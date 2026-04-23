Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее

Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее

23 Април, 2026 09:54 1 430 35

  • иван демерджиев-
  • борислав сарафов-
  • прокуратура

Българската прокуратура трябва да се ръководи от закона и да търси справедливост. Имат тази възможност, след като се освободиха от опеката на Сарафов и от сянката, която тя хвърляше върху прокуратурата

Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надявам се хората в българската прокуратура да разберат, че моделът "Сарафов" не може да продължава да живее в българската прокуратура, не може да продължава да се мултиплицира и се надявам заместникът, който пое поста, да не следва стъпките на Сарафов. Това заяви в ефира на БНТ Иван Демерджиев - “Прогресивна България”, бивш служебен вътрешен и правосъден министър.

"Българската прокуратура трябва да се ръководи от закона и да търси справедливост. Имат тази възможност, след като се освободиха от опеката на Сарафов и от сянката, която тя хвърляше върху прокуратурата. Сега на терена на прокуратурата е да изчисти името си и да възстанови доверието в себе си", посочи Демерджиев.

"Борислав Сарафов много ясно разбра, че това положение на беззаконие, което се създаде в българската прокуратура, не може да продължи. Ясно разбра, че има воля то да бъде прекратено, има достатъчно мнозинство, достатъчно условия за това и реши, макар и много закъсняло, да направи този акт, който много отдавна трябваше да бъде направен по силата на закона, а не по силата на желанието на някого. Вчера имаше заседание на Прокурорската колегия, ако г-н Сарафов не беше направил това вчера, трябваше да търпим още дни или седмици това положение. Пак казвам - то е нетърпимо от месеци назад и не може да се прави такъв паралел. Всъщност г-н Сарафов беше символ на това политическо влияние в прокуратурата и то е двупосочно - на политическите среди към прокуратурата и на прокуратурата, която се явяваше щит на тези политически среди. Моят апел беше това състояние да приключи. Тежестта, неприятната следа, която остави Сарафов в българската прокуратура, като уронване на имиджа на прокуратурата и рушене на и без това изключително ниското доверие в нея трудно ще бъде оправена по някакъв начин. И всеки ден, всеки час престои на този пост след законовия срок допринасяше този имидж да се руши и това доверие да се руши." С тези думи Демерджиев коментира оставката на Борислав Сарафов.

На въпрос дали действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов са спомогнали за оставката на Сарафов, Демерджиев отговори:"Понякога желанието и действията са две различни неща. Гражданите очакват реалности, не очакват декларации, не очакват желания, очакват реалности от всеки един, замесен в политиката."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    24 18 Отговор
    Този устойчив глупак, и другите пребоядисани комунисти като него, ще сътворят много по мракобесна прокуратура! Готов съм да се обзаложа!!!

    Коментиран от #5, #14, #21

    09:57 23.04.2026

  • 2 Толкова

    24 11 Отговор
    години къде си бил ? Винаги мазно край кокала и нищо продуктивно !

    09:57 23.04.2026

  • 3 ИСКАМЕ

    38 2 Отговор
    Да видим арестувани,осъдени и вкарани в затвора.
    Наслушали сме се на празни приказки.

    Коментиран от #7, #26

    09:58 23.04.2026

  • 4 Дааа,

    17 10 Отговор
    Идва вашия Парафов, нали?

    09:58 23.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    НПО хрантутници, от вас морал и акъл никой вече не иска. Хората се произнесоха, ПБ има пълно мнозинство.

    Коментиран от #8, #19

    10:00 23.04.2026

  • 6 Модела Сарафов ще си остане Мафиарафов

    17 9 Отговор
    Каква промяна като ТИМ-аджии и Хладилната техника са застанали зад Боташа!
    Прехода продължава в Мафияцияга

    Коментиран от #17

    10:00 23.04.2026

  • 7 Нямат

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "ИСКАМЕ":

    топки ! Само хвърлят стръв за балъците , белким клъвне някой !

    Коментиран от #10, #18

    10:00 23.04.2026

  • 8 Количеството не прави качеството

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Вашето мнение
    10ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Пич":

    НПО хрантутници, от вас морал и акъл никой вече не иска. Хората се произнесоха, ПБ има пълно мнозинство.
    -;-
    Те мнозинството се надаха и на 800-те дни.

    Коментиран от #11

    10:02 23.04.2026

  • 9 ПолитикЪ

    16 1 Отговор
    Слушаш красиви думи , не виждаш дела.

    Коментиран от #12

    10:03 23.04.2026

  • 10 Няма топки които да спрат Парите

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Нямат":

    Нямат
    00ОТГОВОР
    До коментар 3 от "ИСКАМЕ":

    топки ! Само хвърлят стръв за балъците , белким клъвне някой !
    -;-
    Какви топки могат да спрат парите от Разграбвацията?!?!?

    10:04 23.04.2026

  • 11 Вашето мнение

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "Количеството не прави качеството":

    Качеството на ваш ристю, мирчу, танас и кокорчо го видяхме. Мерси, дето се вика.

    Коментиран от #20

    10:05 23.04.2026

  • 12 Делата се видяха след Малкия Мраз

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "ПолитикЪ":

    ПолитикЪ
    00ОТГОВОР
    Слушаш красиви думи , не виждаш дела.
    -;-
    Малкия Мраз показа бъдещето на модела Радеевски!

    10:07 23.04.2026

  • 13 Ти да видиш

    18 3 Отговор
    А моделът "Бях точен с парите към теб" трябва ли да живее?

    Коментиран от #24

    10:12 23.04.2026

  • 14 ХАХАХА

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ами то всички разумни хора ще залагат като теб. Няма от къде да си вземем печалбата от залозите. ;)
    А да, забравих, има и заблудени - около 1 444 000 души. Така че... залогът ще си струва.

    10:15 23.04.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 7 Отговор
    А ТВОЯ МОДЕЛ ДРУГАРЮ АДВОКАТ ........................ "ПАРИТЕ СА ТОЧНИ" , МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ (ЗАЩОТО ПАРИТЕ СА ЗА "ПРОГРЕСИВНИТЕ" КРАДЦИ ...................... ФАКТ !

    10:16 23.04.2026

  • 16 ОБЕКТИВЕН

    10 2 Отговор
    Граце, аре де си поговорим за демографския профил на БГ. Без хора няма държава, нали! Аре малко за цените! Аре малко за икономиката - какво смятаме да развиваме! Аре малко за енергетика, а? Аре и за геополитически баланс - видяхме и двамата Големи братя, кой е по-хараби според теб? Кой все пак ще те защити, че и ще ти даде нещо покрай вземането, от което всички Големи се облажват? Ти си седнал да ми говориш за главния прокурор... Да арестува другите олигарси, не вашите, нали?

    10:17 23.04.2026

  • 17 В грешка си

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Модела Сарафов ще си остане Мафиарафов":

    Не са зад Радев(щяха да бъдат),но им наредиха да гласуват за ГРОБ.

    10:19 23.04.2026

  • 18 Ами...

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Нямат":

    Намериха се 1 444 хил. балъци и клъвнаха, ама яко клъвнаха.

    10:20 23.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Моето мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Ха ха видяхме и качеството на Костя.В следващия парламент отива при Воленчо.
    Тука писа, пропагандира за Израждане, ха ха сега се присламчнаш към победителите.Ееех копейки

    10:27 23.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 тоя пък

    13 5 Отговор
    има очи да говори за корупция - още помним записа от телефона му,че си е дал честно и точно парите за мястото, а не го е получил - какво е това,ако не корупция?? А сега стана най-върлия борец срещу корупционерите и за законност?! И току-виж се окаже и министър - я на МВР, я на правосъдието или вицепремиер за тези министерства?! И как ще вярваме в приказките на лидерите на партията,след като издигат такава личност?!

    10:36 23.04.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    16 1 Отговор
    АДВОКАТИТЕ СА НАЙ ДОЛНОТО ПЛЕМЕ , ТЕ ......................... ИГРАЯТ САМО ЗА ПАРИ ......................... ЗА ПАРИ БИХА ПРОДАЛИ И МАЙКА СИ .......................... ФАКТ !

    10:36 23.04.2026

  • 24 винаги!

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ти да видиш":

    това е добре разработен и работещ безотказно модел на всички времена!!

    Коментиран от #32

    10:40 23.04.2026

  • 25 Напротив

    9 4 Отговор
    Моделът е заложен още от синьо-червената конституция, за да векува.

    10:42 23.04.2026

  • 26 тогава

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ИСКАМЕ":

    трябва да почнете най-напред от Гошо Тъпото, когото пази от затвора само платената му протестърска дейност!

    10:42 23.04.2026

  • 27 Модела Сарафов е част от модела Борисов.

    7 7 Отговор
    По тоя модел има много.

    10:47 23.04.2026

  • 28 А така

    10 5 Отговор
    Моделът" Демерджиев" не може да продължава да живее

    11:08 23.04.2026

  • 29 Елитният кадър

    10 5 Отговор
    говори с клишета. Като служебен МВР, известен само с това, че е бил точен с парите. Еуфория има, кадри няма

    11:17 23.04.2026

  • 30 непротестиращ

    11 1 Отговор
    Ето такива тъ-па-на-ри като Демерджиев успяват да се се наместят по високите етажи на властта, защото нямат капка морал и са изключително нагли!

    12:05 23.04.2026

  • 31 Да де

    5 1 Отговор
    ДонКихот се бори с вятърни мелници.

    12:24 23.04.2026

  • 32 Ти да видиш

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "винаги!":

    Така е, факт. Но що за дебелокожие и безочие е, точно такива като този и да говорят за... "разграждане на модела"?

    12:31 23.04.2026

  • 33 Озадачен

    3 2 Отговор
    Тия, от Партия Боташ, се борят по много странен начин с модела "Сарафов"!? Дават на Сарафов 200 000 евра и го правят Директор на Националната следствена служба!? Яка борба, а???

    12:45 23.04.2026

  • 34 Майора

    5 0 Отговор
    А кога ще бъде сложен край на аферата “Бях точен с парите..!”?И докога ще се обвинява прокуратурата след като останалата част от съдебната система е овладяна от НПО на Сорос , в частност ПП/ДБ, АКФ , ССБ , “Правосъдие за всеки “ и ред други! Пи голяма политическа зависимост от тази има ли?

    13:07 23.04.2026

  • 35 На Дедо

    2 0 Отговор
    И всичко е точно?! С парите! Сега, какво ще стане с делата. Например?! Кирчо Простото с Конституцията дето е погази с Фатмака, за Аксаково или незаконните арести?! За Мустакеса Парапетова и нейните подписи, за Пуделите, Боташ и ала бала, Асанчо, дето не е гей!!! Просто така, махаме с ръка и всичко е точно. Защото бяхме точни с парите. Здравейте БАЛАМИ. Диктатурата пълзи. Ще ни сварят, както жабетата! На бавен огън 🔥?!

    14:50 23.04.2026

