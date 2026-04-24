"Към коя европейска група ще се присъедини партията на Румен Радев"

Реакциите в Европейския съюз след победата на Румен Радев са по-скоро формални, а реалните оценки тепърва ще се формират според действията на новото управление. Това коментира кореспондентът на клуб "Z" в Брюксел Момчил Инджов в предаването "Твоят ден" NOVA NEWS по NOVA NEWS. Той анализира и рекордния миграционен натиск върху ЕС.
„Поздравленията от европейските лидери след изборната победа на Румен Радев не бива да се приемат като знак за реална политическа подкрепа”, посочи Момчил Инджов. По думите му „това е шаблон номер 5”, като допълни, че в повечето случаи „тези лидери не знаят, че са го изпратили”, тъй като съобщенията идват от техните канцеларии по установена практика.
Относно бъдещото позициониране на евентуален политически проект около Радев в Европа, Инджов подчерта, че „е много трудно да се каже” къде би се присъединил, но е категоричен, че „със сигурност няма да са при християн-демократите”, а в либералната група „също няма да стане”. Именно оттам идва и най-сериозната критика – „най-остра, най-негативна по отношение на Радев беше реакцията именно от либералната група "Обнови Европа"”, коментира той.
Журналистът подчерта, че истинската оценка за поведението на страната ще дойде чрез конкретни действия.
Паралелно с политическите процеси, ЕС е изправен пред сериозен миграционен натиск. По думите на Инджов съюзът вече променя подхода си, като „смята да се бори с миграционния натиск още в страните на произход и транзит”.
Инджов даде пример с Гърция, която е изпратила свои експерти в Либия, за да спрат миграционния наплив към Крит, докато Испания започва процедура по ускоряване на легализирането на голям брой мигранти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цвете
11:06 24.04.2026
3 Защо
11:10 24.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боби
Коментиран от #18
11:15 24.04.2026
6 евроатлантиЦ
Коментиран от #32
11:16 24.04.2026
7 ААААА
11:20 24.04.2026
8 Пийняк манол
11:21 24.04.2026
9 !!!?
11:21 24.04.2026
10 Хипотетично
Коментиран от #11
11:24 24.04.2026
11 Счетоводител
До коментар #10 от "Хипотетично":Колега, много готино последно определение, хареса ми. Не се бях сетил. Да видим колко хора ще те разберат ;)
11:28 24.04.2026
12 За толкова
Коментиран от #27
11:30 24.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Някой
Коментиран от #20
11:33 24.04.2026
15 Радко
Коментиран от #30
11:33 24.04.2026
16 Факти
11:34 24.04.2026
17 що за въпрос
11:35 24.04.2026
18 Голям
До коментар #5 от "Боби":Досега ръцете му бяха вързани, сега си представи когато са развързани, ще е като идиот с картечница, като Тръмп. Нищо добро не може да се очаква от кремълска подлога.
Коментиран от #31
11:37 24.04.2026
19 На Дедо
11:39 24.04.2026
20 Голям
До коментар #14 от "Някой":Мълчание... явно готвят нещо изключително отвратително.
Коментиран от #28
11:40 24.04.2026
21 нннн
Мислех, ще получа ориентировъчен отговор на въпроса в заглавието, а то - нищо.
11:43 24.04.2026
22 Григор
Към която иска, само да не е групата на Европейската народна партия! Това е групата на войната!
11:49 24.04.2026
23 Архимандрисандрит Бибиян
12:12 24.04.2026
24 Ще се присъедини
12:13 24.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 756
12:30 24.04.2026
27 Неподписан
До коментар #12 от "За толкова":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...
12:58 24.04.2026
28 Неподписан
До коментар #20 от "Голям":Готвят ви,ама само курдюк с малко лук...
Коментиран от #29
12:59 24.04.2026
29 Неподписан
До коментар #28 от "Неподписан":Със заеми от международните банки,всяка година...
13:00 24.04.2026
30 Така е
До коментар #15 от "Радко":След като Путин ни обяви за вражеска държава, българите избраха путинист на изборите.
13:12 24.04.2026
31 Така е
До коментар #18 от "Голям":При 131 депутата това си е чиста катастрофа за Радев. Преяждане с власт. Виж при 80-90 депутата можеше да хвърля вината на другите. Сега е сам. Ще е отговорен за всички провали в администрацията.
Коментиран от #33
13:16 24.04.2026
32 Не е нужно
До коментар #6 от "евроатлантиЦ":Ще си другарува с Волгин!
13:19 24.04.2026
33 Ми да
До коментар #31 от "Така е":Щом неговите хора обвиняват еврото за скъпотията в България, нека да възстанови лева, както обеща. За укротяване на инфлацията.
13:22 24.04.2026
34 Дедовия
13:50 24.04.2026
35 Иван 1
13:55 24.04.2026