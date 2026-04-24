Огнян Минчев: Помним едноличното управление на служебните кабинети на Радев

Очаквам новото правителство на Румен Радев да направи сериозни промени в структурите на държавната власт. Румен Радев ще бъде персонално отговорен за упражняването на огромна част от властта в България – не само законодателната, но и изпълнителната. Ще имаме нова степен на мащабно концентриране на власт в ръцете на Радев. Това обясни в интервю за Нова нюз политологът проф. Огнян Минчев.

Той уточни, че с течение на времето ще видим какъв тип промени ще направи Радев в управлението на страната – дали ще са реформистки или „трансформиране на държавната власт в посоки, които няма да се харесат на всички“.

Според него централният въпрос в управлението на Румен Радев е дали ще въведе „нови формати на олигархичен контрол“ или ще върви в посока възстановяване на легитимността на законите в страната.

„Аз лично не съм оптимист, че ще имаме реформиране на държавата в посока съществено намаляване на корупцията“, допълни проф. Минчев.

Политологът поясни, че разграждането на модела „Борисов-Пеевски“ ще започне с отстраняването на фигурите, поставени от двамата партийни лидери през годините, но подчерта, че предстои да видим с какъв модел ще бъде заменен.

„Във всички случаи не говорим за нов премиер и нов екип, защото ние познаваме г-н Радев в качеството му на президент от близо едно десетилетие. Познаваме и служебните му кабинети, които управляваха по един едноличен начин. А сега бъдещите му министри ще имат още по-широки властови правомощия. Така че от тази гледна точка можем да предполагаме какъв ще е стилът на управление“, коментира Огнян Минчев.

По отношение на проруската ориентация на бившия президент, политологът изрази мнение, че той вероятно ще се опита да убеди Брюксел да свали санкциите от Русия и да се премине към диалог с Москва, но изрази увереност, че Европейският съюз по никакъв начин няма да смекчи позицията си относно Кремъл.

„България е твърде зависима от ЕС що се касае до отбраната ни и просперитета ни. Не очаквам в по-общ план проруска политика от новото правителсво, самата Русия няма нужда от „партньор“ или „троянски кон“ срещу Брюксел. В момента Москва има нужда от политически актьори, които да водят компромисна политика“, каза проф. Минчев.

Той обаче не изключи риска руското влияние да проникне по-дълбоко в българската държава при управлението на Румен Радев, най-вече посредством кадровата политика по институциите.