Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС, изброи БТА.
Благоевград
От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. По този начин Фатима Исмаил Йълдъс става трета в листата.
Бургас
От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов, които са съответно втори и шести в листата.
Добрич
Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич. Той е десети поред в листата.
Кърджали
От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Байрам Юзкан Байрам става втори след водача Делян Славчев Пеевски.
Монтана
От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС. Тя е четвърта в листата.
Пловдив
От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Неговото място в листата заема Красимир Терзиев, който става втори след водача Бойко Методиев Борисов.
Силистра
В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Това са първите трима в листата, като четвъртият – Тансер Ибрям Бейти, я оглавява.
София
Кирил Атанасов Атанасов се отказва от четвъртото си място в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София.
Стара Загора
Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Двамата са първи и втори в листата, като така начело застава Шендоан Ремзи Халит.
Хасково
От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Той е водач, а неговото място заема Станислав Димитров Анастасов.
Шумен
От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Водач на листата става Хамид Бари Хамид.
Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.
1 авантгард
Всуе, мина им времето.
20:57 23.04.2026
2 Оракула от Делфи
някой им е обадил да се махат докато е време , инач НАП ше ги погне и тогав става страшно , от къде са парите за бизнеса им????
21:05 23.04.2026
3 Дядо Влайчо
4 Вижда се
5 КОЧИНАТА
"ЧИЧО РУМЕН ", "МИСТЪР КЕШ ", "БОТАША"...
И ПРЕДПОЧЕТЕ ДА ЗЕ ЗАРОВИ В КАЛТА,КЪДЕТО И Е МЯСТОТО.
БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ОТ ПРИМАТИ,КОИТО СЕ МИСЛЯТ ЗА ФАКТОР.
21:34 23.04.2026
6 Грижата
7 Шаран БГ
Неведоми са пътищата ти, политикан бълкарски !!
Не случайно, мнозина виждат у депутатите / 240 на брой на плещите на сиромашка Българийка/ само жаждата за "йофтени" кюфтета , келепир, забогатяване, създаване на доходни контакти и т.н., и т.н. Тотална и страшна като троскот на зеленчукова леха – корупция.
Няма градивни идеи, няма хъс за създаване на нещо ново и хубаво, за строеж и творчески труд.
При 6,437 хиляди население / към 31.12.2024 г от НСИ/ имаме около 2,200 хиляди пАнсионери; Като притурим всички останали на бюджетната ясла........Майко мила , жална Българийка ! " И никъде взорът надежда не види !!!"
21:40 23.04.2026
8 Дааа
9 Ментов
10 Гост
11 не на тази
22:40 23.04.2026
12 Иван
До коментар #1 от "авантгард":Много ивтересно парадокс ПП ДБ се оказват че имат най добрият си кадрови подбор колкото ш да ги плюем.
22:48 23.04.2026
13 Мда...
14 Дик диверсанта
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пременил се илия
До коментар #11 от "не на тази":пак у тия
23:57 23.04.2026
17 плюят ги само
До коментар #12 от "Иван":облъчените аятоласи от завист и злоба!
23:58 23.04.2026
18 Абе
19 Фейзула
00:19 24.04.2026
20 Споко
До коментар #19 от "Фейзула":Тези са руски агенти под прикритие!
00:30 24.04.2026
21 Милчо
До коментар #19 от "Фейзула":Не се чуди!Половин България е вече турска.Даже в Северозападната част вече строят джамии.
00:56 24.04.2026
22 снн
23 Перо
