Тежка верижна катастрофа на „Тракия” взе жертва

Тежка катастрофа със загинал е станала на 75-ти километър на АМ „Тракия” в посока София, съобщава Агенция „Фокус”.

На място има изпратени екипи на Спешна помощ, пожарна и полиция. Образувало се е задръстване.

Катастрофата е верижна, но все още не е ясно как се е стигнало до пътнотраспортното произшествие.