Евелина Славкова: Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес
23 Април, 2026 18:11 1 116 31

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"В голяма степен хората гласуваха за разрешаване на политическата криза. В рамките на 5 години българите ходиха осем пъти пред урната, за да има работещо правителство. Рейтингът, който Румен Радев имаше по време на мандата му, със сигурност е оказал влияние върху резултата от изборите”, заяви социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд" в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите ѝ при 130 депутати и толкова голямо доверие, ще е трудно "Прогресивна България" да предложи друг министър-председател, освен Румен Радев.

Какво се очаква от управлението на Румен Радев

"Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес. Около 20% от хората, които не излязоха да гласуват на миналите избори, гласуваха на тези. Избирателната активност се приближи до тази на вота през април 2021. Връщането на хората пред урните е добър знак”, допълни още социологът

"Всяка една от политическите партии ще прояви здрав разум по повод съдебната реформа. Смятам, че няма да има голям казус относно събирането на конституционно мнозинство”, каза още тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 3 Отговор
    Страшно е кексапилна.

    Коментиран от #2, #18

    18:17 23.04.2026

  • 2 Или

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Си кьорав като прилеп?!

    Коментиран от #10

    18:18 23.04.2026

  • 3 Не позна моме

    9 3 Отговор
    Хората гласуваха срешу крадците Борисов и Пеевски и защото същите тези хора искат и двамата да са в затвора, а не зад микрофоните.

    Коментиран от #17

    18:18 23.04.2026

  • 4 честен ционист

    1 2 Отговор
    Още малко да бяха излезли и щеше като Мадуро 24г да си докара 67,8% от гласовете.

    18:18 23.04.2026

  • 5 Гробар

    1 2 Отговор
    Тая жрица на любовта става само за чкане но ръси освен мъзга и мозък??

    18:19 23.04.2026

  • 6 авантгард

    1 0 Отговор
    Това пък нищоновонеказване защо е пуснато?
    Блабла блабла....... опит за разсъждение, неуспешен, НИЩО, НУЛА.

    18:19 23.04.2026

  • 7 Да, да

    4 1 Отговор
    Ех, Сладкова...!

    18:19 23.04.2026

  • 8 Пит

    2 2 Отговор
    Тази госпожа ако мисли че 52% избирателна активност е голяма активност.
    Значи нищо не разбира

    18:20 23.04.2026

  • 9 Не знам какво са решили, ама протести

    1 1 Отговор
    ще има още и още
    И на Боташа ще му стане ясно че модела дори и да стане Радеевски, няма да отстъмип!
    -;-
    Евелина Славкова: Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес
    -;-
    Протести за какво ли не, което ни ощетява.

    18:27 23.04.2026

  • 10 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Или":

    Не разбираш от жени.
    Барай си там ергенките с неясният пол.

    18:31 23.04.2026

  • 11 Чаровница

    2 1 Отговор
    Евелина Славкова: Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес!
    Евелина, ти си Чаровни и правилно казваш:
    По време на правене на Кекс, има пасивни и активни.

    18:32 23.04.2026

  • 12 Никой

    0 2 Отговор
    Тази "пееше" друго преди 1 седмица.

    18:35 23.04.2026

  • 13 така е

    2 1 Отговор
    Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към
    засуканите калинки и ще им цепят басмата яко

    18:41 23.04.2026

  • 14 Да,бе

    2 1 Отговор
    Хората решиха,че тая година Коледа ще е веднага след Великден...И Слава Богу!

    18:43 23.04.2026

  • 15 Радостин Василев

    2 0 Отговор
    При Цветанка Ризова Радостин Василев нагледно показа,как са преброили купувачите на гласове бройката,за която са платили --напр.,за никому неизвестен човек на 21 в листата на ПБ има 4000 преференции.Пито,платено ,както се казва.Интелигентно, докато пък полицията плаши на другите партии купувачите.Трябвало им е пълно мнозинство,и си го постигнаха.Дано да е за добро!Игра голяма става,но не всички сме в нея.

    18:43 23.04.2026

  • 16 Чаровница

    2 1 Отговор
    Евелина Славкова: Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес!
    Евелина, ти си Чаровна и правилно казваш:
    По време на правене на Кекс, има пасивни и активни.
    Примерно, Екатерина, ако на улицата те закачи някой парламентажист и се възкачи върху теб, той ще е Активен и ще ти дава пари.
    Евелина, ако ти закачиш на уницата някой парламентажист и се възкачиш върху него, ти ще си Активна, а той Пасивен!

    18:46 23.04.2026

  • 17 И ти не позна

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не позна моме":

    С малко трици,хванаха много маймуни.Обаче,крайно време беше,да не трябва да се оправдават и да си прехвърлят топката.Ще видим какво следва.Вече се говори за 300 съкратени от Гълъбово миньори.Заема за Украйна разблокиран,няма и намек за отказване на гаранция от страна на България.Лошо почваме.

