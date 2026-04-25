След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?

ЦИК обяви имената на всички новоизбрани народни представители в 52-рия парламент. Следващата конституционна стъпка е президентът да насрочи първо заседание на новия парламент. Процедурата за сформиране на ново правителство не е кратка, припомня БНТ.

Очаква се следващата седмица президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новия 52-рия парламент. След това рулетката за съставяне на правителство се завърта, но преди това президентът трябва да проведе консултации с всички парламентарно представени сили. След тях ще връчи и първия проучвателен мандат на „Прогресивна България“. Тя е най-голямата парламентарна група в новия парламент. Възможно е това да стане в дните около 4 и 5 май. Ако това не се случи, вероятно е към средата на май. След като връчи мандата, кандидатът за министър-председател има седемдневен срок, в който да представи състав и структура на правителството.

От „Прогресивна България“ заявиха в ефира на БНТ, че нямат никакво намерение да бавят мандата, особено след като хората са им гласували такова доверие на изборите.

Слави Василев, „Прогресивна България“: „Идва времето на истинското правосъдие, идва време на прозрачността, на правовата държава и отговорността. Ще можем с пълен размах да осъществим и кадрови промени, и определи политически и законови промени, които да освободят обществения живот от наследството на тези, които българите изритаха на 19-и.“

Коментар дойде и от служебния външен министър Надежда Нейнски. Нейната равносметка – честни и прозрачни избори, които са минали спокойно, плавно и без нарушения.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: „Това бяха най-честните и най-прозрачните избори и може би началото на една засилена активност на българите в избирателния процес. Върна се желанието на хората да гласуват именно поради прозрачността. Оттук нататък ние ще видим партийният лидер Румен Радев и вероятният министър-председател как ще се позиционира неговото правителство. И на базата на това ще видим дали съмненията и подозренията на база на предишните му изказвания се оправдават или не.“

Министърът на външните работи коментира и гласуването зад граница. По думите и на тези избори много повече хора са отишли до урните. 50 000 души повече са отишли от предишните избори.