Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ)

Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ)

22 Април, 2026 17:11 877 5

Отличието се присъжда за постигнати високи резултати в изследването на съвременните заплахи и предизвикателства в областта на националната сигурност, както и за принос към развитието на хармонията във военнообразователната система.

Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ) - 1
Снимка: УниБИТ
Факти Факти

На тържествена церемония министърът на отбраната генерал-лейтенант Атанас Запрянов връчи на ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. д.н. Ирена Петева грамота и „Плакет на Министерството на отбраната“, предават от БТА. Отличието се присъжда за постигнати високи резултати в изследването на съвременните заплахи и предизвикателства в областта на националната сигурност, както и за принос към развитието на хармонията във военнообразователната система.

Решението на министъра на отбраната е мотивирано от комплекс от фактори, свързани с дългогодишно утвърденото високо качество на образователната и научноизследователската дейност на УниБИТ, както и с подготовката на висококвалифицирани кадри в сферата на сигурността и отбраната.

Акцент беше поставен върху значимия принос на университета за успешната реализация на първата по рода си в Република България Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. В рамките на програмата УниБИТ не само ръководи ключови работни пакети и задачи, но и изпълнява съществена организационна роля в дейността на консорциума. В този процес председателят на Съвета на настоятелите и директор на Института по информация и сигурност проф. Стоян Денчев участва като главен консултант на програмата.

Наред с това бе отчетено високото качество на обучението на студентите в бакалавърска и магистърска степен в катедра „Национална и международна сигурност“, чийто преподавателски състав включва утвърдени експерти с дългогодишен управленски опит в сектора на сигурността и отбраната. В рамките на образователния процес УниБИТ реализира иновативни и вече утвърдени инициативи, сред които „Месецът на сигурността“, в хода на който представители на висшето държавно ръководство изнасят публични лекции пред академичната общност.

УниБИТ се утвърди като разпознаваема и авторитетна академична институция както на национално, така и на международно ниво. Показател за това е фактът, че над 180 чуждестранни докторанти са защитили своите дисертационни трудове в университета, значителна част от които в професионално направление „Национална сигурност“.

Паралелно с образователната си мисия, УниБИТ и неговите изследователи активно разработват иновативни технологични решения, материализирани в патенти и полезни модели, характеризиращи се с висока приложимост и добавена стойност в областта на сигурността и отбраната на Република България.

„Високото отличие е признание за цялата академична общност на УниБИТ. То ни мотивира и задължава да продължим развитието на нашия образователен и научен потенциал, както и да задълбочим сътрудничеството във военнообразователната система на България“, заяви проф. Петева след получаването на наградата.

Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ)
Снимка: УниБИТ

Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ)
Снимка: УниБИТ


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Библиотекарския

    12 0 Отговор
    Бърлогата на тукашното ДС-закулисие

    17:31 22.04.2026

  • 2 Гост

    15 0 Отговор
    Срещнали се два колоса в отбраната: ХЪРБЕЛ И ЩЪРБЕЛ! Подигравка и за министерството на войната и за баш НОВОТО НАЧАЛО на библиотекарите

    17:37 22.04.2026

  • 3 Айдее

    5 0 Отговор
    Почна се

    17:51 22.04.2026

  • 4 Иванко

    5 0 Отговор
    Мача комунистически бригади ДС срещу ВКР ( сини -червени, ЦСК -Левски ) продължава с нов превес в съдийството. За сега само не се знае кой техен олигарх към кои е и за кого вика.

    17:51 22.04.2026

  • 5 !!!!!

    10 0 Отговор
    Сигурно се шегувате !!!
    "СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ".....в България?! Къде са ?

    18:02 22.04.2026

