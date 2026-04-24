Огнян Минчев: Помним едноличното управление на служебните кабинети на Радев

Огнян Минчев: Помним едноличното управление на служебните кабинети на Радев

24 Април, 2026 18:58 1 464 94

Според него централният въпрос в управлението на Румен Радев е дали ще въведе „нови формати на олигархичен контрол“ или ще върви в посока възстановяване на легитимността на законите в страната

Огнян Минчев: Помним едноличното управление на служебните кабинети на Радев - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквам новото правителство на Румен Радев да направи сериозни промени в структурите на държавната власт. Румен Радев ще бъде персонално отговорен за упражняването на огромна част от властта в България – не само законодателната, но и изпълнителната. Ще имаме нова степен на мащабно концентриране на власт в ръцете на Радев. Това обясни в интервю за Нова нюз политологът проф. Огнян Минчев.

Той уточни, че с течение на времето ще видим какъв тип промени ще направи Радев в управлението на страната – дали ще са реформистки или „трансформиране на държавната власт в посоки, които няма да се харесат на всички“.

Според него централният въпрос в управлението на Румен Радев е дали ще въведе „нови формати на олигархичен контрол“ или ще върви в посока възстановяване на легитимността на законите в страната.

„Аз лично не съм оптимист, че ще имаме реформиране на държавата в посока съществено намаляване на корупцията“, допълни проф. Минчев.

Политологът поясни, че разграждането на модела „Борисов-Пеевски“ ще започне с отстраняването на фигурите, поставени от двамата партийни лидери през годините, но подчерта, че предстои да видим с какъв модел ще бъде заменен.

„Във всички случаи не говорим за нов премиер и нов екип, защото ние познаваме г-н Радев в качеството му на президент от близо едно десетилетие. Познаваме и служебните му кабинети, които управляваха по един едноличен начин. А сега бъдещите му министри ще имат още по-широки властови правомощия. Така че от тази гледна точка можем да предполагаме какъв ще е стилът на управление“, коментира Огнян Минчев.

По отношение на проруската ориентация на бившия президент, политологът изрази мнение, че той вероятно ще се опита да убеди Брюксел да свали санкциите от Русия и да се премине към диалог с Москва, но изрази увереност, че Европейският съюз по никакъв начин няма да смекчи позицията си относно Кремъл.

„България е твърде зависима от ЕС що се касае до отбраната ни и просперитета ни. Не очаквам в по-общ план проруска политика от новото правителсво, самата Русия няма нужда от „партньор“ или „троянски кон“ срещу Брюксел. В момента Москва има нужда от политически актьори, които да водят компромисна политика“, каза проф. Минчев.

Той обаче не изключи риска руското влияние да проникне по-дълбоко в българската държава при управлението на Румен Радев, най-вече посредством кадровата политика по институциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 34 Отговор
    Скоро ще си припомните и зеления сертификат, а юмручето ще е към гърбината.

    18:59 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оги,

    63 13 Отговор
    Радев има мнозинство в парламента и няма нужда да прави „сглобки“ че да управлява, нито пък да се съобразява със статуквото! Затова ревете вие нали?!?

    Коментиран от #27

    19:00 24.04.2026

  • 4 Той

    76 5 Отговор
    Този човечец много малко спомени има за 35-36 години, само един Радев и Москва са му в главата.

    Коментиран от #90

    19:01 24.04.2026

  • 5 Много боли

    71 9 Отговор
    Нали г-н Минчев? Софрата свърши

    Коментиран от #11

    19:01 24.04.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    32 6 Отговор
    Ами, ами! Нищо не помним, затова си го избрахме пак да управлява! Че даже и еднолично!

    19:01 24.04.2026

  • 7 гражданин

    37 11 Отговор
    Имам пълно доверие на Радев !!

    19:02 24.04.2026

  • 8 Верно ли бе

    45 7 Отговор
    Няма спасение от какви ли не политолози , експерти , професори , анализатори , коментатори. От всичко разбират , всичко им е ясно.

    19:02 24.04.2026

  • 9 си дзън

    11 20 Отговор
    Ако Радев направи БГ 16-та республика ще удари бай Тошо в земята

    Коментиран от #23

    19:03 24.04.2026

  • 10 ппо

    40 4 Отговор
    Този дебил стана член на БКП през август 1989г

    Коментиран от #83

    19:03 24.04.2026

  • 11 Даниел Немитов

    16 28 Отговор

    До коментар #5 от "Много боли":

    Напротив! Софрата едва сега започва, ама ти няма да си на нея! Само Румен Решетников с друзями.

    Коментиран от #82

    19:04 24.04.2026

  • 12 Българин

    18 9 Отговор
    "Според него централният въпрос в управлението на Румен Радев е дали ще въведе „нови формати на олигархичен контрол“. Ама те същите олигарси, които навремето издигнаха на преден план Бойко и Пеевски, сега издигат Радев. Едно и също задкулисие действа. Така че Радев няма как да бори олигархичния модел. Това са само приказки. Той и Бойко щеше да го бори 2009 г. Видяхме какво стана.

    19:04 24.04.2026

  • 13 Григор

    43 9 Отговор
    Плачеш ли Минчев? Плачи, плачи! И свиквай! Такива са правилата на демокрацията. Когато си получил абсолютно доверие и 131 депутатски места, можеш да управляваш самостоятелно и да се постараеш да оправдаещ това доверие. Ама Радев не го харесвали тези и онези. Може! Но правилата на играта са такива. Сега можете да се занимавате със заклинания колкото си искате, но няма вие да казвате кой ще кара влака. Анадъ му?

    19:06 24.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Азззззззз

    25 5 Отговор
    Пимияр

    19:07 24.04.2026

  • 16 Смешник

    28 5 Отговор
    Тоя от която дупка изпълзя

    19:08 24.04.2026

  • 17 Сатана Z

    33 8 Отговор
    Радев ще трябва да накара ППдофилите да построят наново паметника на съветската армия вместо да преследват невръстни момченца из улиците на София.

    19:08 24.04.2026

  • 18 Иванов

    34 4 Отговор
    Преподавателят по Научен комунизъм и той изквича, че току-виж сме го забравили.

    19:09 24.04.2026

  • 19 Ххихихихих

    19 7 Отговор
    "Познаваме и служебните му кабинети, които управляваха по един едноличен начин."

    По какъв начин да управлява, когато по конституция има задължение да сформира служебно правителство за организиране на избори? То си е описано в закона, г-н "професоре"!

    Абе какво се разправяме изобщо с човек, дето собствения си външен вид не може да оправи, и само Радев и Русия са му в сънищата...

    19:11 24.04.2026

  • 20 Минчев

    8 3 Отговор
    Ами Асен Василев да не би да е различен? С какво Манол Пейков да е по-малко важен от Панев? По-ненужен ли е , по -непотребен ли е ? Или е може би по-малко пияндур?

    Коментиран от #37

    19:13 24.04.2026

  • 21 Гласоподавател

    20 4 Отговор
    Г-н Минчев, другата седмица те назначаваме безработен.

    19:17 24.04.2026

  • 22 Един п п раст

    13 2 Отговор
    съвсем скоро ще престане да се появява по телевизиите защото партийката му умира.
    При смяната на правителството и тя ще бъде в забвение. Като доказателство в сътресенията които в момента се развиват в нея

    19:18 24.04.2026

  • 23 Файърфлай

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Урсулята,по главата,бий,бий,бий !

    19:18 24.04.2026

  • 24 име

    13 3 Отговор
    А редовното управление на разни сглобки как беше? Имаше ли обществено обсъждане, конкурс и избор на предложение за нуждата от нови ядрени мощности, или поредните 8 таралясника, отново с 20 милиона на брой по-скъпи от колкото Ф35? Имаше ли обяснение що купуваме руски газ на двойни и тройни цени през посредници на асан василев? Имаше ли обяснение що вместо да сменят шефове на регулатори и ВСС, ПетроханскитеПедофили направиха белята с конституционните промени. Имаше ли обяснение за какво са ни няколко милиарда кредит? Или при всички случаи бяхме поставени пред свършен факт? Айде първо да ги видим Радев и екипа му какво ще свършат за няколко месеца и после, ако има нужда, да надаваме вой.

    19:21 24.04.2026

  • 25 Вампир

    11 3 Отговор
    в ефир... Това нещо се опитва да мисли или просто си масажира езика?

    19:23 24.04.2026

  • 26 Моряка

    20 4 Отговор
    Аз се чудех какъв епитет ще е най прилягащ на този долен човек,но помияр едва ли е най точен.Животното яде помия,защото е гладно и няма какво друго да яде.А вижте го този ренегат,кави отпуснати бузи,сланинесто шкембе и задник - тепсия е отпрал.И всичко това,от мръсотиите,които бълва и които много добре му се заплащат.Професията плювач в последните десетилетия много се цени.Да сте виждали някой плювач под 100 килограма?

    19:23 24.04.2026

  • 27 Така де

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Оги,":

    Ми точно това му е проблема! Със 131 депутати това е преяждане с власт. Сега цялата отговорност за всички проблеми в управлението ще падне върху него.

    Коментиран от #30, #33, #39

    19:23 24.04.2026

  • 28 Питам

    13 3 Отговор
    За кой ли път, за кой ли път спеца по "научен комунизъм" обърна престилката и смени боята? Глад майка, а търбухът дава позивни и трябва да се захранва!

    19:29 24.04.2026

  • 29 Народът обича.

    8 1 Отговор
    О. М. и мрази Р. Р. Затова 45% гласуваха за Р. Р.
    Дори и тези, които плащат на предателите не ги бръснат за слива. Важното е да са послушни и да изпълняват.

    19:31 24.04.2026

  • 30 Пилотът Гошу

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    Така и трябва - цялата власт и цялата отговорност, не да се съберат един билюк лешпери и никой да не е виновен...

    19:33 24.04.2026

  • 31 Този

    10 2 Отговор
    А ти спомняш ли си, че си бил член на БКП или като Борисов си забравил.

    19:33 24.04.2026

  • 32 Приберете го

    10 3 Отговор
    този човек. 20 год. неуморно обясняваше колко важен е Тиквата за демократичното развитие на България. Вече е уморен от лъжи и подгъзурване.

    19:34 24.04.2026

  • 33 Софийски селянин,

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    Да ама не,за шарлатаните от ПП понесе ли отговорност,или за Ковид сертификатите на служебното му правителство...?
    Или пък с неговите служебни правителства чрез които той на практика управляваше еднолично...
    За пореден път имаме къса памет...

    Коментиран от #35

    19:36 24.04.2026

  • 34 Коста

    10 3 Отговор
    Минчев стягай куфарите, Радев щял да те гони от България.

    19:37 24.04.2026

  • 35 Тръмпича

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Софийски селянин,":

    Сус бе серсем. Марш в ъгъла

    Коментиран от #41

    19:38 24.04.2026

  • 36 Жорко

    11 0 Отговор
    А, ние помним, че ти ,,стройния" си преподавал История на БКП и научен комунизъм и то не къде да е, а в АОНСУ!

    19:38 24.04.2026

  • 37 Моряка

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Минчев":

    Не знам Панев що за човек е,но Манол е срам за по добрата част от човечеството.

    Коментиран от #53

    19:38 24.04.2026

  • 38 Как

    12 1 Отговор
    Поне се видя че глупаците в България са 23168 . Гласувалите за ИТН

    19:41 24.04.2026

  • 39 някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    "Повелителят на свинете" ли ти дразни сфинк те ра? Свиквай.

    19:42 24.04.2026

  • 40 Хаха

    4 8 Отговор
    Народа си го нафърфаляка с 200 с тоя Радев. Той отделно си купи 400 000 гласа. Сега ще гледам сеира на лумпените, които гласуваха за него как ще бъдат употребени.

    Коментиран от #52, #79

    19:43 24.04.2026

  • 41 Софийски селянин,

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Тръмпича":

    Хайде марш т ъ п у н г е л....
    Па азе лъжем ли...

    19:43 24.04.2026

  • 42 Дай малко ряз

    3 7 Отговор
    Боташа трябва поне да легализира марихуаната.

    19:45 24.04.2026

  • 43 Гост

    9 5 Отговор
    Човекът, който ще възроди България, е Президентът Румен Радев!
    Не руското влияние ни докара до това дередже, а спящият народ, който, Слава на Бога, се събуди...

    19:46 24.04.2026

  • 44 Смарт матик

    3 7 Отговор
    Радев ако иска може да се окопае във властта като Мадуро. Само трябва да въведе 100% машинно гласуване като машините броят гласовете. Както е във Венецуела.

    19:47 24.04.2026

  • 45 МИНЧЕВ ДОБРЕЛИ СИ

    7 4 Отговор
    КАКВО СТАНА С ДЪЩЕРЯТИ КРАДЛАТА. ПРЕЗИДЕНТЕ НЕ Е ЛЪЖИЦА ЗА УСТАТАТИ.

    19:47 24.04.2026

  • 46 Коиловци брадърс

    6 2 Отговор
    Този природата го е наказала достатъчно.

    19:48 24.04.2026

  • 47 Стамо

    8 2 Отговор
    Няма почивен ден за сините шамани. Не се спряхте бе сороси мръсни. Тонове мръсотия и то преди да е почнал Радев да управлява.

    Коментиран от #51

    19:49 24.04.2026

  • 48 абракадабра

    5 1 Отговор
    Помбим и русофобските изблици на О.Минчев в ДСБ хора.

    19:49 24.04.2026

  • 49 Даа

    5 0 Отговор
    Радев да сложи таван на цените и да вдигне минималната заплата на 3000 евро. Тогава народа ще живее нормално. Другото е пунта Мара.

    19:49 24.04.2026

  • 50 Вече само смешни

    4 2 Отговор
    Другарят Минчев е единица мярка за злостни коментари, един Огминч!

    19:50 24.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 МОРЯК ПЕИЯТЕЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Моряка":

    ПАНЕВ ПРЯКОРА МУ Е /МАЗНИЯ/ НЕ ЧЕ МОНИТО Е СТОКА НО МОНИТО ГЛЕДА СТЕРЕО.

    19:51 24.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мизиец

    2 1 Отговор
    Да! Но на мегдана пристигнаха Новите Водачи. С чисто нови компаси и карти! Знаят и Изхода от мегдана и Пътят!

    И вече впрягат конете!

    Авангардът не може да е друго, освен Авангард!

    Господи! Благослови Водещите и Водените – към Тебе!

    19:53 24.04.2026

  • 56 Цвете

    1 3 Отговор
    РУСКОТО ВЛИЯНИЕ НЕ НИ Е НАПУСКАЛО ИЗОБЩО. ТЕ СА ОТ 1956 ГОДИНА И ДИРИЖИРАТ ОБИКНОВЕНО ТЪПИТЕ, КОИТО МИСЛЯТ, ЧЕ СА НА ВЪРХА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА Е САМАТА ИСТИНА. ПОД ПЪТ И НА ПЪТ ОСОБЕНО СЕГА СА ОБСЕБИЛИ ДОСТА КРАСИВИТЕ МЕСТА ,КАКТО В СОФИЯ ТАКА И ПО ЦЯЛОТО НИ ЧЕРНОМОРИЕ. ОБИКНОВЕНО ГЪРМЯТ ЗАВОДИ, В ДРУГИ СЛУЧАИ ОТРАВЯТ ХОРА.

    19:53 24.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Това беше

    2 1 Отговор
    Някои хора в България няма да доживеят да видят друг вожд освен Радев. Ще управлява поне в следващите 20 години.

    19:54 24.04.2026

  • 59 Мизиец

    0 1 Отговор
    ПОНЕЖЕ ЕВОЛЮЦИЯ В ПОЛИТИКАТА НЯМА

    ТЯ Е САМО ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ПСЕВДО МАТЕРИАЛИСТИ

    19:54 24.04.2026

  • 60 Очевидец

    6 0 Отговор
    До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“. Взема активно участие в гражданския комитет за закриване на проекта за АЕЦ „Белене“, което довежда до референдум и до окончателното му отхвърляне от Народното събрание през 2013 г. ДЕМЕК - БОЯДИСАН КОМУНЯГА.

