Новини
България »
Мъж подаде фалшив сигнал за 5 бомби в Плевен

Мъж подаде фалшив сигнал за 5 бомби в Плевен

14 Май, 2026 10:53 991 10

  • фалшив сигнал-
  • бомби-
  • плевен-
  • свиленград

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Мъж подаде фалшив сигнал за 5 бомби в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

40-годишен мъж от Свиленград е задържан от полицията за подаване на неверен сигнал на телефон 112, след като съобщил за поставени взривни устройства в Плевен. За случая съобщиха от ОДМВР - Хасково.

По данни на полицията сигналът е подаден вчера около 18,00 часа, като мъжът твърдял, че в Плевен са поставени пет бомби. Незабавно е започнала проверка, а чрез системата на спешния телефон е установена локацията на обаждащия се.

Полицейски екипи са пристигнали на адрес в Свиленград, на улица „Спартак“, където е установено, че живее познат на органите на реда мъж с множество регистрации за кражби и предишен случай на подаване на неверен сигнал. При проверка на мобилния му телефон е потвърдено, че именно той е извършил обаждането.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство. За случая е уведомена и ОДМВР - Плевен, тъй като сигналът първоначално е бил насочен към техния район.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чудно

    16 1 Отговор
    Колко трябва да си ПРО3, за да се забавляваш така?

    Коментиран от #6

    10:58 14.05.2026

  • 2 честен ционист

    10 4 Отговор
    Ако и това лято няма вода в Плевен, хората ще прибягнат до екстремизъм не само по телефона.

    11:00 14.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    12 0 Отговор
    "познат на органите на реда мъж с множество регистрации за кражби и предишен случай на подаване на неверен сигнал."

    познат,
    кажи речи най добър приятел

    Коментиран от #5

    11:01 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Унуфри

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    Пият си ракията нощес!

    11:18 14.05.2026

  • 6 Унуфри

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "чудно":

    Аз не мисля, че е само за забавление! Помислете през това време, какво се е случило! Дали е случайно....

    Коментиран от #8

    11:19 14.05.2026

  • 7 Тоя

    3 0 Отговор
    В Белене сега да гледа животните дали им е добре в клетките

    11:26 14.05.2026

  • 8 МП4

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Унуфри":

    Транзит е имало , все пак трябва да им се отклони вниманеито! 🐵

    11:35 14.05.2026

  • 9 Мильо

    2 0 Отговор
    За такива елементи наложително е да се отворят "заведения" от вида на кариерата в Ловеч.Бой и работа от зори до здрач.После пак един час бой.Не е цивилизовано но е възпитателно и се помни до живот.А за телефон няма и да помисли никога.

    Коментиран от #10

    12:35 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове