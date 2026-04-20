Михаил Миков: Леталното състояние на БСП е факт

Категорично това е най-тежката загуба на БСП. В последните 10 години се правеха целенасочени опити да се унищожи лявото. Нинова тръгна през 2017 година с над 700 хиляди избиратели, сега са под 100 хиляди. Разбиха се структури, подаваха се оставки.. Българските избиратели, волю или неволю, решиха да нямат ляво представителство в парламента или може би те в момента не припознават БСП като лява партия в момента.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият председател на БСП Михаил Миков, който коментира резултатите от изборите.

"Леталното състояние на БСП е факт. Трябва да се направят някакви много резки движения. Все пак мисля, че е рано да се говори за смъртта на партията. БСП ще изпадне в тежко финансово състояние. За мен трябваше да се явят самостоятелно на изборите, защото сега няма да има държавна субсидия заради явяването като коалиция. Тепърва ще трябва да търсим лявото представителство. Варианти има няколко", добави той.

"Без да умаловажавам победата на Румен Радев искам да кажа, че избирателната активност не достигна 50%. Тепърва трябва да видим как предизборната платформа на "Прогресивна България" ще се превърне в управляваща програма. Първият тест за новите победители ще са президентските избори. После идват местни избори. Мафията няма да се предаде и ще продължи да действа през медиите си. Има и редица проблеми, които трябва да бъдат решени - енергетика, здравеопазване, да не ги изброявам всичките. Мисля, че в "Прогресивна България" има добре подготвени хора, включително и от БСП, да видим как ще се справят. За мен предизборната програма на ПБ е дясна, особено в политиката на финансите и данъците. Не може да етикетираме Румен Радев като социалдемократ", завърши Михаил Миков.