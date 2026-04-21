Николай Попов, "Сияние": Когато е необходимо ще бъдем тежка гражданска опозиция

21 Април, 2026 16:35 2 046 61

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истината е, че изборите имат победител и това е Румен Радев. Поздравявам го! Нека бъде успешен, но и все така умерен и сдържан. Единственото нещо, за което го обвиних през тези месеци, беше, че не излезе много по-рано. Щеше да спести много загубено време на България. Той се извини, което също е достойно. Сам разбрах колко е трудно да влезеш в политиката без структури и партийна организация. Явно му е трябвало време, но се справи отлично. Това написа лидерът на коалиция „Сияние“ Николай Попов.

"Когато е необходимо ще бъдем тежка гражданска опозиция. В името на истината. Няма да мълчим. Ние имаме една чиста кауза. Другите, които заслужават поздравления, са ПП-ДБ, защото увеличиха резултата си въпреки черната кампания, която се водеше срещу тях. Отбелязвам този факт, въпреки че някои от тях стояха зад атаките срещу мен. Така съм възпитан", пише още той.

"Не на последно място моралният победител на тези избори сте вие и „Сияние“. Тези, които повярвахте в мен - един обикновен баща, превърнал най-тежката си трагедия в кауза. Подкрепата ви е огромна и „Сияние“ изгря официално на обществената карта на България. Направихме подвиг. Започнахме от нула и стигнахме почти до 100 000 гласа, граница, която малцина са прекрачвали и която при друга активност би означавала преминаване на бариерата", смята Попов.

Според него много от гласовете им са били откраднати и пренасочени към ГЕРБ и ДПС, за да се задържат над водата.

"Пак няма да успеят! Аз няма да ви изоставя, както вие не изоставихте мен. И макар извън парламента, аз ще бъда вашият глас, който ще кънти силно пред всяка една власт. Започваме уверено да градим „Сияние“ като невиждана по мащаб и енергия гражданска платформа, която ще бъде незаобиколим фактор. Поставихме основите, сега започваме монолитен градеж", заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    139 12 Отговор
    Човек, не е хубаво да ползваш смъртта на детето си да правиш политика

    Коментиран от #19, #28, #42

    16:36 21.04.2026

  • 2 Киро Каруцар

    126 11 Отговор
    Този не познава срам и свян.

    Коментиран от #9

    16:37 21.04.2026

  • 3 немо

    101 9 Отговор
    Айде отивай си вкъщи и се надяваме в следващите месеци да си починем от твоето постоянно медийно присъствие

    Коментиран от #33

    16:38 21.04.2026

  • 4 Пешо

    88 9 Отговор
    Ти си тежка подлога

    16:39 21.04.2026

  • 5 тоя срам няма ли?

    82 9 Отговор
    скрии се ве боклук

    16:39 21.04.2026

  • 6 Лост

    72 4 Отговор
    Аз пък съм на обратно мнение.Наляха ти гласове, защото с по -малко гласа щяха да имат повече депутати
    Както се случи с Итн преди това.

    16:42 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айде оди пии ена студена вода

    72 6 Отговор
    Поплачи си малко ше ти мине и не са показвай повече на талавизора

    16:44 21.04.2026

  • 9 Гербаджиите и БКП отрочтата са си

    59 4 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Каруцар":

    така. Нямат срам и скрупули, щом иде реч за пари и власт!

    16:45 21.04.2026

  • 10 Мангалезич

    69 5 Отговор
    Чудя се кой е по нагъл и натрапчив от него и Диана Русинова, отврат!

    16:45 21.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този е !!!

    68 6 Отговор
    Изключително неприятен човек!

    16:47 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Щъркел

    57 6 Отговор
    Щом и тоя почна да дава оценки и поучава народа ,са много зле нещата .
    Господ всичко вижда и ще раздаде какво си заслужил

    16:47 21.04.2026

  • 16 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    50 4 Отговор
    Тежка опозиция,тва ще да е някаква тежка дрога или тежко пиянство?🦧

    16:48 21.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 българина

    52 4 Отговор
    с опозиция пътища не се оправят, гледай си живота и личната трагедия, нищо няма да промениш. Искат се пари за пътища, но не казваш окъде да дойдат, Възраждане ги казват и други партии, но ти не си сред тях. Като не му разбираш просто не се занимавай

    16:50 21.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 павела митова

    59 4 Отговор
    зясрами се бе човек удари дъното ....

    Коментиран от #21

    16:51 21.04.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    47 4 Отговор

    До коментар #20 от "павела митова":

    Споко,той го прави за пари!😎🦍🥳🤣🖕

    16:52 21.04.2026

  • 22 Роза

    55 2 Отговор
    "Сияние" трябваше да си остане само гражданско движение,но не и политическа партия,която се бори за властта!Тогава щеше да спечели много повече привърженици и да има реална полза от нея!

    16:52 21.04.2026

  • 23 2554

    40 2 Отговор
    Че какво му е ?

    10000 гласа по €4.10 на глас за 4 години ...

    Коментиран от #39

    16:52 21.04.2026

  • 24 Да, да

    41 4 Отговор
    Нещастник

    16:52 21.04.2026

  • 25 Не мирясва

    43 3 Отговор
    Кърлеж

    16:54 21.04.2026

  • 26 ХА ХА ХА

    47 3 Отговор
    ТАЯ ЖАЛКА МУТРА- ПОЛУФАБРИКАТ И ТОЙ СЕ ВЗЕ НАСЕРИОЗНО..ЛАlHO.

    16:54 21.04.2026

  • 27 Горски

    45 3 Отговор
    Правеше пари по време на ГЕРБ,сега след смъртта на детето се активизира повече. И откъде пари за проучвания? Да каже кой го направлява и на кого служи? Един с оскубани вежди, патерица на Тиквата, всеки ден ни го натрапват от медиите. Ние не го очакваме и не искаме да влиза този в парламента , знаем от коя е партия и за какво се е кандидатирал. Е, питам ,ако беше представител на някоя друга партия щяха ли да го търпят или щяха да го изрежат на секундата като му свърши времето? Прави кампания, щял да прави лично дарение, проучвания със собствени средства- абе веселяка в траур, от къде тези пари? Само това ни липсва, някакъв емоционално обременен народен представител който да тръгне на кръстоносен поход срещу личната си драма. Не знаех , че всеки може да влезе в политиката след преживян личен инцидент . Ще отмъщава явно облечен във власт на някого, този човек не трябва да се допуска на власт. А като разправях преди време, че този господин се готви за политиката, какво ми отговаряхте и как ме наричахте? Не че се правя на месия и ясновидец. Просто имам "феноменалната" дарба да преценям хората по техните постъпки. Някога плюехте мен, сега плюете него. Явно вече всичко е станало толкова очевидно, че даже и телетата не могат и не искат да отрекат истината. Преди една година този каза че с политика няма да се занимава и партия няма да прави,НО като всеки герберастки цирей излъга и се надява на гърба на горкото дете да продължи да пълни дебелата гушка. Срам и позор.

    16:54 21.04.2026

  • 28 Герп боклуци

    42 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Бивш кадър на бойко, а на него винаги му трябват патерици в тоя живот

    16:57 21.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Жалко за детенцето му!

    38 3 Отговор
    Но тоя спъна ,, МЕЧ" и ,, Величие"

    16:58 21.04.2026

  • 31 Благой

    40 2 Отговор
    Всички лъжи се наказват ИПО ВЕЧЕ НЕ ЗЛОПОТРЕБЯВАЙ С КОНЧИНАТА НА ДЕТЕТО СИ

    16:59 21.04.2026

  • 32 Мимо

    30 3 Отговор
    Точно това мислех - на фона на целия резултат, със все произтичащите от него хубави и не чак толкова хубави неща - в зависимост от убежденията и вижданията на всеки човек, което е напълно нормално. Един от най смущаващите (поне за мен) факти е , че този човек(няма да го обиждам, защото и аз така съм възпитан) получи толкова гласове - доста повече от както сам се е изразил други партии и политически сили, които са с ресурси, организации, даже и някои със "130 годишна история" не съм фен на никой от останалите , НО доста е притеснителен факта , че такъв "проект" получава почти 4 процента подкрепа. За мен това на тоя човек е нищо повече освен монетизиране на личната му трагедия. Колкото и да се крие зад разни "каузи". Чичоооо, ти си бил повече от десет години координатор на ГЕРБ, сега ли се сети да "бориш корупцията" и неправдите в обществото. Защо трябваше да влезеш в статистиката, за да "прогледнеш" .

    17:03 21.04.2026

  • 33 Прав си!

    33 2 Отговор

    До коментар #3 от "немо":

    Той е гербераст, уреден от Тиквата Борисов и Фандъкова на доходоносна общинска службичка и каквито и да ги плещи, си остава герберастки слуга.

    17:11 21.04.2026

  • 34 Всеядния

    34 1 Отговор
    Като беше, гербер не рева, сега си защитник, на народа, но баламите свършиха. Бог да прости детето ти!

    17:13 21.04.2026

  • 35 оскубани вежди

    33 0 Отговор
    Първо кажи ти кой си и от къде се финансира?
    Докажи,че има "откраднати гласове".
    Освен да си ькубф веждитф ,този пазач на Борисов,трябва да знае поговорката"Не плюи в кладенеца,от където си пил вода"
    Радвам се,че няма да взимат държавна субсидия!

    17:17 21.04.2026

  • 36 Казанлъшкия

    31 2 Отговор
    Как взехте 3% ? 100 000 гласа са дадени за вас? Напазаруван вот. Едва ли щяхте иначе да имате нас 0.5%.

    17:18 21.04.2026

  • 37 шаа

    30 0 Отговор
    мислех, че след фиаското си ще кротне, но съм подценил жаждата му да е във фокуса на прожекторите

    17:21 21.04.2026

  • 38 Мутро гнусна

    20 0 Отговор
    Да титго нахака слон, че да се укротиш!

    17:28 21.04.2026

  • 39 Факти

    29 2 Отговор

    До коментар #23 от "2554":

    Сто хиляди, бате, не десет. Субсидията му е 400 хиляди евро на година. Кой изобщо гласува за тоя? Резултатът му е колкото на БСП, МЕЧ и Величие. Че той е по-голяма изненада от Радев, бе. Нещо много силно смърди при него.

    17:39 21.04.2026

  • 40 ЧРД в Куршавел

    22 1 Отговор
    Този лапа кинти от геебаджийския мафиот и герб общински съветник Орлин /Кокайн/Алексиев

    17:41 21.04.2026

  • 41 Кокошкарите

    16 0 Отговор
    От Сияние са в полумрак ще са “тежка гражданска анархия”!

    17:58 21.04.2026

  • 42 Голямо драскане е паднало

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Никому неизвестен герой да вземе почти колкото утвърдени прламентарно предстаени партии !

    18:04 21.04.2026

  • 43 появи се още ездна паразитстваща

    13 0 Отговор
    ОПОЗИЦИЯ ! АМАН ОТ НАЧАЛНИЦИ И ОПОЗИЦИИ !

    18:19 21.04.2026

  • 44 Срам

    18 0 Отговор
    Да трупаш финансови и общественни девиденти по такъв начин..., що за родител, що за подение..., в какво се превърахме, а!?

    18:27 21.04.2026

  • 45 смах в залата

    15 0 Отговор
    Ако някой ме потърси за подкрепа и си плати ще го подкрепя. Мисля че това е посланието. Момче на повикване

    18:34 21.04.2026

  • 46 Софийски селянин,

    18 0 Отговор
    Този безсрамник и безбожник няма да види хаир от субсидията..
    Да осребриш смъртта на дъщеря си за пари от това по голям ГРЯХ няма.
    И да водиш паразитен начин на живот за сметка на данъкоплатците..
    А между другото той какво изобщо работи....

    18:35 21.04.2026

  • 47 Скубани вежди

    14 0 Отговор
    Демек когато моят партиен шеф бойко българоубиеца ми нареди 😏😜😘🤑

    18:38 21.04.2026

  • 48 Исторически парк

    16 0 Отговор
    Тоя колкото народ го кълна задето се възползва от мъртвата си дъщеря за политика скоро клетвите ще го застигнат

    18:39 21.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Поклон

    0 13 Отговор
    Този човек бе един от малкото достойни на тези избори!

    19:20 21.04.2026

  • 51 коко

    12 0 Отговор
    Този накрая Господ ще го накаже дето прави кариера с помощта на костите на дъщеря си.Учудващо е че някои гласуваха за него.

    19:22 21.04.2026

  • 52 Хайде

    7 0 Отговор
    Стига си се правил на интересен гербаджийска и дерибейска слуга.Когс стана калайджия ,кога ти почерня зъга?Кой си ти бе да да правиш на важен.Отвращаеаш,махай се от екрана ,морален изро...

    19:35 21.04.2026

  • 53 Който

    6 0 Отговор
    Се занимава с боклук като тоя няма акъл.

    19:37 21.04.2026

  • 54 Мнение

    6 0 Отговор
    Осребрява смъртта на детето си със субсидията, по 8 лв / 4 е на глас. Чудя се кой му се върза на акъла да гласува за него. Щеше да е патерица на ГЕРБ като бивш гербаджия.

    19:53 21.04.2026

  • 55 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Що го лансирате още тоя мръсен гербесък, бе?! Не знаете ли кой го е поел под крилото си?!

    20:05 21.04.2026

  • 56 Какво

    4 0 Отговор
    Значи ,, необходимо " нещо като ,, платено " ли?

    20:58 21.04.2026

  • 57 Глупости

    4 0 Отговор
    Блесне, гасне и изчезне
    Нищо няма да бъдете. Отклонихте малко гласове по поръчка. След 40 дни никой няма и да си спомни кой си

    21:08 21.04.2026

    21:10 21.04.2026

  • 59 Видов

    1 0 Отговор
    И теб ще те видим с ново имотче, нова колица и само не се развеждай за да прикриваш парите трупани от партията. Жена ти е достатъчно наказана . Ти явно не си . Казват притчите ,че провидението понякога работи предварително и изпреварва събитията за да даде знак предупреждение на останалите . На тези които заслужават. Не си сред тях .

    23:57 21.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Къде

    1 0 Отговор
    Се слагаш,бе изникнал от нищото самозванец.Скрий се,ако имаш малко съвест и морал.Кой си ти ,че ще се вживяваш като фактор? Ай,сик..

    00:48 22.04.2026

