Разследват инцидента с падналото с парапет на НДК момче

Софийска районна прокуратура ръководи досъдебно производство, свързано с тежката телесна повреда на 14-годишното момче, което падна заедно с парапет на НДК. То е образувано на 24 април, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.
До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.
В понеделник досъдебното производство е докладвано на наблюдаващ прокурор. Той е дал подробни указания на 04 РУ-СДВР за последващи действия в хода на разследването. Указано е незабавно да се установят очевидци на случилото се, да се разпитат още свидетели, да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на приобщените по делото записи от видеокамери и техническа експертиза с предмет на изследване иззетия по делото метален парапет.
В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.
Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност.
14-годишното момче остава в детската реанимация на "Пирогов" в изключително тежко състояние. Детето беше настанено там след дълга операция, която беше направена по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи.
От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:48 27.04.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
15:49 27.04.2026
3 А бе
15:51 27.04.2026
4 Последния Софиянец
15:52 27.04.2026
5 Дебил
15:59 27.04.2026
6 АГАТ а Кристи
То всичко е ясно и съда вече да се бе произнесъл и тези от поддръжката - торбичките и към ЦСЗ...
Ама нали "разследващите" трябва да поизцицат този и онзи.... Стаж за пенсия да навъртят.. Тежка им е работата - то са кафета, то са вицове, то е имитация на работа....
16:02 27.04.2026
7 ООрана държава
16:03 27.04.2026
8 Тити на Кака
Няма фокус върху главното - какво е актуалното състояние на пострадалото момче.
Обилно се клати въздух с обещания за дълбоко разследване, а липсва инфо за елементарното - за данните от видеонаблюдението, които на третия ден от инцидента трябва да са напълно ясни. Липсват данни и от разпитите на присъствалите на инцидента лица. Така не става ясно какво точно се е случило.
Отлична база за вихрене на всякакви спекулации от нет-плъховете...
И те не се посрамват с изявите си, прилежни животинки са...
16:11 27.04.2026
9 Всичко в разпадналата се държава
Да живеЙ демоКРАДЦИята и Евротинята!
16:12 27.04.2026
10 Ироничен
Минали са 45 години, сменили са се управители... Вие проверявали ли сте състояние на парапет, дори у вас?
Киро пробва в Гърция и се прочу.
16:24 27.04.2026