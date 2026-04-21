Николай Попов, "Сияние": Когато е необходимо ще бъдем тежка гражданска опозиция

Истината е, че изборите имат победител и това е Румен Радев. Поздравявам го! Нека бъде успешен, но и все така умерен и сдържан. Единственото нещо, за което го обвиних през тези месеци, беше, че не излезе много по-рано. Щеше да спести много загубено време на България. Той се извини, което също е достойно. Сам разбрах колко е трудно да влезеш в политиката без структури и партийна организация. Явно му е трябвало време, но се справи отлично. Това написа лидерът на коалиция „Сияние“ Николай Попов.
"Когато е необходимо ще бъдем тежка гражданска опозиция. В името на истината. Няма да мълчим. Ние имаме една чиста кауза. Другите, които заслужават поздравления, са ПП-ДБ, защото увеличиха резултата си въпреки черната кампания, която се водеше срещу тях. Отбелязвам този факт, въпреки че някои от тях стояха зад атаките срещу мен. Така съм възпитан", пише още той.
"Не на последно място моралният победител на тези избори сте вие и „Сияние“. Тези, които повярвахте в мен - един обикновен баща, превърнал най-тежката си трагедия в кауза. Подкрепата ви е огромна и „Сияние“ изгря официално на обществената карта на България. Направихме подвиг. Започнахме от нула и стигнахме почти до 100 000 гласа, граница, която малцина са прекрачвали и която при друга активност би означавала преминаване на бариерата", смята Попов.
Според него много от гласовете им са били откраднати и пренасочени към ГЕРБ и ДПС, за да се задържат над водата.
"Пак няма да успеят! Аз няма да ви изоставя, както вие не изоставихте мен. И макар извън парламента, аз ще бъда вашият глас, който ще кънти силно пред всяка една власт. Започваме уверено да градим „Сияние“ като невиждана по мащаб и енергия гражданска платформа, която ще бъде незаобиколим фактор. Поставихме основите, сега започваме монолитен градеж", заключи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
16:36 21.04.2026
2 Киро Каруцар
16:37 21.04.2026
3 немо
16:38 21.04.2026
4 Пешо
16:39 21.04.2026
5 тоя срам няма ли?
16:39 21.04.2026
6 Лост
Както се случи с Итн преди това.
16:42 21.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Айде оди пии ена студена вода
16:44 21.04.2026
9 Гербаджиите и БКП отрочтата са си
До коментар #2 от "Киро Каруцар":така. Нямат срам и скрупули, щом иде реч за пари и власт!
16:45 21.04.2026
10 Мангалезич
16:45 21.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този е !!!
16:47 21.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Щъркел
Господ всичко вижда и ще раздаде какво си заслужил
16:47 21.04.2026
16 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
16:48 21.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 българина
16:50 21.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 павела митова
16:51 21.04.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #20 от "павела митова":Споко,той го прави за пари!😎🦍🥳🤣🖕
16:52 21.04.2026
22 Роза
16:52 21.04.2026
23 2554
10000 гласа по €4.10 на глас за 4 години ...
16:52 21.04.2026
24 Да, да
16:52 21.04.2026
25 Не мирясва
16:54 21.04.2026
26 ХА ХА ХА
16:54 21.04.2026
27 Горски
16:54 21.04.2026
28 Герп боклуци
До коментар #1 от "Зевс":Бивш кадър на бойко, а на него винаги му трябват патерици в тоя живот
16:57 21.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Жалко за детенцето му!
16:58 21.04.2026
31 Благой
16:59 21.04.2026
32 Мимо
17:03 21.04.2026
33 Прав си!
До коментар #3 от "немо":Той е гербераст, уреден от Тиквата Борисов и Фандъкова на доходоносна общинска службичка и каквито и да ги плещи, си остава герберастки слуга.
17:11 21.04.2026
34 Всеядния
17:13 21.04.2026
35 оскубани вежди
Докажи,че има "откраднати гласове".
Освен да си ькубф веждитф ,този пазач на Борисов,трябва да знае поговорката"Не плюи в кладенеца,от където си пил вода"
Радвам се,че няма да взимат държавна субсидия!
17:17 21.04.2026
36 Казанлъшкия
17:18 21.04.2026
37 шаа
17:21 21.04.2026
38 Мутро гнусна
17:28 21.04.2026
39 Факти
До коментар #23 от "2554":Сто хиляди, бате, не десет. Субсидията му е 400 хиляди евро на година. Кой изобщо гласува за тоя? Резултатът му е колкото на БСП, МЕЧ и Величие. Че той е по-голяма изненада от Радев, бе. Нещо много силно смърди при него.
17:39 21.04.2026
40 ЧРД в Куршавел
17:41 21.04.2026
41 Кокошкарите
17:58 21.04.2026
42 Голямо драскане е паднало
До коментар #1 от "Зевс":Никому неизвестен герой да вземе почти колкото утвърдени прламентарно предстаени партии !
18:04 21.04.2026
43 появи се още ездна паразитстваща
18:19 21.04.2026
18:19 21.04.2026
44 Срам
18:27 21.04.2026
45 смах в залата
18:34 21.04.2026
46 Софийски селянин,
Да осребриш смъртта на дъщеря си за пари от това по голям ГРЯХ няма.
И да водиш паразитен начин на живот за сметка на данъкоплатците..
А между другото той какво изобщо работи....
18:35 21.04.2026
47 Скубани вежди
18:38 21.04.2026
48 Исторически парк
18:39 21.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Поклон
19:20 21.04.2026
51 коко
19:22 21.04.2026
52 Хайде
19:35 21.04.2026
53 Който
19:37 21.04.2026
54 Мнение
19:53 21.04.2026
55 Евгени от Алфапласт
20:05 21.04.2026
56 Какво
20:58 21.04.2026
57 Глупости
Нищо няма да бъдете. Отклонихте малко гласове по поръчка. След 40 дни никой няма и да си спомни кой си
21:08 21.04.2026
21:10 21.04.2026
59 Видов
23:57 21.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Къде
00:48 22.04.2026