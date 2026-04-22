Зарков: Искам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас. Че не успях да направя така, че БСП да прескочи бариерата

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в "Лице в лице" по bTV както темата за съдебната система и оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, така и състоянието и резултатите на БСП след изборите.
По думите му реални промени не настъпват, а „заместничката на Сарафов вече е изпълняващ функциите, Сарафов пък става неин заместник“. Зарков коментира, че това е сигнал за липса на влияние на закона върху прокуратурата и политическата конюнктура. Той посочи, че пред новата власт стои предизвикателството да промени системата чрез нов Висш съдебен съвет и да се изяснят аферите в съдебната система.
„Да се поставят въпросите там, където са, а не да се задоволяваме с формални прегрупирания“, коментира още лидерът на БСП. Той добави: „Това трябва да се направи в първите дни на следващото Народно събрание“.
По отношение на работата на прокуратурата Зарков казва: „Въпросът е, че законът не ги води. Това е очевидно. Те го игнорираха дълго време“. Според него обществото е търпяло дълго време тази ситуация.
Социалистът определи проблема като липса на правосъзнание: „Липсата на правосъзнание на най-високите нива на една от ключовите власти“. Той говори и за зависимости: „Тя е капсулирана в онези записи, в онези СРС-та, за които всички знаят, че съществуват“.
На въпрос за афери в съдебната система той заяви: „Главните афери са две. Едната е 8-те джуджета. Другата е Мартин Божанов-Нотариуса“. За СРС-тата допълва: „Те знаят за какво се говори. Всички знаят за какво се говори“.
След това разговорът премина към изборния резултат на БСП. Зарков каза: „Използвам вашето студио да поискам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас, от онези български граждани, които се разпознават в лявата идея“. И продължи: „Прошка за това, че не успях да направя така, че БСП да прескочи 4-процентната бариера“.
Според него резултатът е закономерен: „Той е част от един общ политически процес, който наказва всички партии, участвали в предишното управление“. Той подчертава: „Всички загубиха много. За последните осем седмици се опитахме да предотвратим жестокото изпълнение на политическата логика и не успяхме, за което аз трябва да поема своята отговорност“.
Зарков заяви, че БСП трябва да премине през дълбока трансформация: „Нашата историческа мисия е да осигурим политическо представителство на левите идеи“. Той добави, че това изисква „мощен процес на преобразование“, който да доведе до „една различна политическа формация, която да федерира или конфедерира различните течения“.
По думите му партията не трябва да изпада в застой: „БСП не може да стои и няма да стои в агония и оцеляване. Това няма никакъв смисъл“. Зарков настоява, че е необходим „шоков ефект“ и отваряне към различни течения.
Той допълни още: „Цялото българско общество губи, когато от институциите липсва една от основните части на демократичния модел – лявата“. И продължи: „Става дума за организация на продължаващото социалистическо движение в България“.
По отношение на бъдещето на БСП Зарков каза: „Ние трябва да сме способни да продължим и това значи нов път“. Според него трябва „коренно и дълбоко различен начин на функциониране“.
За предстоящи политически действия политикът заяви: „Благодарен съм за подкрепата, не съм сигурен, че я заслужавам. Трябва да се видим, трябва да се видим. Елате на 1 май в София, за да покажем, че лявото съществува и заедно да започнем да градим новото политическо движение в България“.
На въпрос за вътрешнопартийни критики и искания за оставка той отговори: „Това го намирам за нормално. Искането е безпредметно“. И допълни: „Ако Националният съвет счита, че има по-добър вариант, моята оставка ще бъде подадена веднага“.
В края на разговора Зарков коментира евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент: „Илияна Йотова е най-авторитетният социалист. Спрягането на името ѝ като кандидат-президент е напълно естествено“. Той добави, че решението трябва да бъде взето съвместно.
По отношение на политическия успех на Румен Радев и „Прогресивна България“ той каза: „Българският народ проговори, този път реши да проговори високо и ясно“. За лидерът на партията добави: „Аз вярвам, че Румен Радев има достатъчно опит, за да не се отдаде на арогантност и самодостатъчност“. На въпрос дали Радев е искрен в намерението си да разгради олигархичния модел, Зарков отговори еднозначно: „Да“.
Явно не си вдянал.
Голяма работа за едни избори - но какво правеха и БСП всъщност - това не е ясно.
Освен да "надуват" старата гайда за - социално равенство - което никой не иска да е еднакво беден, - БСП трябва да е при проблемите - ако няма проблеми - всичко е наред.
8 Сила
Прецакаха другарчето си ...коминтерновски похвати !!!
14 Ето от ЦИК колко са гласували за Зарков
До коментар #12 от "Не е вярно!":5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 99 753 3.017%
20:17 22.04.2026
16 Мисли, бе
До коментар #10 от "Визионер":И като се изчисти от троцкисти, какво ще остане? Не много на брой пенсионирани работници над 75-80 г., които с умиление си спомнят някогашните манифестации и заводски банкети. От теоретичен марксизъм разбират колкото теле от компютър. Мислещ млад човек днес ще стане ли убеден комунист? Не. Само някое кариеристче би се присламчило някъде, ако има келепир.
До коментар #10 от "Визионер":Визионер май си стар Пенсионер. Всички стари пенсове се имате за големи визионери и революционери и всеки път си гласувате за БСП. Добре че намаляхте най-накрая до незначителен процент.
До коментар #16 от "Мисли, бе":Да мислещ млад човек може да стане комунист защото това е правилното но понеже ти не мислиш дрънкаш глупости.
20:24 22.04.2026
Ще ипотекирате ли Централата? Абе, ти всъщност, в качеството на какъв осъждаш политиката? Я там, миманса, Тихо, и Аре! Некви 3% с 9 партии? Аре бегай, Баце, ...че е трагично вече!!!
До коментар #23 от "Гост":Централата на Позитано е държавна собственост. Ще я напуснат по живо, по здраво.
31 ръждив
До коментар #4 от "С златни букви":Тя и през 1944 не беше представена. На 15 декември 1945 БРП(к) се появява параментарно представена в XXVI НС.
20:36 22.04.2026
34 Кичо
До коментар #29 от "Пачо":Има едни към 50 000, на които им се иска да е така. Ама и те ще измрат.
20:39 22.04.2026
42 00014
До коментар #8 от "Сила":Така прецакаха и Жан Виденов 97-ма.
До коментар #25 от "класният":Ще му задреме като навлезе изкуствения интелек, а на порасналото джензи, ръчичките са му у джопата. Като не може да върже за папото и сметките и почне да разпродава имотите на баба, дядо, тате и мама още от "комунистическо време"!
До коментар #3 от "си дзън":Аааааааа пикаещият в шадравани........в повече ми е......
46 Нинова
До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":непокорната катастрофира с 0.19%. Кой се вълнува от Нинова вече?
49 Гуцан го е яд
До коментар #40 от "Горски":Че не може да се уреди на софрата с лапачката....
51 Нагъл, ако имало по здобро
Този чичка не е виждал жив комунист
След толкова предателства той това можа.
Животът ще покаже пътя.
Най тъмно е преди разсъмване.
21:36 22.04.2026
52 КАУЗА ПЕРДУТА
До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРИТЕ и ДРУГАРКИТЕ“.
21:36 22.04.2026
53 Тук
До коментар #3 от "си дзън":Си много прав.
54 Причина за падението
До коментар #40 от "Горски":на БСП е И предателството на Крум Зарков спрямо Президента Радев - Радев искаше референдум за отлагане на еврото, Крумчо реши да се прави на ЕВРОпеец...Що за социалистическа партия е тази, чийто вожд се страхува от референдум? Веднъж предател - винаги предател...
56 Причините
57 Дент
До коментар #23 от "Гост":А ПП ДБ(де ги бе) 12% -3 партии,много вожд,малко индианец,хахааа
58 Тоя предател ли бе
До коментар #48 от "Зарков":Дето предаде Радев ,когато поиска референдум.Излага и майка си ,а ако е вярно и това ,че е ударил котката на комшията си Тодор Икономов ( Бог да го прости) направо да се скрива и да не се показва никъде!😡😡😡
60 Най-хубавото
До коментар #54 от "Причина за падението":Е това, че сме в Шенген и в еврозоната и, че комунистическите изроди не могат да ни крадат, който и идиот да дойде на власт.
61 К......р
До коментар #60 от "Най-хубавото":За Ченген и г........ейзоната......
68 Голям майтап
До коментар #61 от "К......р":Червени баби гласуват за натовски генерал :)
70 Единственият
До коментар #67 от "Снежанка Димитрова":свестен лидер, след Живков, беше Виденов. И затова му "видяха сметката".
71 Всички
До коментар #67 от "Снежанка Димитрова":Управлявали след 89-та г. са ПОЗОР , че да не кажа и друго щото трият.
73 Трябва да палите свещи
До коментар #70 от "Единственият":За Жельо Желев, че ви спаси от линчуване.
75 Ами свинаря
До коментар #40 от "Горски":В Пловдив.Какво направи а? ПБ
77 Колко да е бил свестен,
До коментар #70 от "Единственият":след като беше малодушен и си подаде оставката.
А след него погром.
Ако беше свестен, щеше да си стои на партийния и на премиерския пост и да посрещне съдбата си.
Разбира се, в случая с лигльото Крумчо мамин, случаят е коренно различен.
Кариеристчето Крумчо иска да глозга кокалите на оглозганото БСП и се прави на мъж, на мама момченцето...
Нито има ум нито има моралното право да претендира за вот на доверие.
78 Зарков = Радев
За какво ни е да имаме две еднакви партии? БСП И ПБ.
Да им издържаме апарата и на двете?!
По добре едната да изчезне и да се прелее в другата.
79 Снежанка Димитрова
До коментар #68 от "Голям майтап":Не са само червени баби,а и моми и момци от ТикТок поколението. Това е положението
81 комунетата
До коментар #76 от "Крумчо-локумчо":всичките са така за това са толко прости
