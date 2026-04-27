Кола блъсна майка и дете в Ямбол

Кола блъсна друг автомобил, който спрял да пропусне пешеходци. Заради удара спрялата на пешеходна пътека кола ударила майка с шестгодишно дете в Ямбол. Сигнал за инцидента е подаден минути след 12 часа.
Майката с детето, както и жената, шофирала ударения автомобил, са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“. Всички са с повърхностни наранявания и след оказване на медицинска помощ са освободени за домашно лечение.
Заради инцидента улицата беше затворена за движение за близо два часа, съобщава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 ДрайвингПлежър
Кухата патка вероятно си е гледала в телефона щото масово не просто говорят, а чатят докато карат!
Коментиран от #4
16:43 27.04.2026
4 На кончита вурста
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":И друго доказателство, че пешеходците не трябва да имат предимство на пътното платно. Това е все едно колите на прелеза да имат предимство пред идващия влак.
Коментиран от #7
16:57 27.04.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #10
17:12 27.04.2026
7 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "На кончита вурста":Ми то по закон пешеходците нямат предимство - имат при определени обстоятелства и от тях се изисква да оценяват пътната обстановка. По закон нямат вече право да пресичат с телефон и честно казано по новия закон има изисквания къде и как да се пресича, но са толкова сложни, че се отказах да го асимилирам щото са някакви адвокатски трикове, а не реална пътна безопасност
17:18 27.04.2026
10 хаспуха ти той стресиран
До коментар #6 от "Сатана Z":чуди се как ште приеме 2000 ракети
18:04 27.04.2026