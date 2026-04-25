След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?

ЦИК обяви имената на всички новоизбрани народни представители в 52-рия парламент. Следващата конституционна стъпка е президентът да насрочи първо заседание на новия парламент. Процедурата за сформиране на ново правителство не е кратка, припомня БНТ.
Очаква се следващата седмица президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новия 52-рия парламент. След това рулетката за съставяне на правителство се завърта, но преди това президентът трябва да проведе консултации с всички парламентарно представени сили. След тях ще връчи и първия проучвателен мандат на „Прогресивна България“. Тя е най-голямата парламентарна група в новия парламент. Възможно е това да стане в дните около 4 и 5 май. Ако това не се случи, вероятно е към средата на май. След като връчи мандата, кандидатът за министър-председател има седемдневен срок, в който да представи състав и структура на правителството.
От „Прогресивна България“ заявиха в ефира на БНТ, че нямат никакво намерение да бавят мандата, особено след като хората са им гласували такова доверие на изборите.
Слави Василев, „Прогресивна България“: „Идва времето на истинското правосъдие, идва време на прозрачността, на правовата държава и отговорността. Ще можем с пълен размах да осъществим и кадрови промени, и определи политически и законови промени, които да освободят обществения живот от наследството на тези, които българите изритаха на 19-и.“
Коментар дойде и от служебния външен министър Надежда Нейнски. Нейната равносметка – честни и прозрачни избори, които са минали спокойно, плавно и без нарушения.
Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: „Това бяха най-честните и най-прозрачните избори и може би началото на една засилена активност на българите в избирателния процес. Върна се желанието на хората да гласуват именно поради прозрачността. Оттук нататък ние ще видим партийният лидер Румен Радев и вероятният министър-председател как ще се позиционира неговото правителство. И на базата на това ще видим дали съмненията и подозренията на база на предишните му изказвания се оправдават или не.“
Министърът на външните работи коментира и гласуването зад граница. По думите и на тези избори много повече хора са отишли до урните. 50 000 души повече са отишли от предишните избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Следващата стъпка
15:28 25.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Ей черпак":Взехме 10 000 гласа.За два месеца не е зле.Наесен повече.
Коментиран от #5
15:35 25.04.2026
5 Нищо няма да вземете
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти си където има келепир. Там няма, дърпай към Президента или към Шопара, може и при Бареков, и той да те бара.
Коментиран от #11
15:37 25.04.2026
6 гражданин
Коментиран от #9, #15
15:37 25.04.2026
7 Малко хляб и зрелища около Борисов и ДПС
15:38 25.04.2026
8 Тия
15:39 25.04.2026
9 Нищо няма да стане
До коментар #6 от "гражданин":Всеки си има компромати, единия, другия клати.
15:40 25.04.2026
10 щамов работник
15:43 25.04.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Нищо няма да вземете":ДПС ме каниха за председател на избирателна комисия.Даваха 900 евро.
Коментиран от #13, #14
15:47 25.04.2026
12 Полицай
15:49 25.04.2026
13 Уффффф
До коментар #11 от "Последния Софиянец":За голям фактор си се взел. Ако не те знаех, щях да ти повярвам. От всички партии те търсят, а рогата ти до небесата. Аде у лево синко.
15:51 25.04.2026
14 Селянин
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Та МВР ХВАНА НАИ ГОЛЕМИЯ КУПУВАЧ НА ГЛАСУВЕ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ И НАМЕРИХА «МУХЛЯСАЛИ 1´4милиарда евро и списъци оставили от БОРИСОВ ГОТОВИТЕ ПАРИ СА НАИ СЛАДКИ ЗА НЕКЪДЪРНИЦИТЕ
15:55 25.04.2026
15 Тои си
До коментар #6 от "гражданин":Напрви невтопровод а чорапа БОТАШ Още при да доиде на Власта ни сложи самара
15:59 25.04.2026
16 Така де
Но списъкът е подготвен и тая овца Нейнски и тя е в списъка.
16:01 25.04.2026