Цариградска: Има издадени 251 разрешения за прилагане на СРС-та за магистрати

Адвокат Адела Качаунова представила анализ за специалните разузнавателни средства, използвани спрямо магистрати – това включва не само подслушване, но и проникване в жилища, проследяване, тайно наблюдение. Издадени са 251 разрешения за прилагане на такива способи за магистрати. Единствената легитимна цел за използване на специални разузнавателни средства е за наказателно преследване, такива обаче няма според предоставената информация. Тази информация е била предадена в ДАНС. Това каза съдия Владислава Цариградска, член на Управителния съвет на Съюза на съдиите и съдия в Окръжен съд – Плевен, в студиото на „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Частните банки с информация ги видяхме на час по лъжичка. По този начин пратиха предупреждение на всички, които освен Теодора Георгиева са посещавали ВИП сепарето на Петьо Еврото”, каза още Цариградска.

Тя обясни още, че на база на данните, ползвани от Качаунова, изглежда, че в магистратурата има 1500 пъти по-криминогенна среда, отколкото в общата популация. „Защото ако сравним броят на магистратите и използваните спрямо тях СРС-та и тези, които се отнасят за всички граждани, излиза, че в магистратурата престъпността е 1500 пъти по-висока”, беше категорична Цариградска.

„Единственият съдия, който е издавал от 2017 г. до 2022 г. разрешения за СРС-та спрямо магистрати, е Ушев, който беше председател на Апелативния специализиран наказателен съд. На база на справка, предоставена от зам.-председателя на Апелативния съд на комисията във Висшия съдебен съвет, е видно, че масово контролът е по оперативни разработки на службите – ДАНС, ГДБОП и Комисията за противодействие на корупцията. Службите са контролирани магистрати, включително и съдийски кабинети”, заяви още тя.

"Оттеглянето на Борислав Сарафов беше пример за това колко е независима съдебната власт, как един призив във Facebook публикация, на политическо лице, с остър и категоричен тон, доведе до тотален обрат от страна на и.д. главен прокурор", каза още съдията.

Цариградска цитира прокурорска проверка, в която пише, че "Радослав Димов - и съпругата му Божидара Ганева също посещавали заведение "Осемте джуджета", Невена Зартова също посещавала на няколко пъти Петьо Еврото в сепарето на "Осемте джуджета". Заведението "Осемте джуджета посещавал и Иван Гешев". И допълни, че в документа пише още, че "Гешев посещавал "Осемте джуджета късно вечер, когато нямало клиенти, при тези посещения той влизал в сепарето на Петьо Еврото". "Срещите били свързани със забавления. Петьо Петров си записвал на лист компрометираща информация за Иван Гешев". Съдията каза, че постановлението за прекратяване на досъдебното производство е 50 и няколко страници.

„Ние два месеца наблюдавахме как служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов използва целия наличен инструментариум и правни средства, за да принуди независимата съдебна власт да види очевидното – че след 21 юли 2025 г. Сарафов стои незаконно на поста главен прокурор. ВСС, с какви ли не еквилибристики, отказваше да се почни на закона, на ВКС и на Конституционния съд. И един Facebook пост доведе до тотална промяна. Това наблюдавахме и при свалянето на Иван Гешев – всички законни средства и юридически аргументи бяха несъстоятелни за този Висш съдебен съвет, който преди това го избираше с възторг, след което беше изречена заявка от Мария Габриел и се задейства цялата система”, допълни тя.

Журналистът Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд каза, че след като се сменя мнозинството в Народното събрание, на Иван Демерджиев е било делегирано да заяви открито позицията срещу Сарафов. Според него има „договорка”.

Царигардска допусна, че може да се очаква от Сарафов да стане „разобличител отвътре”. Тя каза, че не трябва да се прибързва в действията спрямо съдебната власт, „за да допуснем нови грешки и да не допуснем инсталирането на следващите по-добре опаковани джуджета и нотариуси във ВСС”. Съдията подчерта, че е необходимо спешно, със закон, да бъдат ограничени правомощията на ВСС с отдавна изтекъл мандат.

Тя допълни, че преди да се пристъпи към реподбор по върховете на съдебната система, трябва да има „прочистване на системата за злодеяния”. Цариградска е на мнение, че всички досъдебни прозиводства, свързани с Нотариуса и Пепи Еврото, трябва да бъдат предоставени в Народното събрание, "за да може информацията да бъде използвана за прочистване" на системата.

Станкушев заяви: „Нищо не пречи разследванията за Осемте джуджета и Нотариуса, които бяха прекратени, да бъдат възстановени от прокурор Ваня Стефанова. Струва ми се обаче, че тя е част от тази порочна система”. Журналистът обаче изрази съмнения, че ще бъдат отворени много прекратени вече дела, защото "ще бъде засегната почти цялата политическа класа, управлявала 15 години България". Също така заяви, че "трябва да прегледат дела, в които магистрати са били репресирани от магистрати".