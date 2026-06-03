Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата (Обзор)

Изнесените на брифинга на финансовия министър Гълъб Донев данни очертават бюджетен дефицит от 7.4% (над 1.5 млрд. евро) и допълнителни 2.2 млрд. евро неразплатени разходи. По време на брифинга на Министерския съвет, вицепремиерът и министър на финансите представи точните параметри за състоянието на публичните финанси. 7,4% е реалното ниво на дефицита към момента, изчислено при запазване на текущите политики и без налагане на спешни мерки. Над 1.5 милиарда евро е абсолютната стойност, на която възлиза този текущ бюджетен дефицит.
Донев подчерта, че рекламираните досега бюджети в рамките на Маастрихтския критерий от 3% са били изкуствено постигнати чрез отлагане на плащания за следващи години. И съобщи за открити неразплатени задължения от 2.2 милиарда евро, които министърът описа като „крити по чекмеджета“. Тези плащания и разходи са били системно отлагани още от 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г.. В сумата влизат фактурирани, но неплатени проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и общински проекти, заложени в Приложение 3 на Закона за държавния бюджет.
Според официалния отчет на Министерство на финансите разходната част на държавния бюджет е нараствала значително по-бързо от приходната. На лице е бил хроничен натиск върху фиска поради данъчни измами, укриване на осигуровки и слаба ефективност при събирането на публични вземания. Непоследователната инвестиционна политика е била фокусиране върху национални капиталови инвестиции без осигурен реален финансов ресурс, за сметка на забавено усвояване на европейски средства. Предишното служебно правителство не е изпратило в срок (до 30 април) годишния доклад до Европейската комисия за Средносрочния фискално-структурен план. Поради това предстоящите оценки на Брюксел няма да отразяват реалните скрити разходи, натрупани в рамките на 2026 година.
Кабинетът предлага пакет от мерки за овладяване на 7.4% дефицит, включващ поемане на нов дълг от 3.8 млрд. евро за осигуряване на плащания и изпреварващо вдигане на акциза върху тютюневите изделия. Планът предвижда още строги ограничения на ведомствените разходи и засилен контрол върху непрозрачни обществени поръчки, без да се увеличават основните данъци. Гълъб Донев категорично заяви, че няма да се налагат финансови рестрикции или съкращения на социалните плащания за уязвимите групи. По време на брифинга беше изяснено, че редствата за пенсии, заплати в бюджетния сектор и социални помощи няма да бъдат намалявани. Преизчисляването и увеличението на пенсиите (което по предварителни разчети на Министерство на финансите е заложено на 7.8% от 1 юли) остава в сила.
Финансовият министър подчерта, че бюджетите за здравеопазване, образование и култура са напълно защитени и призова да не се разпространяват спекулации по темата. Основната цел на одобрения от Министерския съвет таван за нов дълг от 3.8 млрд. евро е именно предотвратяването на рестрикции. Донев поясни, че без спешното осигуряване на тези свежи средства, държавата би изпитала сериозен ликвиден проблем при редовното изплащане на пенсиите и социалните помощи още през месец юли.Вместо да орязва социални разходи, кабинетът пренасочва ограничителните мерки към 10% съкращения на административните издръжки във ведомствата и затягане на фискалния контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:30 03.06.2026
2 Последния Софиянец
12:30 03.06.2026
3 Мдаммм
12:32 03.06.2026
4 Перо
Коментиран от #82, #85
12:32 03.06.2026
5 Грийн сок
не един а чифт зелени чорапи
12:32 03.06.2026
6 Трап
Коментиран от #83
12:33 03.06.2026
7 Нексус
Нека комунягата излезе пред нацията и да обясни защо договорът е за 13 години!
Коментиран от #14
12:33 03.06.2026
8 И???
Защо няма спешни мерки?
Защо не кажете как веднага реагирате?
Никак!
Защо Коцев не е в затвора?
Какво става с Петрохан?
Защо Теменужка е в Парламента, а а не подведена под отговорност?!
Коментиран от #34
12:34 03.06.2026
9 Заради вас е
12:35 03.06.2026
10 и кой управляваше през това време - ВИЕ
И най вече да се обясни за БОТАШ
Взимате на пенсионерите 2 €
а БОТАШКО е всеки ден по 500 000€
12:35 03.06.2026
11 Ами
12:35 03.06.2026
12 Скрити в кои чекмеджета бе Донев и
12:36 03.06.2026
13 Пламен
Който е ходил в казармата знае какви безделници и доносници бяха тея некадърници.
Коментиран от #32
12:36 03.06.2026
14 Стойко
До коментар #7 от "Нексус":Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.
12:36 03.06.2026
15 Гласове от зайчарника в Банкя
12:36 03.06.2026
16 А бе
12:37 03.06.2026
17 Тоя облещен неможач
12:37 03.06.2026
18 КАКТО И ПРЕДИ МЕРКЕЛ
12:37 03.06.2026
19 Защо?
Или мислите, че ще ви слушаме глупостите и наблюдавамеж умишленото ви бездействие?
Коментиран от #23
12:38 03.06.2026
20 Само да добавя
12:39 03.06.2026
21 ЕТО КАК ЩЕ СПЕСТИ ПАРИ
12:40 03.06.2026
22 гражданин
12:40 03.06.2026
23 честен ционист
До коментар #19 от "Защо?":Ганчо трябва пръв да внедри цифровото евро, защото с хартиеното изкара точно 3 месеца и фалира.
12:40 03.06.2026
24 Мдаа
Коментиран от #38
12:41 03.06.2026
25 Аз съм доволен от управлението на РР
и излъгаха здраво гласувалите за тях.
Живейте на широко това лято, защото Радевата зима ще е жестока.
По страшна от Виденовата
12:41 03.06.2026
26 Така е
12:42 03.06.2026
27 Вие ако поседите
Важното е, че върнахте мистър Боташ в държавната администрация. Сега като подпише още 2-3 добри договора и ще оправим нещата 😂😂😂😂😂
Нали знаете, че колкото повече еевете пред ЕС, толкова повече ще плащаме всички 😂😂😂
Я ми кажете, защо вземаме 15 пъти по-малко пари от Полша от ЕС. Да не сме по-богати. Даже и от Румъния и Лихтенщайн 😂😂😂😂😂
12:42 03.06.2026
28 хоминид
12:42 03.06.2026
29 Смех бате
12:44 03.06.2026
30 икономист
12:45 03.06.2026
31 ЗАЩО НЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ
12:46 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТОНЕВ
12:49 03.06.2026
34 Aлфа Bълкът
До коментар #8 от "И???":Венци Чикагото го каза, Бойко и Пеевски имат видео как Радев прави тройка с двама от гардовете си от НСО.
Сега ще го ползват да обере пешкира и да ги изпере.
12:52 03.06.2026
35 народа
Коментиран от #42
12:52 03.06.2026
36 Панев
Коментиран от #56
12:53 03.06.2026
37 Мдаммм
12:53 03.06.2026
38 Сириознуу?
До коментар #24 от "Мдаа":Това,което твърдиш е така,ама Льотчика кой го подкукуроса да става МП,ъ???
12:57 03.06.2026
39 Бойко Българоубиец
12:57 03.06.2026
40 Пламен
12:58 03.06.2026
41 нннн
И Радев да отложи тия плащания. Потърпевшите да си ги търсят от предишните управляващи.
Ще имат да вземат.
12:59 03.06.2026
42 Нексус
До коментар #35 от "народа":Дефицитите започнаха при Хасан Василев, който всеки понеделник теглеше по 500 милиона.
Познай от първия път - кой назначи Кокорчо?
13:01 03.06.2026
43 Сатана Z
13:05 03.06.2026
44 Кат Не Знаеш !
Не Трябва !
Да правиш !
Бюджет !
13:06 03.06.2026
45 Само така
13:07 03.06.2026
46 Пламен
13:08 03.06.2026
47 Иво
13:09 03.06.2026
48 Пенчо
Коментиран от #58
13:10 03.06.2026
49 Гугутката
13:10 03.06.2026
50 То това е Парадокса !
Да пресекат Това !
Сега са отново В Парламента !
И Управлението на Страната !
Коментиран от #53, #59
13:11 03.06.2026
51 Реперендум
Коментиран от #68
13:12 03.06.2026
52 Свидетел
13:12 03.06.2026
53 Със Стари Ку --- - ви !
До коментар #50 от "То това е Парадокса !":Нов Бардак !
Не става !
Хората са го Казали !
13:13 03.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Един
13:14 03.06.2026
56 Коментар до 36
До коментар #36 от "Панев":не квичиме,
Радваме се че се насадихте и ни насадихте
Най доброто предстои
13:14 03.06.2026
57 Ми то това го пише и в жалбата до
13:14 03.06.2026
58 Защото нямат
До коментар #48 от "Пенчо":В системата си ЗКПЧ- та! В другите държави има по- разработен апарат и ЗКПЧ- то е само една милост, за която могат да местаят!
13:16 03.06.2026
59 И още !
До коментар #50 от "То това е Парадокса !":Не са Направили !
Нищо !
При Същите Възможности !
13:16 03.06.2026
60 Дани
13:16 03.06.2026
61 Защо не търсите Хаяшито с хотела за
13:17 03.06.2026
62 ФАКТ
Коментиран от #66
13:17 03.06.2026
63 Майора
Коментиран от #71
13:18 03.06.2026
64 Хаха
13:20 03.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Щом не арестуваш крадците
До коментар #62 от "ФАКТ":И не конфискуваш имотите и банковите им сметки включително и в чужбина, значи ти си виновен и ти поемаш цяла вина за техните кражби..
Коментиран от #72
13:20 03.06.2026
67 Така де
Коментиран от #70
13:22 03.06.2026
68 ЧОВЕК
До коментар #51 от "Реперендум":СТИГА ПОПУЛИЗЪМ, ДА НЕ КАЖЕ ПРОСТОТИИ! ТАКА ЛИ СЕ ИЗЛИЗА ОТ ЕВРОЗОНА, ЕС ИЛИ НАТО? ХОП, ЩРАКВАШ С ПРЪСТИ И ГОТОВО, ЧЕ ДОРИ И РЕФЕРЕНДУМ ДА ИМА, ЩЕ ТРЯБВА ДА МИНАТ ПОНЕ 10 ГОДИНИ. ИМА СИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕ ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ. НА АНЛИЯ ТОЛКОВА ИМ ОТНЕ И ТО ПАК СЛЕД РЕФЕРЕНДУМ.
МОМЕНТА БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА, КОГАТО ГЕН. РАДЕВ ПУСНА ПИСМО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НЕВЗРАЧНАТА, НО ГОНЕЩАТА СИ ИНТЕРЕСИТЕ КИСЕЛОВА ГО ХВЪРЛИ В КОШЧЕТО. ДА БЯХМЕ ИЗЛЕЗЛИ И ДА ГИ ИЗМЕТЕМ, ТОГАВА БЕШЕ ВРЕМЕТО, А СЕГА СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА. ТОВА БЕШЕ БЕЗУМИЕ И КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ГО ПОТВЪРДИ, ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА НАРУШЕНИЕ ПО КОНСТИТУЦИЯ. НЕ СМЕ НАРОД,ТОВА Е!
Коментиран от #77, #78
13:26 03.06.2026
69 Някой
Да режат заплатите в държавната администрация. От всичко над минималната работна на процент. Така от по-големите ще отрежат повече.
Да махнат всичко свързана с математически средна работна заплата - тя е нереална. Да вземат човека по средата в частният сектор и да дефинират средна работна заплата в държавният равна на нея. На коефициенти да разпределят вътрешно.
Да дефинират максимален процент от работещите в държавният сектор, като освен за напускащи да се изискват разрешения и по оценки за необходимост за повече.
13:29 03.06.2026
70 КАЗВАМ
До коментар #67 от "Така де":ПРЕСТАНЕТЕ С МАНТРАТА ЗА БОТАШ! НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ ВИ МАНИПУЛИРАХА ЗА СМЪКВАНЕ НА РЕЙТИНГ! И ДО РЕВИЗИЯ НА БОТАШ ЩЕ СЕ СТИГНЕ! СТИГА С ТАЗИ МАНТРА, МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ?
13:30 03.06.2026
71 ФАКТ
До коментар #63 от "Майора":ТОГАВАШНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ГЕН. РАДЕВ, ИЗЛЕЗЕ С ВДИГНАТ ЮМРУК И КАЗА : ВЪН МАФИЯТА И Я ИЗГОНИ! ИМА ЛИ ЛОШО В ТОВА- НЕ, ДАЖЕ НАПРОТИВ? ЯВНО ТИ СИ ИСКАШ МАФИЯТА ЗАЩОТО СИ ОТ ТЯХ. ИМАШЕ СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО НАЗНАЧЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА С ПРЕМИЕР ГЕН. ЯНЕВ. ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ БЕШЕ ЕДНО ОТ НАЙ- ДОБРИТЕ ОТ 1989 Г. НАСАМ, В КОЕТО УЧАСТВАХ ДЕНКОВ, ВАСИЛЕВ И КИРИЛ ПЕТКОВ. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ТЕ ВЕЧЕ СИ ИМАХА ВЕЧЕ СВОЯ ПАРТИЯ И НА БАЗА РЕЗУЛТАТА ОТ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ, НАРОДА ГЛАСУВА ЗА ТЯХ! РАДЕВ ВИНОВЕН ЛИ Е, ЧЕ НАРОДА ГЛАСУВА ЗА ПП? КЪДЕ МУ Е ВИНАТА, ЧЕ НАРОДА Е ПОДВЕДЕН ОТ ПП?
Коментиран от #73, #81
13:51 03.06.2026
72 ФАКТ
До коментар #66 от "Щом не арестуваш крадците":ЧАКАМ ТИ ДА ГИ АРЕСТУВАШ, ПО СИ КОМПЕТЕНТЕН! ДАВАМ ТИ ЖОКЕР: ОТ КЪДЕ НАМЕРИХА НАД 1,5 МИЛИОНА ЕВРО ДА ПЛАЩАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 52 НС, ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ. ЗА ТОВА ИМА ДОКУМЕНТИ В МВР.
Коментиран от #76
13:58 03.06.2026
73 Ха ха ха
До коментар #71 от "ФАКТ":Лижи, лижи.., още, можеш..
14:05 03.06.2026
74 Българин
14:05 03.06.2026
75 Тома
14:06 03.06.2026
76 Какво
До коментар #72 от "ФАКТ":да лижиш дърт, фатмашки, мек
14:06 03.06.2026
77 Стенли
До коментар #68 от "ЧОВЕК":Да тук съм напълно , съгласен ,че за съжаление е твърде късно , и други да кажа , дори и да се върне лева , цени назад няма да се върнат ,за съжаление злото вече е сторено и нищо не може да се направи😮💨
14:07 03.06.2026
78 Прав си
До коментар #68 от "ЧОВЕК":Народ , които гласува за натовски фатмак преминал през ЦРУ е загубил разсъдъка си
14:09 03.06.2026
79 Рон Джереми
14:10 03.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ха ха ха
До коментар #71 от "ФАКТ":Генерал? Произведен на няма една ескадрила?
Фалшив герой - това получиха българите
Сега - да духат супата..
Ама той и супата ще им вземе
Мизерник
14:12 03.06.2026
82 мда
До коментар #4 от "Перо":Разходите по чекмеджетата обаче са на счетоводителката.
14:14 03.06.2026
83 Дефолт няма да има
До коментар #6 от "Трап":Новият главен прокурор ще има много работа...
14:15 03.06.2026
84 Изчезвай,
14:17 03.06.2026
85 ФАКТ
До коментар #4 от "Перо":САМО ПРОСТАК БИ СЕ ИЗКАЗАЛ ТАКА. ГЪЛЪБ ДОНЕВ ИМА МАГИСТРАТУРА ПО ФИНАНСИ И ПРАВО! ЗАТОВА Е БИЛ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. КАЗВАМ ГО ЗА ИДИ...О...ТИ КАТО ТЕБ!
Коментиран от #89
14:18 03.06.2026
86 Каква е тази държава където
14:26 03.06.2026
87 Тримата от запаса
14:27 03.06.2026
88 ДрайвингПлежър
а плащанията може да се говори с получателите да се разсрочат като примерно им се даде скромна лихва от 1% годишно което пак е по-добре от нов дълг от 3,8 млрд на 4-5%
800 млн се сбъбират само като се спрат плащанките на цялата политическа из мет - и се съкрати администрацията!
НАЧИНИ ИМА!!! ЖЕЛАНИЕ НЕ ВИЖДАМ!
14:29 03.06.2026
89 Oпаааа зелен
До коментар #85 от "ФАКТ":Бил е ЗКПЧ За идиоти обяснявам Заместник Командир по Политическата Част А знаеш ли какво е това Какво е завршил преди 1990г
Коментиран от #91
14:38 03.06.2026
90 Васил
Коментиран от #92
14:39 03.06.2026
91 ФАКТ
До коментар #89 от "Oпаааа зелен":ДО ЦВЕТОСЛАВА ГЪЛЪБОВА:
МОЛЯ ВИ, ЕЛАТЕ СИ ПРИБЕРЕТЕ КОНТИНГЕНТА! МОЖЕ ДА ПОСЕГНЕ НА ЖИВОТА СИ!
14:44 03.06.2026
92 ЧОВЕК
До коментар #90 от "Васил":ТЕ ПРАВЯТ РЕВИЗИЯ, НА ТОВА КОЕТО СА НАМЕРИЛИ ОТЧИТАТ ДЕФИЦИТ ОТ 7.4%, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ С ОБЕЩАНИЯТА СИ. ЗА СЕГА ЩЕ ИМА 10% СЪКРАЩЕНИЯ, ВДИГАНЕ НА АКЦИЗА ЗА ЦИГАРИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ИМА И ОРЯЗВАНЕ НА ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ, НО ТРЯБВАШЕ ДА СТЪПНАТ НА ЗДРАВИ ОСНОВИ. ТОВА ИМ Е КОНСТАТАЦИЯТА ОТ РЕВИЗИЯТА ИМ. РАЗБРАХ ЧЕ ЩЕ ИМА И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕПУТАТИ И КРЪГОВЕТЕ ОКОЛО ТЯХ И КОНФИСКУВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИМУЩЕСТВО И Т.Н.
14:52 03.06.2026
93 Големио смок
14:54 03.06.2026