ. МАФИЯТА ПО ЗАТВОРИТЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКОТО ПРИДОБИТО ПО НЕЧЕСТЕ ПЪТ.ПРИМЕР 1 - ЖЕЛЯЗКОВ ДА ДОКАЖЕ ОТ КЪДЕ ТОЛКОВА МИЛИОНА ЗА СТРОЕЖА НА ХОТЕЛА МУ И Т.Н. ОЧАКВАМЕ ДА ТРЪГНЕ БЪЛГАРИЯ В ПРАВИЛНИЯ КОЛОВОЗ.🫦🇧🇬🌹

    Коментиран от #24

    15:24 20.04.2026

  • 4 Абе

    19 2 Отговор
    по споко бе синдикати,че оная на образованието яко е замезила

    15:25 20.04.2026

  • 5 Гербаджиииски искания

    34 3 Отговор
    Прикрити като синдикални искания. Тоя е нахалник. Зайчарника го активира.

    15:25 20.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Синдикат

    23 2 Отговор
    това е мафия в най чист вид.

    15:29 20.04.2026

  • 9 така така

    21 6 Отговор
    Гълъбът окака държавата. Къде го тикате към Парламент?

    15:29 20.04.2026

  • 10 Черен Крадев

    22 1 Отговор
    Радев,да внимава, че както нищо не е обещал на избралите, с цел, да се убедят кукловодите за пореден път, че българина е най-глупавата народ на света. Да не стане, така, че както нищо не е обещал, да си го търсят. Че тогиз, скоро ще му свърши рахата, Народа вече е с изчерпано търпение.

    15:30 20.04.2026

  • 11 Да бе

    18 0 Отговор
    Цвете-увехнало тия като Лъчо-мозък и Костадин Ангелов като са лекари защо се пенсионират в парламента лекари в болниците

    15:31 20.04.2026

  • 12 Очаквам

    16 0 Отговор
    да не се вестяваш повече , не се ли наяде ? Полза никаква ! Колкото и от гълъби !

    15:31 20.04.2026

  • 13 Прогресивна България

    7 7 Отговор
    Колкото ми да ме цензурират тук, вече предстои господството на Генерал Румен Радев. Честито драги съотечественци

    15:32 20.04.2026

  • 14 Марш ,

    14 1 Отговор
    птици проклети !

    15:32 20.04.2026

  • 15 Борисов

    10 5 Отговор
    Вкарах ви в еврозоната вече, а сега мога да се отдръпна на спокойствие в Банкя и да си гледам старините и внуците на спокойствие.

    15:33 20.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цък

    15 5 Отговор
    Герберската подлога взе да се прави на велик. Къде се скриха петроханци?

    15:42 20.04.2026

  • 18 ооооооооо

    12 3 Отговор
    Димитър Манолов: Очаквам да ме махнат от топлото местенце, на което мътя глупости вече от 20++ години.

    15:49 20.04.2026

  • 19 Факт

    11 1 Отговор
    Тия лапачи нямат работа в управлението на страната

    15:50 20.04.2026

  • 20 Сашо

    3 1 Отговор
    Малиии, ами сега! В ступор са!

    15:52 20.04.2026

  • 21 Не на факти

    11 2 Отговор
    Слугата на Борисов и Пеевски е този борсук Синдикалист бля бля.

    15:52 20.04.2026

  • 22 Да де, ама

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "ннннннннн":

    Aма защо не скимтя на простата Тиква Борисов и Пеевски? Тяхните правителства заделяха от краденото и за теб сидикалисте.

    15:54 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И до сега

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    ...като имаше лекари,инженери, юристи....харесва ли ви болници, съдилищата система, икономиката, Ю!?
    Има 3-4 спортисти, а не 30-40, всички са нужни, но само да работят за народа е достатъчно...

    16:23 20.04.2026

  • 25 непротестиращ

    6 1 Отговор
    Гълъба, дето ни курдиса Боташа, за благодарност, ще е на най-високото място в НС!

    16:40 20.04.2026

  • 26 ха ха

    3 0 Отговор
    ще искате за себе си от името на работещите , но до тях няма да стигне нищо , както правите от 30 години

    17:15 20.04.2026

  • 27 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Образованието на гълъба не е подходящо за председател на парламента. Завършил е за счетоводител.

    20:08 20.04.2026

  • 28 Мошен

    0 0 Отговор
    Ще разположат хора които да не можеш да изнудваш и да проверят сериозно хала на цялата ти рода и бизнесите ти. Ще проверят и записите с кюлчета за рожденните ти дни и копоните с партийци. И този път ако изкараш разни да реват за пари в това тежко положение за всички ,може и контра стачки с много бой да има. Опитай пък ще си го получиш най после.

    21:22 20.04.2026

  • 29 Лисугер,

    1 0 Отговор
    Гълъбето беше служебен премиер и какво направи? И ако е социален министър ще направи социална политика такава, каквато му нареди вожда. Замразяване на доходи за да не теглят мунчаците заеми това избълва безсрамникът РР. Затова АКИБ им харесва програмата на тиа гадини

    21:55 20.04.2026

  • 30 Сметката за ток

    0 0 Отговор
    A ние очакваме помашкия социален министър с квадратната глава Адемов заедно с неговия началник да преприемат действия срещу безскрупулните сметки на ЕВН за месец януари. В противен случай ще тълкуваме тяхнотот бездействие като неглижиране на проблема, а може да си помислим също ,че получават комисионна и за това бездействат.

    22:47 20.04.2026

