Новини
България »
София »
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?

25 Април, 2026 15:22 768 16

  • парламент-
  • депутати-
  • правителство-
  • румен радев

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов — Автор във Fakti.bg

ЦИК обяви имената на всички новоизбрани народни представители в 52-рия парламент. Следващата конституционна стъпка е президентът да насрочи първо заседание на новия парламент. Процедурата за сформиране на ново правителство не е кратка, припомня БНТ.

Очаква се следващата седмица президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новия 52-рия парламент. След това рулетката за съставяне на правителство се завърта, но преди това президентът трябва да проведе консултации с всички парламентарно представени сили. След тях ще връчи и първия проучвателен мандат на „Прогресивна България“. Тя е най-голямата парламентарна група в новия парламент. Възможно е това да стане в дните около 4 и 5 май. Ако това не се случи, вероятно е към средата на май. След като връчи мандата, кандидатът за министър-председател има седемдневен срок, в който да представи състав и структура на правителството.

От „Прогресивна България“ заявиха в ефира на БНТ, че нямат никакво намерение да бавят мандата, особено след като хората са им гласували такова доверие на изборите.

Слави Василев, „Прогресивна България“: „Идва времето на истинското правосъдие, идва време на прозрачността, на правовата държава и отговорността. Ще можем с пълен размах да осъществим и кадрови промени, и определи политически и законови промени, които да освободят обществения живот от наследството на тези, които българите изритаха на 19-и.“

Коментар дойде и от служебния външен министър Надежда Нейнски. Нейната равносметка – честни и прозрачни избори, които са минали спокойно, плавно и без нарушения.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: „Това бяха най-честните и най-прозрачните избори и може би началото на една засилена активност на българите в избирателния процес. Върна се желанието на хората да гласуват именно поради прозрачността. Оттук нататък ние ще видим партийният лидер Румен Радев и вероятният министър-председател как ще се позиционира неговото правителство. И на базата на това ще видим дали съмненията и подозренията на база на предишните му изказвания се оправдават или не.“

Министърът на външните работи коментира и гласуването зад граница. По думите и на тези избори много повече хора са отишли до урните. 50 000 души повече са отишли от предишните избори.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следващата стъпка

    4 3 Отговор
    Депутати и ръководители на партии в централния, и вечер да правят компания на рецидивистите с тежки присъди.

    15:28 25.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ей черпак":

    Взехме 10 000 гласа.За два месеца не е зле.Наесен повече.

    Коментиран от #5

    15:35 25.04.2026

  • 5 Нищо няма да вземете

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти си където има келепир. Там няма, дърпай към Президента или към Шопара, може и при Бареков, и той да те бара.

    Коментиран от #11

    15:37 25.04.2026

  • 6 гражданин

    4 2 Отговор
    А ако тиквун беше тарикат ,щеше да си построй луксозен затвор ,за да си изкара старините , а сега ще му се наложи да е с Бай Ставри !

    Коментиран от #9, #15

    15:37 25.04.2026

  • 7 Малко хляб и зрелища около Борисов и ДПС

    1 1 Отговор
    и нищо повече. Това е толкоз просто и логично.

    15:38 25.04.2026

  • 8 Тия

    6 1 Отговор
    се разбързаха ! Преди изборите всичко в тайнство и недомлъвки , нито програма , ни нищо и сага - газ !

    15:39 25.04.2026

  • 9 Нищо няма да стане

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "гражданин":

    Всеки си има компромати, единия, другия клати.

    15:40 25.04.2026

  • 10 щамов работник

    0 0 Отговор
    Следващите процедурни крачки ще са да видят,дали е влязла в НС някояпръдла.Стана модерно това да имаме такива.Мъхъъъ!

    15:43 25.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо няма да вземете":

    ДПС ме каниха за председател на избирателна комисия.Даваха 900 евро.

    Коментиран от #13, #14

    15:47 25.04.2026

  • 12 Полицай

    0 1 Отговор
    Където няма милиционершина хората гласуват А в страната полицешината намали вота Гл секретари се оплака че бил заплашван Та Тои е като Всеки български гражданин Щом Тои си е превишил правота си и други могат

    15:49 25.04.2026

  • 13 Уффффф

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    За голям фактор си се взел. Ако не те знаех, щях да ти повярвам. От всички партии те търсят, а рогата ти до небесата. Аде у лево синко.

    15:51 25.04.2026

  • 14 Селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Та МВР ХВАНА НАИ ГОЛЕМИЯ КУПУВАЧ НА ГЛАСУВЕ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ И НАМЕРИХА «МУХЛЯСАЛИ 1´4милиарда евро и списъци оставили от БОРИСОВ ГОТОВИТЕ ПАРИ СА НАИ СЛАДКИ ЗА НЕКЪДЪРНИЦИТЕ

    15:55 25.04.2026

  • 15 Тои си

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "гражданин":

    Напрви невтопровод а чорапа БОТАШ Още при да доиде на Власта ни сложи самара

    15:59 25.04.2026

  • 16 Така де

    0 0 Отговор
    Радев наистина няма да ги бави. Има да кърти, вози и разчиства доста евроатлантически продажен отпадък. Ще ги действа по устав и протокол, както се полага.
    Но списъкът е подготвен и тая овца Нейнски и тя е в списъка.

    16:01 25.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове