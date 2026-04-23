Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее

Надявам се хората в българската прокуратура да разберат, че моделът "Сарафов" не може да продължава да живее в българската прокуратура, не може да продължава да се мултиплицира и се надявам заместникът, който пое поста, да не следва стъпките на Сарафов. Това заяви в ефира на БНТ Иван Демерджиев - “Прогресивна България”, бивш служебен вътрешен и правосъден министър.
"Българската прокуратура трябва да се ръководи от закона и да търси справедливост. Имат тази възможност, след като се освободиха от опеката на Сарафов и от сянката, която тя хвърляше върху прокуратурата. Сега на терена на прокуратурата е да изчисти името си и да възстанови доверието в себе си", посочи Демерджиев.
"Борислав Сарафов много ясно разбра, че това положение на беззаконие, което се създаде в българската прокуратура, не може да продължи. Ясно разбра, че има воля то да бъде прекратено, има достатъчно мнозинство, достатъчно условия за това и реши, макар и много закъсняло, да направи този акт, който много отдавна трябваше да бъде направен по силата на закона, а не по силата на желанието на някого. Вчера имаше заседание на Прокурорската колегия, ако г-н Сарафов не беше направил това вчера, трябваше да търпим още дни или седмици това положение. Пак казвам - то е нетърпимо от месеци назад и не може да се прави такъв паралел. Всъщност г-н Сарафов беше символ на това политическо влияние в прокуратурата и то е двупосочно - на политическите среди към прокуратурата и на прокуратурата, която се явяваше щит на тези политически среди. Моят апел беше това състояние да приключи. Тежестта, неприятната следа, която остави Сарафов в българската прокуратура, като уронване на имиджа на прокуратурата и рушене на и без това изключително ниското доверие в нея трудно ще бъде оправена по някакъв начин. И всеки ден, всеки час престои на този пост след законовия срок допринасяше този имидж да се руши и това доверие да се руши." С тези думи Демерджиев коментира оставката на Борислав Сарафов.
На въпрос дали действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов са спомогнали за оставката на Сарафов, Демерджиев отговори:"Понякога желанието и действията са две различни неща. Гражданите очакват реалности, не очакват декларации, не очакват желания, очакват реалности от всеки един, замесен в политиката."
Наслушали сме се на празни приказки.
5 Вашето мнение
До коментар #1 от "Пич":НПО хрантутници, от вас морал и акъл никой вече не иска. Хората се произнесоха, ПБ има пълно мнозинство.
Прехода продължава в Мафияцияга
До коментар #3 от "ИСКАМЕ":топки ! Само хвърлят стръв за балъците , белким клъвне някой !
До коментар #8 от "Количеството не прави качеството":Качеството на ваш ристю, мирчу, танас и кокорчо го видяхме. Мерси, дето се вика.
Малкия Мраз показа бъдещето на модела Радеевски!
До коментар #1 от "Пич":Ами то всички разумни хора ще залагат като теб. Няма от къде да си вземем печалбата от залозите. ;)
А да, забравих, има и заблудени - около 1 444 000 души. Така че... залогът ще си струва.
До коментар #6 от "Модела Сарафов ще си остане Мафиарафов":Не са зад Радев(щяха да бъдат),но им наредиха да гласуват за ГРОБ.
До коментар #7 от "Нямат":Намериха се 1 444 хил. балъци и клъвнаха, ама яко клъвнаха.
20 Моето мнение
До коментар #11 от "Вашето мнение":Ха ха видяхме и качеството на Костя.В следващия парламент отива при Воленчо.
Тука писа, пропагандира за Израждане, ха ха сега се присламчнаш към победителите.Ееех копейки
До коментар #13 от "Ти да видиш":това е добре разработен и работещ безотказно модел на всички времена!!
До коментар #3 от "ИСКАМЕ":трябва да почнете най-напред от Гошо Тъпото, когото пази от затвора само платената му протестърска дейност!
До коментар #24 от "винаги!":Така е, факт. Но що за дебелокожие и безочие е, точно такива като този и да говорят за... "разграждане на модела"?
