Иван Шишков: Пълното мнозинство на „Прогресивна България“ беше очаквано

26 Април, 2026 20:49, обновена 26 Април, 2026 19:52 971 35

Кой и дали някой от служебната власт ще остане в редовната зависи само от Румен Радев, подчерта бившият регионален министър

„Кой или някой дали трябва да остане в правителството, това е единствено и само преценка на Румен Радев, не никой друг“. Това заяви Иван Шишков в предаването „120 минути“ в отговор на въпрос дали министри от служебния кабинет на Андрей Гюров ще останат в редовния, който ще сформира спечелилата изборите на 19 април „Прогресивна България“.

Шишков беше министър на регионалното развитие в служебните правителства, назначени от Румен Радев.

Той подчерта, че очакванията за пълно мнозинство на формацията в 52-рия парламента са били налице още преди вота.

„Да, очаквахме. Ако си спомняте, казахме категорично, че очакваме да имаме пълно мнозинство. И не защото социологията бъркаше, а защото най-истинската социология е тази, която ние виждахме на живо“, посочи Шишков.

По думите му хората са се страхували открито да заявят подкрепата си, но в крайна сметка са я изразили на изборите.

Според него разликата между прогнозите и реалните резултати се дължи именно на този страх: „Разликата между социологическите проучвания и резултатите от изборите е страхът, който олигархията беше създала в България.“

Шишков акцентира, че основен приоритет пред новото управление ще бъде съдебната реформа.

„Не мога да си представя, че политически сили, които декларираха толкова сериозно, че искат промяна на модела, няма да подкрепят промяната на Висшия съдебен съвет“, заяви той и допълни, че обществото очаква тази реформа от години.

По темата за работата на институциите и честността на изборите, той отбеляза ролята на МВР: „Трябва да благодарим на действията на МВР, защото те бяха изключително добри и адекватни и помогнаха вотът да бъде относително честен.“

Икономическите предизвикателства също бяха сред акцентите в разговора. Шишков подчерта нуждата от стратегическо управление: „Оттук нататък управлението на държавата трябва да стане стратегия. Всички мерки ще бъдат направени след дълбок анализ, а не на парче.“

По отношение на инфлацията той заяви, че проблемът не е нов и кризата е започнала далеч преди войната в Иран, а сега „берем плодовете“.

Относно инфраструктурните проекти Шишков отново повдигна темата за автомагистрала „Хемус“, като я определи като „магистрала на корупцията“.

Той припомни, че лично е подавал сигнали до прокуратурата за АМ „Хемус“ като регионален министър и обяви, че се надява прокуратурата да си свърши работата.

„Хората вече губят търпение да разберат кой ни докара дотук – защо нямаме пътища и защо ги няма и парите за тях“, обяви представителят на „Прогресивна България“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПКП-то съм, прясно поцинкована

    26 6 Отговор
    Тоя бастун ще даде на концесия де що път има и ще ви направи да си плащате дажи когато одите пеша!

    19:54 26.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 15 Отговор
    Шепа роми около Тиквата и Шиши рекетираха цяла България и бизнеса и хората излязоха и ги размазаха.

    19:55 26.04.2026

  • 3 И твоите

    19 5 Отговор
    бръщолевици , далеч по - малко от милиардните далавери също !

    19:57 26.04.2026

  • 4 Иван

    22 7 Отговор
    Крадлива мижитурка

    19:59 26.04.2026

  • 5 САЩисан русофил

    14 8 Отговор
    Харизахме златодобива на руския господар ,собственици на Дънди Прешъс са тия от мол Парадайс,агенти на КГБ с Понтийски имена

    20:00 26.04.2026

  • 6 Този индивид говори несвързано

    17 3 Отговор
    Мота се в единствено ....множествено число,
    Говори абсолютно глупости при положение че съдът на няколко инстанции се произнесъл срещу негови решения и ги е обявил за нищожни той отново се опитва да повдигне въпроса от началото или в прокуратурата. Смешен човечец и това се вижда ясно и от снимката. Когато и външният вид и това че нямаш интелектуални способности да защитаваш своята теза а се появяваш по обществените медии нещата говорят за същността му.
    Всички телевизии го запитаха защо спряхте инфраструктурните проекти и това не издържа в съда той просто няма какво да отговори.
    И като послепис да ви кажа че съм безпартиен и не гласувах за Радев точно заради тези негови измислени герои в кавички

    20:01 26.04.2026

  • 7 Дзак

    14 3 Отговор
    Дописника ясновидец бил!

