Йотова: Вярвам на премиера, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими

Президентът Илияна Йотова с коментар пред журналисти за бюджета на страната.

"Днес има дискусия в НС, ще чуем всички предложения, но аз вярвам на министър-председателя, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими. Познавайки г-н Радев и неговата твърдост смятам, че ще бъде верен до край на това, което се предлага", каза президентът.

Според нея правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите.