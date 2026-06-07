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Лидерът на птицевъдите: Нито мерките на кабинета, нито исканията на търговците и производителите влияят на пазара

Лидерът на птицевъдите: Нито мерките на кабинета, нито исканията на търговците и производителите влияят на пазара

7 Юни, 2026 11:01, обновена 7 Юни, 2026 10:12 763 11

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Цените ще се саморегулират след дългосрочни мерки, смята Богомил Николов от "Активни потребители"

Лидерът на птицевъдите: Нито мерките на кабинета, нито исканията на търговците и производителите влияят на пазара - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата седмица бюджетната комисия в парламента прие на второ четене законопроектите срещу високите цени. Това бяха и сред първите законопроекти внесени от „Прогресивна България“. Те предизвикаха много полемика.

Темата коментираха Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“, и Ивайло Гълъбов, председател на съюза на птицевъдите, в ефира на "Събуди се".

„Нито мерките на правителството, нито желанията на търговците и производителите влияят на пазара. Той се регулира от други механизми и това е ясно на всички. Мерките на кабинета не са ориентирани в правилната посока”, каза Гълъбов.

Николов е на мнение, че държавата може да е решила, че приложение за сравняване на цените ще помогне на потребителите да се ориентират, като те от своя страна ще натискат пазара. Експертът посочи, че в държавният портал за цените реално се публикуват данните за предходния ден – „търговците съвестно ги подават сутрин, а в портала се публикуват в 00:00 ч.” Николов подчерта, че няма обяснение за този факт и че това не е добра практика.

Гълъбов е на мнение, че с приетите мерки за овладяване на цените не се привличат инвеститори и пазарът не става по-конкурентен. За клиентите пък това означава по-високи цени, смята Николов.

Николов каза още, че има нужда от дългосрочни мерки, за да има на пазара повече предлагане в условията на по-добра конкуренция. А цените ще бъдат следствие от това – т.е. ще се саморегулират.

Гълъбов пък изрази съмнение, че в държавната платформа за цените едва ли повлияе на пазара.

Гълъбов е на мнение, че по отношение на „справедливата цена” има „тотално неразбиране на съвременната икономика". „”Тази справедлива стойност е по-скоро в главите на производителите, явно администрацията е загрижена. Всъщност, има се предвид, че всеки производител трябва да формира себестойност на продукта и да сложи дадена цена. Но пазарът не работи така – той не се интересува от нашата себестойност, от желанията на търговеца, определя се от търсене, предлагане и световните пазари. Ако не можем да произведем конкурента себестойност и цена, това е наш проблем”, смята още експертът. По негови думи за един продукт не може да се слага универсална себестойност, а също така и качество.

Николов коментира, че при някои продукти цените са високи, „защото има кой да ги купи” и даде пример с козунаците по Великден. Той беше категоричен, че пътят на регулиране на цените е чрез конкуренцията е повече предлагане.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КФЧикен

    4 1 Отговор
    Сега като ви накарат да пускате по няколко пъти бангаранга на кокошките всеки ден, за да са щастливи и да снасят повече, ще видите едни мерки.

    10:17 07.06.2026

  • 2 Като

    8 1 Отговор
    знам как , в какви условия и колко здравословно се отглеждат , не им хапвам пилците !

    10:21 07.06.2026

  • 3 Гост

    9 0 Отговор
    Търговците си вдигат колкото си искат. Само чакат повод: я въвеждане на еврото, я някоя слана през май, я заоблачаване следобед.....

    Коментиран от #4

    10:21 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Провинциалист от провинция Тракия

    0 0 Отговор
    В сайта на активните потребители има статия "Всичко за еврото (част 2)", в която четем: "
    Πpи зaмянaтa нa лeвa c eвpo cтoĸитe и ycлyгитe щe пocĸъпнaт ли двoйнo?
    Замяната на лева с еврото няма да доведе до двойно поскъпване на стоките и услугите.

    10:31 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 винаги една и съща реформа

    3 0 Отговор
    Поредното унищожение на пенсионери и инвалиди ще доведе ли до още по-голямо забогатявате на телевизии и политици?Кога ще се намали бюджета на БНТ от 200млн евро на пълна самоиздръжка както и за всички останали телевизии.Бездънна яма за крадене законно..Всички телевизии са с огромни заплати за формиране на бройлери.

    Коментиран от #10

    10:43 07.06.2026

  • 10 Краварско пони

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "винаги една и съща реформа":

    Моля???
    Какви 200 милиона евро от бюджета бе? Телевизията не се ли изхранва от реклами? През 15 минути ги пускат и са страшно досадни вече. Къртят луди пари от тях, да ми прекъсват предаванията. Направо сменям каналът като почнат.

    11:07 07.06.2026

  • 11 Това

    0 0 Отговор
    "Лидерът на птицевъдите" само на мен ли ми звучи странно? Нещо като "вождът на птицевъдите".

    11:51 07.06.2026

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