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Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата (Обзор)

Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата (Обзор)

3 Юни, 2026 14:01 3 005 93

  • румен радев-
  • гълъб донев-
  • дефицит-
  • разходи-
  • плащания

По думите му именно плащания, отлагани през 2024, 2025 и 2026 г., са били извадени на показ след встъпването в длъжност на редовното правителство

Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата (Обзор) - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изнесените на брифинга на финансовия министър Гълъб Донев данни очертават бюджетен дефицит от 7.4% (над 1.5 млрд. евро) и допълнителни 2.2 млрд. евро неразплатени разходи. По време на брифинга на Министерския съвет, вицепремиерът и министър на финансите представи точните параметри за състоянието на публичните финанси. 7,4% е реалното ниво на дефицита към момента, изчислено при запазване на текущите политики и без налагане на спешни мерки. Над 1.5 милиарда евро е абсолютната стойност, на която възлиза този текущ бюджетен дефицит.

Донев подчерта, че рекламираните досега бюджети в рамките на Маастрихтския критерий от 3% са били изкуствено постигнати чрез отлагане на плащания за следващи години. И съобщи за открити неразплатени задължения от 2.2 милиарда евро, които министърът описа като „крити по чекмеджета“. Тези плащания и разходи са били системно отлагани още от 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г.. В сумата влизат фактурирани, но неплатени проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и общински проекти, заложени в Приложение 3 на Закона за държавния бюджет.

Според официалния отчет на Министерство на финансите разходната част на държавния бюджет е нараствала значително по-бързо от приходната. На лице е бил хроничен натиск върху фиска поради данъчни измами, укриване на осигуровки и слаба ефективност при събирането на публични вземания. Непоследователната инвестиционна политика е била фокусиране върху национални капиталови инвестиции без осигурен реален финансов ресурс, за сметка на забавено усвояване на европейски средства. Предишното служебно правителство не е изпратило в срок (до 30 април) годишния доклад до Европейската комисия за Средносрочния фискално-структурен план. Поради това предстоящите оценки на Брюксел няма да отразяват реалните скрити разходи, натрупани в рамките на 2026 година.

Кабинетът предлага пакет от мерки за овладяване на 7.4% дефицит, включващ поемане на нов дълг от 3.8 млрд. евро за осигуряване на плащания и изпреварващо вдигане на акциза върху тютюневите изделия. Планът предвижда още строги ограничения на ведомствените разходи и засилен контрол върху непрозрачни обществени поръчки, без да се увеличават основните данъци. Гълъб Донев категорично заяви, че няма да се налагат финансови рестрикции или съкращения на социалните плащания за уязвимите групи. По време на брифинга беше изяснено, че редствата за пенсии, заплати в бюджетния сектор и социални помощи няма да бъдат намалявани. Преизчисляването и увеличението на пенсиите (което по предварителни разчети на Министерство на финансите е заложено на 7.8% от 1 юли) остава в сила.

Финансовият министър подчерта, че бюджетите за здравеопазване, образование и култура са напълно защитени и призова да не се разпространяват спекулации по темата. Основната цел на одобрения от Министерския съвет таван за нов дълг от 3.8 млрд. евро е именно предотвратяването на рестрикции. Донев поясни, че без спешното осигуряване на тези свежи средства, държавата би изпитала сериозен ликвиден проблем при редовното изплащане на пенсиите и социалните помощи още през месец юли.Вместо да орязва социални разходи, кабинетът пренасочва ограничителните мерки към 10% съкращения на административните издръжки във ведомствата и затягане на фискалния контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    56 3 Отговор
    Дефицит 7,4% за първата четвърт.. Това значи фалит.

    12:30 03.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    46 47 Отговор
    Гълъба ще го скубем перо по перо.СКОРО!

    12:30 03.06.2026

  • 3 Мдаммм

    40 50 Отговор
    Льотчика да яхва Гълъба и да отлитат за Мацква най-добре!!!

    12:32 03.06.2026

  • 4 Перо

    43 22 Отговор
    Военен пенсионер ЗКПЧ - финансов министър!

    Коментиран от #82, #85

    12:32 03.06.2026

  • 5 Грийн сок

    34 33 Отговор
    А от чекмеджетата излязоха
    не един а чифт зелени чорапи

    12:32 03.06.2026

  • 6 Трап

    43 9 Отговор
    Дефолта иде. Ганьо ще се реди с купони по магазините. Може и да си яде опинците. Или тухлите и хоросана, за които миналата година изсипа милиони. Пенсии, заплати и всички плащания ще бъдат замразени първо, както се и случи, а после и намалени. Честито на Ганьо. Територията скоро ще я закриваме. А аз мислех, че ще добута до 2050.

    Коментиран от #83

    12:33 03.06.2026

  • 7 Нексус

    42 21 Отговор
    Ако не ме лъже паметта, не беше ли правителството на Чайка Донева сключило договора с Боташ?
    Нека комунягата излезе пред нацията и да обясни защо договорът е за 13 години!

    Коментиран от #14

    12:33 03.06.2026

  • 8 И???

    33 19 Отговор
    С това оправдание ще управлявате?
    Защо няма спешни мерки?
    Защо не кажете как веднага реагирате?
    Никак!
    Защо Коцев не е в затвора?
    Какво става с Петрохан?
    Защо Теменужка е в Парламента, а а не подведена под отговорност?!

    Коментиран от #34

    12:34 03.06.2026

  • 9 Заради вас е

    24 10 Отговор
    Вие увеличихте дефицита за 1 месец двойно . НСИ с факти. До нова година ще опоскате съвсем държавата

    12:35 03.06.2026

  • 10 и кой управляваше през това време - ВИЕ

    32 22 Отговор
    Сега ще обяснявате защо е така.
    И най вече да се обясни за БОТАШ

    Взимате на пенсионерите 2 €
    а БОТАШКО е всеки ден по 500 000€

    12:35 03.06.2026

  • 11 Ами

    47 5 Отговор
    Съкращавайте администрация. Вдигнете ли данъците ще изгоните и малкото останали данъкоплатци.

    12:35 03.06.2026

  • 12 Скрити в кои чекмеджета бе Донев и

    55 4 Отговор
    защо не ги вземете от тези чекмеджета влезли там незаконно. Нали за това ви избрахме

    12:36 03.06.2026

  • 13 Пламен

    29 15 Отговор
    Гълъбчето е ,,работило" като ЗКПЧ.
    Който е ходил в казармата знае какви безделници и доносници бяха тея некадърници.

    Коментиран от #32

    12:36 03.06.2026

  • 14 Стойко

    27 34 Отговор

    До коментар #7 от "Нексус":

    Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.

    12:36 03.06.2026

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    44 11 Отговор
    Бацо Чекмеджана дето ви набута в Клуба на Богатите, как си мълчи, а? 😅

    12:36 03.06.2026

  • 16 А бе

    45 13 Отговор
    Гълъбче! Ами ти колко пъти беше служ. премиер в Радеви правителства? Че и министър .. И сега се сещаш за липси и изгубени пари в чекмеджета? Ами Боташ ,за благотворителност ли го смяташ? Нали пак ти си в какамангата?

    12:37 03.06.2026

  • 17 Тоя облещен неможач

    14 14 Отговор
    Тоя облещен и ококорен бетер асенчо неграмотник пак плямпа на ангро. Сега идва преводача, който е премиер да каже, че тая дупка не е дупка, а така да си правшм вягър на устата, та да ги дават по телевизията.....Какво ли ни чака още? Това е само на началото, а е толкова отчайващо.

    12:37 03.06.2026

  • 18 КАКТО И ПРЕДИ МЕРКЕЛ

    23 9 Отговор
    ТАКА И СЕГА УРСУЛА СИ МЪЛЧАТ И ПЕРАТ ПАРИ СЪС ТУУУП И ШИШ. ТОВА ГО ПИША ОТ ГОДИНА ДЕФИЦИТА БЕШЕ НЯКЪДЕ КЪМ 7% ОЩЕ ТОГАВА КОЛКОТО И БАНАЛНО ДА ЗВУЧИ ТОВА СЕ ДОКАЗВА.

    12:37 03.06.2026

  • 19 Защо?

    23 9 Отговор
    Не се приеме за нелигитимно присъединяването ни към Еврозоната извършено по криминален начин..

    Или мислите, че ще ви слушаме глупостите и наблюдавамеж умишленото ви бездействие?

    Коментиран от #23

    12:38 03.06.2026

  • 20 Само да добавя

    32 1 Отговор
    Затова депутатите да дадат пример - намаляват заплати, разходки, автомобили, охрана и прочее екстри. Народът ще им ръкопляска.

    12:39 03.06.2026

  • 21 ЕТО КАК ЩЕ СПЕСТИ ПАРИ

    23 2 Отговор
    Държавен вестник публикува увеличение от € 3000 на месец за всеки народен представител

    12:40 03.06.2026

  • 22 гражданин

    36 2 Отговор
    Нищо ново не чуваме. Това го знаем. Че ще теглите нов дълг. И тота го знаем. Кажете за силовите министерства. Там се раздават на всеки три месеца премии под формата на оценки без никакви критерии. Там има има едни пенсионери които ако се задълбаете с проблема ще се окаже че и незаконно се вземат. А се взимат и пенсия и заплата.

    12:40 03.06.2026

  • 23 честен ционист

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "Защо?":

    Ганчо трябва пръв да внедри цифровото евро, защото с хартиеното изкара точно 3 месеца и фалира.

    12:40 03.06.2026

  • 24 Мдаа

    35 12 Отговор
    Герберасите защо мислите, че сдадоха властта толкова лесно? Откраднаха каквото можаха и други да се оправят след тях. Гнилата тиквата е заложила бомби навсякъде.

    Коментиран от #38

    12:41 03.06.2026

  • 25 Аз съм доволен от управлението на РР

    24 14 Отговор
    Всеки ден , все по ясно става че са неможещи

    и излъгаха здраво гласувалите за тях.

    Живейте на широко това лято, защото Радевата зима ще е жестока.

    По страшна от Виденовата

    12:41 03.06.2026

  • 26 Така е

    28 9 Отговор
    А Тиквата даде 6 млрд за 2 строшени самолета, докато пенсионерите в България мизерстваха. Даде и много милиарди за украинските фашисти, които си живееха като царе на Слънчев бряг, докато родителите ни се чудеха как да изкарат с 1 кисело мляко до следващата пенсия.

    12:42 03.06.2026

  • 27 Вие ако поседите

    22 7 Отговор
    Още малко да не вземе да стане 50 % тоя дефицит 😂😂😂😂
    Важното е, че върнахте мистър Боташ в държавната администрация. Сега като подпише още 2-3 добри договора и ще оправим нещата 😂😂😂😂😂
    Нали знаете, че колкото повече еевете пред ЕС, толкова повече ще плащаме всички 😂😂😂
    Я ми кажете, защо вземаме 15 пъти по-малко пари от Полша от ЕС. Да не сме по-богати. Даже и от Румъния и Лихтенщайн 😂😂😂😂😂

    12:42 03.06.2026

  • 28 хоминид

    13 3 Отговор
    Пачките с евраци са гълъби,кацащи в джобовете на разни началници.

    12:42 03.06.2026

  • 29 Смех бате

    9 13 Отговор
    Трол-бригадата на Лойко и Сви ня та ще си изпочупи пръстите по клавиатурите.

    12:44 03.06.2026

  • 30 икономист

    12 3 Отговор
    Очаквах дефицита да е към 4,1 до към 4.7 % , но чак 7,4 % е много

    12:45 03.06.2026

  • 31 ЗАЩО НЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ

    16 4 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ, И КАК ЗА 1 ГОДИНА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ИЗХАРЧИЛ ПАРИИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 4 ГОДИНИ, МНОГО ЛЪЖЕШ ГЪЛЪБЕ

    12:46 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТОНЕВ

    12 11 Отговор
    ТУКА ВЪВ ФОРУМА ИМА ДОСТА ТИКВО-ПРА СЕТА , МИРИШЕ ЯКО !!!!!

