Новини
България »
София »
Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание
  Тема: Избори

23 Април, 2026 20:51 3 129 23

  • цик-
  • депутати-
  • отказ-
  • парламент

Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС, изброи БТА.

Благоевград

От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. По този начин Фатима Исмаил Йълдъс става трета в листата.

Бургас

От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов, които са съответно втори и шести в листата.

Добрич

Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич. Той е десети поред в листата.

Кърджали

От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Байрам Юзкан Байрам става втори след водача Делян Славчев Пеевски.

Монтана

От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС. Тя е четвърта в листата.

Пловдив

От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Неговото място в листата заема Красимир Терзиев, който става втори след водача Бойко Методиев Борисов.

Силистра

В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Това са първите трима в листата, като четвъртият – Тансер Ибрям Бейти, я оглавява.

София

Кирил Атанасов Атанасов се отказва от четвъртото си място в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София.

Стара Загора

Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Двамата са първи и втори в листата, като така начело застава Шендоан Ремзи Халит.

Хасково

От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Той е водач, а неговото място заема Станислав Димитров Анастасов.

Шумен

От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Водач на листата става Хамид Бари Хамид.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    19 4 Отговор
    Аятоласите се прегрупират нещо ;-).
    Всуе, мина им времето.

    Коментиран от #12

    20:57 23.04.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    40 1 Отговор
    Делян Пеевски е предмет на разследване, тези измислени депутати също ще бъдат на съдебната скамейка,
    някой им е обадил да се махат докато е време , инач НАП ше ги погне и тогав става страшно , от къде са парите за бизнеса им????

    21:05 23.04.2026

  • 3 Дядо Влайчо

    17 8 Отговор
    ЦИК МАФИЯ НАГЛАСЕНИ ИЗБОРИ.!!!

    21:25 23.04.2026

  • 4 Вижда се

    27 2 Отговор
    Цялата .езашка пасмина ще бъдат разследвани , и гледат да отърват затвора

    21:26 23.04.2026

  • 5 КОЧИНАТА

    28 3 Отговор
    СЕ УПЛАШИ ОТ
    "ЧИЧО РУМЕН ", "МИСТЪР КЕШ ", "БОТАША"...
    И ПРЕДПОЧЕТЕ ДА ЗЕ ЗАРОВИ В КАЛТА,КЪДЕТО И Е МЯСТОТО.
    БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ОТ ПРИМАТИ,КОИТО СЕ МИСЛЯТ ЗА ФАКТОР.

    21:34 23.04.2026

  • 6 Грижата

    22 2 Отговор
    За хората дали преференции за ДПС ,според самото ДПС кучета ги яли.

    21:38 23.04.2026

  • 7 Шаран БГ

    20 3 Отговор
    Четете ! Четете и се питайте, защо сте гласували ? За кого ? Какво Ви е обещавал, какво Ви е мамил ?
    Неведоми са пътищата ти, политикан бълкарски !!
    Не случайно, мнозина виждат у депутатите / 240 на брой на плещите на сиромашка Българийка/ само жаждата за "йофтени" кюфтета , келепир, забогатяване, създаване на доходни контакти и т.н., и т.н. Тотална и страшна като троскот на зеленчукова леха – корупция.
    Няма градивни идеи, няма хъс за създаване на нещо ново и хубаво, за строеж и творчески труд.
    При 6,437 хиляди население / към 31.12.2024 г от НСИ/ имаме около 2,200 хиляди пАнсионери; Като притурим всички останали на бюджетната ясла........Майко мила , жална Българийка ! " И никъде взорът надежда не види !!!"

    21:40 23.04.2026

  • 8 Дааа

    21 1 Отговор
    Тези врътки се правят редовно ,преференциите са за купуването на гласове

    21:43 23.04.2026

  • 9 Ментов

    20 1 Отговор
    Сигурно единия е Дани Ментата. Той е голям професионалист и сигурно и за президент се готви.

    22:05 23.04.2026

  • 10 Гост

    19 1 Отговор
    Делян Делян използва кметовете да му спечелят изборите и сега ги притисна да се откажат в името на баш парламентаристите Байрям Байрям , Хамид Хамид и среднопръстия еничар Станислав Анастасов! Сега плаче, че вярното куче Йордан Йордан/ментата/ отпада, а какъв юнак беше той!

    22:06 23.04.2026

  • 11 не на тази

    6 0 Отговор
    а на другата хранилка...

    Коментиран от #16

    22:40 23.04.2026

  • 12 Иван

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Много ивтересно парадокс ПП ДБ се оказват че имат най добрият си кадрови подбор колкото ш да ги плюем.

    Коментиран от #17

    22:48 23.04.2026

  • 13 Мда...

    5 1 Отговор
    Разбягаха се като пилци. Трябва да бъдат окошарени.

    22:54 23.04.2026

  • 14 Дик диверсанта

    5 0 Отговор
    Невестулката и големия бандит стават депутати,макар на първото преброяване да бяха аут.

    23:10 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пременил се илия

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "не на тази":

    пак у тия

    23:57 23.04.2026

  • 17 плюят ги само

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    облъчените аятоласи от завист и злоба!

    23:58 23.04.2026

  • 18 Абе

    3 0 Отговор
    Това за българския парламент ли се говори в стаята или някъде на изток че тия имена са трудни за четене

    00:16 24.04.2026

  • 19 Фейзула

    7 0 Отговор
    Като чета имената на повечето кандидати за народни представители се чудя дали не става въпрос за друга държава!.

    Коментиран от #20, #21

    00:19 24.04.2026

  • 20 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фейзула":

    Тези са руски агенти под прикритие!

    00:30 24.04.2026

  • 21 Милчо

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фейзула":

    Не се чуди!Половин България е вече турска.Даже в Северозападната част вече строят джамии.

    00:56 24.04.2026

  • 22 снн

    2 0 Отговор
    Общо 21 души са се отказали да бъдат народни представители, като 19 от тях са от ДПС. Парламентарната група на партията е от 21 души, което означава, че отказите идват от почти целия ѝ състав.

    01:27 24.04.2026

  • 23 Перо

    3 0 Отговор
    След маса гимнастики, огромната част остават старите депутати, които ни доведоха до това дередже и сега същите ще ни променят, предимно от партийте на статуквото!

    01:28 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове