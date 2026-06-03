Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата (Обзор)

Изнесените на брифинга на финансовия министър Гълъб Донев данни очертават бюджетен дефицит от 7.4% (над 1.5 млрд. евро) и допълнителни 2.2 млрд. евро неразплатени разходи. По време на брифинга на Министерския съвет, вицепремиерът и министър на финансите представи точните параметри за състоянието на публичните финанси. 7,4% е реалното ниво на дефицита към момента, изчислено при запазване на текущите политики и без налагане на спешни мерки. Над 1.5 милиарда евро е абсолютната стойност, на която възлиза този текущ бюджетен дефицит.

Донев подчерта, че рекламираните досега бюджети в рамките на Маастрихтския критерий от 3% са били изкуствено постигнати чрез отлагане на плащания за следващи години. И съобщи за открити неразплатени задължения от 2.2 милиарда евро, които министърът описа като „крити по чекмеджета“. Тези плащания и разходи са били системно отлагани още от 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г.. В сумата влизат фактурирани, но неплатени проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и общински проекти, заложени в Приложение 3 на Закона за държавния бюджет.

Според официалния отчет на Министерство на финансите разходната част на държавния бюджет е нараствала значително по-бързо от приходната. На лице е бил хроничен натиск върху фиска поради данъчни измами, укриване на осигуровки и слаба ефективност при събирането на публични вземания. Непоследователната инвестиционна политика е била фокусиране върху национални капиталови инвестиции без осигурен реален финансов ресурс, за сметка на забавено усвояване на европейски средства. Предишното служебно правителство не е изпратило в срок (до 30 април) годишния доклад до Европейската комисия за Средносрочния фискално-структурен план. Поради това предстоящите оценки на Брюксел няма да отразяват реалните скрити разходи, натрупани в рамките на 2026 година.

Кабинетът предлага пакет от мерки за овладяване на 7.4% дефицит, включващ поемане на нов дълг от 3.8 млрд. евро за осигуряване на плащания и изпреварващо вдигане на акциза върху тютюневите изделия. Планът предвижда още строги ограничения на ведомствените разходи и засилен контрол върху непрозрачни обществени поръчки, без да се увеличават основните данъци. Гълъб Донев категорично заяви, че няма да се налагат финансови рестрикции или съкращения на социалните плащания за уязвимите групи. По време на брифинга беше изяснено, че редствата за пенсии, заплати в бюджетния сектор и социални помощи няма да бъдат намалявани. Преизчисляването и увеличението на пенсиите (което по предварителни разчети на Министерство на финансите е заложено на 7.8% от 1 юли) остава в сила.

Финансовият министър подчерта, че бюджетите за здравеопазване, образование и култура са напълно защитени и призова да не се разпространяват спекулации по темата. Основната цел на одобрения от Министерския съвет таван за нов дълг от 3.8 млрд. евро е именно предотвратяването на рестрикции. Донев поясни, че без спешното осигуряване на тези свежи средства, държавата би изпитала сериозен ликвиден проблем при редовното изплащане на пенсиите и социалните помощи още през месец юли.Вместо да орязва социални разходи, кабинетът пренасочва ограничителните мерки към 10% съкращения на административните издръжки във ведомствата и затягане на фискалния контрол.