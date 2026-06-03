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Йотова: Вярвам на премиера, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими

Йотова: Вярвам на премиера, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими

3 Юни, 2026 11:56 754 40

  • илияна йотова-
  • румен радев

Според нея правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите

Йотова: Вярвам на премиера, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова с коментар пред журналисти за бюджета на страната.

"Днес има дискусия в НС, ще чуем всички предложения, но аз вярвам на министър-председателя, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими. Познавайки г-н Радев и неговата твърдост смятам, че ще бъде верен до край на това, което се предлага", каза президентът.

Според нея правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Както се погрижи навремето НКВД. Тези които изброява Йотова са най-безпомощни и не могат да дадат никакъв отпор. С тях винаги се почва.

    11:59 03.06.2026

  • 2 Господи помилуй!

    8 0 Отговор
    И на бабите едната вяра им остана, кузум!

    11:59 03.06.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    12 0 Отговор
    Естествено !
    Като се направят на разсеяни за заплатите си

    12:06 03.06.2026

  • 4 Хубаво се погрижи

    13 1 Отговор
    Няма що, започна с пенсионерите. Срамота, пълно разочарование. Този Константин Папазов е срам за нацията. На фона на увеличение на носа и парното и всички хранителни продукти. Най бедните и беззащитните, които си плащат ставите и пироните и очните лещи и ченетата в болниците. Просто не мога да повярвам. Вече съжалявам че ви дадохме тази власт за да я използвате срещу мафията а вия я сменихте.

    Коментиран от #17

    12:06 03.06.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    2 4 Отговор
    Президентшата е права , но да не забрави , че има да благодари на Румен Радев и
    да целува ръка му ... до като е жива!!!
    Генерал Радев , с авторитета си ги направи от бледи партийни мижатурки
    на Президенти и Министри!!

    12:08 03.06.2026

  • 6 Стенли

    13 1 Отговор
    Най зловещата политическа национална измама е от радевата олигархична клика. Дефицита за месец се покачи близо със 100% спрямо месец май миналата година. Олигархията и мафията зад бившия президент удариха хората толкова тежко предимно работещи и най уязвимите групи че зимата окончателно ще приключат с този мафиотски модел. В същото време запазват привилегиите на всички държавни служители и силови структури и си увеличиха депутатските заплати.

    Коментиран от #7

    12:08 03.06.2026

  • 7 Прав сте

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Факт

    12:09 03.06.2026

  • 8 гражданин

    1 8 Отговор
    Аз вярвам ,че Радев ще работи безрезервно за държавата и народа , и много се надвам ,че скоро ще метне мафията която ограби всичко !!

    Коментиран от #26

    12:09 03.06.2026

  • 9 Анонимен

    13 0 Отговор
    Госпожо никога никой не ви е избирал за президент Как хубаво се съюзихте С Радев назначихте Гюровите и завладяхте цялата власт Червената олигархия завладя цялата държава Сега е истински завладяна държава

    12:09 03.06.2026

  • 10 Курдо Коленков

    11 0 Отговор
    Хайде грижете се бе! До този момент- едно голямо нищо. Само празни приказки. Имате цялата власт какво искате още?

    12:09 03.06.2026

  • 11 Анонимен

    8 0 Отговор
    Госпожо никога никой не ви е избирал за президент Как хубаво се съюзихте С Радев назначихте Гюровите и завладяхте цялата власт Червената олигархия завладя цялата държава Сега е истински завладяна държава

    12:10 03.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Точно от най бедните грабят.

    12:11 03.06.2026

  • 13 Не ме интересуват вярванията ти!

    9 0 Отговор
    Защото не ти вярвам, а и не съм длъжен
    Ти си неизбрана за Президент, а назначена от Радев
    И на него не му вярвам!
    И той продължава да ме убеждава,че с право!

    12:12 03.06.2026

  • 14 Стенли

    8 2 Отговор
    Преди седмица имаше статия тук във факти на Европейската маркетингова агенция "Барометър" че ако в сегашния момент се проведат избори формацията на Радев губи около 500 хиляди гласа от своите избиратели. А миналия ден според проучването на "Маркет Линкс" Радев е загубил около 300 хиляди избиратели. Повечето граждани осъзнаха че ПБ няма да осъществи реформи а ще тегли нови заеми за да увеличава заплати на полицаи ,военни и администрация.
    Маркет Линкс - "Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.

    Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 000 избиратели на "Прогресивна България" не потвърждават вота си."

    Коментиран от #18

    12:14 03.06.2026

  • 15 Машинките

    7 1 Отговор
    И ала- бала
    Никой не може да ме убеди, че изборите не бяха подправени

    12:15 03.06.2026

  • 16 Само факта

    9 0 Отговор
    Че започвате с промяна на вече установени неща и ги отнемате дори с 2 евро . Говори за пълно разочарование. Не това очакват хората от вас. Вземете от полицаите които имат и държавна пенсия и работят . Намалете администрацията , но не първа тръгвате от най бедните. Това е отвратително и говори че няма воля за промяна. Сменяте една мафия с друга вместо да се борите за най слабите и онеправданите. Вие родители нямате ли и срам нямате ли от бога кой ви е отгледал, някой рептил.

    12:15 03.06.2026

  • 17 Да бе да

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хубаво се погрижи":

    Дал си ти властта, кой знае за коя клетка на мафията си гласувал.

    12:15 03.06.2026

  • 18 Сатана Z

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    За почти месец 1/3 от избирателите ми се разочаровали от кayнa! А това разочарование бързо се трансформира в омраза. Зимата не ми се мисли само дилемата е кayна ще успее ли да избяга от България невредим.

    12:15 03.06.2026

  • 19 Хората

    7 1 Отговор
    обаче не вярват и на двама ви ! Ама изобщо и ни най - малко ! До сега само лъжи , обещания и нищо конкретно !

    12:19 03.06.2026

  • 20 МИС ПИГИ

    9 1 Отговор
    Е ZAПРИЛИЧАЛА НА МЕЧКА СТРЪВНИЦА ......................

    12:20 03.06.2026

  • 21 Независим

    9 1 Отговор
    Радев е по голямо зло за България от Борисов Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.

    Коментиран от #30

    12:20 03.06.2026

  • 22 ХАХАХА

    8 1 Отговор
    Ами вярваш му я. Нали заедно доведохте страната да тази криза. 5 години не спряхте да громите всяка една институция, всяко нормално нещо.
    И да, той се грижи за най-нуждаещите се... осигури им Боташ. ;)

    12:21 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гичка Гичкова

    7 1 Отговор
    Нема по клиширана от тая😂

    12:23 03.06.2026

  • 25 Гюла

    4 0 Отговор
    Как няма да му вярвате, като Ви подсигури. Що не го направи за нас а?

    12:23 03.06.2026

  • 26 Изумен

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    Вярвай, вярвай, че... малко взехте да оставате от заблудените 1,5 млн. "вярващи. ;)

    12:25 03.06.2026

  • 27 Добре е , че Тръмп прати посланик

    5 0 Отговор
    Радев не бе поздравен от Путин за победата
    Не бе поздравен и от Тръмп

    Радев не прати поздравления на Путин поздравления за 9 май
    Тръмп и Путин си размениха поздравления

    Вчера се отмени почитане на Паметта на далите живота си за свободата на България заради лошото време.
    Това е прецедент в световната история.

    Тръмп и Путин срещу финансовата олигархия окупирала с мрежите си света

    Тази и Радев- извадени за унищожавани на българската нация

    12:25 03.06.2026

  • 28 Анонимен

    3 1 Отговор
    Премиера слънце едноличен господар е тук малоумници спете спокойно

    12:27 03.06.2026

  • 29 Грижа основно за лежаците

    5 1 Отговор
    Тия двамата Мунчо и ококорения бетер Асен проскубан Гълъб, винаги искат да разделят хората да се мразят. Добавки само за цингите и тия без трудов стаж, заплати само на калинки и бръмбари в админисхроцията....Верваме ти дебела нагаждачке идиотова, че ти им верваш. Нали и ти си на дебела заплата и пенсия?

    12:27 03.06.2026

  • 30 Стойко

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Независим":

    Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.

    12:28 03.06.2026

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор
    Премиера слънце едноличен господар е тук малоумници спете спокойно

    12:29 03.06.2026

  • 32 Перо

    2 0 Отговор
    И днес намери мотив за изява! Селска простотия за популяризиране!

    12:30 03.06.2026

  • 33 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    Вече орязахте пенсиите на бъдещите пенсионери от 1-ви юли и вбъдеще, ще махнете и ковид добавката на останалите, затова не я преизчислявате. Да е по-лесна аритметиката.
    От теб президент не става, ходиш се кланяш на руския поп, а Руди Джулиани, който е някакъв никакъв в момента е оставен да се снима като централна фигура пред герба на България, а ти в страни като подчинена.
    Старичка си за него, иначе охоооо...

    12:36 03.06.2026

  • 34 дядо дръмпир да ги мръдне по чешки

    2 0 Отговор
    Дано и за тях се погрижат така ,както ще се погрижат за най-УЯзвимите!

    12:37 03.06.2026

  • 35 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    Ч€РВ€НАТА $ЛИВНИШКА $ЛИ Въ МНОГО $€ ПЪН€,АМА НЯМА ДА $П€Ч€ЛИ НА ЕСЕН ПР€ЗИД€НТ$КИТ€ "избори"!
    ДО$ВИДАНИЯ К. РО$МУЧКО!:))

    12:38 03.06.2026

  • 36 малко цифри

    2 0 Отговор
    По данни от вътрешното министерство, 4779 души получават едновременно заплата и пенсия (включително с ТЕЛК решения), като този брой нараства. Във Въоръжените сили продължават да служат и работят 3838 души с упражнено право на пенсия.От тях 825 са военнослужещи, а останалите 3013 са цивилни служители. 8617 работещи пенсионери с високи пенсии и високи заплати, средно по 2500 заплата и 1500 евро пенсия /може и да са по-високи, не знам точно/ , колко става - 4000 или 34 468 милиона евро МЕСЕЧНО.

    12:52 03.06.2026

  • 37 Анонимен

    1 2 Отговор
    Президента ще е точен но ята от противници денонощно му мътят водата

    Коментиран от #39

    12:53 03.06.2026

  • 38 Тая маймунгоспожа

    2 0 Отговор
    Вчера ме разби с майчинските си чувства към почетния караул!
    Г-жо, главнокомандващ, има устав и правила! Тези достойни момчета са се клеле пред българското знаме да служат на Родината! За тях няма дъжд, сняг и пек, когато отдават чест на българската земя и народ и с осанките си и красивите униформи те удрят прво в сърцето! И ти казват: Ние сме България!
    Г-жо престанете да ни срамите!

    12:55 03.06.2026

  • 39 Като не може да плува

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Да не мъти водата на можестите!
    Посредственността, облечена във власт, не означава че ставаш по- умен или еродиран!
    Гласувахме за ярадев и като президент и сега!
    Няма да го изоставим! Народа е сила и мощ и творец, но може и да те накаже!
    Фактите са на лице!
    Ако Радев, стъпи на криво, отива не къде да е, а в Ада!

    13:01 03.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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