Бойко Станкушев: Румен Радев, според мен, малко сляпо и прекомерно си вярва, че има голям политически опит

11 Май, 2026 12:14 804 14

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Дотук аз не видях нито една изненада. Всички тези имена бяха дискутирани не само последните през два месеца, а в последните девет години, откакто чакаме президентът Радев да стане премиер". Това коментира в "Тази сутрин" по bTV бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски за новия редовен кабинет и назначенията на новата власт.

"Аз очаквах Кутев да бъде председател на парламентарната група, но виждаме, че и настоящият председател на парламентарната група се справя много добре. Артикулира добре, има ясна позиция", допълни той.

"Няма и изненада, няма и разочарование. Аз не виждам разочарование, но и не бива да чакаме в първите дни тези хора да направят нещо толкова голямо, някаква заря да стане. Последният път, като бях при вас, завършихме разговора с това, че при Триумфа, когато победителите са влизали в Рим, имало един роб, който шушнел на ухото на победителя: „Помни, че си смъртен“. И като продължим тази приказка – шествието върви. И сега отзад има първите пленени - пленените пълководци, тези, които са победени. След тях върви плячката и най-накрая вървят пленниците. Очаквам тази седмица ние да видим какво ще стане с победените генерали или с политическите опоненти", коментира Севлиевски.

"Една от основните причини да имаме този изборен резултат е, защото основният мотив на хората да излязат да гласуват за Радев беше, защото те очакват от него възмездие и справедливост. И големият въпрос наистина е дали ще има възмездие и справедливост през следващите дни. Една от другите големи причини да имаме този изборен резултат е, защото хората се уплашиха, че посредствеността започна да става масова по времето на управлението на Бойко Борисов", посочи още той.

„Няма изненади особени. Ясно беше, че гръбнакът на новия кабинет ще бъде от лицата, фигурите, които са участвали в предишните служебни кабинети на Румен Радев. Не виждам някакви особени изненади в това отношение. А дали ще има чистка, дали ще има метла? Да, разбира се. И това смятам, че е в правилата на играта.

За да овладееш политическата власт, трябва, разбира се, да прецениш кои да махнеш, кои свои хора да оставиш. Това е нормалното“, коментира социологът Кольо Колев.

„Мисля, че Румен Радев направи много добър ход, като остави главния секретар на МВР на своя пост, с което даде знак на цялата администрация, че всъщност чистката няма да бъде просто така – „наши срещу ваши“, а ще се гледа кой какво прави. Това е хубав знак, защото по този начин ти можеш да опитваш и с част от предишната администрация, за да я превърнеш в свои работници. Това е нещо, което според мен не е зле“, посочи още той.

„Няма какво да проверяваме. Ние просто ще чакаме да видим първите послания на този, както и на всички други министри, и съответно първите действия, което е много по-важно“, заяви Бойко Станкушев, директор на "Антикорупционен фонд“, за назначението на Николай Найденов като министър на правосъдието.

„Трябва да се има предвид, че Румен Радев, според мен, малко сляпо и прекомерно си вярва, че има голям политически опит. Това да си девет години президент е едно, а да поемеш цялата тази сложна машина, наречена изпълнителна власт, където много зависи от теб, обаче зависи и от хората, с които си обграден“, посочи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не му трябва политически опит,

    12 6 Отговор
    за да разкаже доиграта на народа, щом има цялата мафиотска олигархяи зад гърба си.

    Коментиран от #7

    12:16 11.05.2026

  • 2 Сила

    6 8 Отговор
    Провинциално самодостатъчен си е ... Румен и бандата му от кръчмата на село Труд !!!

    12:18 11.05.2026

  • 3 авантгард

    9 4 Отговор
    Чудя се, на такива говорители плащат ли им и колко или ей така поради напор на логорея редят думички дълбокомъдрено.

    12:19 11.05.2026

  • 4 честен ционист

    2 2 Отговор
    Един военен изпълнява задачи. Опитът му няма никакво значение. Спусъкът на АК-47 може да дърпа и неопитен пацан.

    Коментиран от #14

    12:20 11.05.2026

  • 5 гражданин

    9 3 Отговор
    Аз вярвам ,че Радев ще вкара в час очината , но народа иска да се действа по бързо с борисов и шиши да получат обвинения за кражбите на милиарди !

    Коментиран от #8

    12:21 11.05.2026

  • 6 Меко

    5 5 Отговор
    казано ! Опит никакъв , както и желание да се учи , макар , че нито народа , нито България са опитни зайци да плащат с години и маса милиарди за това ! Сума ти години президент и с нищо продуктивно не може да бъде запомнен ! Един юмрук - запазена марка на комунистите м

    Коментиран от #9

    12:21 11.05.2026

  • 7 Не позна

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Не му трябва политически опит,":

    Борисов ще влезе в затвора и без опит на който да е. Ще празнуваш герберче!

    Коментиран от #11

    12:21 11.05.2026

  • 8 Сила

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    Гешев вече получи "строга " присъда !!!
    Присъдиха му 130 000 евро обезщетение ....и другите така , ще ги "осъдят "....
    Блажени са вярващите .....на чорапа !!!!

    12:23 11.05.2026

  • 9 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Меко":

    Пропускаш и "хигиенния нокът " ...???!!!???
    Изумителна простащина , просто изумителна !!!
    За толкова години да не се цивилизоваш ...?!?

    12:25 11.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    шапкаря е новия МЕСИЯ!!!! той ша ва упрай!

    12:27 11.05.2026

  • 11 Не позна боташче

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не позна":

    Шиши и Тиквата ще ви клатят още много дъкго време, а съдбата на идолът ти ще е тая на Члагаря, за който веротяно си фъргал преди посолствата и библиотекарите да ти спуднат Боташа.

    12:27 11.05.2026

  • 12 Голям

    1 2 Отговор
    Този екип на русофила Радев от министри-идиоти с добра външност и без никакъв опит в ресора, който трябва да ръководят не вещае нищо добро...точно така бяхме и по времето на руския комунизъм в България, където на отговорните позиции поставяха идиоти без никакъв опит и мнение, предани на Русия и комунистическата партия... в случая предани на Радев и Русия.

    Жалко за България ако няма протести в цялата страна, защото от ден 1 виждаме абсолютни идиотщини от Румен Радев и министерските му назначения, за които трябва да си крепостен селянин в Русия без интернет и информация за тези хора, за да си доволен от тяхното назначение.

    12:33 11.05.2026

  • 13 Даката

    1 0 Отговор
    Румен Радев няма никаква идея как трябва да ръководи България, той човека е свикнал да изпълнява заповеди на сянка и с подчинени, които да опират пешкира вместо него, нали затова си назначи не един, не двама а трима заместници... трима вицепремиери, това не е било никога... и щял да намалява държавните служители... е как бе джанъм, като си назначаваш бушони ли, щото май шубето е голям страх?

    Жалко за България. И моля ви на следващите избори ако се почуствате идиот и не знаете за какво гласувате, моля не гласувайте, защото пак ще ви излъжат, вървете за гъби... моля.

    12:42 11.05.2026

  • 14 Нечестен Неционист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И все пак Военен -и то Щатски Генерал от Школата- ,,Максуел" е по-добре от Твоят...Пожарникар...-от Милиционерската Школа-Симеоново...!
    Нали...?!

    12:50 11.05.2026

