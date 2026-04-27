Кола блъсна майка и дете в Ямбол

27 Април, 2026 16:33

Сигнал за инцидента е подаден около 12 часа

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кола блъсна друг автомобил, който спрял да пропусне пешеходци. Заради удара спрялата на пешеходна пътека кола ударила майка с шестгодишно дете в Ямбол. Сигнал за инцидента е подаден минути след 12 часа.

Майката с детето, както и жената, шофирала ударения автомобил, са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“. Всички са с повърхностни наранявания и след оказване на медицинска помощ са освободени за домашно лечение.

Заради инцидента улицата беше затворена за движение за близо два часа, съобщава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати Европеиската държава

    18 1 Отговор
    Не може улицата да пресечеш?! Винаги има някоя мутра , която е винаги с предимство!!!

    16:38 27.04.2026

  • 2 Тцтцтц

    15 0 Отговор
    Нема блъсне некоя мутра, ми нормални хора само

    16:38 27.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 6 Отговор
    И ето ви потвърждение, че не превишената скорост е проблем по пътищата ни!
    Кухата патка вероятно си е гледала в телефона щото масово не просто говорят, а чатят докато карат!

    Коментиран от #4

    16:43 27.04.2026

  • 4 На кончита вурста

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    И друго доказателство, че пешеходците не трябва да имат предимство на пътното платно. Това е все едно колите на прелеза да имат предимство пред идващия влак.

    Коментиран от #7

    16:57 27.04.2026

  • 5 Ами да, те

    3 0 Отговор
    така правят колите, блъскат майки с колички...

    17:06 27.04.2026

  • 6 Сатана Z

    2 1 Отговор
    В Ямбол се строи НАТОвска военна база за над 2000 постоянно пребиваващи чуждестранни войници и по тази причина всички са стресирани,дори и водачите на автомобили и майките с деца.Всеки мисли как ще оцелее превърнат в мишена за поразяване.

    Коментиран от #10

    17:12 27.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "На кончита вурста":

    Ми то по закон пешеходците нямат предимство - имат при определени обстоятелства и от тях се изисква да оценяват пътната обстановка. По закон нямат вече право да пресичат с телефон и честно казано по новия закон има изисквания къде и как да се пресича, но са толкова сложни, че се отказах да го асимилирам щото са някакви адвокатски трикове, а не реална пътна безопасност

    17:18 27.04.2026

  • 8 Новичок

    0 1 Отговор
    Как кола ? Автономна що ли ? Самоходна някаква? Пфу...

    17:23 27.04.2026

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В Ямбол и не само там трябва да се пресича с тухла в едната ръка ,а не с телефон.

    17:25 27.04.2026

  • 10 хаспуха ти той стресиран

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    чуди се как ште приеме 2000 ракети

    18:04 27.04.2026

