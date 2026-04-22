Зарков: Искам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас. Че не успях да направя така, че БСП да прескочи бариерата

22 Април, 2026 19:53 1 714 85

„Ако Националният съвет счита, че има по-добър вариант, моята оставка ще бъде подадена веднага“, коментира още лидерът на БСП

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в "Лице в лице" по bTV както темата за съдебната система и оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, така и състоянието и резултатите на БСП след изборите.

По думите му реални промени не настъпват, а „заместничката на Сарафов вече е изпълняващ функциите, Сарафов пък става неин заместник“. Зарков коментира, че това е сигнал за липса на влияние на закона върху прокуратурата и политическата конюнктура. Той посочи, че пред новата власт стои предизвикателството да промени системата чрез нов Висш съдебен съвет и да се изяснят аферите в съдебната система.

„Да се поставят въпросите там, където са, а не да се задоволяваме с формални прегрупирания“, коментира още лидерът на БСП. Той добави: „Това трябва да се направи в първите дни на следващото Народно събрание“.

По отношение на работата на прокуратурата Зарков казва: „Въпросът е, че законът не ги води. Това е очевидно. Те го игнорираха дълго време“. Според него обществото е търпяло дълго време тази ситуация.

Социалистът определи проблема като липса на правосъзнание: „Липсата на правосъзнание на най-високите нива на една от ключовите власти“. Той говори и за зависимости: „Тя е капсулирана в онези записи, в онези СРС-та, за които всички знаят, че съществуват“.

На въпрос за афери в съдебната система той заяви: „Главните афери са две. Едната е 8-те джуджета. Другата е Мартин Божанов-Нотариуса“. За СРС-тата допълва: „Те знаят за какво се говори. Всички знаят за какво се говори“.

След това разговорът премина към изборния резултат на БСП. Зарков каза: „Използвам вашето студио да поискам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас, от онези български граждани, които се разпознават в лявата идея“. И продължи: „Прошка за това, че не успях да направя така, че БСП да прескочи 4-процентната бариера“.

Според него резултатът е закономерен: „Той е част от един общ политически процес, който наказва всички партии, участвали в предишното управление“. Той подчертава: „Всички загубиха много. За последните осем седмици се опитахме да предотвратим жестокото изпълнение на политическата логика и не успяхме, за което аз трябва да поема своята отговорност“.

Зарков заяви, че БСП трябва да премине през дълбока трансформация: „Нашата историческа мисия е да осигурим политическо представителство на левите идеи“. Той добави, че това изисква „мощен процес на преобразование“, който да доведе до „една различна политическа формация, която да федерира или конфедерира различните течения“.
По думите му партията не трябва да изпада в застой: „БСП не може да стои и няма да стои в агония и оцеляване. Това няма никакъв смисъл“. Зарков настоява, че е необходим „шоков ефект“ и отваряне към различни течения.

Той допълни още: „Цялото българско общество губи, когато от институциите липсва една от основните части на демократичния модел – лявата“. И продължи: „Става дума за организация на продължаващото социалистическо движение в България“.

По отношение на бъдещето на БСП Зарков каза: „Ние трябва да сме способни да продължим и това значи нов път“. Според него трябва „коренно и дълбоко различен начин на функциониране“.

За предстоящи политически действия политикът заяви: „Благодарен съм за подкрепата, не съм сигурен, че я заслужавам. Трябва да се видим, трябва да се видим. Елате на 1 май в София, за да покажем, че лявото съществува и заедно да започнем да градим новото политическо движение в България“.

На въпрос за вътрешнопартийни критики и искания за оставка той отговори: „Това го намирам за нормално. Искането е безпредметно“. И допълни: „Ако Националният съвет счита, че има по-добър вариант, моята оставка ще бъде подадена веднага“.

В края на разговора Зарков коментира евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент: „Илияна Йотова е най-авторитетният социалист. Спрягането на името ѝ като кандидат-президент е напълно естествено“. Той добави, че решението трябва да бъде взето съвместно.

