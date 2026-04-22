Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ)

На тържествена церемония министърът на отбраната генерал-лейтенант Атанас Запрянов връчи на ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. д.н. Ирена Петева грамота и „Плакет на Министерството на отбраната“, предават от БТА. Отличието се присъжда за постигнати високи резултати в изследването на съвременните заплахи и предизвикателства в областта на националната сигурност, както и за принос към развитието на хармонията във военнообразователната система.

Решението на министъра на отбраната е мотивирано от комплекс от фактори, свързани с дългогодишно утвърденото високо качество на образователната и научноизследователската дейност на УниБИТ, както и с подготовката на висококвалифицирани кадри в сферата на сигурността и отбраната.

Акцент беше поставен върху значимия принос на университета за успешната реализация на първата по рода си в Република България Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. В рамките на програмата УниБИТ не само ръководи ключови работни пакети и задачи, но и изпълнява съществена организационна роля в дейността на консорциума. В този процес председателят на Съвета на настоятелите и директор на Института по информация и сигурност проф. Стоян Денчев участва като главен консултант на програмата.

Наред с това бе отчетено високото качество на обучението на студентите в бакалавърска и магистърска степен в катедра „Национална и международна сигурност“, чийто преподавателски състав включва утвърдени експерти с дългогодишен управленски опит в сектора на сигурността и отбраната. В рамките на образователния процес УниБИТ реализира иновативни и вече утвърдени инициативи, сред които „Месецът на сигурността“, в хода на който представители на висшето държавно ръководство изнасят публични лекции пред академичната общност.

УниБИТ се утвърди като разпознаваема и авторитетна академична институция както на национално, така и на международно ниво. Показател за това е фактът, че над 180 чуждестранни докторанти са защитили своите дисертационни трудове в университета, значителна част от които в професионално направление „Национална сигурност“.

Паралелно с образователната си мисия, УниБИТ и неговите изследователи активно разработват иновативни технологични решения, материализирани в патенти и полезни модели, характеризиращи се с висока приложимост и добавена стойност в областта на сигурността и отбраната на Република България.

„Високото отличие е признание за цялата академична общност на УниБИТ. То ни мотивира и задължава да продължим развитието на нашия образователен и научен потенциал, както и да задълбочим сътрудничеството във военнообразователната система на България“, заяви проф. Петева след получаването на наградата.

