Лидерът на птицевъдите: Нито мерките на кабинета, нито исканията на търговците и производителите влияят на пазара

През изминалата седмица бюджетната комисия в парламента прие на второ четене законопроектите срещу високите цени. Това бяха и сред първите законопроекти внесени от „Прогресивна България“. Те предизвикаха много полемика.

Темата коментираха Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“, и Ивайло Гълъбов, председател на съюза на птицевъдите, в ефира на "Събуди се".

„Нито мерките на правителството, нито желанията на търговците и производителите влияят на пазара. Той се регулира от други механизми и това е ясно на всички. Мерките на кабинета не са ориентирани в правилната посока”, каза Гълъбов.

Николов е на мнение, че държавата може да е решила, че приложение за сравняване на цените ще помогне на потребителите да се ориентират, като те от своя страна ще натискат пазара. Експертът посочи, че в държавният портал за цените реално се публикуват данните за предходния ден – „търговците съвестно ги подават сутрин, а в портала се публикуват в 00:00 ч.” Николов подчерта, че няма обяснение за този факт и че това не е добра практика.

Гълъбов е на мнение, че с приетите мерки за овладяване на цените не се привличат инвеститори и пазарът не става по-конкурентен. За клиентите пък това означава по-високи цени, смята Николов.

Николов каза още, че има нужда от дългосрочни мерки, за да има на пазара повече предлагане в условията на по-добра конкуренция. А цените ще бъдат следствие от това – т.е. ще се саморегулират.

Гълъбов пък изрази съмнение, че в държавната платформа за цените едва ли повлияе на пазара.

Гълъбов е на мнение, че по отношение на „справедливата цена” има „тотално неразбиране на съвременната икономика". „”Тази справедлива стойност е по-скоро в главите на производителите, явно администрацията е загрижена. Всъщност, има се предвид, че всеки производител трябва да формира себестойност на продукта и да сложи дадена цена. Но пазарът не работи така – той не се интересува от нашата себестойност, от желанията на търговеца, определя се от търсене, предлагане и световните пазари. Ако не можем да произведем конкурента себестойност и цена, това е наш проблем”, смята още експертът. По негови думи за един продукт не може да се слага универсална себестойност, а също така и качество.

Николов коментира, че при някои продукти цените са високи, „защото има кой да ги купи” и даде пример с козунаците по Великден. Той беше категоричен, че пътят на регулиране на цените е чрез конкуренцията е повече предлагане.