Татяна Буруджиева: Фатално е да преядеш с огромната власт

В ефира на телевизия NOVA политологът доц. Татяна Буруджиева коментира политическата ситуация у нас след предсрочните парламентарни избори на 19 април, спечелени категорично от новата формация на Румен Радев. Според анализатора, бившият държавен глава е поддържал имидж на различен лидер през последните девет години, но сега е изправен пред съвсем нови предизвикателства като първа политическа сила.
"Избирателите на Радев са разделени в няколко групи, но доколко техните интереси ще бъдат решени, тепърва ще видим. От една страна, ако видим проучванията за изследване на ценностите, там България поддържа високи нива на управление със силна ръка," заяви доц. Буруджиева в предаването "Офанзива".
След като Румен Радев напусна президентския пост през януари тази година, за да оглави партия "Прогресивна България", формацията му си осигури смазващо предимство от близо 45% на вота през април. Тази мащабна победа и липсата на политически баланс обаче крият своите капани.
"Най-фаталното е когато имаш толкова много власт, да преядеш с нея", предупреди Буруджиева, визирайки предстоящите президентски избори по-късно през годината, които ще бъдат първият голям тест за новото управление и опитът му да запази влиянието си и върху "Дондуков" 2.
Политологът очерта инфлацията и съдебната реформа като основните препятствия пред новите управляващи. "Покачването на цените и реформите в съдебната власт са първите две предизвикателства, с които ще се срещне управлението. Бюджетът е нещо повече от просто справяне с цените", обясни тя пред NOVA.
Според нея, в началото на мандата липсата на остра опозиция може да изиграе лоша шега на мнозинството. "В първите месеци част от партиите ще се държат с "Прогресивна България" като с истински победител. Някои ще се опитат да правят критики, но няма да са достатъчно мощни. Няма да видим веднага вотове на недоверие. Това спокойствие може да е много голям риск пред едно управление", допълни експертът.
Относно втората политическа сила в новия парламент, Буруджиева беше категорична, че ГЕРБ остава партията с най-богата история в законодателния орган, но структурата ѝ се нуждае от сериозна промяна. "От тях зависи дали ще успеят да се обновят. Това обновяване трябва да стане в тежка опозиционност", завърши политическият анализатор.
Путин, Ким печелят с 99%.
Мутри вън
Непотребно никому дрънкало на хранилка!
Вашият филм свърши и няма да има хепи енд!
18:36 25.04.2026
26 Пич кa
До коментар #10 от "Пич":Той, че Муню Боташа е глупак, глупак е. Проблемът са ония зад кадър, дето му дават акъл и му пишат речите за пред малоумните.
18:46 25.04.2026
27 Отговарям
До коментар #1 от "Питам":Баща ѝ лично щеше да я застреля, както е застрелял ген. Луков.
18:48 25.04.2026