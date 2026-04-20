7 българи са ранени при катастрофа с микробус в Малта

Катастрофа с българи е станала в Малта, съобщи БНТ.

Осем души са ранени, когато микробус, превозващ български туристи, е излязъл от пътя край ключовото пристанище Чиркева.

Микробусът се е ударил в стена и е паднал в поле.

Инцидентът е станал малко преди 9.00 часа сутринта.

Превозното средство се е насочвало към фериботния терминал.

Ранени са седем български граждани и шофьорът, който е местен.