    20:04 26.04.2026

  • 8 Аз съм веган

    19 3 Отговор
    Започна да се събират празноглавите шапкари

    Коментиран от #15

    20:05 26.04.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    18 3 Отговор
    Честити ви нови Боташи, изчезващо племе!

    20:05 26.04.2026

  • 10 Циганин ли си, българино? 🤔

    18 3 Отговор
    Алкохолик

    20:07 26.04.2026

  • 11 Майора

    20 3 Отговор
    Аз не знам що за хора са гласувалите за вас , след като сте подкрепени от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев и другите и ощетявате всеки ден държавата с над 500 000 € заради неизгодния договор с “Боташ” сключен от служения кабинет наРадев! И с участието на такива като теб , “Бях точен с парите..!” и бивши ченгета и хора от ДС!

    Коментиран от #16

    20:09 26.04.2026

  • 12 С ПР-а

    14 1 Отговор
    Дето му го врътнаха беше повече от ясно и логично Голямо подгряване на публиката беше.

    20:12 26.04.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 3 Отговор
    ШИШКО ПОБЕДАТА Я ПОЛУЧИХТЕ С ИZMAMA ........................ "ТИК ТОК С Z-поколение" И "КОПУВАНЕ НА РОМСКИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ,МАХАЛИ , СЕЛА И ПАЛАНКИ" ....................... ФАКТ !

    20:16 26.04.2026

  • 14 Кое му е пълното

    14 1 Отговор
    46 процента гласували с Кулишев и другите от гробищата ли???мошенници

    20:16 26.04.2026

  • 15 За Ламата бяхме прости

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    и затова си се разбирахме
    -;-
    Аз съм веган
    32ОТГОВОР
    Започна да се събират празноглавите шапкари
    -;-
    сега за поредене път ще покажем че сме си прости и ще се оставиме на прости шапкари!
    Гълъб Донев бил някакъв в поделението на Боташа!

    20:20 26.04.2026

  • 16 Големия Мраз не е подсъдим

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Майора
    41ОТГОВОР
    Аз не знам що за хора са гласувалите за вас , след като сте подкрепени от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев
    -;-
    Големия и малкия Мраз са си точните догажденци.

    20:21 26.04.2026

  • 17 .....

    11 3 Отговор
    Черепа ,Бобоков ,Банев ,Гриша Ганчев ,Гергов 🤣🤣🤣🤣да те Е в а в ушатия тюлен!

    20:23 26.04.2026

  • 18 хмммм

    14 1 Отговор
    Охранихте се на хранилката! Как няма да е очаквано? Овладяхте държавата докато шефът ви ръководеше от пРезиденството.

    20:24 26.04.2026

  • 19 Циганин ли си, българино? 🤔

    10 1 Отговор
    Алкохолична муцуна

    20:27 26.04.2026

  • 20 УжасТ

    8 0 Отговор
    Половината гербаджии в Монтана минаха към тях и какво ще се промени в Монтана според Вас, същото и в други градове!

    20:32 26.04.2026

  • 21 Бай Рибан

    7 0 Отговор
    Уви така е Шишков...очаквано ...двукраките овце са повече от всичките четирикраки у нас в последните 36 години...

    20:34 26.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гошо

    7 0 Отговор
    Шишков, защо спря Хемус?