    19:55 24.04.2026

  • 61 Кирил

    1 3 Отговор
    т. н. руска връзка беше за да обере гласовете им. на практика служебното правителство на Радев организира и осъществи военните доставки за Украйна. не е важно какво говориш, важно е какво правиш. непосредствено след руската агресия, България беше от основните действителни съюзници на Украйна. когато Германия им предлагаше каски, ни ги подпомогнахме с въоръжение.

    19:55 24.04.2026

  • 62 Мизиец

    1 0 Отговор
    Това е един планетарен селски мегдан и човечеството си мисли, че върви нанякъде, а в действителност слуша лъжепророци и чалга, играе хора, ръченици и ритуали, единствено на него. Никой не му сочи улицата – изход. А ако му сочи някаква, това е улицата, по която е влязъл в мегдана. Мнозина се лъжат и тръгват по нея, но тя ги води обратно. Това е то – инволюцията. Застой и връщане!

    19:55 24.04.2026

  • 63 Цвете

    1 2 Отговор
    РУСКОТО ВЛИЯНИЕ НЕ НИ Е НАПУСКАЛО ИЗОБЩО. ТЕ СА ОТ 1956 ГОДИНА И ДИРИЖИРАТ ОБИКНОВЕНО ТЪПИТЕ, КОИТО МИСЛЯТ, ЧЕ СА НА ВЪРХА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА Е САМАТА ИСТИНА. ПОД ПЪТ И НА ПЪТ ОСОБЕНО СЕГА СА ОБСЕБИЛИ ДОСТА КРАСИВИТЕ МЕСТА ,КАКТО В СОФИЯ ТАКА И ПО ЦЯЛОТО НИ ЧЕРНОМОРИЕ. ОБИКНОВЕНО ГЪРМЯТ ЗАВОДИ, В ДРУГИ СЛУЧАИ ОТРАВЯТ ХОРА.

    19:56 24.04.2026

  • 64 Комон Сенс

    6 0 Отговор
    Този бивш комунист и понастоящем говореща глава на въпшни сили плаче за парче от баницата.

    Прозира и носталгия по клопката, пардон сглобката с ГЕРБ. Изглеждаше незаобиколима бетона сгтруктура, нали?
    Но българският избирател реши друго!

    И няма нужда да се повтаря като заклинание, че властта идва с отговорност. Това винаги е така.
    Първо ще потърсъм отговорност за мащабните промени в държавата и трансформацията на милиарди евро богатство от упражнилите властта на РЕДОВНИЯ кабинет и ПАРЛАМЕНТАРНОТО мнозинство през последните 23 години!

    Радев за момента има НУЛА такива упралвениски дни.

    19:56 24.04.2026

  • 65 Мизиец

    0 0 Отговор
    Формулата е кратка: за да бъдем недосегаеми от последствията на Закона: Първо, на ментално ниво – трябва да имаме само чисти мисли /мисли на обич и добронамереност /към себе си и към всички живи същества/ не говорим само за ближните. Второ, на астрално ниво – да имаме само чисти чувства и емоции /хармонична любов и доброжелателност/Трето, на физическо ниво – да имаме само чисти правилни действия, дела /любов и доброжелателност/към себе си и към всички живи същества и се подразбира, че трябва всекидневно да вършим Волята Божия и да работим безкористно за ближния си

    19:57 24.04.2026

  • 66 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Стадото не ги помни. Толкова му е капацитета.

    Коментиран от #76

    19:57 24.04.2026

  • 67 ама как им личи носталгията

    1 0 Отговор
    По мутропитешката доминация на разни уж борци за промяна ;)))

    19:57 24.04.2026

  • 68 Факт

    0 3 Отговор
    Искаме да сме в Европа, ама само откъм екстрите. Паспорт, Шенген, пътувания, еврофондове, сигурност, хубав стандарт - всичко това го искаме. Ходим на море в Гърция, гурме уикенд в Италия и ски в Австрия, но после плюем Европа. Искаме европейски живот, но на български цени. Искаме ред, ама да не важи за нас. Искаме държава, ама ако може с връзки, с човек, с “ще го оправим”. Терикатлъкът още минава за качество, далаверата за умение, а корупцията за услуга. В същото време част от хората още гледат с носталгия към кървава Русия, все едно не знаем какво ни е струвала тази “любов”. Като стане дума за войната с Украйна, играем неутрални, ама някак все в полза на агресора.
    Общо взето искаме всичко наведнъж - свободата на Запада, схемите на Изтока, правилата за другите и вратичките за нас. После се чудим защо нищо не се получава. Изборът на Румен Радев е глупав, наивен и лицемерен.

    Коментиран от #85

    19:57 24.04.2026

  • 69 Гост

    3 0 Отговор
    Крайно време е на обществената плява да и бъде забранено да упражнява власт, не забравяйте, че от 36 години некадърните, неграмотните, бездарните и простите преобладават в държавното управление...😊

    19:58 24.04.2026

  • 70 дядото

    2 0 Отговор
    до ком.60.
    боядисан конуняга или прикрил се фашага.

    19:58 24.04.2026

  • 71 Мизиец

    0 0 Отговор
    Само по себе си „злото” не е енергийна точка и няма свой потенциал, а използва потенциала на добрата, светлата страна, към която е паразитно прикрепен и то благодарение на нерационалното мислене и чувстване на стопанина на мозъка, сърцето и тялото човешко.

    ЗАКОНЪТ НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ се нарича ЗАКОН НА КАРМА.

    19:58 24.04.2026

  • 72 Врачка

    2 1 Отговор
    Борисов подаваше оставка няколко пъти и отивахме на избори където печелеха и други партии. Радев няма да подаде оставка никога и ще може да бъде свален от власт само с кръв.

    19:59 24.04.2026

  • 73 Мизиец

    0 0 Отговор
    Човекът е ангел с едно крило. Ако хората не се прегърнат, няма да полетят…

    19:59 24.04.2026

  • 74 Радев събуди цялата остаряла, но все още

    2 3 Отговор
    жива червена изкопаемост.
    Тя очаква от него нищо по малко от възстановяване на НРБ!
    НИКАКВИ ЗАЛЪГАЛКИ И ОБЩИ ПРИКАЗКИ - ИСКАТ НРБ, БНА, казармата, Путин да възстанови СССР, вечната дружба, Белене, Народния съд и партийните секретари!

    Радев е длъжен да отговори на тези искания!
    Нищо по малко!

    Коментиран от #80

    19:59 24.04.2026

  • 75 Ти да видиш

    1 1 Отговор
    Минчев, трепериш ли продажнико!??
    Има защо!!!

    Коментиран от #77

    20:00 24.04.2026

  • 76 кое да помни

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Абсурдистан":

    23 години мутро-управление от които 3 години калиция с вас?

    Помни българинът. И затова гласува така!
    Вие загубихте най-малко. И това също го реши българският избирател. Ако искате да отидете на нивото на Има Такъв Компот, продължавайте да се излагате.

    20:00 24.04.2026

  • 77 риве

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ти да видиш":

    и рие с копитце.
    ПОча се голямото дуднене а още няма дори 1 ден на НС, камо ли на нов кабинет.

    20:00 24.04.2026

  • 78 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    2 0 Отговор
    Ти от урсулците ,нещо което да е в полза на българските граждани видя ли!???
    Ами нека Радев да гледа към Русия,
    май така ще е по-добре за нас.

    20:01 24.04.2026

  • 79 Хората не разбират

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    За ИНТЕЛИГЕНТНО КУПЕНИТЕ ГЛАСОВЕ.Радостин Василев ,при Цв.Ризова показа схемата(неговите IT- та са я разкрили).Обяснявам просто,защото днес един пише,ама нали са гласували с чавка или кръст,как са познали.Ей така --дават пари на 4000 човека,на които казват ще гласувате за преференции 21,НАПЪЛНО НЕПОЗНАТ ЧОВЕК ,на неизбираемо място.И после броят хората Да,ако са повече -добре.Обаче,ако са по-малко,значи някой е взел пари,но не е гласувал.Няма списъци,няма пачки скрити в пояси.Хайде да познаем,кой е печеливш и кой губещ.И после как да накажеш някого,като и ти си в играта.

    20:01 24.04.2026

  • 80 да бе

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Радев събуди цялата остаряла, но все още":

    Нарече така все още мърдащите и активни пълнолетни българи.
    Радев спечели Германия, Англия и въобще чужбина, с изключение на Турция.

    Изкопаемост си ти и подобните ти.

    Коментиран от #86

    20:02 24.04.2026

  • 81 ДженЗи от протестите

    2 0 Отговор
    на жълтите павета - и за какво подскачахме ние?

    20:02 24.04.2026

  • 82 Стоенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Даниел Немитов":

    Досега къде си спал?!

    20:03 24.04.2026

  • 83 Румен Решетников

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ппо":

    Явно си станал с него, щом знаеш.... 😀

    20:03 24.04.2026

  • 84 Ъъъъ

    1 1 Отговор
    ОГНЯН МИНЧЕВ

    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА
    ЗАБОЛЯ МЕ ГЛАВАТА

    20:05 24.04.2026

  • 85 Айде бе

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Факт":

    Нищо не искаме нито от запада нито от Европа.
    Тези алчни хищници само грабят от България и унищожават всичко читаво години наред и ползват нашия пазар, за да си пробутват боклуците, а отделно ни изсмукват младите образовани хора да им работят, като им промиват мозъците.
    Тези боклуци така живеят от векове, грабейки , плячкосвайки и колонизирайки. Намират си някой техен отпадък като Борисов, Петков, Василев и те започват да безчинстват от тяхно име на терен срещу подаръци , като ни размахват красиви лозунги.
    А всъщност става въпрос за огромен прикрит грабеж и геноцид.

    20:06 24.04.2026

  • 86 Дрън. Дрън!

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "да бе":

    Германия, Англия и т.н дават общо един мандат.

    Всичко друго е от два източника:
    1. Червената чугунария в България.
    2. Ядосаните от пълния резил на т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС И ППДБ.

    ПЪРВИТЕ ГЛАСУВАХА ОТ ЖЕЛАНИЕ ЗА РЕВАНШ, ВТОРИТЕ- ЗА НАКАЗАНИЕ.

    20:06 24.04.2026

  • 87 ДАЙ БОЖЕ!!!

    1 1 Отговор
    какво не бих дал след три години в подобни форуми Радев да има толкова защитници/нямам предвид плтени/, колкото и в момента!!!???

    20:07 24.04.2026

  • 88 Мизиец

    1 0 Отговор
    НЕЩАСТНА БЪЛГАРИЯ

    Видях една жена красива, млада
    лежи до кофа за боклук,
    обляна в кръв, пребита, изнасилена,
    премазана, отчаяна и гладна.
    Тя плаче, вдига гневния юмрук,
    за да прогони котки, кучета
    и да изрови хляб-отпадъци
    и мисли за опасение с бесило.
    Децата гладни пръсти смучат.
    На гости в къщи я поканих.
    И тръгнахме по улици край магазини,
    претъпкани с храни - и вносни.
    Но без пари живее тя в Страдания.
    Богата бе, но стана просякиня
    и даже хляб позорно проси.
    Отидохме е дома ми беден
    и седнахме край масата ми празна,
    че нямам и трошичка хляб, главичка лук,
    че те са страшно Скъпи.
    Седим на тъмно - скъп е тока.
    Без пари за парно - мръзнем.
    Не можем с нея днес да се изкъпем,
    че скъпа е водата в дни жестоки.
    Мизерия с окови ни завърза.
    В очите
    пламва огън от Омраза
    и вдигам Гневния юмрук -
    мойта скъпа гостенка да защитя,
    че Тя е мойта Майка - Милата България
    Богата е - стои в Блато от Нищета.
    Ще пламнат на Гнева пожарите,
    за да се спасим от гибел,
    че Бяхме Първи на света
    и ще проговори нашта златна риба.

    20:09 24.04.2026

  • 89 Мизиец

    0 0 Отговор
    ЗАВИЖДАМ НА СВИНЯТА

    В килия свинска съм погребан жив.
    Над мен тежи бетона от лъжи.
    Завиждам на свинята бяла.
    Завивам се със мръсни одеала.
    Живее в кочина, а аз в килия.
    Но бича на смъртта над двама ни се вие.
    На въздух, слънце всеки ден излиза.
    В килия съм заключен като звяр
    и като глина мачка ме садизма
    като системата престъпна стар.
    Нарядко къпане, че скъпа е водата
    и чеша се - завиждам на свинята.
    Не дават ми бельото, скрито в склада.
    Като садизма ризата чернее.
    Не заслужавам името човек.
    За мен - животно няма грам пощада.
    На прозореца врабчето пее,
    а аз съм скот за следователя,
    за парламент, правителство и президент,
    за сини и червени, за адвоката.
    В Европа и свинята по-добре от мен живее.
    Така ли ще изпратим див престъпен XX век?

    20:13 24.04.2026

  • 90 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Той":

    Нее, нее, спомени има - роден 58-ма година във Варна, до 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“, след идването на новия господар бързо сменя влака, обръща посоката, съответно и плочата и започва да храчи там откъдето се е хранил. Очевидно съвестта си, за по-сигурно я е оставил във Варна преди да отиде в София, да не му се пречка много на кариерата... Знаете как е... И друго прави впечатление - и той и другите от цялото сороско и предателско котило винаги се изказват като последна инстанция. Всяка тяхна мисла им се струва аксиоматична, нещо повече, личи как изпадат в омайно самовъзхищение от собствените си излияния. Навремето се подигравахме на комунистическите "Чугунени глави" и прочее натегачи и нагаждачи а какво се оказа сега? Най-некадърните предатели, които не са могли да пробият при бай Тошо, изплуваха от дъното на септичната яма и сега тровят атмосферата с полюциите си. Бог да им е на помощ.

    20:16 24.04.2026

  • 91 Куку

    0 0 Отговор
    Най после Бай Тоше е тук,очаквам 2 години казарма с въшкарниците,празни магазини и корекоми само ЦК,почивка от 15 дена в бараките на морето,спиране на пътуванията в чужбина,безплатното здравеопазване в сгради от царско време,москвичи и лади на 16 години веднъж,опашки за перални,опашки за телевизори,опашки за книги,опашки за месо....мога да изброявам до утре сутринта!Честито!

    20:18 24.04.2026

  • 92 Мизиец

    0 0 Отговор
    КАК ДА ЖИВЕЕМ?

    Седя до масата от Скръб, надвесен
    и Гледам Тъжно две глави от лук
    и две филии хляб с цена висока.
    По радиото пеят ми безгрижна песен.
    Животът Стиска ме с ръка Жестока.
    Аз Стискам Гневния юмрук.

    И Чакат ме Различни Задължения. . .
    Как мога да се Примиря с тоз Глад?
    Децата ни Не трябва да Гладуват.
    И всеки зов “Търпение”
    е Престъпление.
    Жестоки болести
    и Глад,
    и Дълг бушуват,
    за да Растат,
    Потомство да Родят.

    20:20 24.04.2026

  • 93 Мизиец

    0 0 Отговор
    ПРОТЕСТНО

    Аз Гладувам - трохи ме радват.
    Но Червени и Сини Търпим.
    Аз не чакам от вълци пощада.
    Трябва зъбите им да Строшим.

    Искам като Човек да Работя,
    но Изгониха Нагло и мен.
    Как живее човек Безработен.
    От Грабежи и ГЛАД съм Ранен.

    Сред жестоко Безсъвестно време
    на Лъжи и Грабежи Безкрай
    Как Мечтите в ръцете да взема?
    Аз “живея” сред Ад, а те в Рай.

    Защитавам човека Нещастен
    а Той ме Граби, Убива без жал.
    Граби ме, пали свещ пред Причастието,
    по красиви дела хвърли Кал.

    Пак Съветват за Овче Търпение.
    Вдигам Гладен Юмрук за Двубой.
    Днес Мълчанието - Престъпление.
    След Победа ще дойдем в Покой.

    20:22 24.04.2026

  • 94 Чистачка с метла и прахосмукачка:

    0 0 Отговор
    "В тоалетната на крайпътна бензиностанция момичето е изплашено до смърт от войник, който й дава налудничав съвет да не спи"

    20:25 24.04.2026

