Иван Шишков: Пълното мнозинство на „Прогресивна България“ беше очаквано

„Кой или някой дали трябва да остане в правителството, това е единствено и само преценка на Румен Радев, не никой друг“. Това заяви Иван Шишков в предаването „120 минути“ в отговор на въпрос дали министри от служебния кабинет на Андрей Гюров ще останат в редовния, който ще сформира спечелилата изборите на 19 април „Прогресивна България“.

Шишков беше министър на регионалното развитие в служебните правителства, назначени от Румен Радев.

Той подчерта, че очакванията за пълно мнозинство на формацията в 52-рия парламента са били налице още преди вота.

„Да, очаквахме. Ако си спомняте, казахме категорично, че очакваме да имаме пълно мнозинство. И не защото социологията бъркаше, а защото най-истинската социология е тази, която ние виждахме на живо“, посочи Шишков.

По думите му хората са се страхували открито да заявят подкрепата си, но в крайна сметка са я изразили на изборите.

Според него разликата между прогнозите и реалните резултати се дължи именно на този страх: „Разликата между социологическите проучвания и резултатите от изборите е страхът, който олигархията беше създала в България.“

Шишков акцентира, че основен приоритет пред новото управление ще бъде съдебната реформа.

„Не мога да си представя, че политически сили, които декларираха толкова сериозно, че искат промяна на модела, няма да подкрепят промяната на Висшия съдебен съвет“, заяви той и допълни, че обществото очаква тази реформа от години.

По темата за работата на институциите и честността на изборите, той отбеляза ролята на МВР: „Трябва да благодарим на действията на МВР, защото те бяха изключително добри и адекватни и помогнаха вотът да бъде относително честен.“

Икономическите предизвикателства също бяха сред акцентите в разговора. Шишков подчерта нуждата от стратегическо управление: „Оттук нататък управлението на държавата трябва да стане стратегия. Всички мерки ще бъдат направени след дълбок анализ, а не на парче.“

По отношение на инфлацията той заяви, че проблемът не е нов и кризата е започнала далеч преди войната в Иран, а сега „берем плодовете“.

Относно инфраструктурните проекти Шишков отново повдигна темата за автомагистрала „Хемус“, като я определи като „магистрала на корупцията“.

Той припомни, че лично е подавал сигнали до прокуратурата за АМ „Хемус“ като регионален министър и обяви, че се надява прокуратурата да си свърши работата.

„Хората вече губят търпение да разберат кой ни докара дотук – защо нямаме пътища и защо ги няма и парите за тях“, обяви представителят на „Прогресивна България“.