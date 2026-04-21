Бебе №100 за годината проплака в родилното отделение на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен

21 Април, 2026 12:06 1 206 16

Малката Андреа се роди в 08:50 ч., с тегло 3780 г и ръст 51 см

Снимка: M3 Communications
Бебе №100 за годината проплака в родилното отделение на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Малката Андреа се роди в 08:50 ч., с тегло 3780 г и ръст 51 см. Събитието идва в момент, в който раждаемостта в Европейския съюз достига най-ниските си стойности, откакто се води статистика, показват данни на Eurostat, публикувани само преди няколко дни.

Андреа е първо дете за Рени Иванова и Антоан Тодоров от град Свищов. 24-годишната майка избира да роди в Плевен, след като бременността ѝ е проследена от д-р Йорданка Йорданова. Раждането е извършено чрез секцио от екип на болницата, а майката и новороденото получиха подаръци от родилното отделение като жест по повод прекрасното събитие.

„Избрах УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, защото тук е д-р Йорданова, която проследи бременността и съм много доволна от избора си. Тук отношението към бременните, към родилките, грижите за бебетата и майките е на много високо ниво. Раждането беше със секцио и искам да изразя искрената си благодарност към целия екип, който се погрижи за мен и за детето ми“, сподели развълнуваната майка.

Раждаемостта в Европа днес

Юбилейното бебе №100 за годината в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен идва на фона на тревожни данни на Eurostat, публикувани само преди дни, които показват задълбочаващ се спад на раждаемостта.

• През 2024 г. в ЕС са родени 3.55 милиона бебета – с 3.3% по-малко спрямо предходната година;
• Коефициентът на плодовитост спада до 1.34 деца на жена, което е най-ниското ниво от началото на измерванията.

Тенденцията остава под нивото за естествено възпроизводство на населението и засяга всички държави членки. В редица страни, включително България, се наблюдава трайно намаляване на ражданията през последното десетилетие.

Дългосрочните прогнози очертават още по-сериозна картина. Очаква се до 2100 г. населението на Европа да намалее с около 11.7%, или приблизително 53 милиона души. След достигане на пик около 2029 г., се прогнозира постепенно и трайно свиване на населението.

Ролята на болниците в този момент

На този фон доверието на бъдещите родители към лечебните заведения става все по-важно. В УМБАЛ „Света Марина“ родилното отделение работи с фокус върху цялостното проследяване на бременността, сигурността при раждането и грижата за новородените.

Случаят с бебе №100 е не само повод за радост, но и ясен знак за значението на качествената медицинска грижа в условията на демографски спад. Той показва, че изборът на болница и доверието в медицинския екип се превръщат във все по-решаващ фактор за бъдещите родители.


  • 1 Мирослав Германов

    2 6 Отговор
    Коментиран от #2, #5

    12:16 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щъркелделивъри

    8 2 Отговор
    Бебетата, като разберат че са се родили в бг, много плачат.

    12:30 21.04.2026

  • 4 Софийски селянин,

    15 1 Отговор
    По това време преди повече от 35 години се раждаха тройно че и четворно бебета..
    Като 90% бяха бели, а сега обратно чавета ромчета...

    Коментиран от #6

    12:33 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Петър

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селянин,":

    Чак тройно не са били , имам син на 35 години ,Тогава беше Виденовата криза и си спомням много добре , че нямаше нищо по магазините , лекарства ,хумана нямаше за бебета , но отгледахме ги . Да са живи и здрави всички !

    Коментиран от #9, #13

    12:37 21.04.2026

  • 7 Секцио

    9 1 Отговор
    Каква в тези мода да се порят коремите, а не да се ражда естествено? Егати и егоистичното племе в което сме се превърнали.

    Коментиран от #11

    12:38 21.04.2026

  • 8 Кук

    13 1 Отговор
    Края на април, а бебе номер 100. Така изчезва една нация.

    Коментиран от #16

    12:38 21.04.2026

  • 9 Софийски селянин,

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    Ти четеш ли както трябва,2026 година минус 35,36 години демек тоест до 1989 година.
    А за Виденов,той беше единственият министър председател който не се облажи от властта.
    На него външни сили зад Океана му спретнаха целенасочено тогавашната хипер инфлация..
    Чети Хенри Кисинджър и ще ти стане ясно..

    12:48 21.04.2026

  • 10 адииии чиститу на рудилкъта

    2 0 Отговор
    сто аишета и меомюни за четри месеца у Плевин дубре и ша има кой да фъргат на полота слет 20 гудини

    13:02 21.04.2026

  • 11 Алчно акушергеникологче

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Секцио":

    Ами пътеката с поренето на коремите е 5 пъти по-скъпа, брат. Днес всичко е бизнес.

    13:03 21.04.2026

  • 12 Ура,ура! Да му е честито на

    2 1 Отговор
    новият бъдещ данъкоплатец!
    А най-модерното име за момента е: Глоба!
    Добре звучи и ще му върви пък и е в крак с модните европейски елити.

    13:24 21.04.2026

  • 13 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    Сега като има банани и хумана в магазините, България как е, цъфти и връзва, нали?!

    Народът ни трябва да се научи на следното:
    Или избира да живее малко по-скромно, с по-малко кинти и ненужни вещи, плюс отровени храни, но обединени срещу световното зло, или пълно интегриране към сатанягите дето дърпат конците на урсулите и на ЕС, след което въвеждане на дигитални лични данни, дигитално евро и дигитално съществуване, и следене на въглеродния отпечатък, както и лоши думи срещу партията и лгбткю-педо общността!

    Или избираме да сме обединени и да живеем по-скромно, но по-щастливи и с повече бебета, или избираме да сме към задлъжнелите суровинни придатъци, където вече масово започват да обучават децата още от детските градини, че имат право да си избират пола!!!

    Или с Бога обединени напред, или с хуманата, бананите и шорошите разединени назад!!!

    13:31 21.04.2026

  • 14 Гост№4442

    2 0 Отговор
    Ром и Кола

    13:37 21.04.2026

  • 15 Кики

    1 1 Отговор
    Даже майката е от бледоликите, нещо твърде необичайно за клoзета, наречен Плевен.

    14:10 21.04.2026

  • 16 Офф

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кук":

    То пък една нация, та си заревало. Да и стъпи руснак на врата дано на тая "нация".

    14:56 21.04.2026

