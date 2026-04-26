Йотова: Инцидентът със стрелба по време на събитието с Тръмп буди дълбоко безпокойство

Дълбоко безпокойство буди инцидентът със стрелба по време на събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова.
Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото. Този инцидент още веднъж показва колко крехка може да бъде сигурността и колко важно е да се отстояват принципите на демокрацията чрез диалог, а не чрез насилие, написа още Илияна Йотова.
Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия.
Доналд Тръмп беше евакуиран след изстрели на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Стрелецът беше задържан, а американски медии вече го обрисуваха като експерт по технологии и по преподаването.
Лидери от цял свят реагираха на стрелбата, на която снощи присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и над 2600 гости. Вечерята се провеждаше в хотел "Хилтън" във Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
