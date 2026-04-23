Цветанов: Хората гласуваха за Радев, не защото всички симпатизират, а заради отвращението и отчаянието

Оттеглянето на Борислав Сарафов е осигуряване на време за прегрупиране в съдебната система.

Това мнение изрази пред БНР бившият вътрешен министър и бивш вицепремиер Цветан Цветанов, който беше сред водещите фигури в ГЕРБ, а впоследствие учреди партия "Републиканци за България".

"Ваня Стефанова е част от отбора и екипа на Борислав Сарафов", отбеляза той и припомни детайли от професионалната ѝ биография.

"Във водовъртежа на съдебната система влязоха много хора, които искаха някаква промяна и се бореха", отчита Цветанов.

В хода на Сарафов да напусне поста на изпълняващ длъжността главен прокурор той вижда "стресиране в тези системи, които досега манипулираха или държаха в зависимост много хора".

Хората гласуваха за Радев, не защото всички симпатизират, а заради отвращението и отчаянието, коментира Цветан Цветанов. По думите му загубата на всички политически партии, по целия спектър, се равнява общо на 740 000 избиратели.

121 депутати са загубили парламентарно представените в предишния парламент формации. Радев надгради и се получиха 131, направи равносметка Цветанов и допълни, че сега от него зависи дали ще направи "най-стойностния и смислен кабинет".

С новото мнозинство някои партии ще изгубят основната си мотивация за политическо съществуване и ще има прегрупиране и преструктуриране, прогнозира Цветан Цветанов в предаването "12+3".