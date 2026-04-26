Йотова: Инцидентът със стрелба по време на събитието с Тръмп буди дълбоко безпокойство

Йотова: Инцидентът със стрелба по време на събитието с Тръмп буди дълбоко безпокойство

26 Април, 2026 20:25, обновена 26 Април, 2026 19:29

  • илияна йотова-
  • президент-
  • доналд тръмп

Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото, подчерта президентът

Йотова: Инцидентът със стрелба по време на събитието с Тръмп буди дълбоко безпокойство - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

Дълбоко безпокойство буди инцидентът със стрелба по време на събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова.

Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото. Този инцидент още веднъж показва колко крехка може да бъде сигурността и колко важно е да се отстояват принципите на демокрацията чрез диалог, а не чрез насилие, написа още Илияна Йотова.

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия.

Доналд Тръмп беше евакуиран след изстрели на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Стрелецът беше задържан, а американски медии вече го обрисуваха като експерт по технологии и по преподаването.

Лидери от цял свят реагираха на стрелбата, на която снощи присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и над 2600 гости. Вечерята се провеждаше в хотел "Хилтън" във Вашингтон.


България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фред Флинстоун

    3 1 Отговор
    Яхвайте кракомобилите!

    19:32 26.04.2026

  • 2 131

    3 5 Отговор
    ПБ и БСП могат да издигнат Йотова за президент !!

    19:33 26.04.2026

  • 3 Фртио

    4 1 Отговор
    За съжаление, не е.......... Тръпщайн.

    19:33 26.04.2026

  • 4 Мая На Сандо

    6 1 Отговор
    Oтивай го спасявай!

    19:33 26.04.2026

  • 5 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Безпокойството е в целия свят от ................

    19:35 26.04.2026

  • 6 Безпокойство

    1 1 Отговор
    да...но в каква посока ?

    19:35 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ъъъ

    1 0 Отговор
    Защо 🙄!?

    19:36 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лелееее, колко сте

    2 1 Отговор
    обезпокоени да не ви почнат и вас...

    19:39 26.04.2026

  • 12 А Фалшификациите !

    2 1 Отговор
    На Българските Правителства !

    Не Будят !

    Никакви !

    Безпокоъйства !

    19:39 26.04.2026

  • 13 Ужаст

    1 1 Отговор
    нема да мога да спа

    19:40 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    4 1 Отговор
    Има ли нещо, за което тая не ръси клишета! Това не я прави по-популярна, а по-досадна!

    19:40 26.04.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    1 0 Отговор
    Д..О..Л..Н..А М..Р..Ъ.С...НА ГА.ДН.А ПО..Д.Л.А КОМУНИСТИЧЕСКА Д..Е.Б..Е.Л..А С.В
    .И.Н..Я АНТ.ИЧО..ВЕШКА М.А.Й.МУ.НА .......ЗАЩО НЕ СЕ И..З.О..Х.К..А КОГАТО С ЕДНО НАТИСКАНЕ НА КОПЧЕТО ЕВРЕЙНА ТРЪМП У.Б.И 170 ДЕЧИЦА МОМИЧЕНЦА И ОЩЕ 40 ТЯ.ХНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ М..А ? ЗАЩО М.А ? ДЕЦАТА КОИТО ТРЪМП У.Б.И НЕ СЪБУДИ ЛИ В ТЕБ ДА ИЗ.Л..Е..ЗНЕ..Ш НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ КАКТО СЕГА И ДА КАЖЕШ ЧЕ БУДИ В ТЕБ ТРЕВОЖНОСТ .

    19:41 26.04.2026

  • 17 буди дълбоко безпокойство

    1 1 Отговор
    разбуди стари калинки и връмвари
    тревожно защъкаха да не ги настъпят

    19:41 26.04.2026

  • 18 Старшина Боташ

    0 1 Отговор
    Вещицата чифутска комунистическа няма спирка ..кажи за бдща ти и.роде вещерски

    19:41 26.04.2026

  • 19 Ае копейките

    0 1 Отговор
    Тази не беше ли от вашите?

    19:42 26.04.2026

  • 20 "Тежко въоръжен"

    0 0 Отговор
    с"много мощен"пистолет!И ножове!

    19:42 26.04.2026

  • 21 гост

    1 0 Отговор
    Значи срещу Тръмп и политически лидери е лошо,но да умират хора във войната в Украйна,не е голям проблем,така ли е Йотова...плебеите да умират...5та година популистки изказвания...нижен е диалог...що не го кажете на Фюрера в Кремъл...защото е дружка нали...

    19:45 26.04.2026