    20:36 26.04.2026

  • 24 Каунь Оригинълдъ

    5 0 Отговор
    Земляк, тва хайванче не става, нещо е огельпено/сбъркано/

    20:42 26.04.2026

  • 25 Анонимен

    7 0 Отговор
    Тоя регрес отвратително е тоя регрес щял да управлява държавата ни много е изпаднала щом този е избран потънала е държавата ни с този отвратителният

    20:45 26.04.2026

  • 26 Мария Силвестер

    5 1 Отговор
    Cемейството на Иван Шишков катастрофира и лицето на съпругата му е порядъчно пострадало. Иван се съгласява, да стане донор на кожа. Докторите решили, че е най-добре да вземат кожа от зaдника му. Единствената молба на Иван била, да не казват за това на съпругата му. След операцията всички белези били изчезнали, жената станала дори по-хубава.
    - Скъпи, просто не знам, как да ти се отблагодаря за всичко, което направи за мен?!
    - Всичко е наред, скъпа. Достатъчно ми е, да гледам, как майка ти те целува всеки път, когато ни идва на гости...

    20:53 26.04.2026

  • 27 Какво

    8 0 Отговор
    се очаква от тоя, освен нищо. Всички мунчи са такива

    21:00 26.04.2026

  • 28 Митьо джибрата

    6 0 Отговор
    Наздраве колега ШИШков...
    Добре го даваш иначе...
    Гониш 60-ка ама бял косъм нямаш...
    Явно потен вода не си пил и най-големият ти зор де си видял е да надигаш чашата!
    Наздраве колегиално...

    21:01 26.04.2026

  • 29 Хммм,

    5 0 Отговор
    За очаквано на Прогресивна България и особено за някои може би, но очакваното за самата България по скоро беше избирателите да следват собствено мнение, а не да се водят по изяви на зависими или платени медии. Нищо такова не се получи. Хубавото е, че гласуваха и много избиратели които на много от последните избори не са гласували, както в странатата така и в чужбина, но резултатите от изборите категорично доазаха, че няма изтичане на мозъци в чужбина защото начина на гласуване беше абсолютно идентичен. За кампанията на Радев мафията направи дарения над половин милион евро, докато следващата най голяма сума от дарения беше по малко от 40 хиляди. За кого всъщност беше гласувано, за бъдещето на мафията или за бъдещето на България?

    21:01 26.04.2026

  • 30 Винкело

    2 0 Отговор
    Очаквано било? Всички цоциолози вкупом да си закриват агенцийките. 28%-30%-33%. Висши образования, милионери, компетентни, говорят тежко, важно и убедително. Оная кривоуста професорка - никакво цунами няма, има вълничка. Сега ще видите вие кон боб яде ли...

    21:03 26.04.2026

  • 31 Прицкер

    6 0 Отговор
    Шишкото пак се уреди на софрата. Явно се забрави как онзи павилион уби малко дете, което беше в негова юрисдикция. Той се изниза като пръдня и нямаше последствия за него.

    21:04 26.04.2026

  • 32 хлъц

    1 0 Отговор
    ядки!

    21:06 26.04.2026

  • 33 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Брех,само диктатора каквото каже.Ами пожелавам му да се омаже хубаво,да преяде с власт,и много предатели.

    21:10 26.04.2026

  • 34 На маймуни ни направиха.

    0 1 Отговор
    За "Хемус" - пътувах често за Северна България,строеше се усилено.Всичко зацикли,когато Кирчо и Кокорчо прибраха парите оставени от Борисов за довършване на магистралата.Служебните правителства с Комитова и Шишков СЛОЖИХА ПРЪТ В КОЛЕЛАТА,като вместо да търсят начин да вървят нещата,търсиха причини да я спрат,НАПУК на Борисов.Сега търсят под вола теле.Специално Шишков задраска цял един блок от 250 семейства,определен за саниране,с мотив ,че бил нов(над 30 год?!).Пак защото да не се пише актив на ГЕРБ. Дано и сега,да не започнат да ни ПРЕЦАКВАТ,с разни мотиви.То и затова кметът на Стара Загора взе мерки,за да не го нарочат.

    21:16 26.04.2026

  • 35 Никой

    0 0 Отговор
    Искаме си обратно Мутрите - и то незабавно.Толкова е готино да си на 100 лева заплата - при зени на олиото - 3 лева. ГЕРБ даже обмисляха да свалят Пенсиите на 50 лева и да увеличат цените.

    Да им дадем шанс.

    21:22 26.04.2026

