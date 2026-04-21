Добромир Живков: Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Румен Радев

В интервю след изборите социологът Добромир Живков от „Маркет Линкс“ защити работата на агенциите, като подчерта, че прогнозите им са били сравнително точни. „Прогнозата ни беше за 38% за Румен Радев… разлика от 6 пункта за такава волатилна ситуация е по-скоро успех“, заяви той. Според него, решаваща се е оказала динамиката в последните дни, включително „класическият бонус за победителя“, както и неочакваният срив при втората политическа сила, отбеляза "Евронюз България".
Живков обяснява резултатите с дълбока пренареждане на политическите влияния, включително отлив от ГЕРБ към новия проект. „Всеки пети или четвърти бивш избирател на ГЕРБ е гласувал за Прогресивна България“, посочва той, като допълва, че подобни процеси трудно се улавят чрез социологически инструменти. Влияние оказва и т.нар. „конформистки вот“, при който избирателите се ориентират към очаквания победител.
По отношение на БСП Живков е песимистичен, като смята, че партията вече е „в процес на маргинализиране“. Според него новата формация заема нишата на център-лявото пространство, което силно ограничава възможностите за възстановяване на социалистите. В същото време той отбелязва, че ДПС също губи влияние, включително сред традиционните си избиратели, което показва по-широк процес на политическа трансформация.
Социологът коментира и рисковете от концентрацията на власт, като отбелязва, че тя е „едновременно риск и шанс“. Според него стабилността ще зависи от това дали новото управление ще избегне „резки движения“, особено по отношение на европейската ориентация на страната. В заключение Живков подчертава, че най-голямото предизвикателство остава реформата на институциите, а истинският коректив на властта ще бъде обществото: „ако тръгне в грешна посока… гражданското общество ще реагира“.
Този коментар е премахнат от модератор.
5 Народен съд
До коментар #2 от "честен ционист":Белене ризорт скоро отваря врати за да приеме новия цвят на нацията и теб
ГЕРБ беше секта на ЦРУ.
Нищо ново под слънцето
До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":Добре, да премем за миг тезата ти, а какво е решението според теб? Да гласува пак за мафията на дебелаците? Да гласува за неадекватните функционално некадърни розови понита, Да гласува за подскачащото варненско национал петле, Да гласува за няма такива чалгари.... и т. н.
Дай алтернатива, кажи, кое е правилното не само да дращиш по клавиатурата!
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Ами":Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.
До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":Напълно разбирам разочарованието на 13% клиенти, за които лапачката свърши и 12% нпо-петроханци, за които опитите на мъжете да забременяват няма да се случат. Не ви съжалявам, кеф ми е да ви гледам изтерзаните физиономии
16 Асан генов
До коментар #1 от "Вашето мнение":Бесен съм ...бесееееен!!!😡
17 Хахахахаахах
До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":Търси си някаква работа,че следващите дванадесет години ще са гладни за петроханците
21 Има начин, ама няма желание
До коментар #11 от "Ами":Добре, ето една алтернатива. Когато се съставят списъци с кандидат депутати, привържениците да не си мълчат за неподходящите, а да посочват грешките. Второ-трябва да се гласува масово, но не както се получи сега.Гласуваш за мунчо- получаваш незнайно какво, дали олигархията, дали Путин, дали американците?! На някой стана ли му ясно какво точно иска и ще направи Радев за българите, не за собствения си джоб?! Защо никой не му зададе въпроса как ще развали сделката с Боташ,! При турците изтичат всекидневно милиони, а българина си е свел покорната главица, да не я сече сабята!😂Алтернативната е да не мълчим!
До коментар #5 от "Народен съд":Що си анонимен и се криеш, ве- точно ти щеше да пращаш семейството ми в Белене, тъй отказваме да сме ви финансови роби, понеже сме част от онези граждани с доходи над 3600 евро месечно, а...
28 Бабите от пейката
До коментар #9 от "Нищо ново под слънцето":Ми направи партия и не чакай на некой друг да те спаси, те за тва правят да цокат субсидии🤣🤣
32 мисирка
До коментар #31 от "ПКП":А защо още мълчат звънливите ти колеги - "Философа" от Габрово, злополучния пишман актьор Томка Бикова, "интелектуалеца" Любена Дилова-син, "икономиста" Дельо "Умното", е и /да не пропусна/ социалната Денис Сачев ?!
