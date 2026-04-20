ТИР се преобърна в пропаст край Прохода на Републиката, шофьорът загина

Временно се преустановява движението през Прохода на Републиката заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Около 19:00 ч. в района на великотърновското село Мишеморков хан турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере. По първоначална информация водачът е загинал. Част от товара се е разсипала в едната лента. Предстои катастрофиралият автомобил да бъде изтеглен.
Обходният маршрут за леките автомобили е през прохода Шипка, а товарните изчакват на място. Причините за катастрофата са в процес на изясняване, като по случая е започнато досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
Коментиран от #3
22:40 20.04.2026
2 ЕЙ СЯ СА РАЗМИНАХ ПРЕДИ СТ ЗАГОРА
Коментиран от #5
22:44 20.04.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Ами да, те така":Ама, ти чете ли въобще статията, че задаваш глупав въпрос?
Коментиран от #16
22:45 20.04.2026
4 ДрайвингПлежър
значи от последните новини разбираме, че там дето не трябват мантинели има и хората се трепят щот не могат да бягат - а там дето трябва да има няма и кората пак се трепят.
Нищо още малко! ЩишкоФ като пусне магистралите на концесия и всичко ще се оправи... е имам предвид че няма да се пропуска да плащаш 100те евраци, не че ше мрете по малко... да не си помислихте пък вие, че нещо друго ще стане?!
22:45 20.04.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "ЕЙ СЯ СА РАЗМИНАХ ПРЕДИ СТ ЗАГОРА":Ама, нали имат ограничител на скоростта на 90 км/ час, бе. Отделно тахографа записва скоростта. Единствено набират скорост на надолнище, щото са тежки и ускоряват.
Коментиран от #6, #12
22:56 20.04.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Ба... незнам кви магии правят ама вярно много карат като изоглавени на 120 не съм засичал ама на 110 доста редовно. Тахографи и ограничители - тва е за нашите и то редовните дето шефовете нямат поръчкови коли за милиони и телефона на милицията на бързо набиране :)
23:00 20.04.2026
00:01 21.04.2026
12 някой си
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":а като сложат магнита кво става, като не разбираш не се обаждай
00:46 21.04.2026
16 ти го тypнаФГЪЗЪдрислиф
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":че кой луд чете тука статийте? само заглавието и коментарите се четат
Коментиран от #17
04:19 21.04.2026
17 оня с коня
До коментар #16 от "ти го тypнаФГЪЗЪдрислиф":много си точен приятел
04:20 21.04.2026