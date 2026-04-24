Огнян Минчев: Помним едноличното управление на служебните кабинети на Радев

Очаквам новото правителство на Румен Радев да направи сериозни промени в структурите на държавната власт. Румен Радев ще бъде персонално отговорен за упражняването на огромна част от властта в България – не само законодателната, но и изпълнителната. Ще имаме нова степен на мащабно концентриране на власт в ръцете на Радев. Това обясни в интервю за Нова нюз политологът проф. Огнян Минчев.
Той уточни, че с течение на времето ще видим какъв тип промени ще направи Радев в управлението на страната – дали ще са реформистки или „трансформиране на държавната власт в посоки, които няма да се харесат на всички“.
Според него централният въпрос в управлението на Румен Радев е дали ще въведе „нови формати на олигархичен контрол“ или ще върви в посока възстановяване на легитимността на законите в страната.
„Аз лично не съм оптимист, че ще имаме реформиране на държавата в посока съществено намаляване на корупцията“, допълни проф. Минчев.
Политологът поясни, че разграждането на модела „Борисов-Пеевски“ ще започне с отстраняването на фигурите, поставени от двамата партийни лидери през годините, но подчерта, че предстои да видим с какъв модел ще бъде заменен.
„Във всички случаи не говорим за нов премиер и нов екип, защото ние познаваме г-н Радев в качеството му на президент от близо едно десетилетие. Познаваме и служебните му кабинети, които управляваха по един едноличен начин. А сега бъдещите му министри ще имат още по-широки властови правомощия. Така че от тази гледна точка можем да предполагаме какъв ще е стилът на управление“, коментира Огнян Минчев.
По отношение на проруската ориентация на бившия президент, политологът изрази мнение, че той вероятно ще се опита да убеди Брюксел да свали санкциите от Русия и да се премине към диалог с Москва, но изрази увереност, че Европейският съюз по никакъв начин няма да смекчи позицията си относно Кремъл.
„България е твърде зависима от ЕС що се касае до отбраната ни и просперитета ни. Не очаквам в по-общ план проруска политика от новото правителсво, самата Русия няма нужда от „партньор“ или „троянски кон“ срещу Брюксел. В момента Москва има нужда от политически актьори, които да водят компромисна политика“, каза проф. Минчев.
Той обаче не изключи риска руското влияние да проникне по-дълбоко в българската държава при управлението на Румен Радев, най-вече посредством кадровата политика по институциите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:59 24.04.2026
3 Оги,
11 Даниел Немитов
До коментар #5 от "Много боли":Напротив! Софрата едва сега започва, ама ти няма да си на нея! Само Румен Решетников с друзями.
Коментиран от #82
19:04 24.04.2026
По какъв начин да управлява, когато по конституция има задължение да сформира служебно правителство за организиране на избори? То си е описано в закона, г-н "професоре"!
Абе какво се разправяме изобщо с човек, дето собствения си външен вид не може да оправи, и само Радев и Русия са му в сънищата...
19:11 24.04.2026
Коментиран от #37
19:13 24.04.2026
При смяната на правителството и тя ще бъде в забвение. Като доказателство в сътресенията които в момента се развиват в нея
23 Файърфлай
До коментар #9 от "си дзън":Урсулята,по главата,бий,бий,бий !
19:18 24.04.2026
27 Така де
До коментар #3 от "Оги,":Ми точно това му е проблема! Със 131 депутати това е преяждане с власт. Сега цялата отговорност за всички проблеми в управлението ще падне върху него.
Коментиран от #30, #33, #39
19:23 24.04.2026
Дори и тези, които плащат на предателите не ги бръснат за слива. Важното е да са послушни и да изпълняват.
30 Пилотът Гошу
До коментар #27 от "Така де":Така и трябва - цялата власт и цялата отговорност, не да се съберат един билюк лешпери и никой да не е виновен...
19:33 24.04.2026
33 Софийски селянин,
До коментар #27 от "Така де":Да ама не,за шарлатаните от ПП понесе ли отговорност,или за Ковид сертификатите на служебното му правителство...?
За пореден път имаме къса памет...
Коментиран от #35
19:36 24.04.2026
35 Тръмпича
До коментар #33 от "Софийски селянин,":Сус бе серсем. Марш в ъгъла
Коментиран от #41
19:38 24.04.2026
37 Моряка
До коментар #20 от "Минчев":Не знам Панев що за човек е,но Манол е срам за по добрата част от човечеството.
Коментиран от #53
19:38 24.04.2026
39 някой си
До коментар #27 от "Така де":"Повелителят на свинете" ли ти дразни сфинк те ра? Свиквай.
19:42 24.04.2026
19:43 24.04.2026
41 Софийски селянин,
До коментар #35 от "Тръмпича":Хайде марш т ъ п у н г е л....
Па азе лъжем ли...
19:43 24.04.2026
Не руското влияние ни докара до това дередже, а спящият народ, който, Слава на Бога, се събуди...
19:46 24.04.2026
53 МОРЯК ПЕИЯТЕЛ
До коментар #37 от "Моряка":ПАНЕВ ПРЯКОРА МУ Е /МАЗНИЯ/ НЕ ЧЕ МОНИТО Е СТОКА НО МОНИТО ГЛЕДА СТЕРЕО.
19:51 24.04.2026
55 Мизиец
И вече впрягат конете!
Авангардът не може да е друго, освен Авангард!
Господи! Благослови Водещите и Водените – към Тебе!
19:53 24.04.2026
59 Мизиец
ТЯ Е САМО ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ПСЕВДО МАТЕРИАЛИСТИ
19:54 24.04.2026
64 Комон Сенс
Прозира и носталгия по клопката, пардон сглобката с ГЕРБ. Изглеждаше незаобиколима бетона сгтруктура, нали?
Но българският избирател реши друго!
И няма нужда да се повтаря като заклинание, че властта идва с отговорност. Това винаги е така.
Първо ще потърсъм отговорност за мащабните промени в държавата и трансформацията на милиарди евро богатство от упражнилите властта на РЕДОВНИЯ кабинет и ПАРЛАМЕНТАРНОТО мнозинство през последните 23 години!
Радев за момента има НУЛА такива упралвениски дни.
19:56 24.04.2026
Общо взето искаме всичко наведнъж - свободата на Запада, схемите на Изтока, правилата за другите и вратичките за нас. После се чудим защо нищо не се получава. Изборът на Румен Радев е глупав, наивен и лицемерен.
Коментиран от #85
19:57 24.04.2026
боядисан конуняга или прикрил се фашага.
ЗАКОНЪТ НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ се нарича ЗАКОН НА КАРМА.
74 Радев събуди цялата остаряла, но все още
Тя очаква от него нищо по малко от възстановяване на НРБ!
НИКАКВИ ЗАЛЪГАЛКИ И ОБЩИ ПРИКАЗКИ - ИСКАТ НРБ, БНА, казармата, Путин да възстанови СССР, вечната дружба, Белене, Народния съд и партийните секретари!
Радев е длъжен да отговори на тези искания!
Нищо по малко!
Коментиран от #80
19:59 24.04.2026
Има защо!!!
76 кое да помни
До коментар #66 от "Абсурдистан":23 години мутро-управление от които 3 години калиция с вас?
Помни българинът. И затова гласува така!
Вие загубихте най-малко. И това също го реши българският избирател. Ако искате да отидете на нивото на Има Такъв Компот, продължавайте да се излагате.
20:00 24.04.2026
До коментар #75 от "Ти да видиш":и рие с копитце.
ПОча се голямото дуднене а още няма дори 1 ден на НС, камо ли на нов кабинет.
20:00 24.04.2026
Ами нека Радев да гледа към Русия,
май така ще е по-добре за нас.
20:01 24.04.2026
79 Хората не разбират
До коментар #40 от "Хаха":За ИНТЕЛИГЕНТНО КУПЕНИТЕ ГЛАСОВЕ.Радостин Василев ,при Цв.Ризова показа схемата(неговите IT- та са я разкрили).Обяснявам просто,защото днес един пише,ама нали са гласували с чавка или кръст,как са познали.Ей така --дават пари на 4000 човека,на които казват ще гласувате за преференции 21,НАПЪЛНО НЕПОЗНАТ ЧОВЕК ,на неизбираемо място.И после броят хората Да,ако са повече -добре.Обаче,ако са по-малко,значи някой е взел пари,но не е гласувал.Няма списъци,няма пачки скрити в пояси.Хайде да познаем,кой е печеливш и кой губещ.И после как да накажеш някого,като и ти си в играта.
20:01 24.04.2026
80 да бе
До коментар #74 от "Радев събуди цялата остаряла, но все още":Нарече така все още мърдащите и активни пълнолетни българи.
Радев спечели Германия, Англия и въобще чужбина, с изключение на Турция.
Изкопаемост си ти и подобните ти.
Коментиран от #86
20:02 24.04.2026
До коментар #11 от "Даниел Немитов":Досега къде си спал?!
83 Румен Решетников
До коментар #10 от "ппо":Явно си станал с него, щом знаеш.... 😀
20:03 24.04.2026
20:05 24.04.2026
85 Айде бе
До коментар #68 от "Факт":Нищо не искаме нито от запада нито от Европа.
Тези алчни хищници само грабят от България и унищожават всичко читаво години наред и ползват нашия пазар, за да си пробутват боклуците, а отделно ни изсмукват младите образовани хора да им работят, като им промиват мозъците.
Тези боклуци така живеят от векове, грабейки , плячкосвайки и колонизирайки. Намират си някой техен отпадък като Борисов, Петков, Василев и те започват да безчинстват от тяхно име на терен срещу подаръци , като ни размахват красиви лозунги.
А всъщност става въпрос за огромен прикрит грабеж и геноцид.
20:06 24.04.2026
86 Дрън. Дрън!
До коментар #80 от "да бе":Германия, Англия и т.н дават общо един мандат.
Всичко друго е от два източника:
1. Червената чугунария в България.
2. Ядосаните от пълния резил на т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС И ППДБ.
ПЪРВИТЕ ГЛАСУВАХА ОТ ЖЕЛАНИЕ ЗА РЕВАНШ, ВТОРИТЕ- ЗА НАКАЗАНИЕ.
20:06 24.04.2026
88 Мизиец
Видях една жена красива, млада
лежи до кофа за боклук,
обляна в кръв, пребита, изнасилена,
премазана, отчаяна и гладна.
Тя плаче, вдига гневния юмрук,
за да прогони котки, кучета
и да изрови хляб-отпадъци
и мисли за опасение с бесило.
Децата гладни пръсти смучат.
На гости в къщи я поканих.
И тръгнахме по улици край магазини,
претъпкани с храни - и вносни.
Но без пари живее тя в Страдания.
Богата бе, но стана просякиня
и даже хляб позорно проси.
Отидохме е дома ми беден
и седнахме край масата ми празна,
че нямам и трошичка хляб, главичка лук,
че те са страшно Скъпи.
Седим на тъмно - скъп е тока.
Без пари за парно - мръзнем.
Не можем с нея днес да се изкъпем,
че скъпа е водата в дни жестоки.
Мизерия с окови ни завърза.
В очите
пламва огън от Омраза
и вдигам Гневния юмрук -
мойта скъпа гостенка да защитя,
че Тя е мойта Майка - Милата България
Богата е - стои в Блато от Нищета.
Ще пламнат на Гнева пожарите,
за да се спасим от гибел,
че Бяхме Първи на света
и ще проговори нашта златна риба.
20:09 24.04.2026
89 Мизиец
В килия свинска съм погребан жив.
Над мен тежи бетона от лъжи.
Завиждам на свинята бяла.
Завивам се със мръсни одеала.
Живее в кочина, а аз в килия.
Но бича на смъртта над двама ни се вие.
На въздух, слънце всеки ден излиза.
В килия съм заключен като звяр
и като глина мачка ме садизма
като системата престъпна стар.
Нарядко къпане, че скъпа е водата
и чеша се - завиждам на свинята.
Не дават ми бельото, скрито в склада.
Като садизма ризата чернее.
Не заслужавам името човек.
За мен - животно няма грам пощада.
На прозореца врабчето пее,
а аз съм скот за следователя,
за парламент, правителство и президент,
за сини и червени, за адвоката.
В Европа и свинята по-добре от мен живее.
Така ли ще изпратим див престъпен XX век?
20:13 24.04.2026
90 Дядо ви
До коментар #4 от "Той":Нее, нее, спомени има - роден 58-ма година във Варна, до 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“, след идването на новия господар бързо сменя влака, обръща посоката, съответно и плочата и започва да храчи там откъдето се е хранил. Очевидно съвестта си, за по-сигурно я е оставил във Варна преди да отиде в София, да не му се пречка много на кариерата... Знаете как е... И друго прави впечатление - и той и другите от цялото сороско и предателско котило винаги се изказват като последна инстанция. Всяка тяхна мисла им се струва аксиоматична, нещо повече, личи как изпадат в омайно самовъзхищение от собствените си излияния. Навремето се подигравахме на комунистическите "Чугунени глави" и прочее натегачи и нагаждачи а какво се оказа сега? Най-некадърните предатели, които не са могли да пробият при бай Тошо, изплуваха от дъното на септичната яма и сега тровят атмосферата с полюциите си. Бог да им е на помощ.
20:16 24.04.2026
92 Мизиец
Седя до масата от Скръб, надвесен
и Гледам Тъжно две глави от лук
и две филии хляб с цена висока.
По радиото пеят ми безгрижна песен.
Животът Стиска ме с ръка Жестока.
Аз Стискам Гневния юмрук.
И Чакат ме Различни Задължения. . .
Как мога да се Примиря с тоз Глад?
Децата ни Не трябва да Гладуват.
И всеки зов “Търпение”
е Престъпление.
Жестоки болести
и Глад,
и Дълг бушуват,
за да Растат,
Потомство да Родят.
20:20 24.04.2026
93 Мизиец
Аз Гладувам - трохи ме радват.
Но Червени и Сини Търпим.
Аз не чакам от вълци пощада.
Трябва зъбите им да Строшим.
Искам като Човек да Работя,
но Изгониха Нагло и мен.
Как живее човек Безработен.
От Грабежи и ГЛАД съм Ранен.
Сред жестоко Безсъвестно време
на Лъжи и Грабежи Безкрай
Как Мечтите в ръцете да взема?
Аз “живея” сред Ад, а те в Рай.
Защитавам човека Нещастен
а Той ме Граби, Убива без жал.
Граби ме, пали свещ пред Причастието,
по красиви дела хвърли Кал.
Пак Съветват за Овче Търпение.
Вдигам Гладен Юмрук за Двубой.
Днес Мълчанието - Престъпление.
След Победа ще дойдем в Покой.
20:22 24.04.2026
