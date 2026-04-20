Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
7 българи са ранени при катастрофа с микробус в Малта

20 Април, 2026 21:55 1 200 13

  • ранени-
  • катастрофа-
  • българи-
  • малта

Микробусът се е ударил в стена и е паднал в поле

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с българи е станала в Малта, съобщи БНТ.

Осем души са ранени, когато микробус, превозващ български туристи, е излязъл от пътя край ключовото пристанище Чиркева.

Микробусът се е ударил в стена и е паднал в поле.

Инцидентът е станал малко преди 9.00 часа сутринта.

Превозното средство се е насочвало към фериботния терминал.

Ранени са седем български граждани и шофьорът, който е местен.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    1 5 Отговор
    Ако беха Ошанки , поне 20 "български " коментара щеше да има ..

    Коментиран от #4

    22:08 20.04.2026

  • 2 Ъхъ

    3 1 Отговор
    Мястото на българите е в България! За всички останали си има застраховки, така че да не ви пука!

    22:09 20.04.2026

  • 3 Ние

    7 6 Отговор
    Води ни Путине, води ни Радев! Водете ни,!

    Коментиран от #7

    22:10 20.04.2026

  • 4 Марш при Ламата!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Добре ви оправяше сюнгерите, вашият учител!

    Коментиран от #8

    22:13 20.04.2026

  • 5 Ама дали ке плати застрахователя?

    4 1 Отговор
    Затуй га сам зад граница,са застраовам най малко 50000 евро,левро!

    Коментиран от #9

    22:14 20.04.2026

  • 6 Джей

    4 0 Отговор
    Колко са "местни" местните таксьори в Малта е въпрос с няколко цвята и отговора. Щом са живи е добре, щото едни други в Буджиба ... +

    22:16 20.04.2026

  • 7 Нема бате, нема!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    Отиде си Ламата и няма кой да ви води! Нито Два Пръста Чело, нито Гном стават за лидери!😂😂😂😂😂

    22:18 20.04.2026

  • 8 мдаааа

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Марш при Ламата!":

    Марш при Тов. Членин , бе ...

    22:25 20.04.2026

  • 9 Всеки

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ама дали ке плати застрахователя?":

    здравно-осигурен гражданин на ЕС има право на достъп до здравната система на Малта (в случая) равен на този на самите малтийски граждани.
    На теория застраховка не ти е необходима.

    Коментиран от #10

    22:37 20.04.2026

  • 10 Добре

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Всеки":

    де, поправям се, не е “на ЕС”, а “на страна член на ЕС”.

    22:41 20.04.2026

  • 11 Хан Ауспух

    2 3 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки грасували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    Коментиран от #12

    00:28 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дебили б заработват

    1 0 Отговор
    Дебил , продухай си ауспуха с дебела телена четка. Аман от платени дебили бойковисти крадливи. Свърши цицането, безплатно можете да ми цоцате отвеса

    00:41 21.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове