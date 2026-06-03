Йотова: Вярвам на премиера, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими

Президентът Илияна Йотова с коментар пред журналисти за бюджета на страната.
"Днес има дискусия в НС, ще чуем всички предложения, но аз вярвам на министър-председателя, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими. Познавайки г-н Радев и неговата твърдост смятам, че ще бъде верен до край на това, което се предлага", каза президентът.
Според нея правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:59 03.06.2026
2 Господи помилуй!
11:59 03.06.2026
3 АГАТ а Кристи
Като се направят на разсеяни за заплатите си
12:06 03.06.2026
4 Хубаво се погрижи
Коментиран от #17
12:06 03.06.2026
5 Оракула от Делфи
да целува ръка му ... до като е жива!!!
Генерал Радев , с авторитета си ги направи от бледи партийни мижатурки
на Президенти и Министри!!
12:08 03.06.2026
6 Стенли
Коментиран от #7
12:08 03.06.2026
7 Прав сте
До коментар #6 от "Стенли":Факт
12:09 03.06.2026
8 гражданин
Коментиран от #26
12:09 03.06.2026
9 Анонимен
12:09 03.06.2026
10 Курдо Коленков
12:09 03.06.2026
11 Анонимен
12:10 03.06.2026
12 Последния Софиянец
12:11 03.06.2026
13 Не ме интересуват вярванията ти!
Ти си неизбрана за Президент, а назначена от Радев
И на него не му вярвам!
И той продължава да ме убеждава,че с право!
12:12 03.06.2026
14 Стенли
Маркет Линкс - "Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.
Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 000 избиратели на "Прогресивна България" не потвърждават вота си."
Коментиран от #18
12:14 03.06.2026
15 Машинките
Никой не може да ме убеди, че изборите не бяха подправени
12:15 03.06.2026
16 Само факта
12:15 03.06.2026
17 Да бе да
До коментар #4 от "Хубаво се погрижи":Дал си ти властта, кой знае за коя клетка на мафията си гласувал.
12:15 03.06.2026
18 Сатана Z
До коментар #14 от "Стенли":За почти месец 1/3 от избирателите ми се разочаровали от кayнa! А това разочарование бързо се трансформира в омраза. Зимата не ми се мисли само дилемата е кayна ще успее ли да избяга от България невредим.
12:15 03.06.2026
19 Хората
12:19 03.06.2026
20 МИС ПИГИ
12:20 03.06.2026
21 Независим
Коментиран от #30
12:20 03.06.2026
22 ХАХАХА
И да, той се грижи за най-нуждаещите се... осигури им Боташ. ;)
12:21 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гичка Гичкова
12:23 03.06.2026
25 Гюла
12:23 03.06.2026
26 Изумен
До коментар #8 от "гражданин":Вярвай, вярвай, че... малко взехте да оставате от заблудените 1,5 млн. "вярващи. ;)
12:25 03.06.2026
27 Добре е , че Тръмп прати посланик
Не бе поздравен и от Тръмп
Радев не прати поздравления на Путин поздравления за 9 май
Тръмп и Путин си размениха поздравления
Вчера се отмени почитане на Паметта на далите живота си за свободата на България заради лошото време.
Това е прецедент в световната история.
Тръмп и Путин срещу финансовата олигархия окупирала с мрежите си света
Тази и Радев- извадени за унищожавани на българската нация
12:25 03.06.2026
28 Анонимен
12:27 03.06.2026
29 Грижа основно за лежаците
12:27 03.06.2026
30 Стойко
До коментар #21 от "Независим":Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.
12:28 03.06.2026
31 Анонимен
12:29 03.06.2026
32 Перо
12:30 03.06.2026
33 Aлфа Вълкът
От теб президент не става, ходиш се кланяш на руския поп, а Руди Джулиани, който е някакъв никакъв в момента е оставен да се снима като централна фигура пред герба на България, а ти в страни като подчинена.
Старичка си за него, иначе охоооо...
12:36 03.06.2026
34 дядо дръмпир да ги мръдне по чешки
12:37 03.06.2026
35 АНТИ-КОМУНИ$Т
ДО$ВИДАНИЯ К. РО$МУЧКО!:))
12:38 03.06.2026
36 малко цифри
12:52 03.06.2026
37 Анонимен
Коментиран от #39
12:53 03.06.2026
38 Тая маймунгоспожа
Г-жо, главнокомандващ, има устав и правила! Тези достойни момчета са се клеле пред българското знаме да служат на Родината! За тях няма дъжд, сняг и пек, когато отдават чест на българската земя и народ и с осанките си и красивите униформи те удрят прво в сърцето! И ти казват: Ние сме България!
Г-жо престанете да ни срамите!
12:55 03.06.2026
39 Като не може да плува
До коментар #37 от "Анонимен":Да не мъти водата на можестите!
Посредственността, облечена във власт, не означава че ставаш по- умен или еродиран!
Гласувахме за ярадев и като президент и сега!
Няма да го изоставим! Народа е сила и мощ и творец, но може и да те накаже!
Фактите са на лице!
Ако Радев, стъпи на криво, отива не къде да е, а в Ада!
13:01 03.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.