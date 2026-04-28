На 9 май спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво

На 9 май спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво

28 Април, 2026 13:09 1 056 68

През 2027 г. цялата активна зона ще бъде заредена с американско гориво

На 9 май спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май. Това стана ясно по време на годишния отчет на Агенцията за ядрено регулиране.

Очаква се в средата на юни да завърши ремонтът и да бъде заредено следващото количество касети, произведени от "Уестингхаус".

През 2024 г. започна 4-годишен процес на поетапен преход към ново ядрено гориво.

През 2027 г. цялата активна зона ще бъде заредена с американско гориво. Вече повече от година и половина пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи, както с руско, така и с американско гориво.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    56 2 Отговор
    Спирането е лесно, а ще тръгне ли?

    Коментиран от #16

    13:10 28.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 1 Отговор
    СлучаЕно ли избраха ТАЗИ дата 🤔❓❗

    Коментиран от #17, #18

    13:11 28.04.2026

  • 3 хубаво ще гръмне

    36 3 Отговор
    а няма къде да се скрием..... в зайчарника или в мазата на хотел берлин....?

    13:12 28.04.2026

  • 4 Бай-бай,

    7 47 Отговор
    путлерско недоразумение!

    13:12 28.04.2026

  • 5 Като заредат с ново,

    44 1 Отговор
    да си вземат изгорялото!!

    13:12 28.04.2026

  • 6 име

    53 4 Отговор
    Кажете колко са загубите поради спиране на реактора заради некачествен ремонт, с неоригинални части, на парогенератора.

    13:12 28.04.2026

  • 7 Русия и Украйна са големи

    28 3 Отговор
    Има къде да бегат.
    Ние къде че бегаме?

    13:13 28.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 2 Отговор
    Като в един наш филм:
    " То американското гориво е ... руско"😉

    13:13 28.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 3 Отговор
    През май 2024 г.
    Министерството на енергетиката на САЩ съобщи,
    че Русия притежава приблизително 44% от световния капацитет за обогатяване на уран.
    Тогава на Руската федерация се падат
    около 35% от ядреното гориво, внасяно от САЩ."
    🤔

    13:17 28.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    32 10 Отговор
    От 6 спрени блока от Брюксел губим по 10 млрд на година.За 20 г в ЕС загубихме 200 млрд.

    Коментиран от #13, #15, #30, #58

    13:17 28.04.2026

  • 11 Демократично и скъпо

    36 2 Отговор
    Американското ядрено гориво е 30-40% по-скъпо, но е колониално демокрачно. Франция има 57 реактора и не ползва американско гориво, внася от трети страни гориво и го води за собствено производство, но дали е руско, сами ще си отговорите.

    Коментиран от #57

    13:18 28.04.2026

  • 12 Артилерист

    25 1 Отговор
    Не казват цената на това преминаване на американско гориво, централата е в непрекъснати ремонти заради това пренастройване, но дано не я гръмнат, че тогава съвсем ще я втасаме без ток...

    13:20 28.04.2026

  • 13 Аналитик

    40 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Бяхме една малка и горда държава с много построено сред себе си.Сега сме това,което ЕС искаше да види

    13:21 28.04.2026

  • 14 Сатана Z

    27 1 Отговор
    Никой не споменава колко е горивният цикъл на Уестингхаус щото едно е да зареждаш руско гориво на 18 месеца ,а друго е да спираш централата всяка година за да презаредиш с това на Уестингхаус.

    13:21 28.04.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    6 28 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ами като имахме 6 блока, защо фалирахме 1990г?

    Коментиран от #20, #23, #31, #34, #59

    13:23 28.04.2026

  • 16 демократичен PR

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    На 4 юли ще заредят с руско гориво.

    13:25 28.04.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    мне...тогава те ра з п ра ха 20 казака -асвабадители на Дунава / имаш да черпиш

    Коментиран от #19

    13:26 28.04.2026

  • 18 съвсем случайно

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    сме колониален придатък..

    13:27 28.04.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бъркаш ме с МАЦА КОТАРАНА😉❗

    Коментиран от #21

    13:31 28.04.2026

  • 20 И аз това се чудя

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    С 200 милиарда не би трябвало да фалираме!
    Много малоумници има в тази територия, които драскат колкото да покажат колко са малоумни

    13:32 28.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Емил

    15 4 Отговор
    Чета тука, че някои колеги се притесняват от презареждането.
    Горивото пак е от същото колеги, само дето е минало по документи през САЩ!
    Така че спокойно!

    Коментиран от #67

    13:36 28.04.2026

  • 23 провинциалист

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Фалирахме през 90-та, защото западните банки си искаха парите в тяхна валута, а не искаха да купуват от нас нищо.

    Коментиран от #25

    13:36 28.04.2026

  • 24 Добре че е Социализма 🇧🇬

    24 5 Отговор
    Добре , че беше държавника Бай Тошо, че още щяха, да са с режим на тока, демократите. За 37 години демокрация, колко централи се построиха ?? Не могат и да я ремонтират. Изобщо какво може да се ремонтира , само се руши и експлоатира до пълен разпад.

    Коментиран от #36

    13:39 28.04.2026

  • 25 Ганя Путинофила

    1 15 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    Ами нали бяхме сила? Защо не искаха да купуват нашите боклуци, а ние само заеми дърпахме от тях?

    Коментиран от #38

    13:40 28.04.2026

  • 26 ахааа

    20 2 Отговор
    американско гориво от Русия - 5 пъти по завишена цена - но ние сме топ играчи

    Коментиран от #32

    13:40 28.04.2026

  • 27 Гост

    12 5 Отговор
    "№ процента от обогатения уран използван в САЩ е внос от Русия. Така, че както едно време пишеше:"Турското кафе е виетнамско" сега очаквайте: "Американския уран е руски"!

    Коментиран от #28, #33

    13:40 28.04.2026

  • 28 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Да се чете 40/четиридесет/ процента€ С извинения за грешката.

    13:41 28.04.2026

  • 29 Яростна копейка

    10 2 Отговор
    Сега ще плащаме тока и парите ще ги прибират мериканците.

    13:42 28.04.2026

  • 30 И ти

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Губиш, защото ..ефа ти е на Централна гара. Ако беше на летището, евраци с чанти... 😭

    13:42 28.04.2026

  • 31 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Заради х0всда,лайк ю !

    13:43 28.04.2026

  • 32 стоян георгиев

    4 13 Отговор

    До коментар #26 от "ахааа":

    Няма нищо по завишено от руската зависимост.при руска зависимост си с ниски заплати мутри и без бизнес.освен това всичко руско е боклук като качество.

    Коментиран от #44

    13:43 28.04.2026

  • 33 Кафеджията

    0 9 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Само,че сега парите няма да отиват при орките!!!

    13:44 28.04.2026

  • 34 Факт

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Фалира мозъка ти.Сега влез в магазина и виж кой е фалирал,има ли нещо българско?

    13:45 28.04.2026

  • 35 Нов мощен удар

    5 12 Отговор
    В зурлите на копейките!

    Коментиран от #62

    13:46 28.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "Добре че е Социализма 🇧🇬":

    Явно не си живял през комунизма.при бай ти тошо имаше режим на тока.12 часа на ден нямаше ток.я кажи една страна извън комунистическите в европа с подобен режим?сега ще махнат всички руски централи и ще си много изненадан че пак ще има ток и то по достъпен от през комунизма.сега е супер евтино на ток.

    Коментиран от #47

    13:46 28.04.2026

  • 37 Голяма грешка.

    8 1 Отговор
    Тия изпадналите до последно ще вредят на България!

    13:47 28.04.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    3 8 Отговор

    До коментар #25 от "Ганя Путинофила":

    Бяхме БУТАФОРНА ФАСАДА, същата като Северо македонската дето историята я градят с итонг, а не с камък...
    Ама на комунист да му обясняваш това - НЯМА СМИСЪЛ !

    Коментиран от #40

    13:48 28.04.2026

  • 39 Дон Корлеоне

    1 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:48 28.04.2026

  • 40 Тодар Живков

    3 10 Отговор

    До коментар #38 от "АГАТ а Кристи":

    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки!Това са българските комунисти.

    Коментиран от #48

    13:49 28.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А бе

    5 2 Отговор
    Дай Боже да гръмне та да се оправиме.

    13:51 28.04.2026

  • 43 След Шест Месеца

    6 2 Отговор
    Очаквайте Чернобил/Фукушима шоуто.

    13:51 28.04.2026

  • 44 ???

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Чел съм коментарите ти и от тях красноречиво лъхаше на симпатия към "матушка"...???

    Коментиран от #52

    13:52 28.04.2026

  • 45 Перо

    11 0 Отговор
    И сега отработеното ядрено гориво не се приема обратно от доставчика Уестингхаус и ще се съхранява със столетия у нас с недостатъчна сигурност за радиация, след време!

    Коментиран от #46, #66

    13:53 28.04.2026

  • 46 Демократичния

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    Демократичния избора винаги е в разрез с националния интерес 35 години го доказваме, но продължаваме да искаме демократични избори на 4 години ?!!? Няма логика в тези избори, като накрая те работят с/у нас.

    13:55 28.04.2026

  • 47 Айде бе

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    При бай ти Тошо имаше режим на ток за известно време, защото имаше тежка индустрия, която консумираше огромно количество ток и произвеждаше всичко от А до Я. През това време се строяха 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, строеше се ПАВЕЦ Чаира и се полагаха основите на АЕЦ Белене.
    След това всичко се нормализира и България вече изнасяше ток за околните държави за 10 милиарда долара годишно!

    Сега няма режим, защото няма индустрия, тъй като евроатлантиците и еврофашистите унищожиха всичко.

    Коментиран от #65

    13:56 28.04.2026

  • 48 Перо

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Тодар Живков":

    И джезито, родено след 90-те г. разбира от комунизъм! Малко си закъснял за кариера по паразитна, джендърска линия! Оставаш си на село!

    13:56 28.04.2026

  • 49 Картаген

    10 0 Отговор
    Преди петнайсет години Баце дойде на власт,като каза,че Е-ре-петата купували тока на 4 стотинки от АЕЦ-а , а го продавали по двайсет стотинки и ще ги национализира.
    Вместо това де мократизира горивото на АЕЦ-а .Сега да излезе и да каже с колко поевтиня тока с неговото управление .
    Щото много влизат във властта и полагат клетва ,, В името на народа " , после се залепват за,, вимето" на народа

    13:56 28.04.2026

  • 50 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    през социализма на бай тодар бях чистач -асенизатор,а ся съм просто горд клошар

    13:58 28.04.2026

  • 51 Даката

    3 7 Отговор
    "Прогресивна България".... Радев, къде сте бе русофиляци??? Няма новини.... Нали спечелихте изборите, да не сте в отпуска до следващите избори??? Някаква новина, какво правят, работят ли или са на инструктаж в Кремъл?

    Коментиран от #55

    13:58 28.04.2026

  • 52 тъй, тъй

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "???":

    И аз съм чел твоите, които безапелационно говорят за всеотдайна любов към мадъра, брадъра и шекела.

    Коментиран от #68

    13:59 28.04.2026

  • 53 хихи

    7 0 Отговор
    а демократичните мембрани, ще ги сменят ли с още по-демократични ли ще чакаме диктаторски, които пък понеже сме неприятелска държава могат да не поискат дадойдат...
    и въобще, как на най-демократичното служебно правителство му хрумна да поръчва диктаторски мембрани, които съвсем основателно могат да на ни дадат понеже сме неприятелска държава...

    13:59 28.04.2026

  • 54 123321

    3 2 Отговор
    А дано има фойерверк шоу

    13:59 28.04.2026

  • 55 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Даката":

    зад гърба ти са,усещаш ли

    14:00 28.04.2026

  • 56 Нов народен съд за продажниците

    6 3 Отговор
    Злобарите са избрали "правилната"дата, българите да треперим за деца, вместо да гледаме парада на победата. Америка е далеч, зад океани и морета...... Българските политици къде им е акъла, или и те имат къде да избягат.

    14:00 28.04.2026

  • 57 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Демократично и скъпо":

    Искаш да кажеш, че Русия дава на Франция ядрено гориво, а то се превръща в оръжия за Украйна, които биват руснаци. Многоходовият Путин с поредна схема за печалба от смъртта на руснаци. За него парите, а за руските майки - мъката.

    14:02 28.04.2026

  • 58 Голям майтап

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Тепърва с Румен Радевото управление, ще видиш какво значи да сме на загуба, тепърва ще се връщаме назад, където е Русия.

    14:02 28.04.2026

  • 59 Ти да видиш

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    България през 1990 година имаше 9 милиарда долара външен дълг , а същевременно на нас ни дължаха 9 милиарда Либия, Ирак и няколко африкански държави и казваш била фалирала!?

    А сега България има 40 милиарда евро дългове и не може да си плаща дори пенсиите без нови кредити и не е фалирала. Евала!
    Вече сме кредитни милионери и щракаме с пръсти.

    14:03 28.04.2026

  • 60 Исторически факт

    2 0 Отговор
    Уестингхаус и в Чехия зареждаха и след това скандално ги изгониха.

    14:05 28.04.2026

  • 61 Ха ха

    1 0 Отговор
    Руското гориво е по хубаво но нали обикновенния българин трябва да изържа пет американски наркомана .Това е пълна глупост тези реактори са изградени по руски технологии а българските политици се продадоха за жълти стотинки.

    14:06 28.04.2026

  • 62 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нов мощен удар":

    Не оприличавай хората със себе си. Зурлите са присъщи на такива под-не-човеци, като отражението ти в огледалото.

    14:06 28.04.2026

  • 63 хомодемократикус - булгарикус

    2 0 Отговор
    Как можаха тия престъпници комунстите да изградят шест блока ядрена електорцентрала. Добре ,че демократите-честните хора ги закриха и оставиха само два. Голяма грешка Ако са истински демократи а не прабоядисани червени маймунки и тях трябва да закрият и да си постороим нови, истински американси ядрени реактори сичко да ни е американско и много евтино. И така със всичко и с язовирите, и всичко , даже и електрификацията и нови пътища, с новите хора. Да се отървем веднъж завинаги от построеното от комунистите . Разрушаването на нвото е приоритет за бъдещето и така във всичко. Тука е така щого българите са най умните у света.

    14:08 28.04.2026

  • 64 Значи

    3 0 Отговор
    може и да не тръгне повече.

    14:11 28.04.2026

  • 65 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Айде бе":

    Режим на тока имаше защото изнасяхме ток за Гърция и Турция, защото ни трябваше валута, с която да плащаме огромния си външен дълг. Режим на тока имаше за да не фалира България. Това обаче само отложи неизбежното. Комунизмът е алогичен и беше обречен на фалит, който официално беше обявен през 1990 г. и спряхме да плащаме външния дълг. Реално България беше фалирала още в средата на 80-те когато започна режима на тока.

    14:12 28.04.2026

  • 66 Вече го видяхме

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    Да, аналогичен "склад" са направили и в ЗАЕЦ, затова украинците го обстрелват, за да обвинят руснаците за замърсяване. В деня на Чернобил са го обстрелвали почти нонстоп, загинали са хора.

    14:13 28.04.2026

  • 67 Де да беше, но

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Емил":

    Не си разбрал, Уестингхаус от Холандия/Нидерландия

    14:19 28.04.2026

  • 68 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "тъй, тъй":

    Руска лимона се оказа, както много петолъчници...

    14:20 28.04.2026

