Цветанов: Хората гласуваха за Радев, не защото всички симпатизират, а заради отвращението и отчаянието

23 Април, 2026 14:04 1 662 41

  • цветан цветанов-
  • гласуване-
  • румен радев-
  • симпатизиране-
  • отчаяние

Оттеглянето на Борислав Сарафов е осигуряване на време за прегрупиране в съдебната система, коментира лидерът на партия "Републиканци за България"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оттеглянето на Борислав Сарафов е осигуряване на време за прегрупиране в съдебната система.

Това мнение изрази пред БНР бившият вътрешен министър и бивш вицепремиер Цветан Цветанов, който беше сред водещите фигури в ГЕРБ, а впоследствие учреди партия "Републиканци за България".

"Ваня Стефанова е част от отбора и екипа на Борислав Сарафов", отбеляза той и припомни детайли от професионалната ѝ биография.

"Във водовъртежа на съдебната система влязоха много хора, които искаха някаква промяна и се бореха", отчита Цветанов.

В хода на Сарафов да напусне поста на изпълняващ длъжността главен прокурор той вижда "стресиране в тези системи, които досега манипулираха или държаха в зависимост много хора".

Хората гласуваха за Радев, не защото всички симпатизират, а заради отвращението и отчаянието, коментира Цветан Цветанов. По думите му загубата на всички политически партии, по целия спектър, се равнява общо на 740 000 избиратели.

121 депутати са загубили парламентарно представените в предишния парламент формации. Радев надгради и се получиха 131, направи равносметка Цветанов и допълни, че сега от него зависи дали ще направи "най-стойностния и смислен кабинет".

С новото мнозинство някои партии ще изгубят основната си мотивация за политическо съществуване и ще има прегрупиране и преструктуриране, прогнозира Цветан Цветанов в предаването "12+3".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пипоня защо не е

    20 2 Отговор
    в пандиза?!

    Коментиран от #2

    14:11 23.04.2026

  • 2 Трол

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пипоня защо не е":

    Защото е номер 1 в България по организиране на партийни структури.

    14:13 23.04.2026

  • 3 така така

    18 6 Отговор
    Спечели защото хората пак ги удари на комунизъм.

    14:14 23.04.2026

  • 4 Прав си

    21 4 Отговор
    Отвращение и погнуса изпитваме към двата нереза.

    14:15 23.04.2026

  • 5 Сила

    22 1 Отговор
    Е то точно вие от ГРОБ и персонално ти си лицето на отвращението !!! Кратунковец - физкултурник ...

    14:15 23.04.2026

  • 6 Наблюдател

    23 1 Отговор
    Този на снимката, с раираната вратовръзка, много ще му подхождат и раирани дрехи.

    14:16 23.04.2026

  • 7 ЦВ ЦВ

    25 1 Отговор
    Цвъ Цвъ ти си част от отвращението, ако ти си забравил ние не ;)

    14:17 23.04.2026

  • 8 А сега

    16 0 Отговор
    ще се отвратят и отчаят окомчателно.Следващият "избор"ще е с камъни и дървье!

    14:18 23.04.2026

  • 9 Ето

    18 1 Отговор
    мозък от село Шума с имение близо до екзекуцията Петрохан , и той послухтя , послухтя и реши да се изока с едно НИЩО !

    14:18 23.04.2026

  • 10 русоляв

    10 4 Отговор
    Хората гласуваха , но по едно време не се знаеше дали ще има мнозинство .Накрая на кампанията Радев пусна снимка с Путин и вота буквално изригна , тази снимка му докара поне 40 мандата

    Коментиран от #15, #28, #35

    14:20 23.04.2026

  • 11 Емигрант

    19 1 Отговор
    Ами Цветанов, не коментирай защо са гласували хората, а разкажи какъв е начинът Тиквата да открадне толкова много милиарди, все пак бяхте заедно толкова години и няма как да не знаеш за кражбите ! Предай се на следствието и започни да разказваш !

    14:22 23.04.2026

  • 12 идиоти вън

    16 1 Отговор
    Цецо наглецо, мале мале мале, а бе, че нали и ти допринесе за това отвращени твърде МНОГО бе наглец безподобен!!!!!!!

    14:24 23.04.2026

  • 13 1488

    11 10 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко, Шиши и Кильрчо ще ви се виждат като ангели пред тая червена хунта.

    Коментиран от #31, #34

    14:25 23.04.2026

  • 14 кой мy дpeмe

    3 9 Отговор
    румен единствено може да ръководи
    пионерчета на манифестация

    14:25 23.04.2026

  • 15 уточнение

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "русоляв":

    Тази снимка я пуснаха идиотите от ПП-ДБ!!!

    Коментиран от #25

    14:26 23.04.2026

  • 16 ДА ДА

    14 1 Отговор
    И ПРОТИВ ТЕБЕ ГЛАСУВАХА
    -ОТВРАЩЕНИЕТО И ОТЧАЯНИЕТО!!!
    И ТИ СИ В ТРИОТО ПЕЕВСКИ БОРИСОВ ЦВЕТАНОВ

    14:28 23.04.2026

  • 17 Мнение

    14 1 Отговор
    Този човек трябва да бъде разследван. Той създаде този частен репресивен апарат служещ на ГЕРБ.

    14:29 23.04.2026

  • 18 Здравейте господин Цветанов

    4 7 Отговор
    Аз гласувах за ГЕРБ не защото обичам Борисов а защото се притеснявах че предизвикващото погнуса и отвращения в мен ппдб има вероятност за да излезе на второ място като парламентарно представена група.
    Ето това е истината

    14:30 23.04.2026

  • 19 Милиционера с помощното училище е

    12 1 Отговор
    много нагъл както винаги. Мисли, че хората не помнят какви ги вършеше и че точно той наложи бандитския модел на масовото купуване на цигански гласове и тотално фалшифицираните избори.

    14:32 23.04.2026

  • 20 Абсолютно

    1 2 Отговор
    вярно

    14:32 23.04.2026

  • 21 Цвете

    6 0 Отговор
    КАТО СИ ЗНАЕЛ, ЗАЩО МЪЛЧА? ТЯ БЕШЕ ТАЗИ С КОСТИНБРОДСКАТА АФЕРА, А ТИ ТОГАВА КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШЕ? АМАН ОТ ТИКВИ И ПРАСЕТА,ЗА КАПАК НИ " ТУРИХА " ИЗТРЕБИТЕЛ ЗА КОГОТО СА ГЛАСУВАЛА ПОКОЙНИЦИ.В КАКЪВ КРЪГ НА АДА ЖИВЕЕМ? САРАФОВ ЩЯЛ ДА ПОЛУЧИ 200000 ЕВРА, ЗАЩОТО ОСВОБОЖДАВА ПОСТА. 🎃🐷✈️😉✈️🎲👺🇧🇬🚔

    14:40 23.04.2026

  • 23 БеГемот

    3 0 Отговор
    Асансьора....откъде?!

    14:44 23.04.2026

  • 24 Смигъл

    7 0 Отговор
    Който се е хванал с този ще пропадне! От такива като него нищо добро не може да се очаква. Създаде специализираните съд прокуратура след което временно се покри. Ни лук ял ни лук мирисал. Или простичко казано "Преобул се Илия и пак от тия. Ако така ще я караме нищо хубаво не ни очаква.

    14:44 23.04.2026

  • 25 Ами..

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "уточнение":

    Значи са си вкарали автогол...

    14:45 23.04.2026

  • 26 хаха

    1 0 Отговор
    Цвъкльо да го направят министър на вътрешните работи...че има да си връща на Тиквата.
    За година-година и половина... Само с Тикветата да се занимава там, а заместниците да вършат всичко останало.

    14:46 23.04.2026

  • 27 Тома

    2 1 Отговор
    Щом цъфтан десете апартамента изкараха да коментира значи не е на добре работата.

    14:49 23.04.2026

  • 28 Той и Путин така ги печели изборите

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "русоляв":

    Пуска снимки с Радев ))

    14:50 23.04.2026

  • 29 Новите братушки

    4 0 Отговор
    Отвращението не е само от Пеевски и Борисов.
    То е и от всички "политици" в БГ и ЕС, които разориха света за да крадат пари чрез войни.
    И на всичкото отгоре показаха че тяхната "демокрация" има двоен стандард....

    14:51 23.04.2026

  • 30 Р Г В

    5 0 Отговор
    Ти " ювелирния " вътрешен министър който четеше на сбирка на ГЕРБ данни от СРСТ-а и публично обвини лекар който съда оправда с поведението си предизвиквате отвръщение. Най добре се качи на луксозния си асансьор в жилището си но той е с изкуст......интеле....и няма да ви изкачи нагоре а ще ви остави в сутерена на политиката където сте в момента.

    15:04 23.04.2026

  • 31 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    А дано! Такива като теб да вият и кръв да плюят,!

    15:13 23.04.2026

  • 32 МНОГО СИ ДАЛЕЧЕ ОТ ИСТИНАТА.

    3 0 Отговор
    Изборите бяха предвидими, предварително договорени. Целта бе постигната да изпаднат МЕЧ, ИТН, БСП, ВЕЛИЧИЕ, за да се овладее проблема с ВСС, и главния прокурор. При старото НС кризите бяха неовладими. Сега предстои разпад на ПП-ДБ. С времето нещата ще си дойдат на мястото.

    15:14 23.04.2026

  • 33 00.01.00.01

    1 0 Отговор
    Цецо хич те няма .Още на края на Януари месец се знаеха дори имената на министрите , които сега ще застъпят .България ще се промени и то много !

    15:18 23.04.2026

  • 34 1102

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Толкова злоба има в теб! Един смислен коментар! Майка ти е засадила грешен разсад!

    15:20 23.04.2026

  • 35 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "русоляв":

    Парадокс - единия получаваше подигравки и хулене, че подари куче на Путин и получи негативи от това, а другия - получи по- висок резултат.
    Така ча.... Ала- балата беше на най- високо ниво на тези избори. Просто бяха много добре организирани от гледна точка на "гласуването" за 21. Моля не бъркайте "най-организирани" с "най-честни". Напротив.

    15:25 23.04.2026

  • 36 коко

    3 0 Отговор
    Има ли човек в България който да не е отвратен от шута на Бойко наречен Цвъко? Той май стана революционер и почна да плюе бившия си шеф за да не го питат за шкафа с пари на тъщата и за броя на апартаментите му.

    15:35 23.04.2026

  • 37 Полицай коко

    3 0 Отговор
    Спокойно Цвъко, Радев ще ти остави един апартамент в софийския централен...

    15:37 23.04.2026

  • 38 На Дедо

    2 0 Отговор
    Един път предател?! За цял живот си, Предател. Търновския Юда.

    16:03 23.04.2026

  • 39 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Юда не е бил сам, тоя кретен е част от това хората да повръщат като го видят. Колко тъпанари политици си купиха безплатно апартамент с асансьор в хола.

    16:27 23.04.2026

  • 40 Рамбо

    1 0 Отговор
    Много интересно е, че жълто-паветната педофилска и шарлатанска секта, преди плюеше Цвъ. Цвъ. по 25ч. на ден, сега го кани по всички студия на превзетите Соросоидни медии.

    16:33 23.04.2026

  • 41 Напомня ми на онзи виц за полицията в

    0 0 Отговор
    Русия! Един полицейски началник решил да провери кой от подчинените му употребява алкохол и да остави на служба само трезвеници. Питал първия " Тьй пиеш?" , той отговорил "Пю" и началника го уволнил. Питал следващия "Тьй пиеш?" вторият отговорил "Нет" . Началникът му казал "Тьи врйош" и уволнил и него. Като стигнал до третия и го питал "Тъй пиеш" той отговорил "Пю, с отвращением".

    16:41 23.04.2026

