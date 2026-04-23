Евелина Славкова: Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес!

"В голяма степен хората гласуваха за разрешаване на политическата криза. В рамките на 5 години българите ходиха осем пъти пред урната, за да има работещо правителство. Рейтингът, който Румен Радев имаше по време на мандата му, със сигурност е оказал влияние върху резултата от изборите”, заяви социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд" в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.
По думите ѝ при 130 депутати и толкова голямо доверие, ще е трудно "Прогресивна България" да предложи друг министър-председател, освен Румен Радев.
Какво се очаква от управлението на Румен Радев
"Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес. Около 20% от хората, които не излязоха да гласуват на миналите избори, гласуваха на тези. Избирателната активност се приближи до тази на вота през април 2021. Връщането на хората пред урните е добър знак”, допълни още социологът
"Всяка една от политическите партии ще прояви здрав разум по повод съдебната реформа. Смятам, че няма да има голям казус относно събирането на конституционно мнозинство”, каза още тя.
1 Гост
18:17 23.04.2026
2 Или
До коментар #1 от "Гост":Си кьорав като прилеп?!
18:18 23.04.2026
3 Не позна моме
18:18 23.04.2026
4 честен ционист
18:18 23.04.2026
5 Гробар
18:19 23.04.2026
6 авантгард
Блабла блабла....... опит за разсъждение, неуспешен, НИЩО, НУЛА.
18:19 23.04.2026
7 Да, да
18:19 23.04.2026
8 Пит
Значи нищо не разбира
18:20 23.04.2026
9 Не знам какво са решили, ама протести
И на Боташа ще му стане ясно че модела дори и да стане Радеевски, няма да отстъмип!
Протести за какво ли не, което ни ощетява.
18:27 23.04.2026
10 Гост
До коментар #2 от "Или":Не разбираш от жени.
Барай си там ергенките с неясният пол.
18:31 23.04.2026
11 Чаровница
Евелина, ти си Чаровни и правилно казваш:
По време на правене на Кекс, има пасивни и активни.
18:32 23.04.2026
12 Никой
18:35 23.04.2026
13 така е
засуканите калинки и ще им цепят басмата яко
18:41 23.04.2026
14 Да,бе
18:43 23.04.2026
15 Радостин Василев
18:43 23.04.2026
16 Чаровница
Евелина, ти си Чаровна и правилно казваш:
По време на правене на Кекс, има пасивни и активни.
Примерно, Екатерина, ако на улицата те закачи някой парламентажист и се възкачи върху теб, той ще е Активен и ще ти дава пари.
Евелина, ако ти закачиш на уницата някой парламентажист и се възкачиш върху него, ти ще си Активна, а той Пасивен!
18:46 23.04.2026
17 И ти не позна
До коментар #3 от "Не позна моме":С малко трици,хванаха много маймуни.Обаче,крайно време беше,да не трябва да се оправдават и да си прехвърлят топката.Ще видим какво следва.Вече се говори за 300 съкратени от Гълъбово миньори.Заема за Украйна разблокиран,няма и намек за отказване на гаранция от страна на България.Лошо почваме.
Коментиран от #19
18:50 23.04.2026
18 Пръц
До коментар #1 от "Гост":Хубава като наследника на Аспаруховите българки преплували Дунав на кон.
18:51 23.04.2026
19 Със сигурност
До коментар #17 от "И ти не позна":След пеевско-герберските кражби и след правителствата на простата и крадлива герберска Тиква Борисов, който и да е на власт, ще има трудно начало.
Коментиран от #24, #27
18:55 23.04.2026
20 ЯСНОВИДЕЦ
Казах, че резултатите са написани отдавна.
На 19.04.26г. само ще ги обявят.
Но сега започва интересното.
Ще има голям цирк.
И септември нови избори.
Ще се търси нов спасител.
А народа ще си плаща теглото!
19:02 23.04.2026
21 Уникално
Коментиран от #23
19:05 23.04.2026
22 Майора
19:17 23.04.2026
23 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #21 от "Уникално":Чудо невиждано! Двудневна партия да спечели абсолютно мнозинство на избори...• ПАРИТЕ ДАДЕНИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ ОТ „СПОНСОРИТЕ“ ТРЯБВА ДА ИМАТ ВЪЗВРАЩАЕМОСТ +.
19:28 23.04.2026
24 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #19 от "Със сигурност":...бандити, мошеници и лъжци не строят и не изграждат..., скоро ще се убедиш лично!!
Коментиран от #26
19:36 23.04.2026
25 Пламен
Децата не знаят как изглежда голяма избирателна активност . Аз помня 1992-ра , когато пред секциите се чакаше на много дълги опашки . Ние бяхме от поколението на бай Тошо и бяхме свикнали да висим на опашки.
Сега такива опашки за гласуване нямаше , но мисирките се опитват да ни убедят ,че имало ,,огромната избирателна активност".
19:49 23.04.2026
26 Да де, ама
До коментар #24 от "ПРИПОМНЯНЕ":гербавите не строят, а крадат всичко от всички ни.
Коментиран от #28, #31
19:52 23.04.2026
27 Аз какво
До коментар #19 от "Със сигурност":Какво ти говоря,ти какво разбираш.От Р.Радев вече зависят нещата.Той ТРЯБВА да откаже гаранции по заема за Украйна.Изплюйте дъвката Борисов,Сарафов,Пеевски.
21:06 23.04.2026
28 Къде седиш по цял ден?!
До коментар #26 от "Да де, ама":Сигурно на пейката пред блока или в кръчмата.Иначе,щеше да знаеш какво са постигнали от ГЕРБ. Аз лично,ще се радвам,ако новата партия ги надмине.Надеждата умира последна.Надявам се.Дано!!!
21:09 23.04.2026
29 Филмът
21:10 23.04.2026
30 Ти да видиш
Ганьо и Ганка са непобедими И.Д.И.О.Т.И.
И като вземем предвид факта, че това бяха най-манипулираните "честни" избори, виждаме и резултата.
Честито на Олигархията. Перфектно организиран преврат, браво.
22:06 23.04.2026
31 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #26 от "Да де, ама":Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ!
22:37 23.04.2026