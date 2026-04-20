ТИР се преобърна в пропаст край Прохода на Републиката, шофьорът загина

20 Април, 2026 22:36 1 824 17

  • загинал-
  • шофьор-
  • тир-
  • прохода на републиката

Пътят е затворен за изтегляне на превозното средство

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно се преустановява движението през Прохода на Републиката заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Около 19:00 ч. в района на великотърновското село Мишеморков хан турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере. По първоначална информация водачът е загинал. Част от товара се е разсипала в едната лента. Предстои катастрофиралият автомобил да бъде изтеглен.

Обходният маршрут за леките автомобили е през прохода Шипка, а товарните изчакват на място. Причините за катастрофата са в процес на изясняване, като по случая е започнато досъдебно производство.


  • 1 Ами да, те така

    10 6 Отговор
    правят тировете... дано да е бил турчин или румънец...

    Коментиран от #3

    22:40 20.04.2026

  • 2 ЕЙ СЯ СА РАЗМИНАХ ПРЕДИ СТ ЗАГОРА

    9 4 Отговор
    С 6 ТИРА караха вколона най малко СЪС 120....

    Коментиран от #5

    22:44 20.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те така":

    Ама, ти чете ли въобще статията, че задаваш глупав въпрос?

    Коментиран от #16

    22:45 20.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Язък... кво ли не правят тия шофьори само и само да се измъкнат от 100 кинта за средна скорост!

    значи от последните новини разбираме, че там дето не трябват мантинели има и хората се трепят щот не могат да бягат - а там дето трябва да има няма и кората пак се трепят.

    Нищо още малко! ЩишкоФ като пусне магистралите на концесия и всичко ще се оправи... е имам предвид че няма да се пропуска да плащаш 100те евраци, не че ше мрете по малко... да не си помислихте пък вие, че нещо друго ще стане?!

    22:45 20.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЙ СЯ СА РАЗМИНАХ ПРЕДИ СТ ЗАГОРА":

    Ама, нали имат ограничител на скоростта на 90 км/ час, бе. Отделно тахографа записва скоростта. Единствено набират скорост на надолнище, щото са тежки и ускоряват.

    Коментиран от #6, #12

    22:56 20.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Ба... незнам кви магии правят ама вярно много карат като изоглавени на 120 не съм засичал ама на 110 доста редовно. Тахографи и ограничители - тва е за нашите и то редовните дето шефовете нямат поръчкови коли за милиони и телефона на милицията на бързо набиране :)

    23:00 20.04.2026

  • 7 Един пътен терорист по малко

    7 2 Отговор
    Добра новина, тора турски, водача турчин загинал. Един пътен терорист по малко. Смятайте на как карат. Пътя сух, нема сняг,нема лед има знаци ама турчелята в БГ не спазват. Добра новина. Амин!

    00:01 21.04.2026

  • 8 Хан Ауспух

    1 8 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки грасували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    Коментиран от #13

    00:29 21.04.2026

  • 12 някой си

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    а като сложат магнита кво става, като не разбираш не се обаждай

    00:46 21.04.2026

  • 13 някой си

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хан Ауспух":

    всички русофоби изтреп@ни до месец!!!

    Коментиран от #14

    00:48 21.04.2026

  • 14 някой си

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "някой си":

    заедно с чаветата им за по сигурно

    00:50 21.04.2026

  • 15 някой си

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хан Ауспух":

    кефа ще е като отговаряш са думите си,болезнен кеф ще е за теб!

    00:53 21.04.2026

  • 16 ти го тypнаФГЪЗЪдрислиф

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    че кой луд чете тука статийте? само заглавието и коментарите се четат

    Коментиран от #17

    04:19 21.04.2026

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ти го тypнаФГЪЗЪдрислиф":

    много си точен приятел

    04:20 21.04.2026

