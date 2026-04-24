"Към коя европейска група ще се присъедини партията на Румен Радев"

Реакциите в Европейския съюз след победата на Румен Радев са по-скоро формални, а реалните оценки тепърва ще се формират според действията на новото управление. Това коментира кореспондентът на клуб "Z" в Брюксел Момчил Инджов в предаването "Твоят ден" NOVA NEWS по NOVA NEWS. Той анализира и рекордния миграционен натиск върху ЕС.

„Поздравленията от европейските лидери след изборната победа на Румен Радев не бива да се приемат като знак за реална политическа подкрепа”, посочи Момчил Инджов. По думите му „това е шаблон номер 5”, като допълни, че в повечето случаи „тези лидери не знаят, че са го изпратили”, тъй като съобщенията идват от техните канцеларии по установена практика.

Относно бъдещото позициониране на евентуален политически проект около Радев в Европа, Инджов подчерта, че „е много трудно да се каже” къде би се присъединил, но е категоричен, че „със сигурност няма да са при християн-демократите”, а в либералната група „също няма да стане”. Именно оттам идва и най-сериозната критика – „най-остра, най-негативна по отношение на Радев беше реакцията именно от либералната група "Обнови Европа"”, коментира той.

Журналистът подчерта, че истинската оценка за поведението на страната ще дойде чрез конкретни действия.

Паралелно с политическите процеси, ЕС е изправен пред сериозен миграционен натиск. По думите на Инджов съюзът вече променя подхода си, като „смята да се бори с миграционния натиск още в страните на произход и транзит”.

Инджов даде пример с Гърция, която е изпратила свои експерти в Либия, за да спрат миграционния наплив към Крит, докато Испания започва процедура по ускоряване на легализирането на голям брой мигранти.