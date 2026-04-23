Новини
България »
Цариградска: Има издадени 251 разрешения за прилагане на СРС-та за магистрати

Цариградска: Има издадени 251 разрешения за прилагане на СРС-та за магистрати

23 Април, 2026 09:59 4 683 26

  • владислава цариградска-
  • бойко станкушев-
  • борислав сарафов-
  • срс

Заедно с Бойко Станкушев те коментираха оттеглянето на Борислав Сарафов

Цариградска: Има издадени 251 разрешения за прилагане на СРС-та за магистрати - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Адвокат Адела Качаунова представила анализ за специалните разузнавателни средства, използвани спрямо магистрати – това включва не само подслушване, но и проникване в жилища, проследяване, тайно наблюдение. Издадени са 251 разрешения за прилагане на такива способи за магистрати. Единствената легитимна цел за използване на специални разузнавателни средства е за наказателно преследване, такива обаче няма според предоставената информация. Тази информация е била предадена в ДАНС. Това каза съдия Владислава Цариградска, член на Управителния съвет на Съюза на съдиите и съдия в Окръжен съд – Плевен, в студиото на „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Частните банки с информация ги видяхме на час по лъжичка. По този начин пратиха предупреждение на всички, които освен Теодора Георгиева са посещавали ВИП сепарето на Петьо Еврото”, каза още Цариградска.

Тя обясни още, че на база на данните, ползвани от Качаунова, изглежда, че в магистратурата има 1500 пъти по-криминогенна среда, отколкото в общата популация. „Защото ако сравним броят на магистратите и използваните спрямо тях СРС-та и тези, които се отнасят за всички граждани, излиза, че в магистратурата престъпността е 1500 пъти по-висока”, беше категорична Цариградска.

„Единственият съдия, който е издавал от 2017 г. до 2022 г. разрешения за СРС-та спрямо магистрати, е Ушев, който беше председател на Апелативния специализиран наказателен съд. На база на справка, предоставена от зам.-председателя на Апелативния съд на комисията във Висшия съдебен съвет, е видно, че масово контролът е по оперативни разработки на службите – ДАНС, ГДБОП и Комисията за противодействие на корупцията. Службите са контролирани магистрати, включително и съдийски кабинети”, заяви още тя.

"Оттеглянето на Борислав Сарафов беше пример за това колко е независима съдебната власт, как един призив във Facebook публикация, на политическо лице, с остър и категоричен тон, доведе до тотален обрат от страна на и.д. главен прокурор", каза още съдията.

Цариградска цитира прокурорска проверка, в която пише, че "Радослав Димов - и съпругата му Божидара Ганева също посещавали заведение "Осемте джуджета", Невена Зартова също посещавала на няколко пъти Петьо Еврото в сепарето на "Осемте джуджета". Заведението "Осемте джуджета посещавал и Иван Гешев". И допълни, че в документа пише още, че "Гешев посещавал "Осемте джуджета късно вечер, когато нямало клиенти, при тези посещения той влизал в сепарето на Петьо Еврото". "Срещите били свързани със забавления. Петьо Петров си записвал на лист компрометираща информация за Иван Гешев". Съдията каза, че постановлението за прекратяване на досъдебното производство е 50 и няколко страници.

„Ние два месеца наблюдавахме как служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов използва целия наличен инструментариум и правни средства, за да принуди независимата съдебна власт да види очевидното – че след 21 юли 2025 г. Сарафов стои незаконно на поста главен прокурор. ВСС, с какви ли не еквилибристики, отказваше да се почни на закона, на ВКС и на Конституционния съд. И един Facebook пост доведе до тотална промяна. Това наблюдавахме и при свалянето на Иван Гешев – всички законни средства и юридически аргументи бяха несъстоятелни за този Висш съдебен съвет, който преди това го избираше с възторг, след което беше изречена заявка от Мария Габриел и се задейства цялата система”, допълни тя.

Журналистът Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд каза, че след като се сменя мнозинството в Народното събрание, на Иван Демерджиев е било делегирано да заяви открито позицията срещу Сарафов. Според него има „договорка”.

Царигардска допусна, че може да се очаква от Сарафов да стане „разобличител отвътре”. Тя каза, че не трябва да се прибързва в действията спрямо съдебната власт, „за да допуснем нови грешки и да не допуснем инсталирането на следващите по-добре опаковани джуджета и нотариуси във ВСС”. Съдията подчерта, че е необходимо спешно, със закон, да бъдат ограничени правомощията на ВСС с отдавна изтекъл мандат.

Тя допълни, че преди да се пристъпи към реподбор по върховете на съдебната система, трябва да има „прочистване на системата за злодеяния”. Цариградска е на мнение, че всички досъдебни прозиводства, свързани с Нотариуса и Пепи Еврото, трябва да бъдат предоставени в Народното събрание, "за да може информацията да бъде използвана за прочистване" на системата.

Станкушев заяви: „Нищо не пречи разследванията за Осемте джуджета и Нотариуса, които бяха прекратени, да бъдат възстановени от прокурор Ваня Стефанова. Струва ми се обаче, че тя е част от тази порочна система”. Журналистът обаче изрази съмнения, че ще бъдат отворени много прекратени вече дела, защото "ще бъде засегната почти цялата политическа класа, управлявала 15 години България". Също така заяви, че "трябва да прегледат дела, в които магистрати са били репресирани от магистрати".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    22 17 Отговор
    Тая е яко човек на мафията. Хората знаят.

    10:03 23.04.2026

  • 2 Честно

    12 12 Отговор
    Заклевам се, ако си падах по траверси, щях така да и оскуба перушината, че цяла седмица да я болят нещата!

    10:06 23.04.2026

  • 3 Борисов обещаваше да почисти кочината

    26 2 Отговор
    Не го направи!
    Дано Радев я почисти!

    Коментиран от #14

    10:07 23.04.2026

  • 4 ПИКО

    15 15 Отговор
    Тази е отровна гъба менте на честен магистрат.

    10:07 23.04.2026

  • 5 Дзак

    13 9 Отговор
    "това включва не само подслушване, но и проникване в жилища, проследяване, тайно наблюдение"! Какво ни интересува, след като това го прави всяка Мутра в България?

    10:08 23.04.2026

  • 6 СРС- та са бухалка!

    15 5 Отговор
    Трябва да се изчисти цялата система!

    10:08 23.04.2026

  • 7 Факти

    18 17 Отговор
    Това служебно правителство безспорно е най-доброто, което сме имали. Счупиха всички рекорди по пресичане на купения вот. Задържаха над 500 човека. Разбиха десетки мащабни схеми за милиони евро. По-честни избори не сме имали. Затова и мафията се срина и срещу нея вече има конституционно мнозинство. За жалост Радев ще разпусне служебното правителство и ще изгони всички читави министри. Сега ще назначи калинки като Донев и Демерджиев, които ни докараха скандалния договор с Боташ, от който загубихме 2 милиарда евро, репресиите срещу народа с фалшивите тестове за наркотици, безпрецедентната инвазия на мигранти и т.н.

    Коментиран от #26

    10:16 23.04.2026

  • 8 пресолена

    8 9 Отговор
    тези нпо-та са наши и хубави.те са от петрохан. другите са лоши.

    10:16 23.04.2026

  • 9 И не само !

    11 3 Отговор
    " на база на данните, ползвани от Качаунова, изглежда, че в магистратурата има 1500 пъти по-криминогенна среда, отколкото в общата популация." Да бе говорим пък за криминогенната среда в правителствата и в парламента в последните евроатлантически десетилетия .

    10:17 23.04.2026

  • 10 наглостта няма граници

    12 5 Отговор
    Тази не случайно се занимава със разузнавателните средства, има защо. Тя си знае. Първата работа е ,вън криминалнит от съда. После ще си говорим.

    10:20 23.04.2026

  • 11 Факти

    11 3 Отговор
    Защо Прокуратурата на Борисов и Пеевски не назначи СРС за хижата в Петрохан след постъпилите сигнали за деца в риск? ПП-ДБ трябва отново да входират искане за разсекретяване на информацията от службите по случая. Да видим дали депутатите на Радев ще го подкрепят. Предният път мафията и нейните патерици гласуваха против и въздържал се и така искането беше отхвърлено. ПП-ДБ трябва задължително да го входират отново за да видим Радев дали не играе с мафията.

    10:21 23.04.2026

  • 12 ЕМИ ТОЗИ УШЕВ

    9 1 Отговор
    ДА ОТИДЕ В КАЛУША!!
    ОТ ТАМ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ!!
    С ПРИКАЗКИ НЕ СТАВА БАЙНОЛЕ

    10:28 23.04.2026

  • 13 Равенство

    16 3 Отговор
    Първо тебе да прочистят. Бащата ти е виден... бандит.Ти самата си женена за мутра и не може да си никакъв морален критерии. Ако някой се позарови в архивите от назначаването ти ще се види безспорно установени факти за връзки. Също като сСарафов и Еврото

    10:30 23.04.2026

  • 14 Борисов

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Борисов обещаваше да почисти кочината":

    Е от кочината.
    Няма как да очисти себе си.

    10:33 23.04.2026

  • 15 Магистратите сте мафия

    12 1 Отговор
    даже са малко

    10:39 23.04.2026

  • 16 Трябва да се намали

    10 0 Отговор
    животинското и да се увеличи човешкото в отношенията между хората .

    10:40 23.04.2026

  • 17 Вернев

    9 2 Отговор
    После защо бягали хората от България начело със самите Българи . Не напразно ни наричат държава собственост на многото мафии с Капи ди тути Капо политическата държаща цялата икономика и Национална Сигурност. Всичките тези са за екирисажа ,че увоняха света. Пълна данъчна проверка за богатствата им и на родата . Не доказано да се отнема и съдия или прокурор и надоло в затвора да си доучат що е Право. Не напразно в началото когато комунистите се пребоядисваха ,всеки уважаващ себе си техен бандит мафиоз и олигарх вкара децата си в юридически факултет и сега им берете масово купеното образование и съсипващ морал за корупция. Лобито за политическата мафия е ясно . Папките с делата покривани до сега ,едно по едно да се извадят в Народното събрание и така ще обезсмислят компроматите които държат и служители на служби и самите магистрати зависими от двамата въз дебели . Режете докато е време. Операцията е жизнено необходима защото идва есен и нещата никак не са добре за граждански мир. Хора не останаха заради тея мафиоти съдии,прокурори, шефове на служби ,кметове и роднините им.

    10:46 23.04.2026

  • 18 СЪДИЯ ЦАРИГРАДСКА

    10 8 Отговор
    КОЯТО ПРЕДИ ВРЕМЕ БЕШЕ ЕДИНСТВЕНАТА ОПЪЛЧИЛА СЕ НА СТАТУКВОТО МУШИКИТЕ ТРЯБВА ДА Е В ПАРТИЯТА НА РАДЕВ И ДА СТАНЕ МИНИСТЪР НАЙ МАЛКО ЗАМЕСТНИК. БОЙНА СМЕЛА ЖЕНА Е.

    11:08 23.04.2026

  • 19 Абсурдистан

    8 4 Отговор
    Безчестието и корупцията са растящо раково образувание, което трудно ще се излекува. Победителите на изборите демонстрират пълна безпомощност как ще стане това.

    11:17 23.04.2026

  • 20 Бучков

    8 9 Отговор
    Тази мутреса кой бардак управляваше ?

    11:26 23.04.2026

  • 21 непротестиращ

    6 8 Отговор
    Айде, тая мутреса пак изпълзя, белким намаже нещо при новия месия!

    11:59 23.04.2026

  • 22 Луд

    2 0 Отговор
    Ако ходещите банкомати върнат парите значи ще се оправи и прокуратурата.Ако не означава че всичко е било пушилка .

    12:30 23.04.2026

  • 23 ДАНО

    7 1 Отговор
    Магистрат репресиран от магистрат . . . . ? От вашите уста в божиите уши . А дано ! Сигурно ще кажете че имало и честни магистрати , така ли ???

    12:49 23.04.2026

  • 24 Майора

    5 2 Отговор
    За пореден път се убеждавам как цялата съдебна система е пропита и овладяна от НПО на Сорос , част от които са АКФ , ССБ , кръгът “Капитал” на Прокопиев , ИПИ и ред други! И докога тези НПО ще определят политиката на страната! Замае де каква е съдия Цариградска и връзките на съпруга с бандите , но тя продължава да говори!

    13:02 23.04.2026

  • 25 Цариградска

    5 3 Отговор
    Попитайте в Плевен за Цариградска...хората ще ви кажат истината за нея,за мъжа й,за групата около мъжа й,за подвизите й....

    13:20 23.04.2026

  • 26 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Подкрепям те напълно. Не сме имали толкова умни, интелигентни, кадърни, отговорни и смели експерти накуп в едно правителство. Много ми се иска те да ни управляват, но за съжаление прекалено много бързан да ги махнат, ако може "незабавно", както каза Р.Радев. Демерджиев не пропусна да пробва да дискредитира, Янкулов, добре, че има умни хопа, които видяха, как Янкулов блести пред него и е светлинни години напред по интелигентност. Те правеха всичко в рамките на закона. За капак ще подарят на новото правителство 1млрд.400млн. евро, които без тях не се знаеше за какво ще потънат. Нека новото правителство прояви нужната благодарност на временното, начело с достойния Гюров, защото в голяма степен на тяхната работа и отговорност дългжат този голям процент.
    И Екимджиев, и Цариградска дадоха много добри примери и предложения, дато бъдат чути. дано начина на употреба на съдебната система поне малко се промени, дано!

    14:37 23.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове