Татяна Буруджиева: Фатално е да преядеш с огромната власт
  Тема: Избори

Татяна Буруджиева: Фатално е да преядеш с огромната власт

25 Април, 2026 18:08

Тази мащабна победа и липсата на политически баланс обаче крият своите капани

Татяна Буруджиева: Фатално е да преядеш с огромната власт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ефира на телевизия NOVA политологът доц. Татяна Буруджиева коментира политическата ситуация у нас след предсрочните парламентарни избори на 19 април, спечелени категорично от новата формация на Румен Радев. Според анализатора, бившият държавен глава е поддържал имидж на различен лидер през последните девет години, но сега е изправен пред съвсем нови предизвикателства като първа политическа сила.

"Избирателите на Радев са разделени в няколко групи, но доколко техните интереси ще бъдат решени, тепърва ще видим. От една страна, ако видим проучванията за изследване на ценностите, там България поддържа високи нива на управление със силна ръка," заяви доц. Буруджиева в предаването "Офанзива".

След като Румен Радев напусна президентския пост през януари тази година, за да оглави партия "Прогресивна България", формацията му си осигури смазващо предимство от близо 45% на вота през април. Тази мащабна победа и липсата на политически баланс обаче крият своите капани.

"Най-фаталното е когато имаш толкова много власт, да преядеш с нея", предупреди Буруджиева, визирайки предстоящите президентски избори по-късно през годината, които ще бъдат първият голям тест за новото управление и опитът му да запази влиянието си и върху "Дондуков" 2.

Политологът очерта инфлацията и съдебната реформа като основните препятствия пред новите управляващи. "Покачването на цените и реформите в съдебната власт са първите две предизвикателства, с които ще се срещне управлението. Бюджетът е нещо повече от просто справяне с цените", обясни тя пред NOVA.

Според нея, в началото на мандата липсата на остра опозиция може да изиграе лоша шега на мнозинството. "В първите месеци част от партиите ще се държат с "Прогресивна България" като с истински победител. Някои ще се опитат да правят критики, но няма да са достатъчно мощни. Няма да видим веднага вотове на недоверие. Това спокойствие може да е много голям риск пред едно управление", допълни експертът.

Относно втората политическа сила в новия парламент, Буруджиева беше категорична, че ГЕРБ остава партията с най-богата история в законодателния орган, но структурата ѝ се нуждае от сериозна промяна. "От тях зависи дали ще успеят да се обновят. Това обновяване трябва да стане в тежка опозиционност", завърши политическият анализатор.


  • 1 Питам

    35 1 Отговор
    Татяна, ако баща ти беше жив..................?

    Коментиран от #27

    18:11 25.04.2026

  • 2 си дзън

    12 9 Отговор
    И кво му е фаталното? Той и Хитлер идва на власт с мнозинство от избори.
    Путин, Ким печелят с 99%.

    18:12 25.04.2026

  • 3 И огромни заплати

    20 0 Отговор
    МВР също

    18:13 25.04.2026

  • 4 Ехааааааа

    37 2 Отговор
    Фатално е Боюрджиева да крадеш като разпран когато имаш и коалиционно правителство , защо не казваш нищо за това ???????

    18:14 25.04.2026

  • 5 Файърфлай

    36 3 Отговор
    По - добре цялата власт при един,отколкото помиярски сглобки.

    18:14 25.04.2026

  • 6 Да,бе

    42 2 Отговор
    Тулупа толкова години не преяде с власт.Нямаше такива писания тогава.

    18:14 25.04.2026

  • 7 Баба Яга

    37 3 Отговор
    Тая тъмно синя ГРОБарска курица ми омръзна да я гледам. Щом се мерне някъде, ругая и сменям страницата, канала. Много противна дърта зла квачка. Черна магия.

    18:15 25.04.2026

  • 8 Киликанзер

    17 3 Отговор
    Киликанзерът... никога няма да се извиси от благородство! Той е подозрителен чекист!

    18:16 25.04.2026

  • 9 Авджия

    26 2 Отговор
    Дайте ми пушката за грозен дивеч!!

    18:16 25.04.2026

  • 10 Пич

    5 18 Отговор
    Може и да се окаже вярно !!! Дано Радев да не се окаже глупак, защото ще има възможност да сътвори толкова тъпотии, колкото предните за години не успяха!!! Глупаците са най лошите!!!

    Коментиран от #26

    18:17 25.04.2026

  • 11 Иван

    27 0 Отговор
    Вече почнаха да пълзят всякакви твари и да ни обясняват какъв е животът

    18:19 25.04.2026

  • 12 Таняна Буруджиева е дъщеря на

    27 0 Отговор
    комуниста Иван Буруджиев, който на 13 февруари 1943 г. заедно с Виолета Якова убиват ген. Христо Луков пред дома му. Татяна Буруджиева е живяла много привилигирован живот при социализма. Сега е на друга хранилка и плещи, за каквото й плащат. За чест, достойнство и здрав разум тук изобщо не може да става дума.

    18:20 25.04.2026

  • 13 Хмм

    24 0 Отговор
    Ох, как ѝ е мъчно за пеевски и борисов, а е била депутат на БСП

    18:20 25.04.2026

  • 14 Наблюдател

    24 0 Отговор
    Гербаджийската гугутка не може да преживее големия бой, който изядоха нейните любимци и това, че самата тя за вбъдеще остава без работа и хонорари, защото е вече ненужна.

    18:24 25.04.2026

  • 15 Мъка

    17 0 Отговор
    Много мъка,няма кинти

    18:31 25.04.2026

  • 16 КАЗВАМ

    18 2 Отговор
    БУРДЖИЕВА, ТОЙ НЕ ТИ Е СИН, ЧЕ КАТО ТЕБ ДА ПРЕЯЖДА. ГЕНЕРАЛ РАДЕВ БЕШЕ 9 ГОДИНИ ПРЕЗИДЕНТ И НЕ ПРЕЯДЕ. ПРЕЯДОХА ДРУГИ, НА КОИТО ТИ СЛУГУВАШ.

    18:31 25.04.2026

  • 17 Павел Пенев

    19 0 Отговор
    Тази дърта фльорца може само да си боядисва косата и нищо друго стойностно.

    18:33 25.04.2026

  • 18 Фатално

    16 0 Отговор
    е за тая бабка,че я изритват от хранилката!

    18:34 25.04.2026

  • 19 Сталин

    16 0 Отговор
    А фатално ли е да се преяде със чекмеджета

    18:35 25.04.2026

  • 20 Мутри вън

    15 0 Отговор
    Буруджиева и ти вън !

    Непотребно никому дрънкало на хранилка!

    Вашият филм свърши и няма да има хепи енд!

    18:36 25.04.2026

  • 21 павела митова

    13 0 Отговор
    абе ....тази ,той и бойче преяждаше с власт ТИ тогава къде беше ,ща не вземеш 2 метра въже и да не се залюлееш на някой дебел клон - ше се опрайш тотално и въздух няма да хабиш....действай

    18:37 25.04.2026

  • 22 ежко

    10 1 Отговор
    Буруджиева, свиквайте!Сега и акоРадев ви спре парите, ще получи още по-голяма подкрепа!

    18:39 25.04.2026

  • 23 Ще се скъсат

    10 1 Отговор
    да ни обясняват колко лошо е,че Радев ще управлява сам! Сменяй боята боржиева,това ти е спасението,от бб повече не очаквай!Ох,ще си сипя още едно уиски,много ми е кеф как хленчат!

    18:39 25.04.2026

  • 24 дядо Петър

    8 1 Отговор
    Какво Танче, какво дедовото, много ли те боли? Няма ядене и преяждане, дедовото. Има глас народен, който е глас Божий. Разбирам, че ти е много криво за твоичките, защото бяха буквално размазани, но такива са правилата на играта. Свиквай!

    18:41 25.04.2026

  • 25 Този дрът комунистически боклук

    6 1 Отговор
    докога ще ни го навирате в лицата?!

    18:43 25.04.2026

  • 26 Пич кa

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Той, че Муню Боташа е глупак, глупак е. Проблемът са ония зад кадър, дето му дават акъл и му пишат речите за пред малоумните.

    18:46 25.04.2026

  • 27 Отговарям

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Баща ѝ лично щеше да я застреля, както е застрелял ген. Луков.

    18:48 25.04.2026

