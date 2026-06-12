Сергей Станишев: Мерките на правителството са необходими, но то не ги обяснява добре на обществото

На изборите хората наказаха всички партии от последните 5 години, които формираха неустойчиви правителства. Веднъж на 25 години те правят зачистване на политическия пейзаж. Румен Радев имаше последователна линия по отношение на статуквото, а през тези 5 години основният въпрос в обществото беше как да се премахне то. Това каза Сергей Станишев, бивш премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП, в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По думите му еднопартийното управление създава много високи очаквания и носи голяма отговорност, защото когато имаш такова мнозинство, трябва да покажеш резултати.
„А проблемът на „Прогресивна България” е, че е току-що създадена формация от много разнородни хора, които не са сплотени и нямат политически профил. Радев взе гласове от всички партии, но очакванията на избирателите например на „Възраждане” са едни, тези на БСП други, на ГЕРБ трети”, подчерта Станишев.
Резултатът на „Прогресивна България” буди уважение в ЕС, защото там ценят демократичната легитимност, коментира още той.
„Все повече се говори за това, че ЕС трябва да участва в намирането на политическо решение на войната в Украйна. Европа трябва да участва в политическо регулиране и да намери баланса, така че да се установи не примирие, а траен мир. Позицията на българското правителство не е в асинхрон с тази линия”, коментира още Станишев.
Относно вътрешната политика бившият премиер заяви, че през последните 5 години всички партии, които бяха в управлението и гласуваха бюджети, тръгнаха да увеличават пенсиите, доходите, администрацията, без да има ресурс за това. „Стигна се до ситуация на твърде бързо увеличаване на дълга. Опасно е да прегряваш икономиката с още и още публичен ресурс и да влизаш в дефицит. Това става така, защото се мисли краткосрочно - как да се изкара тази година и как да се спечелят поредните избори”, категоричен бе Станишев.
Според него изходът пред „Прогресивна България” е само един – орязване на разходи, за да се вместим в по-приемлив дефицит. „Когато имаш прекалено висок дълг, трябва да го обслужваш и все по-голяма част от самия бюджет започва да ти отива само за плащане на лихви или за връщане на главница”, обясни Станишев и допълни, че трябва да има преглед на разходите в администрацията и структурни реформи.
По думите му трябва да има структурни мерки, които да прегледат цялата верига, но проблемът е, че те не дават бърз резултат. „Затова трябва да има наситено, честно говорене и обясняване на реалната ситуация пред хората, а тук „Прогресивна България” имат проблем – нямат говорители”, категоричен бе Станишев и допълни, че новите управляващи имат много слаба комуникация и не обясняват добре какво правят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами Аз Виждам Резултата !
И Цените !
И Други Обяснения Не ми Трябват !
5+ 8 !
Не е Равно на 4 !
13:13 12.06.2026
3 И Киев е Руски
13:14 12.06.2026
4 Откъде Го Измъкнахте ?
Плъх ?
13:14 12.06.2026
5 1488
1. румен печели чисто по милион на ден от боташ (с тея пари отвори офиси навсякъде и спечели изборите)
2. отделно печели от всичко продадено с етикет
"Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.
3. както и от уж спрените доставки на оръжие за 404.
просто происвои веригата като работи с посредници, както направиха кильрчо и корни (все пак бсп, ппдб и румен са вързани)
13:15 12.06.2026
6 това го казва индивид
с подобно заглавие
Влияние на униформите в съветската армия
ай стига
колко ни струва неговото Ленче???
13:17 12.06.2026
7 Дориана
13:18 12.06.2026
8 мамник
13:18 12.06.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #15
13:19 12.06.2026
10 Изглежда е Време !
Звезда !
На Челото !
13:20 12.06.2026
11 очевидец
никой не обясни как турския фермер гледа домат за 2 евро, а българина за 4 и пак умира от глад и всяка година му е последна. разчети и цифри няма.
13:21 12.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:26 12.06.2026
13 Пенчо
Коментиран от #16, #18
13:27 12.06.2026
14 ох милият съсел!
ТИ ЛИ???!!! Сега пак се опитваш да се качиш макар и от външната страна на парапета. Не правиш добро нито на откъснатото от света и народа бсп, което направиха противниците на Нинова и лично фритюрника като тяхна маша.
13:28 12.06.2026
15 Дориана
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Това не е вярно, пенсионерите получават планираното повишение, майките ползват най- дългото майчинство в ЕС , а учители и лекари получава прекалено високи заплати и от тук нататък няма да има автоматично вдигане на заплати спрямо средната работна заплата. Повишението трябва да бъде обвързано с реални резултати каквито те Не показват.
Коментиран от #20, #22
13:29 12.06.2026
16 странно,
До коментар #13 от "Пенчо":но има медии, които не разрешават коментар под изказване на може би за тях Свети Вигенин. Защо ли, се питам аз?
13:30 12.06.2026
17 помните ли
13:30 12.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Пенчо":Каква работа да хванат бе❓🤔
Те теА с ДВЕ ЛЕВИ КУНКИ
умрреел да къпят ще го удавят или ще го потрошат‼️
13:30 12.06.2026
19 100ян
13:30 12.06.2026
20 Пламен
До коментар #15 от "Дориана":А нещо за полицията и администрацията ще напишеш ли ? :)
13:32 12.06.2026
21 Отстрани
Предишните боклуци , включително и ти, Сергейчо, 36 години ни сапунисвахте със сладки приказки и обяснения и нито веднъж не направихте нещо в полза на българските граждани , а всеки път работехте против интересите на България и за нашите нови колонизатори!
Коментиран от #26
13:34 12.06.2026
22 до Дориана
До коментар #15 от "Дориана":Приветствам твоята взискателност към правителството на Радев, което е на един месец и направи ЗНАЧИТЕЛНИ неща. НЕ ВИЖДАХ да си толкова взискателна към боко, който беше на власт 15 години, или другия шишко. Може ли защото боко добре хуртува здрав ротен хумор?
И хора - не гледайте АВТОМАТИЧНО на предприетите мерки. ДА, нашето законодателство е най-щедро към продължителен отпуск по майчинство - 410 дни. Но поглиеднете колко от майките го ползват. Аз съм правила (и други колеги в проект) изследване. Много малък процент използват пълния срок. Тук трябва гъвкавост - постепенно се включват и бащите, баби и дядовци и т.н., защото майките искат да не губят квалификация срещу малък доход. Ненапразно РАЗВИТИТЕ държави имат други решения.
Не бъдете като папагали, дори да нямате зннания по някои теми. Четете и мислете!
13:35 12.06.2026
23 Смешник
13:36 12.06.2026
24 Фактология
13:38 12.06.2026
25 Нито
13:38 12.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Летец Пешеходец
13:39 12.06.2026
28 изтриха ми пост 26,
13:41 12.06.2026
29 ЦК на БКП
13:42 12.06.2026
30 Благой от СОФстрой
13:42 12.06.2026