Добромир Живков: Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Румен Радев

В интервю след изборите социологът Добромир Живков от „Маркет Линкс“ защити работата на агенциите, като подчерта, че прогнозите им са били сравнително точни. „Прогнозата ни беше за 38% за Румен Радев… разлика от 6 пункта за такава волатилна ситуация е по-скоро успех“, заяви той. Според него, решаваща се е оказала динамиката в последните дни, включително „класическият бонус за победителя“, както и неочакваният срив при втората политическа сила, отбеляза "Евронюз България".

Живков обяснява резултатите с дълбока пренареждане на политическите влияния, включително отлив от ГЕРБ към новия проект. „Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Прогресивна България“, посочва той, като допълва, че подобни процеси трудно се улавят чрез социологически инструменти. Влияние оказва и т.нар. „конформистки вот“, при който избирателите се ориентират към очаквания победител.

По отношение на БСП Живков е песимистичен, като смята, че партията вече е „в процес на маргинализиране“. Според него новата формация заема нишата на център-лявото пространство, което силно ограничава възможностите за възстановяване на социалистите. В същото време той отбелязва, че ДПС също губи влияние, включително сред традиционните си избиратели, което показва по-широк процес на политическа трансформация.

Социологът коментира и рисковете от концентрацията на власт, като отбелязва, че тя е „едновременно риск и шанс“. Според него стабилността ще зависи от това дали новото управление ще избегне „резки движения“, особено по отношение на европейската ориентация на страната. В заключение Живков подчертава, че най-голямото предизвикателство остава реформата на институциите, а истинският коректив на властта ще бъде обществото: „ако тръгне в грешна посока… гражданското общество ще реагира“.