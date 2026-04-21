Йотова: Възможно е НС да бъде свикано следващата сряда или четвъртък

21 Април, 2026 16:27 1 039 15

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова коментира процедурите по свикването на новото Народно събрание и актуалните въпроси в съдебната система и МВР. Тя подчерта, че очаква официалното решение на Централната избирателна комисия.

„Чакам решението на ЦИК. Надявам се най-късно до събота вече да имаме поименния списък на новите народни представители, което означава в кратки срокове излизането му в „Държавен вестник” – тоест във вторник. Имаме всички основания да свикаме Народното събрание, още повече че аз лично съм готова да отложа своето посещение в Дубровник, ако те са готови”, заяви Йотова. Тя уточни, че е напълно възможно първото заседание да бъде насрочено за сряда или четвъртък следващата седмица.

Попитана дали изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов трябва да подаде оставка, президентът посочи, че това е въпрос на негова лична преценка.

„Смятам, че новото мнозинство в парламента и доколкото разбирам и опoзицията в него, ще направят всичко възможно най-накрая България да направи една сериозна реформа – добре обмислена, с премерени стъпки една след друга, с уважението към цялото юридическо съсловие. Този път препоръчвам искрено да се вслушат и в техните позиции и становища”, коментира държавният глава.

Илияна Йотова даде висока оценка на настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев, въпреки че окончателното решение за неговото бъдеще на поста ще зависи от следващото правителство.

„Давам много висока оценка на сегашния главен секретар, макар и временно изпълняващ. Разбира се, това ще реши новият вътрешен министър и новото правителство. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал”, заяви президентът Йотова.


  • 1 Нищожество

    10 6 Отговор
    Нищожество

    16:28 21.04.2026

  • 2 Един

    8 5 Отговор
    Пиг фейс.

    16:31 21.04.2026

  • 3 Оффф

    9 6 Отговор
    Никога нито предшественика ѝ , нито другарката казват някога нещо конкретно , никога не говорят прав текст ! Можело то било Народното събрание да бъдело свикано другата неделя , в сряда или четвъртък ? Евентуално.....

    16:37 21.04.2026

  • 4 Хаха

    3 5 Отговор
    Не е работа на бившата на гоце, за която никой не е гласувал да кадрува в бъдещето правителство на Радев!
    И въобще не знам каква толкова "работа" е свършил ппехваления главен секретар, след като шишковците почти повтарят предишните си вотове, а реално боцо би трябвало да има не повече от 6 процента, шишко пък без купения вот е по-малко и от Славуца...
    За Петроханския случай не само уволни всички основни хора с ръководни функции по разследването, но яко оглушително мълчи, т.е. замита случая "под килима"!
    Автогол от засада на бъдещия министър според мене, ако остави този главен секретар!

    16:48 21.04.2026

  • 5 Една фактологична истина

    4 3 Отговор
    Йотова: След като разбрах, че "Не случайно менcтруалният цикъл на жeната е 27.315 дни"! Възможно е НС да бъде свикано следващата сряда или четвъртък и зависи от деня на мeнструалния ми месечен цикъл!

    16:48 21.04.2026

  • 6 Трол

    6 2 Отговор
    Може и догодина.

    16:50 21.04.2026

  • 7 Една фактологична истина

    1 1 Отговор
    МАТЕМАТИКАТА Е ЕЗИКА НА КОСМОСА И В НЕГО ГАЛАКТИКИТЕ СЕ БИЯТ, КОЙ ДА ВЛАДЕЕ МАТЕМАТИКАТА!
    Просто не мога да не се сетя за Пътеводител на галактическия стопаджия, където главния герой с възмущение открива, че в Енциклопедия Галактика за Земята има един ред
    "Безобидна планета в Слънчевата система"

    Не случайно най-ниската температура
    0 градуса Келвин = -273.15

    Не случайно Лунният месец е
    ...27,315 дни

    Не случайно менcтруалният цикъл на жeната е
    27.315 дни

    Не случайно бeбето в утрoбата на жената
    пребивава 273,15 дни

    Не случайно мъжкият пeниc е най-кoрав
    когато е дълъг 27,315 см.

    Не случайно дължината на пробега
    на протоните в тръбата в
    The Worlds Largest Particle Accelerator е
    27,315 км

    16:50 21.04.2026

  • 8 Герп боклуци

    0 3 Отговор
    Герб нн ппдб и възраждане може и да не ходят, няма смисъл от тях

    Коментиран от #11

    16:58 21.04.2026

  • 9 Цвете

    1 1 Отговор
    ЙОТОВА, КАК ЩЕ Е ПРЕЦЕНКА НА САМИЯТ САРАФОВ? НЕ ВИЖДАТ ЛИ В КАКВО СЪСТОЯНИЕ Е ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ТОЗИ НАХАЛНИК ? РУСИНОВА СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ВСЯКАКВИ ПОСТОВЕ.И ДА ВЪРНЕ КАБРИОЛЕТА ОТНЕТ НЕЗАКОННО ОТ ЯВОР ЗЛАТАНОВ. КАБРИОЛЕТА ГО Е ПОДАРИЛА НА ДЪЩЕРЯ СИ. 🙄🚔🤔

    17:13 21.04.2026

  • 10 Цвете

    1 1 Отговор
  • 11 Миме

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Герп боклуци":

    а най-добре чорапа лично да връчи ключовете на Путин и да приключи целото това 36 годишно мъчение

    17:44 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 765

    4 0 Отговор
    Предстои да се разбере, социалисти ли са ПБ и самият Радев, или да? Няма вакуум в политиката, роди се БСП-ново начало. Ура, другари! Гласуването за личност винаги е водила до бързо, да кажем една година, масово разочарование, което е обяснимо с невъзможността да представлява няколко политически ориентации. Това ще стане проблем и в самата " партия"-няма как всички да приемат да са социалисти.

    17:59 21.04.2026

  • 14 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Много се е разбързала да свиква НС

    19:16 21.04.2026

  • 15 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Йотова, искаш да дадеш шанс на клоуна да ти спечели и президентските "избори" ли?

    21:26 21.04.2026

