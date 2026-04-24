Новини
България »
Към коя европейска група ще се присъедини партията на Румен Радев

24 Април, 2026 10:59 2 186 35

  • европейска група-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

Кореспондентът на клуб "Z" в Брюксел Момчил Инджов коментира нагласите в ЕС

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Реакциите в Европейския съюз след победата на Румен Радев са по-скоро формални, а реалните оценки тепърва ще се формират според действията на новото управление. Това коментира кореспондентът на клуб "Z" в Брюксел Момчил Инджов в предаването "Твоят ден" NOVA NEWS по NOVA NEWS. Той анализира и рекордния миграционен натиск върху ЕС.

„Поздравленията от европейските лидери след изборната победа на Румен Радев не бива да се приемат като знак за реална политическа подкрепа”, посочи Момчил Инджов. По думите му „това е шаблон номер 5”, като допълни, че в повечето случаи „тези лидери не знаят, че са го изпратили”, тъй като съобщенията идват от техните канцеларии по установена практика.

Относно бъдещото позициониране на евентуален политически проект около Радев в Европа, Инджов подчерта, че „е много трудно да се каже” къде би се присъединил, но е категоричен, че „със сигурност няма да са при християн-демократите”, а в либералната група „също няма да стане”. Именно оттам идва и най-сериозната критика – „най-остра, най-негативна по отношение на Радев беше реакцията именно от либералната група "Обнови Европа"”, коментира той.

Журналистът подчерта, че истинската оценка за поведението на страната ще дойде чрез конкретни действия.

Паралелно с политическите процеси, ЕС е изправен пред сериозен миграционен натиск. По думите на Инджов съюзът вече променя подхода си, като „смята да се бори с миграционния натиск още в страните на произход и транзит”.

Инджов даде пример с Гърция, която е изпратила свои експерти в Либия, за да спрат миграционния наплив към Крит, докато Испания започва процедура по ускоряване на легализирането на голям брой мигранти.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цвете

    9 8 Отговор
    ЗАВИСИ КЪДЕ ЩЕ БЪДЕ ПОКАНЕН? БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И МЕСТОТО НИ Е ТАМ.НО НЕ СМЕ ЗАПОЗНАТИ С ИСТИНСКИТЕ УГОВОРКИ И ТОВА Е САМАТА ИСТИНА, НАЛИ? ИГРАЧ ЛИ Е ИЛИ НАГАЖДАЧ, МНОГО СКОРО ЩЕ РАЗБЕРЕМ. 🇧🇬👏🫦

    11:06 24.04.2026

  • 3 Защо

    23 2 Отговор
    Нямате търпение, или само си запълвате ефирно време?Времето ще покаже всичко.Ако бяхте толкова любопитни през всичките тези години,може би нямаше да стигнем до това положение.

    11:10 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боби

    14 2 Отговор
    Девет години се въртя,ще продължи.Важно е да не прави гафове вредни за България.

    Коментиран от #18

    11:15 24.04.2026

  • 6 евроатлантиЦ

    15 4 Отговор
    Няма нужда , ше си създаде своя група

    Коментиран от #32

    11:16 24.04.2026

  • 7 ААААА

    8 9 Отговор
    Къде мислите, че представителя на най-бедната и най-корумпираната държава в Европа ще бъде поканен. Най-вероятно само до обща снимка и тъй като е висок на ръст на последната редица.

    11:20 24.04.2026

  • 8 Пийняк манол

    10 4 Отговор
    Асен иска да ми намаже ските

    11:21 24.04.2026

  • 9 !!!?

    20 11 Отговор
    Радев може да се присъедини към "Единна Русия"...нали там му е пъпа !!!?

    11:21 24.04.2026

  • 10 Хипотетично

    10 2 Отговор
    Този въпрос по присъединяването не е приоритетен и няма значение според разнообразния нашенски опит - с поглед все към джулай морнинг.

    Коментиран от #11

    11:24 24.04.2026

  • 11 Счетоводител

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хипотетично":

    Колега, много готино последно определение, хареса ми. Не се бях сетил. Да видим колко хора ще те разберат ;)

    11:28 24.04.2026

  • 12 За толкова

    8 2 Отговор
    години нищо полезно , че сега ли ?

    Коментиран от #27

    11:30 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    12 3 Отговор
    Еми ако излезе най-накрая да каже нещо може и да разбереме. 5-ти ден мълчание при 131 депутата победа на изборите, не знам.

    Коментиран от #20

    11:33 24.04.2026

  • 15 Радко

    10 5 Отговор
    След като спечелих първо отивам да се срещна с товариш Путин .

    Коментиран от #30

    11:33 24.04.2026

  • 16 Факти

    13 7 Отговор
    Радев ще влезе в "Патриоти за Европа" - най-голямата руска група в ЕП, където са льо Пен и Орбан. По-големи са само ЕНП и Социалистите, но те подкрепят военната помощ за Украйна. Радев обслужва Путин и ще получи нареждане да подсили неговия юмрук в ЕС.

    11:34 24.04.2026

  • 17 що за въпрос

    8 8 Отговор
    Как коя партия --- партията майла - Единна Русия

    11:35 24.04.2026

  • 18 Голям

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Досега ръцете му бяха вързани, сега си представи когато са развързани, ще е като идиот с картечница, като Тръмп. Нищо добро не може да се очаква от кремълска подлога.

    Коментиран от #31

    11:37 24.04.2026

  • 19 На Дедо

    10 9 Отговор
    Фатмака ще премине в Кафявата партия?! Демек, Националсоциалистическата германска работническа партия. На Адолф Хитлер?! Чиито щурмови отряди (СА) носили, кафяви униформи. Тези на Фатмака щурмоваците ще носят зелени чорапи. Диктатурата на Фатмака е на пристан. Честито?!

    11:39 24.04.2026

  • 20 Голям

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Мълчание... явно готвят нещо изключително отвратително.

    Коментиран от #28

    11:40 24.04.2026

  • 21 нннн

    7 1 Отговор
    Ко каза?
    Мислех, ще получа ориентировъчен отговор на въпроса в заглавието, а то - нищо.

    11:43 24.04.2026

  • 22 Григор

    10 5 Отговор
    "Към коя европейска група ще се присъедини партията на Румен Радев"
    Към която иска, само да не е групата на Европейската народна партия! Това е групата на войната!

    11:49 24.04.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Ка коя бе,към европемберугите много ясно?!

    12:12 24.04.2026

  • 24 Ще се присъедини

    10 2 Отговор
    Към"Боташ

    12:13 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 756

    5 2 Отговор
    По съдържание радевата партия е БСП-Ново Начало и ПЕС й подхожда, но защо да не позиционират като либерали и да е с ДПС-Ново Начало. Големите победители все още не знаят кои са - карай да е весело.

    12:30 24.04.2026

  • 27 Неподписан

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "За толкова":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...

    12:58 24.04.2026

  • 28 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Голям":

    Готвят ви,ама само курдюк с малко лук...

    Коментиран от #29

    12:59 24.04.2026

  • 29 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Неподписан":

    Със заеми от международните банки,всяка година...

    13:00 24.04.2026

  • 30 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Радко":

    След като Путин ни обяви за вражеска държава, българите избраха путинист на изборите.

    13:12 24.04.2026

  • 31 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Голям":

    При 131 депутата това си е чиста катастрофа за Радев. Преяждане с власт. Виж при 80-90 депутата можеше да хвърля вината на другите. Сега е сам. Ще е отговорен за всички провали в администрацията.

    Коментиран от #33

    13:16 24.04.2026

  • 32 Не е нужно

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "евроатлантиЦ":

    Ще си другарува с Волгин!

    13:19 24.04.2026

  • 33 Ми да

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Така е":

    Щом неговите хора обвиняват еврото за скъпотията в България, нека да възстанови лева, както обеща. За укротяване на инфлацията.

    13:22 24.04.2026

  • 34 Дедовия

    4 0 Отговор
    Все още има доста прости и глупави хора, на които им е по-лесно да мрънкат вместо да положат усилия да се образоват и да си намерят добра работа. Вместо да се стремят да се развиват и по този начин да си увеличат доходите, те чакат да дойде някой да им направи "бозата по 6 стотинки". Такива прости хорица и в рая да ги пуснеш пак ще живеят мизерно, просто толкова си могат.

    13:50 24.04.2026

  • 35 Иван 1

    1 1 Отговор
    Страх лозе пази, който знае и кой не знае пише глупости,както казваше баба ми изтрайте да се обособят па тогава пишете или е борбата за парата па хората кучета ги яли.

    13:55 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове