Добромир Живков: Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Румен Радев
Добромир Живков: Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Румен Радев

21 Април, 2026 11:11

ДПС също губи влияние, включително сред традиционните си избиратели, което показва по-широк процес на политическа трансформация

Венцислав Михайлов

В интервю след изборите социологът Добромир Живков от „Маркет Линкс“ защити работата на агенциите, като подчерта, че прогнозите им са били сравнително точни. „Прогнозата ни беше за 38% за Румен Радев… разлика от 6 пункта за такава волатилна ситуация е по-скоро успех“, заяви той. Според него, решаваща се е оказала динамиката в последните дни, включително „класическият бонус за победителя“, както и неочакваният срив при втората политическа сила, отбеляза "Евронюз България".

Живков обяснява резултатите с дълбока пренареждане на политическите влияния, включително отлив от ГЕРБ към новия проект. „Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Прогресивна България“, посочва той, като допълва, че подобни процеси трудно се улавят чрез социологически инструменти. Влияние оказва и т.нар. „конформистки вот“, при който избирателите се ориентират към очаквания победител.

По отношение на БСП Живков е песимистичен, като смята, че партията вече е „в процес на маргинализиране“. Според него новата формация заема нишата на център-лявото пространство, което силно ограничава възможностите за възстановяване на социалистите. В същото време той отбелязва, че ДПС също губи влияние, включително сред традиционните си избиратели, което показва по-широк процес на политическа трансформация.

Социологът коментира и рисковете от концентрацията на власт, като отбелязва, че тя е „едновременно риск и шанс“. Според него стабилността ще зависи от това дали новото управление ще избегне „резки движения“, особено по отношение на европейската ориентация на страната. В заключение Живков подчертава, че най-голямото предизвикателство остава реформата на институциите, а истинският коректив на властта ще бъде обществото: „ако тръгне в грешна посока… гражданското общество ще реагира“.


  • 1 Вашето мнение

    4 10 Отговор
    Време е Вашето мнение да направи кратка ретроспекция на изборите и отново да припомни, че всичките му прогнози се сбъдват, защото почиват на реални факти и безпощаден анализ, неизкривени от цоциолози, политолози, обикновенни медийни пропагандатори и стипендианти на НПО. Изборите бяха сравнително честни и това показа реалните съотношения на българското общество. Болшинството от хората (над 50 %, ПБ и Възраждане) са хетеросексуални, консервативни и възприемат общочовешките ценности. Не мразят Русия, а искат диалог с нея и взаимна изгода. Признателни са на братушките, че са ни освободили и са спасили човечеството от кафявата чума. Втората група са клиентите и те както се видя са 19% (герб и дпс). Те нямат идеология и зависят от магнитски - русофоби, русофили, евроатлантици и хомо са в зависимост от това какво кажат бойко и пеевски. Третата най-малка група 12% ппдб са нпо-стипендиантите, освен половонеориентирани девиати, тази група са продажници на род и родина и бесни русофоби. Сега,четете, попивайте и повече слушайте вашето мнение.

    Коментиран от #16

    11:12 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    11 3 Отговор
    Цоциолози в приведени пози - изчезвайте лъжци и манипулатори, всички видяхме колко са верни прогнозите ви

    11:14 21.04.2026

  • 4 Не е така

    20 3 Отговор
    За ГЕРБ и преди не бяха гласували а имаше плащане,подмяна,ала бала и т.н

    11:14 21.04.2026

  • 5 Народен съд

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Белене ризорт скоро отваря врати за да приеме новия цвят на нацията и теб

    Коментиран от #24

    11:15 21.04.2026

  • 6 Перник гербераст

    11 1 Отговор
    Баце много се стискаш, сичко за чекмеджето, ако беше пуснал малко фъндък и нас и ти щеше да управляваш еднолично

    11:16 21.04.2026

  • 7 Трол

    5 2 Отговор
    Гербаджиите винаги са били добре ориентирани хора.

    11:17 21.04.2026

  • 8 ГЕРБ беше секта на ЦРУ.

    12 2 Отговор
    Създадена от обученият за това Цвъки.

    11:18 21.04.2026

  • 9 Нищо ново под слънцето

    9 6 Отговор
    Българинът за съжаление, винаги е търсил спасители и е чакал някой друг да го оправи, а не той да постигне това което иска! И сега мунчо ще го разочарова жестоко и няма да е далече времето, когато ще се освети и ще протестира срещу лъжеспасителят копринов! Много жалко за хубавата ни територия, която ще бъде превзета от чужди!

    Коментиран от #11, #14, #17, #28

    11:18 21.04.2026

  • 10 ГЕРБ Оземпик

    6 3 Отговор
    Отслабване, вталяване, изчезване... благодарение на д-р Шиши от Дебелариум БГ

    11:19 21.04.2026

  • 11 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":

    Добре, да премем за миг тезата ти, а какво е решението според теб? Да гласува пак за мафията на дебелаците? Да гласува за неадекватните функционално некадърни розови понита, Да гласува за подскачащото варненско национал петле, Да гласува за няма такива чалгари.... и т. н.
    Дай алтернатива, кажи, кое е правилното не само да дращиш по клавиатурата!

    Коментиран от #13, #21

    11:23 21.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Търсят нов бащица

    11:24 21.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.

    11:25 21.04.2026

  • 14 Вашето мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":

    Напълно разбирам разочарованието на 13% клиенти, за които лапачката свърши и 12% нпо-петроханци, за които опитите на мъжете да забременяват няма да се случат. Не ви съжалявам, кеф ми е да ви гледам изтерзаните физиономии

    11:25 21.04.2026

  • 15 Феникс

    13 1 Отговор
    И аз така чух , цялата администрация и корпоративният вот се е обърнал към Радев! Това говори че всичко е било решено от вън! Тези хора на хранилката знаят как да бъдат опортюнисти, където има парички и олигархия на там се обръщат!

    11:28 21.04.2026

  • 16 Асан генов

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Бесен съм ...бесееееен!!!😡

    11:31 21.04.2026

  • 17 Хахахахаахах

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":

    Търси си някаква работа,че следващите дванадесет години ще са гладни за петроханците

    11:34 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Все тая

    11 1 Отговор
    ПБ=ГЕРБ=ДПС=ИТН=ПВ
    Стига сте правили внушения

    11:44 21.04.2026

  • 20 А бе

    10 1 Отговор
    Партия,създадена седмица преди изборите ,може да обере гласове от единствено от другите партии.Оттук нататък доверието ще слиза,а депутатите ще намаляват,защото вълшебната пръчица,която решава проблеми и сбъдва желания, е само в приказките.

    11:45 21.04.2026

  • 21 Има начин, ама няма желание

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Добре, ето една алтернатива. Когато се съставят списъци с кандидат депутати, привържениците да не си мълчат за неподходящите, а да посочват грешките. Второ-трябва да се гласува масово, но не както се получи сега.Гласуваш за мунчо- получаваш незнайно какво, дали олигархията, дали Путин, дали американците?! На някой стана ли му ясно какво точно иска и ще направи Радев за българите, не за собствения си джоб?! Защо никой не му зададе въпроса как ще развали сделката с Боташ,! При турците изтичат всекидневно милиони, а българина си е свел покорната главица, да не я сече сабята!😂Алтернативната е да не мълчим!

    11:52 21.04.2026

  • 22 Гошо

    3 0 Отговор
    Гербаджиите са едни чобани сменящи си чети нататък.За да не им вземат окраденото през годините от народа.Се приключват към Радев.Народа да не спи,а да си търси парите че става лошо.

    11:52 21.04.2026

  • 23 ПП - ДБ е добре

    3 2 Отговор
    за тях самите да напуснат политиката. Заради тях Гюров се съгласи да стане служебен премиер, събра добър екип, който свърши мръсната работа да спре дебелите към властта като разчисти пътя на един негодник да се възползва. Ако останете в НС нищо няма да свършите. Вашите предложения ще отиват директно в кошчето. Махайте се от тия нищожества. Нека се навихрят на воля. Хората да ги оценят без смокинов лист.

    11:55 21.04.2026

  • 24 Хмхмхмхмх

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Народен съд":

    Що си анонимен и се криеш, ве- точно ти щеше да пращаш семейството ми в Белене, тъй отказваме да сме ви финансови роби, понеже сме част от онези граждани с доходи над 3600 евро месечно, а...

    11:57 21.04.2026

  • 25 хаха

    1 1 Отговор
    Всъщност ДПС нищо не загуби. Пак са си старата бройка твърд електорат и купени, просто се разделиха на две партии. Но пък яко, че вече ДПС, ГЕРБ, ППДБ изчезнаха от политическата сцена. Този път ще са негласна опозиция, след някоя година по пътя на СДС, НДСВ и сега БСП няма да ги има изобщо освен евентуално като патерица на нова партия.

    11:59 21.04.2026

  • 26 А Израждане

    2 0 Отговор
    Загуби всеки втори Биеш Избирател.

    Доста добре

    12:10 21.04.2026

  • 27 хи хи хи

    1 1 Отговор
    Последно, всеки пети или всеки четвърти?

    12:19 21.04.2026

  • 28 Бабите от пейката

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":

    Ми направи партия и не чакай на некой друг да те спаси, те за тва правят да цокат субсидии🤣🤣

    12:29 21.04.2026

  • 29 Джоко

    3 0 Отговор
    Почва да им се изяснява фактическата обстановка на социолозите. Малко след дъжд, качулка но по добре късно от колкото никога. Социологическата стъкмистика с таблет и 1000 души препитани е огромна платена измама.

    12:40 21.04.2026

  • 30 ален даллес

    1 0 Отговор
    наше момче

    12:45 21.04.2026

  • 31 ПКП

    1 0 Отговор
    Нашия ШЕФ и мой кръстник БОКО ..../с прословутите прякори/ е Най-Великия българин за всички времена !!!!?

    Коментиран от #32

    13:37 21.04.2026

  • 32 мисирка

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "ПКП":

    А защо още мълчат звънливите ти колеги - "Философа" от Габрово, злополучния пишман актьор Томка Бикова, "интелектуалеца" Любена Дилова-син, "икономиста" Дельо "Умното", е и /да не пропусна/ социалната Денис Сачев ?!

    14:27 21.04.2026

  • 33 ПергавЕлно сменяват

    1 0 Отговор
    Това за гербАците е факт, но не обяснява защо е станало и трябва аз да му обясня. ГЕРБ от създаването си е клиентелистка партия, тоест те досега бяха до казана с черпаци в ръка. Сега чорбата в гербАшкия казан свършва и тия пъргавелно сменяват яслата.

    21:26 21.04.2026

  • 34 Да нямаме парти

    0 0 Отговор
    Само интерес , ние сме смес от византйци и венициянци . Славитата по принцип трябва да ни следват. Момента е изгоден трябва да се оползотвори . Четери фута да търсят спонсор другаде

    22:53 21.04.2026

