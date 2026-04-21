Бебе №100 за годината проплака в родилното отделение на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Малката Андреа се роди в 08:50 ч., с тегло 3780 г и ръст 51 см. Събитието идва в момент, в който раждаемостта в Европейския съюз достига най-ниските си стойности, откакто се води статистика, показват данни на Eurostat, публикувани само преди няколко дни.

Андреа е първо дете за Рени Иванова и Антоан Тодоров от град Свищов. 24-годишната майка избира да роди в Плевен, след като бременността ѝ е проследена от д-р Йорданка Йорданова. Раждането е извършено чрез секцио от екип на болницата, а майката и новороденото получиха подаръци от родилното отделение като жест по повод прекрасното събитие.

„Избрах УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, защото тук е д-р Йорданова, която проследи бременността и съм много доволна от избора си. Тук отношението към бременните, към родилките, грижите за бебетата и майките е на много високо ниво. Раждането беше със секцио и искам да изразя искрената си благодарност към целия екип, който се погрижи за мен и за детето ми“, сподели развълнуваната майка.



Раждаемостта в Европа днес

Юбилейното бебе №100 за годината в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен идва на фона на тревожни данни на Eurostat, публикувани само преди дни, които показват задълбочаващ се спад на раждаемостта.

• През 2024 г. в ЕС са родени 3.55 милиона бебета – с 3.3% по-малко спрямо предходната година;

• Коефициентът на плодовитост спада до 1.34 деца на жена, което е най-ниското ниво от началото на измерванията.



Тенденцията остава под нивото за естествено възпроизводство на населението и засяга всички държави членки. В редица страни, включително България, се наблюдава трайно намаляване на ражданията през последното десетилетие.

Дългосрочните прогнози очертават още по-сериозна картина. Очаква се до 2100 г. населението на Европа да намалее с около 11.7%, или приблизително 53 милиона души. След достигане на пик около 2029 г., се прогнозира постепенно и трайно свиване на населението.

Ролята на болниците в този момент

На този фон доверието на бъдещите родители към лечебните заведения става все по-важно. В УМБАЛ „Света Марина“ родилното отделение работи с фокус върху цялостното проследяване на бременността, сигурността при раждането и грижата за новородените.

Случаят с бебе №100 е не само повод за радост, но и ясен знак за значението на качествената медицинска грижа в условията на демографски спад. Той показва, че изборът на болница и доверието в медицинския екип се превръщат във все по-решаващ фактор за бъдещите родители.