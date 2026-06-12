Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Директорът на НДК: В момента средната ми заплата е 9773 евро. Не съм получавала 14 000 евро

Директорът на НДК: В момента средната ми заплата е 9773 евро. Не съм получавала 14 000 евро

12 Юни, 2026 13:54 2 438 87

  • изпълнителен директор-
  • ндк-
  • средна заплата-
  • 14 000 евро

Андрияна Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК си е определял сам възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя 

Директорът на НДК: В момента средната ми заплата е 9773 евро. Не съм получавала 14 000 евро - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова.
Тя коментира изнесените в началото на месеца данни от министъра на културата Евтим Милошев за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Припомняме, че той посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 милиона евро. Освен това Милошев изтъкна, че ръководството вземало заплати от близо 14 000 евро месечно и заяви, че ще поиска тези суми за възнаграждения да бъдат върнати.
Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК си е определял сам възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя.

Тя уточни, че Националният дворец на културата е търговско дружество, а не бюджетна организация. "Не сме държавни служители. Плащаме данъци и осигуровки като всяко търговско дружество. Когато бях назначена в края на януари 2024 година, имах договор за управление като член на Съвета на директорите с министъра на културата. След това имам отделен договор, с който ми се възлага управлението на НДК като изпълнителен директор. Това са два различни договора с различни възнаграждения, уредени по закон. След това дойде и казусът с клон Варна - Фестивалният комплекс във Варна, който е част от дружеството. Заварихме там изключително тежко състояние - бих го нарекла „батак“, но всъщност става дума за сериозни управленски и документални проблеми", обясни Татарова.
По думите ѝ в казуса с Варна е извършен вътрешен одит и е изпратен доклад до Министерството на културата. "Последва проверка, която установи натрупани нарушения през последните 10 години. Това наложи аз да бъда назначена като управител на клон Варна, за да се синхронизират документите и да се изчистят несъответствията. В този период управлявах клон Варна около година и половина без възнаграждение. След одит на Министерството на културата беше препоръчано да се сключи договор за управление, включително с определено възнаграждение", уточни тя казуса с договорите на свое име.

Директорът на НДК изтъкна, че първоначално възнаграждението ѝ било около 2900 лева към февруари 2024 година. "Например през октомври 2024 година получих 2213 лева общо за всички дейности. До август 2025 година възнагражденията се движеха в този диапазон. След това, след разговори с Агенцията за публични предприятия и с принципала - Министерството на културата, беше установено, че има несъответствия във формулата за изчисление на възнагражденията. След промени в показателите, на база резултати и финансови критерии, възнаграждението се промени. В момента средното месечно възнаграждение достига около 9773 евро", изтъкна тя.
И уточни - това не е фиксирана сума, а варира на тримесечие според постигнатите показатели. "Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. Трябва да се говори за средно месечно възнаграждение, защото сумите варират", заяви Татарова.

А що се отнася до резултатите - загубите на дружеството са намалени значително, приходите са увеличени, а състоянието на НДК се подобрява. "Не виждам основание за оставка, при положение, че законът е спазен и резултатите са положителни", категоричен е директорът на НДК.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащиния

    142 2 Отговор
    Безкрайна наглост!

    Коментиран от #53

    14:00 12.06.2026

  • 2 Гост

    103 0 Отговор
    Я събери всичките пари, които си получила за една година, раздели ги на 12 и не кажи резултатът, че с тия средни стойности няма кой да ти се връзва

    14:01 12.06.2026

  • 3 Колко Милиарда ?

    73 1 Отговор
    Управляваш ?

    И Колко Милиарда ?

    Е Печалбата ти ?

    14:01 12.06.2026

  • 4 с връзки

    92 0 Отговор
    топлото доходно местенце се защитава с изявления и декларации.

    14:02 12.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    106 0 Отговор
    Дигнете заплатата на жената да не умре от глад!

    14:02 12.06.2026

  • 6 Прогресивна герберска наглост !

    107 0 Отговор
    Ами 10 к € нето си е 14 к бруто

    14:03 12.06.2026

  • 7 Мокой

    102 2 Отговор
    Много е нагла и щом се оправдава, значи не е читава. И тази пик.... Ла получава по 20 000 лв. на месец! България е бетер бананова държавица...

    Коментиран от #42

    14:04 12.06.2026

  • 8 Хе хе

    92 0 Отговор
    "В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели."

    Какви показатели, като е на минус близо 49 милиона евро? хе хе хе

    14:04 12.06.2026

  • 9 Хасковски каунь

    74 0 Отговор
    Това било нето /чисто/. Дебелоочие

    Коментиран от #40

    14:04 12.06.2026

  • 10 Строиха навремето!

    43 3 Отговор
    сега разни тарикати да се въползват!
    ПРОДАВАЙТЕ НДК!
    ЩЕ ПОПЪЛНИТЕ БЮДЖЕТА!
    Няма такова чудо, печелившо държавно предприятие!

    Коментиран от #56

    14:04 12.06.2026

  • 11 00014

    47 0 Отговор
    Да ти преседнат!

    14:05 12.06.2026

  • 12 Мемо

    71 0 Отговор
    Горката, сигурно се чуди, как да върже двата края с тази мизерна заплата от 10000 евро

    14:05 12.06.2026

  • 13 ко каза ко?

    66 0 Отговор
    средната по-голяма от на президента

    14:05 12.06.2026

  • 14 Сладка заплатка за наши хора

    60 0 Отговор
    Някои хора са се родили със златна лъжичка за мед, а други бършат задниците на бабите в Австрия .

    14:06 12.06.2026

  • 15 Ммммм

    55 1 Отговор
    Хем грозна хем нахална.на улицата и да връща пари

    14:07 12.06.2026

  • 16 Гарантирано от ГЕРБ

    74 1 Отговор
    Егати Герберския Наглец е тая Татарова!
    Горката, взема само Двадесет хиляди лева месечно
    плюс два пъти по Петдесет хиляди премиии
    и още малко добавки на всяко тримесечие,
    докато НДК Тъне в Огромни дългове!

    14:10 12.06.2026

  • 17 Васил

    55 1 Отговор
    Ама това търговско дружество да не би да е купило от държавата НДК а и тази що ни залъгва всеки може да си направи аритметиката че като взимаш бруто 14к заплата нетната ще е 10к. Даже на федералният резерв в Щатите шефа не взима такава заплата а оперира с трилиони. Във България от години държавният служител сам си определя заплатата и за това се теглят такива дългове не за народа а такива държавни служители.

    14:11 12.06.2026

  • 18 Радой Ралин

    54 1 Отговор
    Аме моме Проста, кой ти даде поста?
    Даде ми го Вожда борисоФ, който ме @ножд@

    Коментиран от #20

    14:11 12.06.2026

  • 19 Без име

    53 4 Отговор
    Какво безочие! А за младите лекари пари няма.

    14:12 12.06.2026

  • 20 Истината:

    38 1 Отговор

    До коментар #18 от "Радой Ралин":

    Бог да го прости Радой Ралин!
    Беше много Умен човек.

    Коментиран от #71

    14:12 12.06.2026

  • 21 ИВАН

    49 0 Отговор
    Хахаха, ама тая много скромна бе, само 9000 евро, и как я кара с тия пари .... еееейй, пуста дряновица неокастрена

    14:15 12.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кук

    41 0 Отговор
    Е тя тая взима под 10К евро, горката, колко е бедна.

    14:16 12.06.2026

  • 24 Мики Маус

    42 0 Отговор
    И ето защо после средната заплата расте.

    14:16 12.06.2026

  • 25 Щом

    34 0 Отговор
    е спомогнала да се източат 49 милиона от НДК, значи с подписа си си е докарала доста повече от 10х евро на месец. И докато Ганьо се облизва за тези смешни 10х евра, той дори не разбира колко повече взима човек на нейния пост само от рушветите. Става дума за милиони. Тези смешни 10х от заплата не покриват дори месечната й прическа и маникюр. Истинските пари отиват за имоти по Франция, Лондон, Дубай и тн.

    14:17 12.06.2026

  • 26 Мимч

    37 1 Отговор
    Ама ,че нагла и нахална. Махайте я веднага от там и да върви да изкарва пари,като работи в някой завод ,та да види колко ще взема.От де накъде толкова много,работниците за една година не могат да изкарат една нейна месечна заплата....

    Коментиран от #36

    14:18 12.06.2026

  • 27 извод

    38 1 Отговор
    Ако не си глупав, трябва да си много наивен да се надяваш че някога тази държава ще се оправи. Оправия няма, а няма и да има при толкова много измет и простотия.

    14:19 12.06.2026

  • 28 Иван

    33 1 Отговор
    Абе чиба , ква е тая администрация 10€ на месец за чешане….

    14:19 12.06.2026

  • 29 безобразие

    33 1 Отговор
    Ккви са тия заплати бе ? В тази пропаднала кочина. Ей тия с големите заплати , те да се оправят .Народа мре тъне в нищета, а тази със средна заплата 20000 левана месец и ще стотици са като нея. А избирателите да лапат мухите.

    14:19 12.06.2026

  • 30 ИВАН

    34 1 Отговор
    Жалко, че не е само тая ... има стотици хиляди такива паразити, които смучат кръвта на трудещия се човек, а те си живуркат като царе.

    14:21 12.06.2026

  • 31 Лежачка и лапачка.

    31 2 Отговор
    По гербаджиицки и сглобкаджииски. 700 000 има като тая.

    Коментиран от #62

    14:23 12.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахаха

    28 0 Отговор
    Нямало пари в културата :)

    14:26 12.06.2026

  • 34 Отвратена

    30 1 Отговор
    Леле, че нагла бе! Умори се и препотила за тези пари! Да се разкарва и да ходи в частния сектор, ако някой изобщо я наеме! И е време да се преразгледат бюджетни заплати и позиции, полажението е безобразто на гърба на нашия труд/данъци.

    14:26 12.06.2026

  • 35 Хасковски каунь

    24 0 Отговор
    Кадър на Тулупа

    14:26 12.06.2026

  • 36 Хаха

    16 4 Отговор

    До коментар #26 от "Мимч":

    заводите са за вас, тружениците дето ви лъгаха 45 години да строите комунизма, за да може децата им да се изучат на запад през това време. Сега децата им се върнаха и са директори. А вие не се ослушвайте ами продължавайте да бачкате по заводите че светлото бъдеще няма само да дойде, някой трябва да го построи.

    Коментиран от #80, #82

    14:28 12.06.2026

  • 37 Дада

    25 0 Отговор
    Срз в България е 800 евро ,а тая кукувица взима близо 10 хиляди евра ,грубо 12 пъти над средната работна заплата за страната или 1200% от горе ,,Хайде обяснете ми статистическия българин какъв стимул да има да бачка в частния сектор?

    14:30 12.06.2026

  • 38 забравя

    18 0 Отговор
    за тия под масата, каквито понякога са повече от заплата.....

    14:32 12.06.2026

  • 39 Бахтимир

    19 0 Отговор
    Когато не е била на работа - болнични, отпуски и не е крала заплатата е била по-ниска. Коректна е и казва как се формира ! Не я съдете, а я гръмнете !

    14:32 12.06.2026

  • 40 Лост

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хасковски каунь":

    Трябва да си покаже фиша, защото едни преди години протестираха ,че получават нето 700 лева ,ама като си показаха фиша, който знае къде да гледа вижда,че имат и заем за 400 лева.

    14:33 12.06.2026

  • 41 Жива да я ожалиш

    21 0 Отговор
    Само 9773 евро. Аз ако бях, щях да напусна при такава обидна заплата.

    14:34 12.06.2026

  • 42 тая

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мокой":

    е от простите с които Буда се най-разбира.

    14:35 12.06.2026

  • 43 Дика

    16 0 Отговор
    Горката...

    14:36 12.06.2026

  • 44 Дориана

    18 1 Отговор
    И тази заплата е прекалено висока на фона на финансовите загуби на НДК. Точно тя трябва да носи отговорност и да бъде уволнена. Да отива на Борсата.

    14:37 12.06.2026

  • 45 Дика

    21 0 Отговор
    После що имало 7 процента дефицит

    14:39 12.06.2026

  • 46 Механик

    21 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни, какво трябва да може да прави човек ( и да го прави), за да получава чисти 10000 евро? Каква е тая? Какво извършва? Каква ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ имат нейните услуги, та взема такива пари?
    Не е ли унизително за за хорицата в тая държава, дето от сутрин до вечер бачкат за 500 евро?

    14:40 12.06.2026

  • 47 Без коментар

    22 0 Отговор
    Това е рядка арогантност и дебелоочие

    9770 нето колко е бруто

    Нищожество
    А за 10лева работа не си свършила

    14:44 12.06.2026

  • 48 Новичок

    21 0 Отговор
    Българио, земя като една човешка длан! Къде побираш толкова крадлива сган!?Пфу...

    14:45 12.06.2026

  • 49 Пламен

    14 0 Отговор
    Да я ожалиш с тия десет хилки. Става директор, приходите падат на половина, заплатата и расте петкратно.
    Така е по всички държавни предприятия и фирми.

    14:45 12.06.2026

  • 50 Радев

    4 2 Отговор
    Нема се плашите. Теглим голям заем и Сичко е о,к

    14:46 12.06.2026

  • 51 Аха...

    13 0 Отговор
    Сутринта, мимоходом, чух, някаква депутатка, да се жалва, че им замразяват заплатите. 😭😭😭Пък то, видиш ли, с това нямало да се решат проблемите! Така е, ама и с вдигането на пенсиите, с по 2- 7 евро пенсионерите няма да се оправят, ама за тях са съгласни!

    14:48 12.06.2026

  • 52 Артилерист

    12 0 Отговор
    Предполагам, че младите хора нямат идея колко много паразитни структури има в държавата и какви пари се раздават единствено на тези измислени структури да им се назначават "наши хора" за началници. Повечето от тези които гласуват за Борисов, примерно, са в такива структури. На прекариата в подножието се дават мизерни заплати, но началниците с големите заплати, като тази на НДК, ги смръзяват с възможността и толкова да няма, ако не гласуват за мутрата. Защо си мислите, че мафията толерира такива като Борисов, Терзиев, ген. Атанасов и подобни? Ами защото са зависими и лесно управляеми...

    14:49 12.06.2026

  • 53 търговско

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бащиния":

    дружество било, не била тя държавен служител, но държава плаща...колко мило..на тримесечие според успехи...като гледам какви са тези успехи-загуби за 49млн...евро..Така стана и с цялата държава..болниците, училища..всичко..и затова най бедни и болни в ЕС ..са българи..На 5млн население имаме 500 000 държавни и разни общински и още не знам какви служители..и никой не плаща осигуровките..Като идват на власт обещават да намалят бройката на тези кърлежи..ОБАЧЕ ,веднага след като вземаг властта кават..не мож етолкова бързо..Как може..да уволниш роднини и близки от тези топли местенца ,да ги съкратиш..и те душа носят..

    14:50 12.06.2026

  • 54 Невена

    12 0 Отговор
    Кой храниш с тази депутатска заплата от
    близо 10 000 евро? Там келепира е умножен по три! Отделно и храната си върви! Моме проста, кой те тури на поста?
    БЕГАЙ, че се скрии, това... хубаво измии!

    14:51 12.06.2026

  • 55 Баба ви Алина

    12 0 Отговор
    Кино,опера,театър,
    всичко е мъгла и вятър.
    Цялата култура
    се върти около ...ура.

    14:51 12.06.2026

  • 56 дедо

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Строиха навремето!":

    водеше най-голямата бригада строители на НДК от 200човека, а умря в забрава с недоимък в зората на "демокрацията". На критично опасните места той е рискувал живота си, без ни една жертва от неговите хора, за разлика в други бригади. Обаче не бе почетен с елементарна благодарност, защото не бе фен на главатарите и преди 1989г. Сега и от 30г(+) алчни, продажни и ненаситни субекти като тая от нетрадиционни етноси берат наготово чуждото, дори директорски борд имат.....

    14:57 12.06.2026

  • 57 Ехх

    8 0 Отговор
    Ама тя много скромна бе !

    14:58 12.06.2026

  • 58 Абе,

    9 0 Отговор
    наглата герберски калинка , забравя за тримесечните премии , които си раздават за добре фалирана държавна фирма...

    15:00 12.06.2026

  • 59 Мнение

    7 0 Отговор
    Тази култура дето я няма в БГ излиза през носа на останалите. Не изкарват нищо, харчат много и искат все повече и повече. Пълен контрол на харчовете и в театрите, тази администрация връзкарска и крадлива на театрите трябва да мине под пълен контрол на държавата, за да не купуват скъпи коли и да крадат. Артистите не печелят и работят на сто места - театри, кино, реклама, а тези се разпростират с държавни пари -бейове.

    Коментиран от #74

    15:00 12.06.2026

  • 60 Шести

    10 0 Отговор
    Чия любовница е кой я сложи на твърдия стол някой знае ли, нагла проста ку..р..ва и кой и определя заплатата и срещу каква работа

    15:01 12.06.2026

  • 61 Рахман

    8 1 Отговор
    Самозабравила се кифла.
    Как се изкарват 10 000 евро на месец за нищо. И доволно нахална.

    15:01 12.06.2026

  • 62 хора, правете си изводите

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лежачка и лапачка.":

    за размера на корупцията, КОИ ни я НАЛОЖИХА - двама корпулентни и безумно лакоми за власт и пари вождове.
    МИСЛЕТЕ на кого да се доверявате. Не на този, който се хвалеше и промотираше, че ще ни оправя с 200 или пък магнитския - който казваще, че работи за ХОРАТА, ВИДИШ ЛИ. Нито пък ппдбитн, които са си НЕМОЖАЧИ, според изразна на хлевоустия от Банкя.

    15:01 12.06.2026

  • 63 Веси

    1 1 Отговор
    Лъже

    15:01 12.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 МНОГО НАГ ЛА ТЬОТКА

    5 0 Отговор
    Каке…кажи колко месеца си работила като шеф на НДК, колко пари си получила, заемайки коментираната длъжност и ще стане ясно всичко. Дай,също така, пример преди да заемеш тази длъжност, на предишното ти работно място каква ти е била заплатата и всичко ще лъсне, щото ако по-рано заплатата ти е била 3000 лева месечно, а сега 10000 евро месечно, възникват много въпроси, които ти нямаш капацитет да разбереш, ако ти бъдат зададени!!!

    15:03 12.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 НЯКОЙ

    6 1 Отговор
    егати и наглата жена. защо няма съд, да върне парите

    15:04 12.06.2026

  • 68 Хммм

    2 0 Отговор
    И да получаваш. Това не влиза в работата на други.

    15:04 12.06.2026

  • 69 Спиро

    4 0 Отговор
    9773 нето! Нищо работа, що ме хейтите?

    15:05 12.06.2026

  • 70 Жорж

    6 0 Отговор
    Тази освен,че е Натресена на Синекурната длъжност е Отвратително Отблъскваща и следва да се Стовари цялата Тежест на Данъчно- процесуалния кодекс преди Прокуратурата да я Поеме

    15:05 12.06.2026

  • 71 тази

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Истината:":

    е негов продукт.....

    15:06 12.06.2026

  • 72 НЯКОЙ

    4 0 Отговор
    трябва да се извадят да се гледат заплатите в бюджета. ще се смаете

    15:08 12.06.2026

  • 73 хмм

    3 0 Отговор
    Това нагло същество беше хванато, че подписва договори с фирма на сина си в нарушене на Закона за обществените поръчки. Докладът на КПКОНПИ е от април 2025 г., а това нещо продължава да е директор на НДК и да наглее. Дайте му една метла и да излита. Но преди това да бъде привлечена към наказателна отговорност за детето, което падна с парапета, който тя е длъжна да поддържа в състояние, което не застрашава живота на посетителите. Другото обвинение да бъде за източване на държавно търговско дружество. Заедно с нея да отговаря и покровителят й Мариан Бачев. Докато няма наказани наглеци, ще получаваме още от същото.

    15:12 12.06.2026

  • 74 през

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мнение":

    цялото време досега са под пълен контрол на държавата, друга идея нямаш ли ?!.....

    15:13 12.06.2026

  • 75 Тази

    4 0 Отговор
    Я гледах по телевизията ,хъка и мъка и не каза как на 3 месеца получава бонуси и незнаещ колко е получила.Нахална и арогантна.Откъде накъде толкова много пари ще си приемат сами.Тся на каква се прави и нямала да подава оставка.Защото такива пари никога няма да види.Да се промени закона и не сами да си ги определят заплатите.Ненормална работа,дава ли си сметка колко много е 10000 евро и лъжи,че незнаещ колко още е получавала на тримесечие.Трбва да се съдят тези,които изсмукват парите и правят разходи и никой не го контролира и съди.Стига грабежи ,бе тарикати.Тази няма срама да ходи да се показва по студиата вместо да си ходи.На кого е метреса ?Оставка!

    15:13 12.06.2026

  • 76 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Кифла без пълнеж !

    15:14 12.06.2026

  • 77 Тома

    2 0 Отговор
    Ах колко малко.Разплака ме.

    15:18 12.06.2026

  • 78 Трайчо

    1 0 Отговор
    А средната пенсия в България е 500 евро

    15:31 12.06.2026

  • 79 От медия на медия заплатата расте

    1 0 Отговор
    С всяко следващо интервю заплатата и нараства ! 😂

    15:31 12.06.2026

  • 80 Мимч

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    Ей тази кокошка ще го построи,ама на оня там ден де....

    15:38 12.06.2026

  • 81 Делян

    0 0 Отговор
    Тази гумена лелка, не преизчисление на заплата а затвор я очаква!

    15:40 12.06.2026

  • 82 да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    само дето от тия “лъжи” българия стана 9 милиона и беше в челната десятка на световната икономика имахме космонафти и уникално селско стопанство от което се обучаваха цяла западна европа а сега какво стана дойде фалшивата демокрация и всичко потъна а ти си мислиш че някой те е лъгал на времето че когато строиш заводи ше си добре ??? много е жалко че има такива лумпени като теб и то напоследък ставате все повече …

    15:43 12.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Радев, ко праим пак бе, братчед?

    1 0 Отговор
    Кога ще бориш корупцията и олигархията?

    15:46 12.06.2026

  • 85 Чичо от село

    2 0 Отговор
    Няма такава държава с такава бюрокрация.Как от София тази госпожа управлява Ф.Ц.във Варна.Един ден от седмицата стои във Варна ли.Излиза че във Варна си има някакъв оперативен шев който върши цялата дейност и спокойно може да контактува директно с М.К.Но така една калинка получава двойна заплата.И кого заблуждава с тази средна заплата от9773 евро.Преди си вземал 5000евро,сега 14000евро и ето ти средна заплата от 9500евро.Наглеци,кръвопийци на народна кръв.

    15:50 12.06.2026

  • 86 1234

    1 0 Отговор
    Тази поне не взема от държавата а, дава. Христо мутафчиев да каже (моме глупава) колко получава от държавата и колко дава. Сърменов и Карталов да кажат колко получават. Мутафчиев нали е шеф на артистите- да каже директорите на театри и Чобановците в министерството на културата колко вземат. Тази дама я слушах при Ризова и ми се струва че нещата не са баш такива, каквито ги представи кукувеца-министър милошев

    15:59 12.06.2026

  • 87 овчи мозък си

    1 0 Отговор
    Мило хубявице знаеш ли че 10хиляди евро са около 20000хиляди лева и какво ще кежеш че един пенсионер или работник взима 500-евро или хиляда лева Ти да не си господ , извънземно или нещо златно чедо да да си заслужил и ли да си отработил с труд който работника или пенсионера си изкарва заплатата си с пот на челото бе безсрамницитакаваНтърговско дружество ,но кой те назначава и освобождава бе нищожество такава ДК било

    16:06 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол