Новини
България »
София »
От 27 април започва поетапното спиране на парното в София

26 Април, 2026 19:44, обновена 26 Април, 2026 18:46 579 5

  • парно-
  • спиране-
  • софия-
  • топлофикация

Очаква се до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма

От 27 април започва поетапното спиране на парното в София - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Поради затопляне на времето и запазване на тенденцията за високи среднодневни температури, „Топлофикация- София“ започва поетапно спиране на отоплението от понеделник, 27 април.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, се очаква до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма.

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, придружено с решение на Общо събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон.

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителен сезон 2025-2026 г. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител.

За клиентите, обслужвани от „Топлофикация София“ ЕАД като топлинен счетоводител, отчетът на измервателните уреди ще стартира от 5 май 2026 г. Графикът с конкретните дати за всяка сграда ще бъде публикуван след 27 април 2026 г.

Дружеството обръща внимание, че в рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани.

В случай, че достъп до имота не може да бъде осигурен на обявените две безплатни дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет. Услугата се заплаща съгласно ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лапачи: поетапно спиране на поното

    4 1 Отговор
    макар да беше повечето дни топло напоследък
    мишоците загрижени някой заухав заморничав дето ги субсидираме с сградна инсталация таксите
    да не се простуди
    в края на април

    18:51 26.04.2026

  • 2 аааа

    2 0 Отговор
    Нощем го надуват на макс тези изроди, за да се трупат сметки към общите части, които после се разпределят сред хората. И няма КЗП, нама ДКЕВР, няма никой. Сякаш аз съм единственият с парно в тая галактика, който го е забелязал!

    18:52 26.04.2026

  • 3 подуенска баба

    1 0 Отговор
    Че много бързат бе!Току ща дават прогнозата-утре в София ще бъде 20 градуса.Изчакайте поне до "Кирил и Методий",па тогава въртете кранчето.А сметките вървят ли,вървят.

    19:11 26.04.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Много рано бе! Трябваше към средата на юни

    19:23 26.04.2026

  • 5 добрата

    0 0 Отговор
    топлофикация е мъртвата такава.

    19:41 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове