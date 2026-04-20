Михаил Миков: Леталното състояние на БСП е факт

20 Април, 2026 21:31 2 815 55

  • михаил миков-
  • бсп-
  • избори

Трябва да се направят някакви много резки движения. Все пак мисля, че е рано да се говори за смъртта на партията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Категорично това е най-тежката загуба на БСП. В последните 10 години се правеха целенасочени опити да се унищожи лявото. Нинова тръгна през 2017 година с над 700 хиляди избиратели, сега са под 100 хиляди. Разбиха се структури, подаваха се оставки.. Българските избиратели, волю или неволю, решиха да нямат ляво представителство в парламента или може би те в момента не припознават БСП като лява партия в момента.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият председател на БСП Михаил Миков, който коментира резултатите от изборите.

"Леталното състояние на БСП е факт. Трябва да се направят някакви много резки движения. Все пак мисля, че е рано да се говори за смъртта на партията. БСП ще изпадне в тежко финансово състояние. За мен трябваше да се явят самостоятелно на изборите, защото сега няма да има държавна субсидия заради явяването като коалиция. Тепърва ще трябва да търсим лявото представителство. Варианти има няколко", добави той.

"Без да умаловажавам победата на Румен Радев искам да кажа, че избирателната активност не достигна 50%. Тепърва трябва да видим как предизборната платформа на "Прогресивна България" ще се превърне в управляваща програма. Първият тест за новите победители ще са президентските избори. После идват местни избори. Мафията няма да се предаде и ще продължи да действа през медиите си. Има и редица проблеми, които трябва да бъдат решени - енергетика, здравеопазване, да не ги изброявам всичките. Мисля, че в "Прогресивна България" има добре подготвени хора, включително и от БСП, да видим как ще се справят. За мен предизборната програма на ПБ е дясна, особено в политиката на финансите и данъците. Не може да етикетираме Румен Радев като социалдемократ", завърши Михаил Миков.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мише домаджаната

    26 4 Отговор
    нищо пак ще сме на хранилка!

    21:33 20.04.2026

  • 2 Много

    15 1 Отговор
    Смешно - Ave Caesar, moritori te salutat

    21:34 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ми нищо

    33 2 Отговор
    За умр.... или добро, или нищо.

    21:35 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рано е да си говори за смърт?????

    24 7 Отговор
    Ми те електората им е 76+. Ако Радев изкара целия мандат ще станат 80+. Ами да ме извиняват ама в тези тежки зими, все някой ще настине и ще се отърве от данъци и налози. Така че май е малко късно да се говори за смърт.

    Коментиран от #26

    21:37 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    15 16 Отговор
    Машинното гласуване пр e ба червените точно заради Румен ,защото те са му партньори по дефиниция .Ако ги нямаше Ма-дуровските машини ППДБрастите щяха да са с техните7>9% ,а сега с "алабала" удариха кьоравото

    21:38 20.04.2026

  • 10 бсп

    32 2 Отговор
    е в кофата за боклука..

    21:39 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софийски селянин,

    27 0 Отговор
    За пореден път се доказа че не ставаме затънали в блатото на безразличието апатията и простотията си...
    За ромляните без коментар...
    Може и да сбъркаха с избора но не можем да ги стигнем Маджарите с над 80% избирателна активност.
    А за БСП като за покойник тяхната песен се изпя Миков, ти също имаш голяма вина
    .

    21:42 20.04.2026

  • 13 Червендалест

    37 1 Отговор
    От теб, през Нинова до Флинтстоун, Партията се съсипваше. Апаратни игри, приятелски огън и алъш- вериш с ГЕРП и ДПС. И на финала в тръбата за утилизация.

    21:42 20.04.2026

  • 14 Тома

    27 0 Отговор
    То бесепето умря ма мишо още като влезе под шлифера на бати Бойко тиквата

    21:45 20.04.2026

  • 15 Гичето

    21 0 Отговор
    Миков ги ръси,има хумор🤣🤣🤣🤣

    21:46 20.04.2026

  • 16 ЛЕТАЛЕН Е

    25 5 Отговор
    КРАЯТ НА ДВАТА ШОПАРА- БОЙО ТЪПОТО И ЧИВЕКОПОДОБНАТА СВИНЯ.

    21:47 20.04.2026

  • 17 .....

    19 0 Отговор
    Ма да не се сецнете в кръста от резки движения, че вече сте и на години🤣🤣

    21:47 20.04.2026

  • 18 Старшина Боташ

    16 4 Отговор
    Бегай умирай и ти и кРадев и Гергов,и Добреф и корнела и нищожеството зарко..долу бкп

    21:51 20.04.2026

  • 19 Ура, другари!

    24 1 Отговор
    Вчера червената олигархия най-накрая глътна вода! Дано се удави завинаги!

    21:52 20.04.2026

  • 20 Гост

    25 0 Отговор
    БСП е с резултат по нисък от Сияние! Да.му обясня ли парадокса, или да му сипя една гроздова на Другаря, м?

    21:52 20.04.2026

  • 21 Който вкара Курнела и Дзефира

    14 1 Отговор
    Е виновният за това състояние.

    21:56 20.04.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    22 1 Отговор
    Не се притеснявай бе, Миков! Няма да липсвате на никого!

    21:59 20.04.2026

  • 23 Преди ГЕРБ

    17 2 Отговор
    Отпадат слугите на ГЕРБ.

    22:02 20.04.2026

  • 24 Стара чанта

    13 1 Отговор
    Да, време е за поредната бутилка шампанско ! За , Столетницата " !

    22:07 20.04.2026

  • 25 Гост

    22 0 Отговор
    БСП я хвана проказата още по времето на Луканов с : "ДРУГАРИ, РЕШИЛИ СМЕ ДА ВИ НАПРАВИМ МИЛИОНЕРИ" ! Постепенно се оформи червена политическа върхушка, която се позлати /Гергов, Дъбов/, последва Михов,,а Курнела и особено Зафирката с алчноста си за постове и пари окончателно я превърнаха в котерия на алчни кариеристи и загробиха. Сега Зарков каквото изкуствено дишане и шокова терапия да и прави тази партия е загубила своята същност да бъде на трудовите хора и да се стреми към социализъм. ЖАЛКО, А ТРЯБВА ДА ИМА ТАКАВА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА БЪДЕ ИСТИНСКА ОПОЗИЦИЯ!

    22:07 20.04.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Рано е да си говори за смърт?????":

    Във всяка държава има лява партия. Партия на труда ли ще е, Либерална партия ли, но я има, защото някой трябва да озаптява капитализма, с неговите десни партии. Учудващи е , че десни партии печелят избори, като болшинството хора са работници, хора на труда. Капиталиста, обаче има пари и им промива мозъка. Какво иска той: Работника да бачка , ако може и почивен ден няма да му даде, условията на труд не го интересуват, болнични не иска да плаща и ме иска да плаща данъци. При липса на лява партия, ще се захапете за зад... ника.

    Коментиран от #54

    22:13 20.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Деций

    24 0 Отговор
    Мишка,то това започна от Станишев после ,при тебе и така до ден днешен.Естетвено колаборацията с ГЕРБ и ДПС ви сложи надгробният камък.Корнелия ги варди и успя,но Насо фрютюрника,Гуцснката,онова кекеме Драго Стойнев, Кирил Добрев Вигенин и прочие конформисти Ви довършиха окончателно.Зная ,че трябва да има лява партия,но БСП никога не е била лява! БСП е партия на едрият капитал! Всъщност това е "Последният Валс"

    Коментиран от #50

    22:15 20.04.2026

  • 29 Мишо Мастиката

    14 1 Отговор
    Хем ЛЕТАЛНОТО положение на БСП е факт, хем било рано да се говори за смъртта на партията?!
    Какво ли ще е положението на БСП ако наистина вземе, че умре?


    А с това Умаловажавам бай Мишо разля мастиката!

    22:18 20.04.2026

  • 30 Майстора

    11 1 Отговор
    Няма как привържениците на БСП да припознаят шеф на Партията, който е харесван и ухажван от умните и красивите.

    22:22 20.04.2026

  • 31 БСП УМРЕ

    12 0 Отговор
    Да сдава Позитано 20 и да хваща шумако.

    22:27 20.04.2026

  • 32 Какво казва Нинова?

    7 2 Отговор
    Интересно какво казва Нинова за провала на патерицата на шайката геп, патерицата БСП! Защо мълчи? Тя си има нова партия и колко гласа взе?

    22:29 20.04.2026

  • 33 Унищожението на БСП започна

    16 1 Отговор
    От евреина украинеца Сергей Станишев! Дека се докосне еврейска ръка ✋ всичко умирга!

    Коментиран от #38

    22:31 20.04.2026

  • 34 Готин е Мишето

    10 1 Отговор
    Пие водка като сървош и не повръща. Я какъв тен е фанал от водката.

    22:33 20.04.2026

  • 35 Винету

    5 5 Отговор
    Скалпа на БСП виси на моя пояс. Скоро и на Мунчо.

    22:42 20.04.2026

  • 36 Алекс

    9 6 Отговор
    БСП умря в момента, в който Курнелия Нинова подписа да бъдат изпращани оръжия и боеприпаси за Украйна. Всички млади и стари привърженици я намразиха нея и партията. Нинова уби БСП.

    Коментиран от #39

    22:46 20.04.2026

  • 37 Дика

    6 5 Отговор
    БСП умря, ама БКП с Радев се завърна.

    Коментиран от #40, #48, #53

    22:54 20.04.2026

  • 38 Моряка

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Унищожението на БСП започна":

    Съгласен съм донякъде.Вярно е,че Станишев нанесе смъртоносен удар на БСП,но не защото е полуевреин и украинец.А заради европейския кариеризъм.Чували сме за опашката на крушката.Бащата на Станишев предаде Т.Живков.Синът предаде социалистическия характер на БСП и нейния беловлос електорат.Сега се върна на бял кон.А БСП си направи отново харакири.Ще си остане само с коня,електората бяга. Очаквайте нова атака откъм Истамбулската конвенция.

    22:54 20.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РЕАЛИСТ

    3 7 Отговор

    До коментар #37 от "Дика":

    Ами, значи лошо няма. Връща се член 1-ви за ръководната роля на БКП и край с глупавите избори. Китай показа, че това е правилния път. Само с комунизъм има просперитет.

    23:02 20.04.2026

  • 41 социализмът като световно явление !

    7 0 Отговор
    Когато се приемаше закона за обявяване на БКП за престъпно формирование а комунистическия режим за престъпен, от пратията на др.Миков, нито един депутат в НС не гласува против или въздържал се. Всичките гласуват "ЗА". Закона се приема единодушно. И днес , без да им мигне окото обясняват ,че били партия на сто години. Само ,че не казват ,че в половината от годините самите те си признават с приемането на закона гласуван от тях, че са били престъпници. Какво да ги правиш , още от времето на фарисеите та до днес това са те, едни и същи . Време е - "Социализмът, като световно явление" ,автор Игор Шафаревич - трябва да се изучава в училищата.

    23:08 20.04.2026

  • 42 започва с О

    3 0 Отговор
    омаловажа̀вам!!!

    23:09 20.04.2026

  • 43 Мда

    7 1 Отговор
    бсп се сля с герб. При бсп управлвнието на насо, де. Затова бсп отидоха завинаги у ряката, като итн.

    Коментиран от #51

    23:12 20.04.2026

  • 44 Някой

    7 1 Отговор
    Миков от 80 години в България няма "лява"(социална) партия. БСП нито сте социалисти, нито сте партия. БСП най сте ми ОПГ бандити, мошеници, рубладжии, това го дължите на дядовците ви бандити убийци.

    23:24 20.04.2026

  • 45 Този няма какво да каже

    6 0 Отговор
    Но, иска да се изкаже
    Смрад

    23:30 20.04.2026

  • 46 След няколко корумпирани

    3 0 Отговор
    олигарси.Следвани от партийни пияндета и накрая дечко -за кого да гласува народа?
    Партия която за годините от 1989 досега погуби (заедно с други свои сателити цвета на нацията не трябва да е в управлението-народа ги наказа.

    23:30 20.04.2026

  • 47 Свети Кибик-Юродив

    4 1 Отговор
    Кака Корнела- тайното оръжие на Синият Комунист с черната кожа-Командира. Изпратена на мисия, целта на която беше ликвидирането на "Модерната лява Столетница", до последният комундел. Жената се справи отлично, като сега виждаме резултата. Михов, наздраве! И ти имаш заслуги, но по- скромни.

    23:40 20.04.2026

  • 48 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дика":

    БСП умря още когато Станишката въведе олигархичния плосък данък.Заби немощния си х.......... в задника на обеднелия си електорат.За радост на олигарсите.

    00:13 21.04.2026

  • 49 Скоро и другите

    2 0 Отговор
    А бсп умре, але, але, але

    00:18 21.04.2026

  • 50 Метресата от Барселона

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Деций":

    Падението на БСП започна от Георги Първанов, който заради приятелството си с Бойко Борисов започна да я продава на ишлеме, за да изкара цели два президентски мандата. След като със Станишев се хванаха за гушите кой да я води,Първанов отлюспи не малко структури и направи АБВ, стартирайки процеса на пълен разпад на БСП. Тази партия никога не е била лява, тя просто спекулираше с историята и авторитета на БКП.

    Коментиран от #52

    00:37 21.04.2026

  • 51 Весело

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мда":

    Бойко яко клатеше силно наведената бсп на насо, гуцан, киро клюна ... Докато самият Бойко се намеждаше и на Изток, и на Запад , а в турската баня най-обичаше да си изпуска сапуна.

    00:42 21.04.2026

  • 52 Знайко

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Метресата от Барселона":

    Първо БСП, не е партия, а ОПГ.

    Второ и Първанов, и Станишев, и Бойко ... са мазни московски лакеи.

    00:47 21.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Верно ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Съгласен съм с тебе , но БСП е всичко друго , но не и лява партия. Тя и затова стигна дотука.

    01:59 21.04.2026

  • 55 Айше

    0 0 Отговор
    Трябва си скорост.
    Кви са тия хора да им прави кеф цели 2 часа филм да гледат "стрела" на забавен каданс :))

    03:30 21.04.2026

