Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Сергей Станишев: Мерките на правителството са необходими, но то не ги обяснява добре на обществото

Сергей Станишев: Мерките на правителството са необходими, но то не ги обяснява добре на обществото

12 Юни, 2026 13:11 437 30

  • сергей станишев-
  • мерки-
  • правителство

Според него „Прогресивна България” не са сплотени и нямат ясно изразен политически профил

Сергей Станишев: Мерките на правителството са необходими, но то не ги обяснява добре на обществото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На изборите хората наказаха всички партии от последните 5 години, които формираха неустойчиви правителства. Веднъж на 25 години те правят зачистване на политическия пейзаж. Румен Радев имаше последователна линия по отношение на статуквото, а през тези 5 години основният въпрос в обществото беше как да се премахне то. Това каза Сергей Станишев, бивш премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП, в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му еднопартийното управление създава много високи очаквания и носи голяма отговорност, защото когато имаш такова мнозинство, трябва да покажеш резултати.

„А проблемът на „Прогресивна България” е, че е току-що създадена формация от много разнородни хора, които не са сплотени и нямат политически профил. Радев взе гласове от всички партии, но очакванията на избирателите например на „Възраждане” са едни, тези на БСП други, на ГЕРБ трети”, подчерта Станишев.

Резултатът на „Прогресивна България” буди уважение в ЕС, защото там ценят демократичната легитимност, коментира още той.

„Все повече се говори за това, че ЕС трябва да участва в намирането на политическо решение на войната в Украйна. Европа трябва да участва в политическо регулиране и да намери баланса, така че да се установи не примирие, а траен мир. Позицията на българското правителство не е в асинхрон с тази линия”, коментира още Станишев.

Относно вътрешната политика бившият премиер заяви, че през последните 5 години всички партии, които бяха в управлението и гласуваха бюджети, тръгнаха да увеличават пенсиите, доходите, администрацията, без да има ресурс за това. „Стигна се до ситуация на твърде бързо увеличаване на дълга. Опасно е да прегряваш икономиката с още и още публичен ресурс и да влизаш в дефицит. Това става така, защото се мисли краткосрочно - как да се изкара тази година и как да се спечелят поредните избори”, категоричен бе Станишев.

Според него изходът пред „Прогресивна България” е само един – орязване на разходи, за да се вместим в по-приемлив дефицит. „Когато имаш прекалено висок дълг, трябва да го обслужваш и все по-голяма част от самия бюджет започва да ти отива само за плащане на лихви или за връщане на главница”, обясни Станишев и допълни, че трябва да има преглед на разходите в администрацията и структурни реформи.

По думите му трябва да има структурни мерки, които да прегледат цялата верига, но проблемът е, че те не дават бърз резултат. „Затова трябва да има наситено, честно говорене и обясняване на реалната ситуация пред хората, а тук „Прогресивна България” имат проблем – нямат говорители”, категоричен бе Станишев и допълни, че новите управляващи имат много слаба комуникация и не обясняват добре какво правят.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами Аз Виждам Резултата !

    6 0 Отговор
    Ами Аз Виждам Резултата !

    И Цените !

    И Други Обяснения Не ми Трябват !

    5+ 8 !

    Не е Равно на 4 !

    13:13 12.06.2026

  • 3 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Точно и ясно .В Украйна месото свърши

    13:14 12.06.2026

  • 4 Откъде Го Измъкнахте ?

    10 0 Отговор
    Този !

    Плъх ?

    13:14 12.06.2026

  • 5 1488

    5 3 Отговор
    дори кокошките на село и гьльбите на балкона разбраха че:

    1. румен печели чисто по милион на ден от боташ (с тея пари отвори офиси навсякъде и спечели изборите)

    2. отделно печели от всичко продадено с етикет
    "Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.

    3. както и от уж спрените доставки на оръжие за 404.
    просто происвои веригата като работи с посредници, както направиха кильрчо и корни (все пак бсп, ппдб и румен са вързани)

    13:15 12.06.2026

  • 6 това го казва индивид

    7 0 Отговор
    чиято дипломна работа е
    с подобно заглавие


    Влияние на униформите в съветската армия

    ай стига

    колко ни струва неговото Ленче???

    13:17 12.06.2026

  • 7 Дориана

    5 1 Отговор
    Още един провален политик Сергей Станишев тръгна из медиите да дава "съвети" и коментари. Точно той беше най- голямата патерица и съюзник на Борисов и партията му отвътре се корумпира Той е в основата на предателството на тази партия към народа. Няма никакво морално право да коментира каквито и да е политически теми след като тотално е провалил собствената си партия.

    13:18 12.06.2026

  • 8 мамник

    5 0 Отговор
    Тоа па като какъв се явява????😕

    13:18 12.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Вместо от олигарсите взимат от учители, лекари, пенсионери и майки с деца.

    Коментиран от #15

    13:19 12.06.2026

  • 10 Изглежда е Време !

    5 0 Отговор
    И Ти да получиш !

    Звезда !

    На Челото !

    13:20 12.06.2026

  • 11 очевидец

    6 0 Отговор
    Телевизията от един месец ежедневно се занимава с агротехнически вериги, бърборят експерти, живи връзки от парници и кравеферми

    никой не обясни как турския фермер гледа домат за 2 евро, а българина за 4 и пак умира от глад и всяка година му е последна. разчети и цифри няма.

    13:21 12.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Те тоА комуняга въведе у нас мечтата на капиталистите - плоския данък ❗

    13:26 12.06.2026

  • 13 Пенчо

    3 0 Отговор
    А бе, този и вигенин що не се хванат на работа някъде!?

    Коментиран от #16, #18

    13:27 12.06.2026

  • 14 ох милият съсел!

    3 0 Отговор
    Нито памет, нито срам, нито очи! Забрави ли какви ги правеше, човече? Заменки, плосък данък - най-дясна политика, внесена от ЛЯВ политик и после НИКОЙ от управляващите не я промени. Тя е в ущърб на обикновените и бедните хора и в полза на едрия бизнес, който си го купи.
    ТИ ЛИ???!!! Сега пак се опитваш да се качиш макар и от външната страна на парапета. Не правиш добро нито на откъснатото от света и народа бсп, което направиха противниците на Нинова и лично фритюрника като тяхна маша.

    13:28 12.06.2026

  • 15 Дориана

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Това не е вярно, пенсионерите получават планираното повишение, майките ползват най- дългото майчинство в ЕС , а учители и лекари получава прекалено високи заплати и от тук нататък няма да има автоматично вдигане на заплати спрямо средната работна заплата. Повишението трябва да бъде обвързано с реални резултати каквито те Не показват.

    Коментиран от #20, #22

    13:29 12.06.2026

  • 16 странно,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    но има медии, които не разрешават коментар под изказване на може би за тях Свети Вигенин. Защо ли, се питам аз?

    13:30 12.06.2026

  • 17 помните ли

    3 0 Отговор
    че този евреин и гражданин на усср ни натресе плоския данък в комбна с "царо" и дръндарския циганин?

    13:30 12.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    Каква работа да хванат бе❓🤔
    Те теА с ДВЕ ЛЕВИ КУНКИ
    умрреел да къпят ще го удавят или ще го потрошат‼️

    13:30 12.06.2026

  • 19 100ян

    1 0 Отговор
    На обществото няма смисъл да се обяснява нещо, съвременното е съставено в по-голямата си част от индивиди с IQ под 50.

    13:30 12.06.2026

  • 20 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    А нещо за полицията и администрацията ще напишеш ли ? :)

    13:32 12.06.2026

  • 21 Отстрани

    1 1 Отговор
    Няма нужда от излишни обяснения, затова сме гласували на президента Радев пълно доверие с пълно мнозинство. Действията са важни!
    Предишните боклуци , включително и ти, Сергейчо, 36 години ни сапунисвахте със сладки приказки и обяснения и нито веднъж не направихте нещо в полза на българските граждани , а всеки път работехте против интересите на България и за нашите нови колонизатори!

    Коментиран от #26

    13:34 12.06.2026

  • 22 до Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Приветствам твоята взискателност към правителството на Радев, което е на един месец и направи ЗНАЧИТЕЛНИ неща. НЕ ВИЖДАХ да си толкова взискателна към боко, който беше на власт 15 години, или другия шишко. Може ли защото боко добре хуртува здрав ротен хумор?
    И хора - не гледайте АВТОМАТИЧНО на предприетите мерки. ДА, нашето законодателство е най-щедро към продължителен отпуск по майчинство - 410 дни. Но поглиеднете колко от майките го ползват. Аз съм правила (и други колеги в проект) изследване. Много малък процент използват пълния срок. Тук трябва гъвкавост - постепенно се включват и бащите, баби и дядовци и т.н., защото майките искат да не губят квалификация срещу малък доход. Ненапразно РАЗВИТИТЕ държави имат други решения.
    Не бъдете като папагали, дори да нямате зннания по някои теми. Четете и мислете!

    13:35 12.06.2026

  • 23 Смешник

    0 1 Отговор
    Тая шушумига откъде изкочи Радев за разлика от вас не се обяснява много а действа

    13:36 12.06.2026

  • 24 Фактология

    0 0 Отговор
    Сергей Дмитриевич Станишев е руски гражданин до 1995 г. ,обикаляше баровете в Москва,от КГБ го взеха и инсталираха на власт в бг,никога не е работил

    13:38 12.06.2026

  • 25 Нито

    1 0 Отговор
    мерките им са добри , нито аргументите , нито сричането , четейки нещо от някакви си листи , нито имат компетентност , респект към държавата ни и българите ! При това още от първия ден забравиха за лъжливите си обещания , типично за БКП , другарьо !

    13:38 12.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Летец Пешеходец

    0 1 Отговор
    На Румбата му давам половин година и есента отново на избори. Прошляците които го избраха, почнаха лека-полека да вдяват, че отново заложиха на "куц пингвин". Като изтеглят 4 милиарда евро кредит, "прогресивните" съвсем ще заприличат на "олигархията", срещу която уж се борят. И НДСВ навремето обещаваха какво ли не, а накрая едно нищо. Тези са същите некадърни кариеристи и комунета от които не става и чеп за зеле.

    13:39 12.06.2026

  • 28 изтриха ми пост 26,

    1 1 Отговор
    в който казвах, че досегашните неуспели управляващи имат причини да не харесват Радев и да ПРЕМЪЛЧАВАТ за всичко добро, което прави. Зер, губят открито! Ако бяха благородни, щяха да подхомагат сегашното управление, за да върви България напред.

    13:41 12.06.2026

  • 29 ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    Една еврейска гн Юс, родена в Украйна с руско жителство, винова за един от фалитите на България

    13:42 12.06.2026

  • 30 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    Тоа на снимката от БКП завършва вишето си в СеСеСеРеTo с дипломна работа, "Униформите на червеноармейците"!!!

    13:42 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове