Бебе №100 за годината проплака в родилното отделение на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Малката Андреа се роди в 08:50 ч., с тегло 3780 г и ръст 51 см. Събитието идва в момент, в който раждаемостта в Европейския съюз достига най-ниските си стойности, откакто се води статистика, показват данни на Eurostat, публикувани само преди няколко дни.
Андреа е първо дете за Рени Иванова и Антоан Тодоров от град Свищов. 24-годишната майка избира да роди в Плевен, след като бременността ѝ е проследена от д-р Йорданка Йорданова. Раждането е извършено чрез секцио от екип на болницата, а майката и новороденото получиха подаръци от родилното отделение като жест по повод прекрасното събитие.
„Избрах УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, защото тук е д-р Йорданова, която проследи бременността и съм много доволна от избора си. Тук отношението към бременните, към родилките, грижите за бебетата и майките е на много високо ниво. Раждането беше със секцио и искам да изразя искрената си благодарност към целия екип, който се погрижи за мен и за детето ми“, сподели развълнуваната майка.
Раждаемостта в Европа днес
Юбилейното бебе №100 за годината в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен идва на фона на тревожни данни на Eurostat, публикувани само преди дни, които показват задълбочаващ се спад на раждаемостта.
• През 2024 г. в ЕС са родени 3.55 милиона бебета – с 3.3% по-малко спрямо предходната година;
• Коефициентът на плодовитост спада до 1.34 деца на жена, което е най-ниското ниво от началото на измерванията.
Тенденцията остава под нивото за естествено възпроизводство на населението и засяга всички държави членки. В редица страни, включително България, се наблюдава трайно намаляване на ражданията през последното десетилетие.
Дългосрочните прогнози очертават още по-сериозна картина. Очаква се до 2100 г. населението на Европа да намалее с около 11.7%, или приблизително 53 милиона души. След достигане на пик около 2029 г., се прогнозира постепенно и трайно свиване на населението.
Ролята на болниците в този момент
На този фон доверието на бъдещите родители към лечебните заведения става все по-важно. В УМБАЛ „Света Марина“ родилното отделение работи с фокус върху цялостното проследяване на бременността, сигурността при раждането и грижата за новородените.
Случаят с бебе №100 е не само повод за радост, но и ясен знак за значението на качествената медицинска грижа в условията на демографски спад. Той показва, че изборът на болница и доверието в медицинския екип се превръщат във все по-решаващ фактор за бъдещите родители.
1 Мирослав Германов
12:16 21.04.2026
3 Щъркелделивъри
12:30 21.04.2026
4 Софийски селянин,
Като 90% бяха бели, а сега обратно чавета ромчета...
12:33 21.04.2026
6 Петър
До коментар #4 от "Софийски селянин,":Чак тройно не са били , имам син на 35 години ,Тогава беше Виденовата криза и си спомням много добре , че нямаше нищо по магазините , лекарства ,хумана нямаше за бебета , но отгледахме ги . Да са живи и здрави всички !
12:37 21.04.2026
7 Секцио
12:38 21.04.2026
8 Кук
12:38 21.04.2026
9 Софийски селянин,
До коментар #6 от "Петър":Ти четеш ли както трябва,2026 година минус 35,36 години демек тоест до 1989 година.
А за Виденов,той беше единственият министър председател който не се облажи от властта.
На него външни сили зад Океана му спретнаха целенасочено тогавашната хипер инфлация..
Чети Хенри Кисинджър и ще ти стане ясно..
12:48 21.04.2026
10 адииии чиститу на рудилкъта
13:02 21.04.2026
11 Алчно акушергеникологче
До коментар #7 от "Секцио":Ами пътеката с поренето на коремите е 5 пъти по-скъпа, брат. Днес всичко е бизнес.
13:03 21.04.2026
12 Ура,ура! Да му е честито на
А най-модерното име за момента е: Глоба!
Добре звучи и ще му върви пък и е в крак с модните европейски елити.
13:24 21.04.2026
13 Мнение
До коментар #6 от "Петър":Сега като има банани и хумана в магазините, България как е, цъфти и връзва, нали?!
Народът ни трябва да се научи на следното:
Или избира да живее малко по-скромно, с по-малко кинти и ненужни вещи, плюс отровени храни, но обединени срещу световното зло, или пълно интегриране към сатанягите дето дърпат конците на урсулите и на ЕС, след което въвеждане на дигитални лични данни, дигитално евро и дигитално съществуване, и следене на въглеродния отпечатък, както и лоши думи срещу партията и лгбткю-педо общността!
Или избираме да сме обединени и да живеем по-скромно, но по-щастливи и с повече бебета, или избираме да сме към задлъжнелите суровинни придатъци, където вече масово започват да обучават децата още от детските градини, че имат право да си избират пола!!!
Или с Бога обединени напред, или с хуманата, бананите и шорошите разединени назад!!!
13:31 21.04.2026
14 Гост№4442
13:37 21.04.2026
15 Кики
14:10 21.04.2026
16 Офф
До коментар #8 от "Кук":То пък една нация, та си заревало. Да и стъпи руснак на врата дано на тая "нация".
14:56 21.04.2026