Румен Радев глобен в изборния ден

"Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел "Пътна полиция" към СДВР. Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни". Това написа лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев в профила си във фейсбук.

В изборния ден bTV проследи Радев до личния му автомобил, с който сам е дошъл да даде своя глас. Стана ясно, че е паркирал върху тротоар на неправилно място. "Да видите колко е трудно да се паркира в София. Ама вие наистина дойдохте до тук", коментира Радев пред камерите на медиите, преди да влезе в колата си.