По отношение на политическия успех на Румен Радев и „Прогресивна България“ той каза: „Българският народ проговори, този път реши да проговори високо и ясно“. За лидерът на партията добави: „Аз вярвам, че Румен Радев има достатъчно опит, за да не се отдаде на арогантност и самодостатъчност“. На въпрос дали Радев е искрен в намерението си да разгради олигархичния модел, Зарков отговори еднозначно: „Да“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 3 Отговор
    И като прескочи кво?

    20:05 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    40 6 Отговор
    Абе Зарков, кой ще гласува за провалените Дончева и Румен Петков бе?
    Явно не си вдянал.

    Коментиран от #45, #53

    20:06 22.04.2026

  • 4 С златни букви

    36 5 Отговор
    В историята е Зарков, председател на БСП, която за първи път от 1944г. няма да бъде представена в Народното събрание.

    Коментиран от #31

    20:06 22.04.2026

  • 5 Сталин

    35 6 Отговор
    Червените бабички измряха ,с тях и БСП

    20:07 22.04.2026

  • 6 Никой

    27 2 Отговор
    Изглежда много уплашен, което не трябва да е така - трябва да излъчва сила.

    Голяма работа за едни избори - но какво правеха и БСП всъщност - това не е ясно.

    Освен да "надуват" старата гайда за - социално равенство - което никой не иска да е еднакво беден, - БСП трябва да е при проблемите - ако няма проблеми - всичко е наред.

    20:07 22.04.2026

  • 7 Сталин

    30 4 Отговор
    Прошка няма ,заминавайте в септичната яма при другите г©вна

    20:08 22.04.2026

  • 8 Сила

    24 5 Отговор
    Без вина виновен !!! Любимата игра на другарите !!!
    Прецакаха другарчето си ...коминтерновски похвати !!!

    Коментиран от #42

    20:11 22.04.2026

  • 9 няма нищо

    16 2 Отговор
    Аз ли питах "ти умрял кон яздил ли си", но те пак си гласуват за БСП. Щом е със СП накрая значи е селска партия.

    20:11 22.04.2026

  • 10 Визионер

    12 11 Отговор
    Преосноваване на БСП това е решението за да се изчисти от троцкистите(фалшивите комунисти) които я докараха до това положение с безгръбначната си визия и толерантност с капитализма и евроатлантизма които са най голямото зло което трябва да бъде изкоренено на всяка цена.Но това не може да стане в България понеже сме колония.Трябва да се реализира в Русия и Китай а после и на други места по света.

    Коментиран от #16, #18

    20:12 22.04.2026

  • 11 Прошка

    16 1 Отговор
    за Кацамунските ? Наглост !

    20:14 22.04.2026

  • 12 Не е вярно!

    14 4 Отговор
    Малко над 88 000 гласуваха за тях.

    Коментиран от #14

    20:15 22.04.2026

  • 13 Зарков искаш прошка от 100 000

    22 0 Отговор
    А смазания чалга дегенерат славуца от учиндол благодари на тези 23 хиляди които са гласували за него...ти поне имаш над 4 пъти повече от онзи примат

    20:15 22.04.2026

  • 14 Ето от ЦИК колко са гласували за Зарков

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не е вярно!":

    5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 99 753 3.017%

    20:17 22.04.2026

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 3 Отговор
    КапЕтана на потъващия кораб.....

    20:21 22.04.2026

  • 16 Мисли, бе

    14 8 Отговор

    До коментар #10 от "Визионер":

    И като се изчисти от троцкисти, какво ще остане? Не много на брой пенсионирани работници над 75-80 г., които с умиление си спомнят някогашните манифестации и заводски банкети. От теоретичен марксизъм разбират колкото теле от компютър. Мислещ млад човек днес ще стане ли убеден комунист? Не. Само някое кариеристче би се присламчило някъде, ако има келепир.

    Коментиран от #19

    20:21 22.04.2026

  • 17 име

    24 2 Отговор
    Ти си клонинг на сър гей и елена йончева, бе, пич. За това няма прошка. Самозаблудено неолиберално леке, колкото по-рано разбереш, че никой няма да гласува за БСП докато сте в партията, толкова по-добре за превзетата партия.

    20:23 22.04.2026

  • 18 Вместо

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "Визионер":

    Визионер май си стар Пенсионер. Всички стари пенсове се имате за големи визионери и революционери и всеки път си гласувате за БСП. Добре че намаляхте най-накрая до незначителен процент.

    20:23 22.04.2026

  • 19 Визионер

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "Мисли, бе":

    Да мислещ млад човек може да стане комунист защото това е правилното но понеже ти не мислиш дрънкаш глупости.

    20:24 22.04.2026

  • 20 Червена бабичка

    7 10 Отговор
    Зарков е истински социалист. Наивен и другарски настроен. Простено ти е но работа те чака. Тизи срам трябва да бъде изтрит.

    20:27 22.04.2026

  • 21 Круме, не те виждам

    18 2 Отговор
    В смисъл хич та няма.

    20:28 22.04.2026

  • 22 Лопата Орешник

    20 2 Отговор
    Зарков, назови едно конкретно действие с което партията ти се опита да привлече поне един нов симпатизант!!!

    20:28 22.04.2026

  • 23 Гост

    11 0 Отговор
    Умен човек, ама лабав! Колко е мизата, Круме?
    Ще ипотекирате ли Централата? Абе, ти всъщност, в качеството на какъв осъждаш политиката? Я там, миманса, Тихо, и Аре! Некви 3% с 9 партии? Аре бегай, Баце, ...че е трагично вече!!!

    Коментиран от #26, #57

    20:28 22.04.2026

  • 24 Шака Зулу

    18 0 Отговор
    Круме на другите избори при 7/8 , гарантирано от ГЕПИ

    20:28 22.04.2026

  • 25 класният

    13 0 Отговор
    Дреме му на джензито за социално равенство.

    Коментиран от #43

    20:29 22.04.2026

  • 26 друг

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Централата на Позитано е държавна собственост. Ще я напуснат по живо, по здраво.

    20:30 22.04.2026

  • 27 До къде го докарахте

    12 0 Отговор
    Вярно ли е, че няма да получате субсидия?

    20:34 22.04.2026

  • 28 Мюмю

    6 1 Отговор
    ай заминавай си

    20:34 22.04.2026

  • 29 Пачо

    11 5 Отговор
    Напротив,БСП пак е в парламента,но под друго име Прогресивна България.Пребоядисал се Илия, пак в тия...

    Коментиран от #34

    20:34 22.04.2026

  • 30 Баби

    7 0 Отговор
    Който не скача е червен

    20:35 22.04.2026

  • 31 ръждив

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "С златни букви":

    Тя и през 1944 не беше представена. На 15 декември 1945 БРП(к) се появява параментарно представена в XXVI НС.

    20:36 22.04.2026

  • 32 9888

    12 0 Отговор
    Малей как се е изцъклил. От страх, май нещо отзад здраво го напъва.

    20:36 22.04.2026

  • 33 Този да няма предвид

    11 2 Отговор
    Че не е успял да фалшифицира резултатите , че така звучи

    20:39 22.04.2026

  • 34 Кичо

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пачо":

    Има едни към 50 000, на които им се иска да е така. Ама и те ще измрат.

    20:39 22.04.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    11 3 Отговор
    Зарков не е лошо момче, но е внук на генерал Кацамунски от ДС. Не е честно. Пратен е да учи във Франция и после видиш ли , компетентно в много момчето , да се издига. БСП няма фигура за лидер. Затова отивате с подаръци при Нинова и я връщате на поста. Иначе ще гледате парламента през крив макарон. Татяна Дончева ме става, Мая Манолова също. Мъж няма. Това е положението.

    Коментиран от #46, #52

    20:44 22.04.2026

  • 36 Хейт

    11 1 Отговор
    Споко, тебе те сложиха да опереш пешкира на предишните крадци.

    20:45 22.04.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 2 Отговор
    Ти се покай че си комунист мръсен болшевишки от.падък и издигни паметник на великия генерал Луков пред блока ти .......тогава може нещо да ти бъде опростено...и гледай да не убиваш повече котки из.мекяр червен антибългарски

    20:49 22.04.2026

  • 38 няма нищо

    14 0 Отговор
    Прощаваме ви! Махайте се вече!

    20:50 22.04.2026

  • 39 КЕШ КРЕДИТ

    11 0 Отговор
    Ей Хари Потър, не се обяснявай, ами връщай с твои пари заемите, с които заложи имуществото на червените баклютци

    20:50 22.04.2026

  • 40 Горски

    15 2 Отговор
    Този колко време беше председател-няколко месеца?И сега ще го правят изкупителната жертва.На това че загубиха доверие коалирайки се с ГЕРБ.Старите хиени намерили един млад кариерист обещали му голям пост и после го хвърлят под автобуса.Причините за краха на БСП са другадеМного хора са също така.Отделно мутрите, групировките, пирамидите също бяха по времето на БСП.Голяма част от електората им почина.Нови няма просто защото те не скъсаха с олигархията 90-арския стил.А социалната идеология в България има голяма почва за развитие, само че старите хиени докараха БСП до тук.Сега се оправдават с този наивник. Зарчето наследи БСП, която вече беше изпаднала в кома... Каквото и да беше направил, изходът все щеше да е летален. Но учудваща е наглостта на Гуцан, с която веднага започва да рита съпартиеца си, който е паднал на земята! Защото именно продажниците, като Гуцан и Фритюрника приключиха столетницата.

    Коментиран от #49, #54, #75

    20:51 22.04.2026

  • 41 Пфу

    15 0 Отговор
    Мазен глупак. Тая партия умря

    20:53 22.04.2026

  • 42 00014

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Така прецакаха и Жан Виденов 97-ма.

    20:54 22.04.2026

  • 43 Дружинната

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "класният":

    Ще му задреме като навлезе изкуствения интелек, а на порасналото джензи, ръчичките са му у джопата. Като не може да върже за папото и сметките и почне да разпродава имотите на баба, дядо, тате и мама още от "комунистическо време"!

    21:00 22.04.2026

  • 44 Оплачи се на фритюрника

    8 0 Отговор
    И шайката му дебили!

    21:04 22.04.2026

  • 45 Дончева ме кефи

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Аааааааа пикаещият в шадравани........в повече ми е......

    21:07 22.04.2026

  • 46 Нинова

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    непокорната катастрофира с 0.19%. Кой се вълнува от Нинова вече?

    21:12 22.04.2026

  • 47 А бе пич

    10 1 Отговор
    Беше в екипа на Радев . Защо сам си ритна бакърчето и отиде да се занимаваш с тоя умрял кон ( бсп ). Сега можеше да си къде,къде....ама , каквото сам си направиш никой не може да ти направи.

    21:12 22.04.2026

  • 48 Зарков

    1 11 Отговор
    Президент!

    Коментиран от #58

    21:16 22.04.2026

  • 49 Гуцан го е яд

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Че не може да се уреди на софрата с лапачката....

    21:16 22.04.2026

  • 50 Сидер

    9 0 Отговор
    Може да има нужда от Лява партия , но Вие от ограбването на държавните средства и икономика , още с назначените бизнесмени и мафия , отдавна НЕ сте. Вие сте милионери ,мутри,олигархи ,крадци на данъците на хората точно на работещите . Колкото синдикатите и вие сте същите на думи , така прави пачки ,подаръци и имотчета. Още от Доганово време се разпределихте по отрасли. Вас по исорияединствено как се краде на едро трябва да ви изучават. Първо на частника парите в общото, разпределяхте несправедливо , всички освен вас еднакво бедни и след това цялото общо става частно във партийни ръчички . Вие свръх богати и пребоядисани в разни всички партии и масата милиони ограбвани работещи бедняци. Не прошка , радвай се на добрина и търпение народно до овчедушие ,за това че сте живи . По голяма прошка от това няма. Другото е работа на съдебна система и данъчни.

    21:27 22.04.2026

  • 51 Нагъл, ако имало по здобро

    4 0 Отговор
    Наглост
    Този чичка не е виждал жив комунист
    След толкова предателства той това можа.
    Животът ще покаже пътя.
    Най тъмно е преди разсъмване.

    21:36 22.04.2026

  • 52 КАУЗА ПЕРДУТА

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРИТЕ и ДРУГАРКИТЕ“.

    21:36 22.04.2026

  • 53 Тук

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Си много прав.

    21:37 22.04.2026

  • 54 Причина за падението

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    на БСП е И предателството на Крум Зарков спрямо Президента Радев - Радев искаше референдум за отлагане на еврото, Крумчо реши да се прави на ЕВРОпеец...Що за социалистическа партия е тази, чийто вожд се страхува от референдум? Веднъж предател - винаги предател...

    Коментиран от #60

    21:39 22.04.2026

  • 55 Пуснах си песента

    6 0 Отговор
    Последен валс. :)

    21:47 22.04.2026

  • 56 Причините

    5 1 Отговор
    За падението на БСП са толкова много,че няма да ни стигне един час дискусии. По- важното е ,че при цялата им хамелеонщина получиха полагащото им се място на бунището.

    21:54 22.04.2026

  • 57 Дент

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    А ПП ДБ(де ги бе) 12% -3 партии,много вожд,малко индианец,хахааа

    21:56 22.04.2026

  • 58 Тоя предател ли бе

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Зарков":

    Дето предаде Радев ,когато поиска референдум.Излага и майка си ,а ако е вярно и това ,че е ударил котката на комшията си Тодор Икономов ( Бог да го прости) направо да се скрива и да не се показва никъде!😡😡😡

    21:59 22.04.2026

  • 59 Господ бави

    5 1 Отговор
    Господ бави,но не забравя. Анархистите,безбожниците, убийците не поискаха прошка от обществото. Те просто най-цинично смениха една буквичка и си пожелаха всички да страдат от деменция. Е не им се получи...

    22:02 22.04.2026

  • 60 Най-хубавото

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Причина за падението":

    Е това, че сме в Шенген и в еврозоната и, че комунистическите изроди не могат да ни крадат, който и идиот да дойде на власт.

    Коментиран от #61

    22:02 22.04.2026

  • 61 К......р

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Най-хубавото":

    За Ченген и г........ейзоната......

    Коментиран от #68

    22:05 22.04.2026

  • 62 Когаще

    4 0 Отговор
    Е опелото на покойната ти партийка да запаля една свещ за,, Бог да я прости"?

    22:07 22.04.2026

  • 63 Така е

    7 0 Отговор
    Тръгнаха от БЛАГОев и свършиха при ЗАРков...Щом стигнаха до ЗАРове и кредити стана ясно че са стигнали дъното и като последните комарджии ги чака фалит.

    22:16 22.04.2026

  • 64 Факти

    5 0 Отговор
    Чудих се защо човек на 43 години изобщо се занимава с БСП, а той на Зарков дядо му бил зам. директор на Народната милиция...

    22:25 22.04.2026

  • 65 Ризата скъса

    5 0 Отговор
    ли си? Глупаво същество. Ако си беше стоял при Радев, сега щеше да си я министър, я в НС. Ти реши да се правиш на важен. А си никой и не ставаш, колкото и да се напъваш. Ходи да покопаш царевица, да разбереш къде расте хляба.

    22:30 22.04.2026

  • 66 Найсетне

    5 1 Отговор
    Хванахте къра без мотика.Ще събера съседите да го отпразнуваме,че умря тая без полезна по скоро вре дна пар тия.

    22:32 22.04.2026

  • 67 Снежанка Димитрова

    7 0 Отговор
    Искайте прошка от онези идеалисти които повярваха в идеала на болшевизма и отдадоха живота си. От хилядите антифашисти,които искаха поколението да живее в мир и справедливост и отдадоха живота си. От хилядите,които построиха разрушената ни страна.,живяха скромно,а трудът им беше ограбен от номенклатура,която се превърна в олигархията и съсипва и разпродава националните ни богатства за 30 сребърника. От Луканов до последните лидери на партията всички работихте за унищожава нето на лявата идея и тя отлетя при синята идея. Да видим какво ни предстои.

    Коментиран от #70, #71

    22:40 22.04.2026

  • 68 Голям майтап

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "К......р":

    Червени баби гласуват за натовски генерал :)

    Коментиран от #79

    22:41 22.04.2026

  • 69 ...

    6 0 Отговор
    Евала Крумчо, че ми изпълни една детска мечта.

    22:41 22.04.2026

  • 70 Единственият

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Снежанка Димитрова":

    свестен лидер, след Живков, беше Виденов. И затова му "видяха сметката".

    Коментиран от #73, #77

    22:46 22.04.2026

  • 71 Всички

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Снежанка Димитрова":

    Управлявали след 89-та г. са ПОЗОР , че да не кажа и друго щото трият.

    22:52 22.04.2026

  • 72 Перник

    3 0 Отговор
    Ако всичките ви листи са като тази в Перник няма да прескочите 4% следващите 100години.Парламента не е тепих ,публичен дом или селски мегдан .Докато кадруват предатели като “великия кмет” Станката такива ще са резултатите!!!!

    22:52 22.04.2026

  • 73 Трябва да палите свещи

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Единственият":

    За Жельо Желев, че ви спаси от линчуване.

    22:54 22.04.2026

  • 74 Перо

    5 0 Отговор
    Стига с тия конгреси, конференции, пленуми, съвети, инспекторати и безброи простотии! Просто в ЕС е прието при неуспех, ръководителят да си подаде сам оставката, по подразбиране за вина, а не да се свиква национално сборище да му искат оставката! Фактът, че по негово време е станал упадъка на БСП е достатъчен за недоверие, без национален съвет, оставка и стига с шикалкавенето!

    22:56 22.04.2026

  • 75 Ами свинаря

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    В Пловдив.Какво направи а? ПБ

    22:56 22.04.2026

  • 76 Крумчо-локумчо

    4 0 Отговор
    Разкарай се, нещастник и плод на кръвосмешение!

    Коментиран от #81

    23:08 22.04.2026

  • 77 Колко да е бил свестен,

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Единственият":

    след като беше малодушен и си подаде оставката.

    А след него погром.

    Ако беше свестен, щеше да си стои на партийния и на премиерския пост и да посрещне съдбата си.

    Разбира се, в случая с лигльото Крумчо мамин, случаят е коренно различен.

    Кариеристчето Крумчо иска да глозга кокалите на оглозганото БСП и се прави на мъж, на мама момченцето...

    Нито има ум нито има моралното право да претендира за вот на доверие.

    23:15 22.04.2026

  • 78 Зарков = Радев

    2 1 Отговор
    Обикновено копие.

    За какво ни е да имаме две еднакви партии? БСП И ПБ.
    Да им издържаме апарата и на двете?!
    По добре едната да изчезне и да се прелее в другата.

    23:27 22.04.2026

  • 79 Снежанка Димитрова

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Голям майтап":

    Не са само червени баби,а и моми и момци от ТикТок поколението. Това е положението

    23:36 22.04.2026

  • 80 бсп

    2 0 Отговор
    е в кофата за боклука!

    23:42 22.04.2026

  • 81 комунетата

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Крумчо-локумчо":

    всичките са така за това са толко прости

    23:59 22.04.2026

  • 82 Роко

    4 0 Отговор
    Това ви е наказанието задето докарахте чорапа и омаскарите държавата!

    00:43 23.04.2026

  • 83 Сиси

    2 0 Отговор
    Към 78 Зарко Радев. Абе Зарко не виждаш ли че умните комуняги вече са при чорапа. То що не тичкаш при тях! Закривай и бягай при новият господар! Нали вие си го избрахте! Видяхте,че загивате и решихте да се преобразувате в нова партия! А хитрвгите те оставиха да вадиш кестените от огъня!

    00:52 23.04.2026

  • 84 Ако БСП

    1 0 Отговор
    Е нормална партия,зарков нямаш работа там.Камо ли шеф.

    04:48 23.04.2026

  • 85 1 май

    0 0 Отговор
    Крум бил ,,трудов човек"!

    05:46 23.04.2026

