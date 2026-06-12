Директорът на НДК: В момента средната ми заплата е 9773 евро. Не съм получавала 14 000 евро

В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова.
Тя коментира изнесените в началото на месеца данни от министъра на културата Евтим Милошев за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Припомняме, че той посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 милиона евро. Освен това Милошев изтъкна, че ръководството вземало заплати от близо 14 000 евро месечно и заяви, че ще поиска тези суми за възнаграждения да бъдат върнати.
Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК си е определял сам възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя.
Тя уточни, че Националният дворец на културата е търговско дружество, а не бюджетна организация. "Не сме държавни служители. Плащаме данъци и осигуровки като всяко търговско дружество. Когато бях назначена в края на януари 2024 година, имах договор за управление като член на Съвета на директорите с министъра на културата. След това имам отделен договор, с който ми се възлага управлението на НДК като изпълнителен директор. Това са два различни договора с различни възнаграждения, уредени по закон. След това дойде и казусът с клон Варна - Фестивалният комплекс във Варна, който е част от дружеството. Заварихме там изключително тежко състояние - бих го нарекла „батак“, но всъщност става дума за сериозни управленски и документални проблеми", обясни Татарова.
По думите ѝ в казуса с Варна е извършен вътрешен одит и е изпратен доклад до Министерството на културата. "Последва проверка, която установи натрупани нарушения през последните 10 години. Това наложи аз да бъда назначена като управител на клон Варна, за да се синхронизират документите и да се изчистят несъответствията. В този период управлявах клон Варна около година и половина без възнаграждение. След одит на Министерството на културата беше препоръчано да се сключи договор за управление, включително с определено възнаграждение", уточни тя казуса с договорите на свое име.
Директорът на НДК изтъкна, че първоначално възнаграждението ѝ било около 2900 лева към февруари 2024 година. "Например през октомври 2024 година получих 2213 лева общо за всички дейности. До август 2025 година възнагражденията се движеха в този диапазон. След това, след разговори с Агенцията за публични предприятия и с принципала - Министерството на културата, беше установено, че има несъответствия във формулата за изчисление на възнагражденията. След промени в показателите, на база резултати и финансови критерии, възнаграждението се промени. В момента средното месечно възнаграждение достига около 9773 евро", изтъкна тя.
И уточни - това не е фиксирана сума, а варира на тримесечие според постигнатите показатели. "Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. Трябва да се говори за средно месечно възнаграждение, защото сумите варират", заяви Татарова.
А що се отнася до резултатите - загубите на дружеството са намалени значително, приходите са увеличени, а състоянието на НДК се подобрява. "Не виждам основание за оставка, при положение, че законът е спазен и резултатите са положителни", категоричен е директорът на НДК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бащиния
Коментиран от #53
14:00 12.06.2026
2 Гост
14:01 12.06.2026
3 Колко Милиарда ?
И Колко Милиарда ?
Е Печалбата ти ?
14:01 12.06.2026
4 с връзки
14:02 12.06.2026
5 Последния Софиянец
14:02 12.06.2026
6 Прогресивна герберска наглост !
14:03 12.06.2026
7 Мокой
Коментиран от #42
14:04 12.06.2026
8 Хе хе
Какви показатели, като е на минус близо 49 милиона евро? хе хе хе
14:04 12.06.2026
9 Хасковски каунь
Коментиран от #40
14:04 12.06.2026
10 Строиха навремето!
ПРОДАВАЙТЕ НДК!
ЩЕ ПОПЪЛНИТЕ БЮДЖЕТА!
Няма такова чудо, печелившо държавно предприятие!
Коментиран от #56
14:04 12.06.2026
11 00014
14:05 12.06.2026
12 Мемо
14:05 12.06.2026
13 ко каза ко?
14:05 12.06.2026
14 Сладка заплатка за наши хора
14:06 12.06.2026
15 Ммммм
14:07 12.06.2026
16 Гарантирано от ГЕРБ
Горката, взема само Двадесет хиляди лева месечно
плюс два пъти по Петдесет хиляди премиии
и още малко добавки на всяко тримесечие,
докато НДК Тъне в Огромни дългове!
14:10 12.06.2026
17 Васил
14:11 12.06.2026
18 Радой Ралин
Даде ми го Вожда борисоФ, който ме @ножд@
Коментиран от #20
14:11 12.06.2026
19 Без име
14:12 12.06.2026
20 Истината:
До коментар #18 от "Радой Ралин":Бог да го прости Радой Ралин!
Беше много Умен човек.
Коментиран от #71
14:12 12.06.2026
21 ИВАН
14:15 12.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кук
14:16 12.06.2026
24 Мики Маус
14:16 12.06.2026
25 Щом
14:17 12.06.2026
26 Мимч
Коментиран от #36
14:18 12.06.2026
27 извод
14:19 12.06.2026
28 Иван
14:19 12.06.2026
29 безобразие
14:19 12.06.2026
30 ИВАН
14:21 12.06.2026
31 Лежачка и лапачка.
Коментиран от #62
14:23 12.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахаха
14:26 12.06.2026
34 Отвратена
14:26 12.06.2026
35 Хасковски каунь
14:26 12.06.2026
36 Хаха
До коментар #26 от "Мимч":заводите са за вас, тружениците дето ви лъгаха 45 години да строите комунизма, за да може децата им да се изучат на запад през това време. Сега децата им се върнаха и са директори. А вие не се ослушвайте ами продължавайте да бачкате по заводите че светлото бъдеще няма само да дойде, някой трябва да го построи.
Коментиран от #80, #82
14:28 12.06.2026
37 Дада
14:30 12.06.2026
38 забравя
14:32 12.06.2026
39 Бахтимир
14:32 12.06.2026
40 Лост
До коментар #9 от "Хасковски каунь":Трябва да си покаже фиша, защото едни преди години протестираха ,че получават нето 700 лева ,ама като си показаха фиша, който знае къде да гледа вижда,че имат и заем за 400 лева.
14:33 12.06.2026
41 Жива да я ожалиш
14:34 12.06.2026
42 тая
До коментар #7 от "Мокой":е от простите с които Буда се най-разбира.
14:35 12.06.2026
43 Дика
14:36 12.06.2026
44 Дориана
14:37 12.06.2026
45 Дика
14:39 12.06.2026
46 Механик
Не е ли унизително за за хорицата в тая държава, дето от сутрин до вечер бачкат за 500 евро?
14:40 12.06.2026
47 Без коментар
9770 нето колко е бруто
Нищожество
А за 10лева работа не си свършила
14:44 12.06.2026
48 Новичок
14:45 12.06.2026
49 Пламен
Така е по всички държавни предприятия и фирми.
14:45 12.06.2026
50 Радев
14:46 12.06.2026
51 Аха...
14:48 12.06.2026
52 Артилерист
14:49 12.06.2026
53 търговско
До коментар #1 от "Бащиния":дружество било, не била тя държавен служител, но държава плаща...колко мило..на тримесечие според успехи...като гледам какви са тези успехи-загуби за 49млн...евро..Така стана и с цялата държава..болниците, училища..всичко..и затова най бедни и болни в ЕС ..са българи..На 5млн население имаме 500 000 държавни и разни общински и още не знам какви служители..и никой не плаща осигуровките..Като идват на власт обещават да намалят бройката на тези кърлежи..ОБАЧЕ ,веднага след като вземаг властта кават..не мож етолкова бързо..Как може..да уволниш роднини и близки от тези топли местенца ,да ги съкратиш..и те душа носят..
14:50 12.06.2026
54 Невена
близо 10 000 евро? Там келепира е умножен по три! Отделно и храната си върви! Моме проста, кой те тури на поста?
БЕГАЙ, че се скрии, това... хубаво измии!
14:51 12.06.2026
55 Баба ви Алина
всичко е мъгла и вятър.
Цялата култура
се върти около ...ура.
14:51 12.06.2026
56 дедо
До коментар #10 от "Строиха навремето!":водеше най-голямата бригада строители на НДК от 200човека, а умря в забрава с недоимък в зората на "демокрацията". На критично опасните места той е рискувал живота си, без ни една жертва от неговите хора, за разлика в други бригади. Обаче не бе почетен с елементарна благодарност, защото не бе фен на главатарите и преди 1989г. Сега и от 30г(+) алчни, продажни и ненаситни субекти като тая от нетрадиционни етноси берат наготово чуждото, дори директорски борд имат.....
14:57 12.06.2026
57 Ехх
14:58 12.06.2026
58 Абе,
15:00 12.06.2026
59 Мнение
Коментиран от #74
15:00 12.06.2026
60 Шести
15:01 12.06.2026
61 Рахман
Как се изкарват 10 000 евро на месец за нищо. И доволно нахална.
15:01 12.06.2026
62 хора, правете си изводите
До коментар #31 от "Лежачка и лапачка.":за размера на корупцията, КОИ ни я НАЛОЖИХА - двама корпулентни и безумно лакоми за власт и пари вождове.
МИСЛЕТЕ на кого да се доверявате. Не на този, който се хвалеше и промотираше, че ще ни оправя с 200 или пък магнитския - който казваще, че работи за ХОРАТА, ВИДИШ ЛИ. Нито пък ппдбитн, които са си НЕМОЖАЧИ, според изразна на хлевоустия от Банкя.
15:01 12.06.2026
63 Веси
15:01 12.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 МНОГО НАГ ЛА ТЬОТКА
15:03 12.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 НЯКОЙ
15:04 12.06.2026
68 Хммм
15:04 12.06.2026
69 Спиро
15:05 12.06.2026
70 Жорж
15:05 12.06.2026
71 тази
До коментар #20 от "Истината:":е негов продукт.....
15:06 12.06.2026
72 НЯКОЙ
15:08 12.06.2026
73 хмм
15:12 12.06.2026
74 през
До коментар #59 от "Мнение":цялото време досега са под пълен контрол на държавата, друга идея нямаш ли ?!.....
15:13 12.06.2026
75 Тази
15:13 12.06.2026
76 Стара чанта
15:14 12.06.2026
77 Тома
15:18 12.06.2026
78 Трайчо
15:31 12.06.2026
79 От медия на медия заплатата расте
15:31 12.06.2026
80 Мимч
До коментар #36 от "Хаха":Ей тази кокошка ще го построи,ама на оня там ден де....
15:38 12.06.2026
81 Делян
15:40 12.06.2026
82 да бе
До коментар #36 от "Хаха":само дето от тия “лъжи” българия стана 9 милиона и беше в челната десятка на световната икономика имахме космонафти и уникално селско стопанство от което се обучаваха цяла западна европа а сега какво стана дойде фалшивата демокрация и всичко потъна а ти си мислиш че някой те е лъгал на времето че когато строиш заводи ше си добре ??? много е жалко че има такива лумпени като теб и то напоследък ставате все повече …
15:43 12.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Радев, ко праим пак бе, братчед?
15:46 12.06.2026
85 Чичо от село
15:50 12.06.2026
86 1234
15:59 12.06.2026
87 овчи мозък си
16:06 12.06.2026