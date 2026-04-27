Разследват инцидента с падналото с парапет на НДК момче

Софийска районна прокуратура ръководи досъдебно производство, свързано с тежката телесна повреда на 14-годишното момче, което падна заедно с парапет на НДК. То е образувано на 24 април, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.

В понеделник досъдебното производство е докладвано на наблюдаващ прокурор. Той е дал подробни указания на 04 РУ-СДВР за последващи действия в хода на разследването. Указано е незабавно да се установят очевидци на случилото се, да се разпитат още свидетели, да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на приобщените по делото записи от видеокамери и техническа експертиза с предмет на изследване иззетия по делото метален парапет.

В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.

Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност.

14-годишното момче остава в детската реанимация на "Пирогов" в изключително тежко състояние. Детето беше настанено там след дълга операция, която беше направена по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи.

От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.