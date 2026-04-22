Зарков: Искам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас. Че не успях да направя така, че БСП да прескочи бариерата

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в "Лице в лице" по bTV както темата за съдебната система и оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, така и състоянието и резултатите на БСП след изборите.

По думите му реални промени не настъпват, а „заместничката на Сарафов вече е изпълняващ функциите, Сарафов пък става неин заместник“. Зарков коментира, че това е сигнал за липса на влияние на закона върху прокуратурата и политическата конюнктура. Той посочи, че пред новата власт стои предизвикателството да промени системата чрез нов Висш съдебен съвет и да се изяснят аферите в съдебната система.

„Да се поставят въпросите там, където са, а не да се задоволяваме с формални прегрупирания“, коментира още лидерът на БСП. Той добави: „Това трябва да се направи в първите дни на следващото Народно събрание“.

По отношение на работата на прокуратурата Зарков казва: „Въпросът е, че законът не ги води. Това е очевидно. Те го игнорираха дълго време“. Според него обществото е търпяло дълго време тази ситуация.

Социалистът определи проблема като липса на правосъзнание: „Липсата на правосъзнание на най-високите нива на една от ключовите власти“. Той говори и за зависимости: „Тя е капсулирана в онези записи, в онези СРС-та, за които всички знаят, че съществуват“.

На въпрос за афери в съдебната система той заяви: „Главните афери са две. Едната е 8-те джуджета. Другата е Мартин Божанов-Нотариуса“. За СРС-тата допълва: „Те знаят за какво се говори. Всички знаят за какво се говори“.

След това разговорът премина към изборния резултат на БСП. Зарков каза: „Използвам вашето студио да поискам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас, от онези български граждани, които се разпознават в лявата идея“. И продължи: „Прошка за това, че не успях да направя така, че БСП да прескочи 4-процентната бариера“.

Според него резултатът е закономерен: „Той е част от един общ политически процес, който наказва всички партии, участвали в предишното управление“. Той подчертава: „Всички загубиха много. За последните осем седмици се опитахме да предотвратим жестокото изпълнение на политическата логика и не успяхме, за което аз трябва да поема своята отговорност“.

Зарков заяви, че БСП трябва да премине през дълбока трансформация: „Нашата историческа мисия е да осигурим политическо представителство на левите идеи“. Той добави, че това изисква „мощен процес на преобразование“, който да доведе до „една различна политическа формация, която да федерира или конфедерира различните течения“.

По думите му партията не трябва да изпада в застой: „БСП не може да стои и няма да стои в агония и оцеляване. Това няма никакъв смисъл“. Зарков настоява, че е необходим „шоков ефект“ и отваряне към различни течения.

Той допълни още: „Цялото българско общество губи, когато от институциите липсва една от основните части на демократичния модел – лявата“. И продължи: „Става дума за организация на продължаващото социалистическо движение в България“.

По отношение на бъдещето на БСП Зарков каза: „Ние трябва да сме способни да продължим и това значи нов път“. Според него трябва „коренно и дълбоко различен начин на функциониране“.

За предстоящи политически действия политикът заяви: „Благодарен съм за подкрепата, не съм сигурен, че я заслужавам. Трябва да се видим, трябва да се видим. Елате на 1 май в София, за да покажем, че лявото съществува и заедно да започнем да градим новото политическо движение в България“.

На въпрос за вътрешнопартийни критики и искания за оставка той отговори: „Това го намирам за нормално. Искането е безпредметно“. И допълни: „Ако Националният съвет счита, че има по-добър вариант, моята оставка ще бъде подадена веднага“.

В края на разговора Зарков коментира евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент: „Илияна Йотова е най-авторитетният социалист. Спрягането на името ѝ като кандидат-президент е напълно естествено“. Той добави, че решението трябва да бъде взето съвместно.

По отношение на политическия успех на Румен Радев и „Прогресивна България“ той каза: „Българският народ проговори, този път реши да проговори високо и ясно“. За лидерът на партията добави: „Аз вярвам, че Румен Радев има достатъчно опит, за да не се отдаде на арогантност и самодостатъчност“. На въпрос дали Радев е искрен в намерението си да разгради олигархичния модел, Зарков отговори еднозначно: „Да“.