    12:49 03.06.2026

  • 34 Aлфа Bълкът

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "И???":

    Венци Чикагото го каза, Бойко и Пеевски имат видео как Радев прави тройка с двама от гардовете си от НСО.
    Сега ще го ползват да обере пешкира и да ги изпере.

    12:52 03.06.2026

  • 35 народа

    20 6 Отговор
    Какво е правило правителството на Желязков , че и това преди него ? Какви са тези огромни дефицити ? Някой няма ли да понесе отговорност .Такъв дефицит явно е имало и прди влизането на еврото , но са подали фалщиви данни .Това не е ли диверсия срещу финансовата система на държавата .Трябва да има разследвания , не пак да се минава в режим реплика-дуплика

    Коментиран от #42

    12:52 03.06.2026

  • 36 Панев

    7 12 Отговор
    Квичите ли ТР ол чета на Лойко и Шиши :)

    Коментиран от #56

    12:53 03.06.2026

  • 37 Мдаммм

    14 3 Отговор
    Риве кат девочка.И туй ми било генерал?Абе некой да те бутал зорлем МП да ставаш?

    12:53 03.06.2026

  • 38 Сириознуу?

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Това,което твърдиш е така,ама Льотчика кой го подкукуроса да става МП,ъ???

    12:57 03.06.2026

  • 39 Бойко Българоубиец

    10 6 Отговор
    Тия 7% ги търсете в дубай и барцелона 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    12:57 03.06.2026

  • 40 Пламен

    13 4 Отговор
    Копейките обуха зелени чорапи , а сега разбрах колко са прозти. :)

    12:58 03.06.2026

  • 41 нннн

    6 8 Отговор
    Предишните управляващи са минирали пилето, преди да се изтеглят.
    И Радев да отложи тия плащания. Потърпевшите да си ги търсят от предишните управляващи.
    Ще имат да вземат.

    12:59 03.06.2026

  • 42 Нексус

    16 2 Отговор

    До коментар #35 от "народа":

    Дефицитите започнаха при Хасан Василев, който всеки понеделник теглеше по 500 милиона.
    Познай от първия път - кой назначи Кокорчо?

    13:01 03.06.2026

  • 43 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Е,па,Гълъба къде беше през тия години? Нали и той бъркаше в кацата с меда като служебен мин.пред?Кво са справи на "дръж ми шапката"?

    13:05 03.06.2026

  • 44 Кат Не Знаеш !

    6 0 Отговор
    Как Да Харчиш !

    Не Трябва !

    Да правиш !

    Бюджет !

    13:06 03.06.2026

  • 45 Само така

    1 1 Отговор
    А тия дето квичат, поименно

    13:07 03.06.2026

  • 46 Пламен

    13 0 Отговор
    От чекмеджето ,,Боташ" излезе ли нещо?

    13:08 03.06.2026

  • 47 Иво

    11 0 Отговор
    Стана ясно, че Боташко няма да арестува Бокич и Свинич. Че най-опасните олигарси са пенсионерите, затова им намаляват пенсиите, щото не всички щели да умрат! ПРОГРЕСИВНИ НАГЛЕЦИ!

    13:09 03.06.2026

  • 48 Пенчо

    9 0 Отговор
    Няма друга държава в света, бивше ЗКПЧ да стане министър на финансите !

    Коментиран от #58

    13:10 03.06.2026

  • 49 Гугутката

    7 2 Отговор
    много лъже и то яко. Некадърниците трябва наесен да си ходят! Това не се търпи! Защо не внесоха редовен бюджет!

    13:10 03.06.2026

  • 50 То това е Парадокса !

    3 0 Отговор
    Тези които имаха правото и възможността !

    Да пресекат Това !

    Сега са отново В Парламента !

    И Управлението на Страната !

    Коментиран от #53, #59

    13:11 03.06.2026

  • 51 Реперендум

    4 5 Отговор
    Сега е момента да се докаже че не трябваше да се въвежда еврото.

    Коментиран от #68

    13:12 03.06.2026

  • 52 Свидетел

    3 3 Отговор
    Огромните заплати на военните, полицаите и ,,заплатите за Украйна"! Какво очаквахте? КОЧИНА!

    13:12 03.06.2026

  • 53 Със Стари Ку --- - ви !

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "То това е Парадокса !":

    Нов Бардак !

    Не става !

    Хората са го Казали !

    13:13 03.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Един

    4 1 Отговор
    в чекмеджета , друг в Ботош , все червени лъжци и крадци ! Страдат България и българския народ !

    13:14 03.06.2026

  • 56 Коментар до 36

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Панев":

    не квичиме,
    Радваме се че се насадихте и ни насадихте

    Най доброто предстои

    13:14 03.06.2026

  • 57 Ми то това го пише и в жалбата до

    1 3 Отговор
    Европейския съд, внесена от адвокат Ченалова, доц Сарийски на проф Румен Гечев преди Нова година...Също бяхте излъгали за инфлацията и конвергенцията на доходите - плащатейте от джобовете си сега с оня от Банкя , хората нямат вина за вашите измами и престъпления с власт...Вие сте най- големите престъпници по държавните институции по всичко наоколо личи. Румен Радев защо не повика без йко Борисов и теменужка п---У---ткова в съда!?

    13:14 03.06.2026

  • 58 Защото нямат

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Пенчо":

    В системата си ЗКПЧ- та! В другите държави има по- разработен апарат и ЗКПЧ- то е само една милост, за която могат да местаят!

    13:16 03.06.2026

  • 59 И още !

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "То това е Парадокса !":

    Не са Направили !

    Нищо !

    При Същите Възможности !

    13:16 03.06.2026

  • 60 Дани

    3 5 Отговор
    Това е НАСЛЕДСТВОТО ОТ ТАБУРЕТКАТА И ВОДОПАДА!ТЕ ТРЯБВА ДА ОГОВАРЯТ ЗА ВСИЧКО!!

    13:16 03.06.2026

  • 61 Защо не търсите Хаяшито с хотела за

    5 5 Отговор
    ...100 милиона в Борисовата градина!? Той изтегли 19 милиарда лева външен дълг за 2025 , а сега говорите за 7% дефицит къде са тия милиарди, що не разследвате!?

    13:17 03.06.2026

  • 62 ФАКТ

    7 5 Отговор
    СЕГА ХАРЕСВА ЛИ ВИ, МИЛИ БЪЛГАРИ КАК НИ УПРАВЛЯВАХА ГЕРБ И ДПС-НН ЗАЕДНО? МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ЗАРАДИ ПРОТЕСТИТЕ ЖЕЛЯЗКОВ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА? НЕ ,НЕ Е, ЕТО ЗАРАДИ ТОВА Е - ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА Е ПРЕД ФАЛИТ - ЗА ДА НЕ КАЖА ФАЛИТ, ОКРАЛИ СА ВСИЧКО! КОЙТО И КАКВОТО ДА КАЖЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, ЗАЩОТО ДОКУМЕНТИТЕ ГОВОРЯТ, ДРУГОТО Е ЛЪЖА. ТЕЗИ ХОРА ДОЙДОХА НА ВЛАСТ ПРЕДИ ПО-МАЛКО ОТ МЕСЕЦ, ТЕ НЕ СА ДОКАРАЛИ СТРАНАТА ДО ТОВА СЪСТОЯНИЕ! ТЕ СЕ МЪЧАТ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА ВЪРЖАТ БЮДЖЕТ, Т.Е. ОТ НИЩО ДА НАПРАВЯТ НЕЩО. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГИ КОРИ, ЗАЩОТО НЯМАТ НИКАКВА ВИНА! ВИНОВНИ СА БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ И ШАЙКАТА ОКОЛО ТЯХ! ТОВА ГОВОРЯТ ФАКТИТЕ! ЛОШОТО Е ЧЕ ВСИЧКО СА ОКРАЛИ АВАНСОВО, Т.Е. И ЗА БЪДЕЩ ПЕРИОД - ДАТНЪК ПЕЧАЛБА 2026 Г., АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ФИРМИ БЕЗ ДА СВЪРШАТ НИКАКВА РАБОТА ИЛИ САМО 50% ОТ НЕЯ, А НА ФИРМИ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА СА ПЛАЩАЛИ ЗА СВЪРШЕНА РАБОТА НЕ СА ПЛАТИЛИ, ЧАСТ ОТ ДДС ЗА 2026 Г. И Т.Н.

    Коментиран от #66

    13:17 03.06.2026

  • 63 Майора

    9 4 Отговор
    Донев, много бързо забрави как Радева вдигнатият юмрук и платените от олигарси протести , свали законния кабинет на Борисов и докара своите рожби от ПП/ДБбнавласт , теглили големи заеми и докаралистранатадо това положение! Да не забрави и неизгодният договор с “Боташ” , сключен от твоя кабинет и ощетяваш всеки ден страната с над 500 000 €! И стига с мантрата евро , ако не беше то инфлацията щеше да е двойно повече!

    Коментиран от #71

    13:18 03.06.2026

  • 64 Хаха

    5 1 Отговор
    За 3 милиарда евро в чекмеджета от Боташ ли говори Гълъбарника...

    13:20 03.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Щом не арестуваш крадците

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "ФАКТ":

    И не конфискуваш имотите и банковите им сметки включително и в чужбина, значи ти си виновен и ти поемаш цяла вина за техните кражби..

    Коментиран от #72

    13:20 03.06.2026

  • 67 Така де

    5 5 Отговор
    и като въртите плочата за Боташ... вие от Герб и ПП-ДБ се чувствате помежду си по-малко оср али се ли.?! защото цялата отговорност за ситуацията е ваша!1000 %!

    Коментиран от #70

    13:22 03.06.2026

  • 68 ЧОВЕК

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Реперендум":

    СТИГА ПОПУЛИЗЪМ, ДА НЕ КАЖЕ ПРОСТОТИИ! ТАКА ЛИ СЕ ИЗЛИЗА ОТ ЕВРОЗОНА, ЕС ИЛИ НАТО? ХОП, ЩРАКВАШ С ПРЪСТИ И ГОТОВО, ЧЕ ДОРИ И РЕФЕРЕНДУМ ДА ИМА, ЩЕ ТРЯБВА ДА МИНАТ ПОНЕ 10 ГОДИНИ. ИМА СИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕ ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ. НА АНЛИЯ ТОЛКОВА ИМ ОТНЕ И ТО ПАК СЛЕД РЕФЕРЕНДУМ.
    МОМЕНТА БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА, КОГАТО ГЕН. РАДЕВ ПУСНА ПИСМО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НЕВЗРАЧНАТА, НО ГОНЕЩАТА СИ ИНТЕРЕСИТЕ КИСЕЛОВА ГО ХВЪРЛИ В КОШЧЕТО. ДА БЯХМЕ ИЗЛЕЗЛИ И ДА ГИ ИЗМЕТЕМ, ТОГАВА БЕШЕ ВРЕМЕТО, А СЕГА СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА. ТОВА БЕШЕ БЕЗУМИЕ И КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ГО ПОТВЪРДИ, ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА НАРУШЕНИЕ ПО КОНСТИТУЦИЯ. НЕ СМЕ НАРОД,ТОВА Е!

    Коментиран от #77, #78

    13:26 03.06.2026

  • 69 Някой

    1 3 Отговор
    Някой наивник вярва ли още, че сме изпълнявали критериите за еврозоната? Където се изискваше да сме до трите държави с анй-добри показатели - преди говорено за 1.4-1.5% инфлация. И измислен праг от 2.8%.
    Да режат заплатите в държавната администрация. От всичко над минималната работна на процент. Така от по-големите ще отрежат повече.
    Да махнат всичко свързана с математически средна работна заплата - тя е нереална. Да вземат човека по средата в частният сектор и да дефинират средна работна заплата в държавният равна на нея. На коефициенти да разпределят вътрешно.
    Да дефинират максимален процент от работещите в държавният сектор, като освен за напускащи да се изискват разрешения и по оценки за необходимост за повече.

    13:29 03.06.2026

  • 70 КАЗВАМ

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "Така де":

    ПРЕСТАНЕТЕ С МАНТРАТА ЗА БОТАШ! НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ ВИ МАНИПУЛИРАХА ЗА СМЪКВАНЕ НА РЕЙТИНГ! И ДО РЕВИЗИЯ НА БОТАШ ЩЕ СЕ СТИГНЕ! СТИГА С ТАЗИ МАНТРА, МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ?

    13:30 03.06.2026

  • 71 ФАКТ

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Майора":

    ТОГАВАШНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ГЕН. РАДЕВ, ИЗЛЕЗЕ С ВДИГНАТ ЮМРУК И КАЗА : ВЪН МАФИЯТА И Я ИЗГОНИ! ИМА ЛИ ЛОШО В ТОВА- НЕ, ДАЖЕ НАПРОТИВ? ЯВНО ТИ СИ ИСКАШ МАФИЯТА ЗАЩОТО СИ ОТ ТЯХ. ИМАШЕ СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО НАЗНАЧЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА С ПРЕМИЕР ГЕН. ЯНЕВ. ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ БЕШЕ ЕДНО ОТ НАЙ- ДОБРИТЕ ОТ 1989 Г. НАСАМ, В КОЕТО УЧАСТВАХ ДЕНКОВ, ВАСИЛЕВ И КИРИЛ ПЕТКОВ. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ТЕ ВЕЧЕ СИ ИМАХА ВЕЧЕ СВОЯ ПАРТИЯ И НА БАЗА РЕЗУЛТАТА ОТ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ, НАРОДА ГЛАСУВА ЗА ТЯХ! РАДЕВ ВИНОВЕН ЛИ Е, ЧЕ НАРОДА ГЛАСУВА ЗА ПП? КЪДЕ МУ Е ВИНАТА, ЧЕ НАРОДА Е ПОДВЕДЕН ОТ ПП?

    Коментиран от #73, #81

    13:51 03.06.2026

  • 72 ФАКТ

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Щом не арестуваш крадците":

    ЧАКАМ ТИ ДА ГИ АРЕСТУВАШ, ПО СИ КОМПЕТЕНТЕН! ДАВАМ ТИ ЖОКЕР: ОТ КЪДЕ НАМЕРИХА НАД 1,5 МИЛИОНА ЕВРО ДА ПЛАЩАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 52 НС, ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ. ЗА ТОВА ИМА ДОКУМЕНТИ В МВР.

    Коментиран от #76

    13:58 03.06.2026

  • 73 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "ФАКТ":

    Лижи, лижи.., още, можеш..

    14:05 03.06.2026

  • 74 Българин

    4 0 Отговор
    Лесно е преди изборите да се дрънкат глупости, ами сега какво ще правим.

    14:05 03.06.2026

  • 75 Тома

    3 0 Отговор
    Ще разберем че това е истина ако започнете арести съд и пандиз за тези за които говориш.Иначе всичко е пунтамара

    14:06 03.06.2026

  • 76 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "ФАКТ":

    да лижиш дърт, фатмашки, мек

    14:06 03.06.2026

  • 77 Стенли

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "ЧОВЕК":

    Да тук съм напълно , съгласен ,че за съжаление е твърде късно , и други да кажа , дори и да се върне лева , цени назад няма да се върнат ,за съжаление злото вече е сторено и нищо не може да се направи😮‍💨

    14:07 03.06.2026

  • 78 Прав си

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "ЧОВЕК":

    Народ , които гласува за натовски фатмак преминал през ЦРУ е загубил разсъдъка си

    14:09 03.06.2026

  • 79 Рон Джереми

    1 0 Отговор
    Айде стига с тая любовна игра, почвайте ги по същество.

    14:10 03.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "ФАКТ":

    Генерал? Произведен на няма една ескадрила?
    Фалшив герой - това получиха българите
    Сега - да духат супата..
    Ама той и супата ще им вземе
    Мизерник

    14:12 03.06.2026

  • 82 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Разходите по чекмеджетата обаче са на счетоводителката.

    14:14 03.06.2026

  • 83 Дефолт няма да има

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трап":

    Новият главен прокурор ще има много работа...

    14:15 03.06.2026

  • 84 Изчезвай,

    2 2 Отговор
    Дондьо барабар с двете си некадърни бюджетарки

    14:17 03.06.2026

  • 85 ФАКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    САМО ПРОСТАК БИ СЕ ИЗКАЗАЛ ТАКА. ГЪЛЪБ ДОНЕВ ИМА МАГИСТРАТУРА ПО ФИНАНСИ И ПРАВО! ЗАТОВА Е БИЛ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. КАЗВАМ ГО ЗА ИДИ...О...ТИ КАТО ТЕБ!

    Коментиран от #89

    14:18 03.06.2026

  • 86 Каква е тази държава където

    2 0 Отговор
    Всички държавни служители работят за 10% плосък данък от БВП а 90% остават в честните частници и където няма необлагаем минимум и честните частници и държаватс дефинират понятието минимална работна заплата

    14:26 03.06.2026

  • 87 Тримата от запаса

    1 0 Отговор
    Да се вдигне, пенсионната възраст на силоваците! Щом се натискат да бачкат след пенсиониране, значи е редно да се пенсионират минимум на 60.Или по-добре на 70.Предполагам,че дори и ма 70 да се пенсионират пак ще се натискат да бачкат, на държавната цицка.

    14:27 03.06.2026

  • 88 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Значи говорим за едни 800 милиона евро, за да влезем в 3те% дефицит
    а плащанията може да се говори с получателите да се разсрочат като примерно им се даде скромна лихва от 1% годишно което пак е по-добре от нов дълг от 3,8 млрд на 4-5%

    800 млн се сбъбират само като се спрат плащанките на цялата политическа из мет - и се съкрати администрацията!

    НАЧИНИ ИМА!!! ЖЕЛАНИЕ НЕ ВИЖДАМ!

    14:29 03.06.2026

  • 89 Oпаааа зелен

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "ФАКТ":

    Бил е ЗКПЧ За идиоти обяснявам Заместник Командир по Политическата Част А знаеш ли какво е това Какво е завршил преди 1990г

    Коментиран от #91

    14:38 03.06.2026

  • 90 Васил

    3 1 Отговор
    Хем имаме държавен дефицит а в държавният сектор няма съкращения а тъкмо обратното че и даже се увеличават заплатите с тези темпове май ще трябва да обявяваме фалит само че ние не сме Гърция и никой няма да ни спасява.

    Коментиран от #92

    14:39 03.06.2026

  • 91 ФАКТ

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Oпаааа зелен":

    ДО ЦВЕТОСЛАВА ГЪЛЪБОВА:
    МОЛЯ ВИ, ЕЛАТЕ СИ ПРИБЕРЕТЕ КОНТИНГЕНТА! МОЖЕ ДА ПОСЕГНЕ НА ЖИВОТА СИ!

    14:44 03.06.2026

  • 92 ЧОВЕК

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Васил":

    ТЕ ПРАВЯТ РЕВИЗИЯ, НА ТОВА КОЕТО СА НАМЕРИЛИ ОТЧИТАТ ДЕФИЦИТ ОТ 7.4%, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ С ОБЕЩАНИЯТА СИ. ЗА СЕГА ЩЕ ИМА 10% СЪКРАЩЕНИЯ, ВДИГАНЕ НА АКЦИЗА ЗА ЦИГАРИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ИМА И ОРЯЗВАНЕ НА ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ, НО ТРЯБВАШЕ ДА СТЪПНАТ НА ЗДРАВИ ОСНОВИ. ТОВА ИМ Е КОНСТАТАЦИЯТА ОТ РЕВИЗИЯТА ИМ. РАЗБРАХ ЧЕ ЩЕ ИМА И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕПУТАТИ И КРЪГОВЕТЕ ОКОЛО ТЯХ И КОНФИСКУВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИМУЩЕСТВО И Т.Н.

    14:52 03.06.2026

  • 93 Големио смок

    1 0 Отговор
    Гарантирано от Герб! Той Чекмеджан какви ли не неща държи по чекмеджета.

    14:54 03.06.2026

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