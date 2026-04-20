Димитър Манолов: Очаквахме Гълъб Донев да бъде социален министър, но той щял да поеме парламента

По-лесно ми е да кажа ние какво искаме, не да чакаме те нещо да направят. Ще искаме от тях и със сигурност ще им кажем в близко бъдеще, предупреди победителите от изборите – "Прогресивна България" президентът на КТ "Подкрепа" в интервю пред БНР.
"Трябва видим първо как се конфигурират тези хора, защото в момента сме в объркана, шеметна ситуация. Ще видим как се конфигурират, защото както знаем приказките преди избори нямат нищо общо с това, което се случва след това. Трябва видим кои ще са министрите на финансите, на МТСП, на екологията на енергетиката", каза той в предаването "12+3".
И посочи, че едно от първите неща, за които трябва да се говори, ще е състоянието на енергетиката, стълбовете, на които се крепи една държава:
"И непременно трябва да говорим за образованието и здравеопазването, които са не в състояние на криза, а е погром. Трябва да говорим за пенсионната система, там бяха направени някои недобри неща, от който връщане назад трудно ще има. Ще си приказваме и за директивата за МРД, която още не е част от нашето законодателство, както и за промяна на системата за заплащане в администрацията, която не е променена."
Димитър Манолов сподели още:
"Хубавото е, че ние познавам част от хората, които ще бъдат разположени на тези позиции, и общо взето ни е ясно и какво има в главите им. Едното очакване беше, че Гълъб Донев ще поеме МТСП, но той щял да поеме парламента. Нека видим какви хора ще се разположат по позициите. Не са ясни идеите им, защото тези по изборните програми нямат голяма тежест. Аз ходих на откриването и в програмата имаше прекалено много еклектика и неясни неща, с който управление не може да се реализира, трябва да е по-конкретно."
Според президента на КТ "Подкрепа" бюджетът трябва да отговори на нанесените щети с въвеждането на еврото и последвалите инфлационни процеси. И заяви, че задължително "Прогресивна България" ще се срещнат със синдикатите, дали ще е заедно с работодателите или поотделно, но среща ще има.
"Формата на тристранката също е за комуникация и да припомним, че с всички забележки, направени за проблемите на тези, които си отидоха и тези дойдоха, започнаха от едно несъстояло се заседание на тристранката, на което трябваше да се гледа бюджета", припомни Манолов.
22 Да де, ама
До коментар #1 от "ннннннннн":Aма защо не скимтя на простата Тиква Борисов и Пеевски? Тяхните правителства заделяха от краденото и за теб сидикалисте.
24 И до сега
До коментар #3 от "Цвете":...като имаше лекари,инженери, юристи....харесва ли ви болници, съдилищата система, икономиката, Ю!?
Има 3-4 спортисти, а не 30-40, всички са нужни, но само да работят за народа е достатъчно...
