Мъж подаде фалшив сигнал за 5 бомби в Плевен

40-годишен мъж от Свиленград е задържан от полицията за подаване на неверен сигнал на телефон 112, след като съобщил за поставени взривни устройства в Плевен. За случая съобщиха от ОДМВР - Хасково.
По данни на полицията сигналът е подаден вчера около 18,00 часа, като мъжът твърдял, че в Плевен са поставени пет бомби. Незабавно е започнала проверка, а чрез системата на спешния телефон е установена локацията на обаждащия се.
Полицейски екипи са пристигнали на адрес в Свиленград, на улица „Спартак“, където е установено, че живее познат на органите на реда мъж с множество регистрации за кражби и предишен случай на подаване на неверен сигнал. При проверка на мобилния му телефон е потвърдено, че именно той е извършил обаждането.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство. За случая е уведомена и ОДМВР - Плевен, тъй като сигналът първоначално е бил насочен към техния район.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чудно
Коментиран от #6
10:58 14.05.2026
2 честен ционист
11:00 14.05.2026
3 кой мy дpeмe
познат,
кажи речи най добър приятел
Коментиран от #5
11:01 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Унуфри
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":Пият си ракията нощес!
11:18 14.05.2026
6 Унуфри
До коментар #1 от "чудно":Аз не мисля, че е само за забавление! Помислете през това време, какво се е случило! Дали е случайно....
Коментиран от #8
11:19 14.05.2026
7 Тоя
11:26 14.05.2026
8 МП4
До коментар #6 от "Унуфри":Транзит е имало , все пак трябва да им се отклони вниманеито! 🐵
11:35 14.05.2026
9 Мильо
Коментиран от #10
12:35 14.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.