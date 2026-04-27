Новини
България »
Разследват инцидента с падналото с парапет на НДК момче

Разследват инцидента с падналото с парапет на НДК момче

27 Април, 2026 15:45 642 10

  • ндк-
  • парапет-
  • 14-годишно момче

14-годишното момче остава в детската реанимация на "Пирогов" в изключително тежко състояние

Разследват инцидента с падналото с парапет на НДК момче - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Софийска районна прокуратура ръководи досъдебно производство, свързано с тежката телесна повреда на 14-годишното момче, което падна заедно с парапет на НДК. То е образувано на 24 април, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.

В понеделник досъдебното производство е докладвано на наблюдаващ прокурор. Той е дал подробни указания на 04 РУ-СДВР за последващи действия в хода на разследването. Указано е незабавно да се установят очевидци на случилото се, да се разпитат още свидетели, да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на приобщените по делото записи от видеокамери и техническа експертиза с предмет на изследване иззетия по делото метален парапет.

В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.

Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност.

14-годишното момче остава в детската реанимация на "Пирогов" в изключително тежко състояние. Детето беше настанено там след дълга операция, която беше направена по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи.

От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    Какво има да му се разследва, след като тоя парапет е на годините на дядото на пацана. Радев след като реставрира МОЧА, да са се заема и с НДК-то.

    15:48 27.04.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    Тя и Лена падна от парапета,ама никой не разследва тоя загадъчен случай.💋😎🤣🥳👍

    15:49 27.04.2026

  • 3 А бе

    6 3 Отговор
    Колко пари откраднаха сикаджииските гербаци при ремонта на НДК-то по време на Боршоша,че и депутат беше крадеца Ремонт на ремонта на ремонта - фандъка

    15:51 27.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Хулигани са ритали парапета и се откъсва.

    15:52 27.04.2026

  • 5 Дебил

    2 0 Отговор
    След 50 години ще разследват този парапет!

    15:59 27.04.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Ама какво има за разследване ?
    То всичко е ясно и съда вече да се бе произнесъл и тези от поддръжката - торбичките и към ЦСЗ...
    Ама нали "разследващите" трябва да поизцицат този и онзи.... Стаж за пенсия да навъртят.. Тежка им е работата - то са кафета, то са вицове, то е имитация на работа....

    16:02 27.04.2026

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Всички парапети в страната да имат гражданска и данък, понеже някой се е качил на един и се е преррепал айде като при тротинетките

    16:03 27.04.2026

  • 8 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    За пореден път МВР храни обществото с недостатъчно фокусирана информация по инцидента.
    Няма фокус върху главното - какво е актуалното състояние на пострадалото момче.
    Обилно се клати въздух с обещания за дълбоко разследване, а липсва инфо за елементарното - за данните от видеонаблюдението, които на третия ден от инцидента трябва да са напълно ясни. Липсват данни и от разпитите на присъствалите на инцидента лица. Така не става ясно какво точно се е случило.
    Отлична база за вихрене на всякакви спекулации от нет-плъховете...
    И те не се посрамват с изявите си, прилежни животинки са...

    16:11 27.04.2026

  • 9 Всичко в разпадналата се държава

    2 0 Отговор
    се разпада.
    Да живеЙ демоКРАДЦИята и Евротинята!

    16:12 27.04.2026

  • 10 Ироничен

    0 0 Отговор
    Парапетът е сложен примерно преди 45 години. Давност? Строителят вероятно е умрял.
    Минали са 45 години, сменили са се управители... Вие проверявали ли сте състояние на парапет, дори у вас?
    Киро пробва в Гърция и се прочу.

    16:24 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове