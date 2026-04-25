Възстановено е движението по пътя Разград - Русе след тежката катастрофа край Цар Калоян

Пътят Разград - Русе е отворен за движение, като отпадат по-рано въведените обходни маршрути, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ са поели ангажимент да почистят пътното платно от разливи на масло и антифриз.

По-рано днес участъкът беше затворен заради тежък пътен инцидент в района на Цар Калоян.

При катастрофата е загинал 38-годишен моторист от Букурещ. Пострадало е семейство с дъщеря и внучка.