    Коментиран от #19

    18:50 23.04.2026

  • 18 Пръц

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Хубава като наследника на Аспаруховите българки преплували Дунав на кон.

    18:51 23.04.2026

  • 19 Със сигурност

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "И ти не позна":

    След пеевско-герберските кражби и след правителствата на простата и крадлива герберска Тиква Борисов, който и да е на власт, ще има трудно начало.

    Коментиран от #24, #27

    18:55 23.04.2026

  • 20 ЯСНОВИДЕЦ

    2 1 Отговор
    Септември ще бъде май!

    Казах, че резултатите са написани отдавна.
    На 19.04.26г. само ще ги обявят.
    Но сега започва интересното.
    Ще има голям цирк.
    И септември нови избори.
    Ще се търси нов спасител.
    А народа ще си плаща теглото!

    19:02 23.04.2026

  • 21 Уникално

    3 2 Отговор
    Eвала на българската олигархия- мафия! Уникално проведен проект,,Радев". Тя умело се преструктура през проекта ,,Радев". Преструктуира се и се препозиционира. Проекта беше проведен през глупоста на българите и уникалната им антипрозорливост. Че е проект белези дал бог! Той бе стартиран с протестите и избуя очевадно през безпрецидентното финансиране на кампанията на Радев. Олигархията усети, че модела Бойко и Пеевски е изчерпан! Е,честито избрахте новия модел, а Радев за него е перфектен, тъп е, огромно его и податлив на слагачи. Така е българи,оставате си мизерници

    Коментиран от #23

    19:05 23.04.2026

  • 22 Майора

    2 1 Отговор
    Нищо няма за чудене! Радев спечели благодарение на вдигнатият юмрук и платените от подсъдимите олигарси протести , които платиха и кампанията му начело с Черепа , Бобокови , Василев и други! Няма смисъл да говорим за “Бях точен с парите..!” , позволил си да поставя ултиматуми преди да е ясно решението на ЦИК! Но това не ме учудва след като и Радев правеше такива нарушения! Дс н говорим и за “Боташ” , подписан от неговият служебен кабинет ощетяващ всеки ден страната с над 500 000 €!

    19:17 23.04.2026

  • 23 ПРИПОМНЯНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Уникално":

    Чудо невиждано! Двудневна партия да спечели абсолютно мнозинство на избори...• ПАРИТЕ ДАДЕНИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ ОТ „СПОНСОРИТЕ“ ТРЯБВА ДА ИМАТ ВЪЗВРАЩАЕМОСТ +.

    19:28 23.04.2026

  • 24 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Със сигурност":

    ...бандити, мошеници и лъжци не строят и не изграждат..., скоро ще се убедиш лично!!

    Коментиран от #26

    19:36 23.04.2026

  • 25 Пламен

    2 1 Отговор
    Цяла седмица ни облъчват с ,,огромната избирателна активност" . Даже и оня от Петрохан изпълзял от гроба и гласувал . :)
    Децата не знаят как изглежда голяма избирателна активност . Аз помня 1992-ра , когато пред секциите се чакаше на много дълги опашки . Ние бяхме от поколението на бай Тошо и бяхме свикнали да висим на опашки.
    Сега такива опашки за гласуване нямаше , но мисирките се опитват да ни убедят ,че имало ,,огромната избирателна активност".

    19:49 23.04.2026

  • 26 Да де, ама

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    гербавите не строят, а крадат всичко от всички ни.

    Коментиран от #28, #31

    19:52 23.04.2026

  • 27 Аз какво

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Със сигурност":

    Какво ти говоря,ти какво разбираш.От Р.Радев вече зависят нещата.Той ТРЯБВА да откаже гаранции по заема за Украйна.Изплюйте дъвката Борисов,Сарафов,Пеевски.

    21:06 23.04.2026

  • 28 Къде седиш по цял ден?!

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да де, ама":

    Сигурно на пейката пред блока или в кръчмата.Иначе,щеше да знаеш какво са постигнали от ГЕРБ. Аз лично,ще се радвам,ако новата партия ги надмине.Надеждата умира последна.Надявам се.Дано!!!

    21:09 23.04.2026

  • 29 Филмът

    1 0 Отговор
    ,,Красив ум" репички да яде ,даже Ивето трябваше да играе главната роля . Ум в изобилие и при това красив.

    21:10 23.04.2026

  • 30 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Хората гласуваха за разрешаване на политическата криза, избирайки нейния създател.
    Ганьо и Ганка са непобедими И.Д.И.О.Т.И.
    И като вземем предвид факта, че това бяха най-манипулираните "честни" избори, виждаме и резултата.
    Честито на Олигархията. Перфектно организиран преврат, браво.

    22:06 23.04.2026

  • 31 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да де, ама":

    Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ!

    22:37 23.04.2026

