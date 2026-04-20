Михаил Миков: Леталното състояние на БСП е факт

Категорично това е най-тежката загуба на БСП. В последните 10 години се правеха целенасочени опити да се унищожи лявото. Нинова тръгна през 2017 година с над 700 хиляди избиратели, сега са под 100 хиляди. Разбиха се структури, подаваха се оставки.. Българските избиратели, волю или неволю, решиха да нямат ляво представителство в парламента или може би те в момента не припознават БСП като лява партия в момента.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият председател на БСП Михаил Миков, който коментира резултатите от изборите.
"Леталното състояние на БСП е факт. Трябва да се направят някакви много резки движения. Все пак мисля, че е рано да се говори за смъртта на партията. БСП ще изпадне в тежко финансово състояние. За мен трябваше да се явят самостоятелно на изборите, защото сега няма да има държавна субсидия заради явяването като коалиция. Тепърва ще трябва да търсим лявото представителство. Варианти има няколко", добави той.
"Без да умаловажавам победата на Румен Радев искам да кажа, че избирателната активност не достигна 50%. Тепърва трябва да видим как предизборната платформа на "Прогресивна България" ще се превърне в управляваща програма. Първият тест за новите победители ще са президентските избори. После идват местни избори. Мафията няма да се предаде и ще продължи да действа през медиите си. Има и редица проблеми, които трябва да бъдат решени - енергетика, здравеопазване, да не ги изброявам всичките. Мисля, че в "Прогресивна България" има добре подготвени хора, включително и от БСП, да видим как ще се справят. За мен предизборната програма на ПБ е дясна, особено в политиката на финансите и данъците. Не може да етикетираме Румен Радев като социалдемократ", завърши Михаил Миков.
1 мише домаджаната
21:33 20.04.2026
2 Много
21:34 20.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ми нищо
21:35 20.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
Рано е да си говори за смърт?????
Коментиран от #26
21:37 20.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
21:38 20.04.2026
10 бсп
21:39 20.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
Софийски селянин,
За ромляните без коментар...
Може и да сбъркаха с избора но не можем да ги стигнем Маджарите с над 80% избирателна активност.
А за БСП като за покойник тяхната песен се изпя Миков, ти също имаш голяма вина
.
21:42 20.04.2026
13 Червендалест
21:42 20.04.2026
14 Тома
21:45 20.04.2026
15 Гичето
21:46 20.04.2026
16 ЛЕТАЛЕН Е
21:47 20.04.2026
17 .....
21:47 20.04.2026
РЕАЛИСТ
21:51 20.04.2026
19 Ура, другари!
21:52 20.04.2026
20 Гост
21:52 20.04.2026
21 Който вкара Курнела и Дзефира
21:56 20.04.2026
22 Ъхъ!!!
21:59 20.04.2026
23 Преди ГЕРБ
22:02 20.04.2026
24 Стара чанта
22:07 20.04.2026
25 Гост
22:07 20.04.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Рано е да си говори за смърт?????":Във всяка държава има лява партия. Партия на труда ли ще е, Либерална партия ли, но я има, защото някой трябва да озаптява капитализма, с неговите десни партии. Учудващи е , че десни партии печелят избори, като болшинството хора са работници, хора на труда. Капиталиста, обаче има пари и им промива мозъка. Какво иска той: Работника да бачка , ако може и почивен ден няма да му даде, условията на труд не го интересуват, болнични не иска да плаща и ме иска да плаща данъци. При липса на лява партия, ще се захапете за зад... ника.
Коментиран от #54
22:13 20.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
Деций
Коментиран от #50
22:15 20.04.2026
Мишо Мастиката
Какво ли ще е положението на БСП ако наистина вземе, че умре?
А с това Умаловажавам бай Мишо разля мастиката!
22:18 20.04.2026
30 Майстора
22:22 20.04.2026
31 БСП УМРЕ
22:27 20.04.2026
32 Какво казва Нинова?
22:29 20.04.2026
Унищожението на БСП започна
Коментиран от #38
22:31 20.04.2026
34 Готин е Мишето
22:33 20.04.2026
35 Винету
22:42 20.04.2026
36 Алекс
Коментиран от #39
22:46 20.04.2026
37 Дика
Дика
22:54 20.04.2026
38 Моряка
До коментар #33 от "Унищожението на БСП започна":Съгласен съм донякъде.Вярно е,че Станишев нанесе смъртоносен удар на БСП,но не защото е полуевреин и украинец.А заради европейския кариеризъм.Чували сме за опашката на крушката.Бащата на Станишев предаде Т.Живков.Синът предаде социалистическия характер на БСП и нейния беловлос електорат.Сега се върна на бял кон.А БСП си направи отново харакири.Ще си остане само с коня,електората бяга. Очаквайте нова атака откъм Истамбулската конвенция.
22:54 20.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
РЕАЛИСТ
До коментар #37 от "Дика":Ами, значи лошо няма. Връща се член 1-ви за ръководната роля на БКП и край с глупавите избори. Китай показа, че това е правилния път. Само с комунизъм има просперитет.
23:02 20.04.2026
41 социализмът като световно явление !
23:08 20.04.2026
42 започва с О
23:09 20.04.2026
43 Мда
Мда
23:12 20.04.2026
44 Някой
23:24 20.04.2026
45 Този няма какво да каже
Смрад
23:30 20.04.2026
След няколко корумпирани
Партия която за годините от 1989 досега погуби (заедно с други свои сателити цвета на нацията не трябва да е в управлението-народа ги наказа.
23:30 20.04.2026
47 Свети Кибик-Юродив
23:40 20.04.2026
Моряка
До коментар #37 от "Дика":БСП умря още когато Станишката въведе олигархичния плосък данък.Заби немощния си х.......... в задника на обеднелия си електорат.За радост на олигарсите.
00:13 21.04.2026
49 Скоро и другите
00:18 21.04.2026
Метресата от Барселона
До коментар #28 от "Деций":Падението на БСП започна от Георги Първанов, който заради приятелството си с Бойко Борисов започна да я продава на ишлеме, за да изкара цели два президентски мандата. След като със Станишев се хванаха за гушите кой да я води,Първанов отлюспи не малко структури и направи АБВ, стартирайки процеса на пълен разпад на БСП. Тази партия никога не е била лява, тя просто спекулираше с историята и авторитета на БКП.
Коментиран от #52
00:37 21.04.2026
51 Весело
До коментар #43 от "Мда":Бойко яко клатеше силно наведената бсп на насо, гуцан, киро клюна ... Докато самият Бойко се намеждаше и на Изток, и на Запад , а в турската баня най-обичаше да си изпуска сапуна.
00:42 21.04.2026
Знайко
До коментар #50 от "Метресата от Барселона":Първо БСП, не е партия, а ОПГ.
Второ и Първанов, и Станишев, и Бойко ... са мазни московски лакеи.
00:47 21.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
Верно ли бе
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":Съгласен съм с тебе , но БСП е всичко друго , но не и лява партия. Тя и затова стигна дотука.
01:59 21.04.2026
55 Айше
Кви са тия хора да им прави кеф цели 2 часа филм да гледат "стрела" на забавен каданс :))
03:30 21.04.2026