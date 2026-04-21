Йотова: Възможно е НС да бъде свикано следващата сряда или четвъртък

Президентът Илияна Йотова коментира процедурите по свикването на новото Народно събрание и актуалните въпроси в съдебната система и МВР. Тя подчерта, че очаква официалното решение на Централната избирателна комисия.

„Чакам решението на ЦИК. Надявам се най-късно до събота вече да имаме поименния списък на новите народни представители, което означава в кратки срокове излизането му в „Държавен вестник” – тоест във вторник. Имаме всички основания да свикаме Народното събрание, още повече че аз лично съм готова да отложа своето посещение в Дубровник, ако те са готови”, заяви Йотова. Тя уточни, че е напълно възможно първото заседание да бъде насрочено за сряда или четвъртък следващата седмица.

Попитана дали изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов трябва да подаде оставка, президентът посочи, че това е въпрос на негова лична преценка.

„Смятам, че новото мнозинство в парламента и доколкото разбирам и опoзицията в него, ще направят всичко възможно най-накрая България да направи една сериозна реформа – добре обмислена, с премерени стъпки една след друга, с уважението към цялото юридическо съсловие. Този път препоръчвам искрено да се вслушат и в техните позиции и становища”, коментира държавният глава.

Илияна Йотова даде висока оценка на настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев, въпреки че окончателното решение за неговото бъдеще на поста ще зависи от следващото правителство.

„Давам много висока оценка на сегашния главен секретар, макар и временно изпълняващ. Разбира се, това ще реши новият вътрешен министър и новото правителство. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал”, заяви президентът Йотова.