На 9 май спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май. Това стана ясно по време на годишния отчет на Агенцията за ядрено регулиране.
Очаква се в средата на юни да завърши ремонтът и да бъде заредено следващото количество касети, произведени от "Уестингхаус".
През 2024 г. започна 4-годишен процес на поетапен преход към ново ядрено гориво.
През 2027 г. цялата активна зона ще бъде заредена с американско гориво. Вече повече от година и половина пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи, както с руско, така и с американско гориво.
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 24 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #16
13:10 28.04.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #17, #18
13:11 28.04.2026
3 хубаво ще гръмне
13:12 28.04.2026
4 Бай-бай,
13:12 28.04.2026
5 Като заредат с ново,
13:12 28.04.2026
6 име
13:12 28.04.2026
7 Русия и Украйна са големи
Ние къде че бегаме?
13:13 28.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" То американското гориво е ... руско"😉
13:13 28.04.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Министерството на енергетиката на САЩ съобщи,
че Русия притежава приблизително 44% от световния капацитет за обогатяване на уран.
Тогава на Руската федерация се падат
около 35% от ядреното гориво, внасяно от САЩ."
🤔
13:17 28.04.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #15, #30, #58
13:17 28.04.2026
11 Демократично и скъпо
Коментиран от #57
13:18 28.04.2026
12 Артилерист
13:20 28.04.2026
13 Аналитик
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Бяхме една малка и горда държава с много построено сред себе си.Сега сме това,което ЕС искаше да види
13:21 28.04.2026
14 Сатана Z
13:21 28.04.2026
15 Ганя Путинофила
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ами като имахме 6 блока, защо фалирахме 1990г?
Коментиран от #20, #23, #31, #34, #59
13:23 28.04.2026
16 демократичен PR
До коментар #1 от "Зевс":На 4 юли ще заредят с руско гориво.
13:25 28.04.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":мне...тогава те ра з п ра ха 20 казака -асвабадители на Дунава / имаш да черпиш
Коментиран от #19
13:26 28.04.2026
18 съвсем случайно
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":сме колониален придатък..
13:27 28.04.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бъркаш ме с МАЦА КОТАРАНА😉❗
Коментиран от #21
13:31 28.04.2026
20 И аз това се чудя
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":С 200 милиарда не би трябвало да фалираме!
Много малоумници има в тази територия, които драскат колкото да покажат колко са малоумни
13:32 28.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Емил
Горивото пак е от същото колеги, само дето е минало по документи през САЩ!
Така че спокойно!
Коментиран от #67
13:36 28.04.2026
23 провинциалист
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Фалирахме през 90-та, защото западните банки си искаха парите в тяхна валута, а не искаха да купуват от нас нищо.
Коментиран от #25
13:36 28.04.2026
24 Добре че е Социализма 🇧🇬
Коментиран от #36
13:39 28.04.2026
25 Ганя Путинофила
До коментар #23 от "провинциалист":Ами нали бяхме сила? Защо не искаха да купуват нашите боклуци, а ние само заеми дърпахме от тях?
Коментиран от #38
13:40 28.04.2026
26 ахааа
Коментиран от #32
13:40 28.04.2026
27 Гост
Коментиран от #28, #33
13:40 28.04.2026
28 Гост
До коментар #27 от "Гост":Да се чете 40/четиридесет/ процента€ С извинения за грешката.
13:41 28.04.2026
29 Яростна копейка
13:42 28.04.2026
30 И ти
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Губиш, защото ..ефа ти е на Централна гара. Ако беше на летището, евраци с чанти... 😭
13:42 28.04.2026
31 Град Симитли
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Заради х0всда,лайк ю !
13:43 28.04.2026
32 стоян георгиев
До коментар #26 от "ахааа":Няма нищо по завишено от руската зависимост.при руска зависимост си с ниски заплати мутри и без бизнес.освен това всичко руско е боклук като качество.
Коментиран от #44
13:43 28.04.2026
33 Кафеджията
До коментар #27 от "Гост":Само,че сега парите няма да отиват при орките!!!
13:44 28.04.2026
34 Факт
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Фалира мозъка ти.Сега влез в магазина и виж кой е фалирал,има ли нещо българско?
13:45 28.04.2026
35 Нов мощен удар
Коментиран от #62
13:46 28.04.2026
36 стоян георгиев
До коментар #24 от "Добре че е Социализма 🇧🇬":Явно не си живял през комунизма.при бай ти тошо имаше режим на тока.12 часа на ден нямаше ток.я кажи една страна извън комунистическите в европа с подобен режим?сега ще махнат всички руски централи и ще си много изненадан че пак ще има ток и то по достъпен от през комунизма.сега е супер евтино на ток.
Коментиран от #47
13:46 28.04.2026
37 Голяма грешка.
13:47 28.04.2026
38 АГАТ а Кристи
До коментар #25 от "Ганя Путинофила":Бяхме БУТАФОРНА ФАСАДА, същата като Северо македонската дето историята я градят с итонг, а не с камък...
Ама на комунист да му обясняваш това - НЯМА СМИСЪЛ !
Коментиран от #40
13:48 28.04.2026
39 Дон Корлеоне
13:48 28.04.2026
40 Тодар Живков
До коментар #38 от "АГАТ а Кристи":Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки!Това са българските комунисти.
Коментиран от #48
13:49 28.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А бе
13:51 28.04.2026
43 След Шест Месеца
13:51 28.04.2026
44 ???
До коментар #32 от "стоян георгиев":Чел съм коментарите ти и от тях красноречиво лъхаше на симпатия към "матушка"...???
Коментиран от #52
13:52 28.04.2026
45 Перо
Коментиран от #46, #66
13:53 28.04.2026
46 Демократичния
До коментар #45 от "Перо":Демократичния избора винаги е в разрез с националния интерес 35 години го доказваме, но продължаваме да искаме демократични избори на 4 години ?!!? Няма логика в тези избори, като накрая те работят с/у нас.
13:55 28.04.2026
47 Айде бе
До коментар #36 от "стоян георгиев":При бай ти Тошо имаше режим на ток за известно време, защото имаше тежка индустрия, която консумираше огромно количество ток и произвеждаше всичко от А до Я. През това време се строяха 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, строеше се ПАВЕЦ Чаира и се полагаха основите на АЕЦ Белене.
След това всичко се нормализира и България вече изнасяше ток за околните държави за 10 милиарда долара годишно!
Сега няма режим, защото няма индустрия, тъй като евроатлантиците и еврофашистите унищожиха всичко.
Коментиран от #65
13:56 28.04.2026
48 Перо
До коментар #40 от "Тодар Живков":И джезито, родено след 90-те г. разбира от комунизъм! Малко си закъснял за кариера по паразитна, джендърска линия! Оставаш си на село!
13:56 28.04.2026
49 Картаген
Вместо това де мократизира горивото на АЕЦ-а .Сега да излезе и да каже с колко поевтиня тока с неговото управление .
Щото много влизат във властта и полагат клетва ,, В името на народа " , после се залепват за,, вимето" на народа
13:56 28.04.2026
50 стоян георгиев
13:58 28.04.2026
51 Даката
Коментиран от #55
13:58 28.04.2026
52 тъй, тъй
До коментар #44 от "???":И аз съм чел твоите, които безапелационно говорят за всеотдайна любов към мадъра, брадъра и шекела.
Коментиран от #68
13:59 28.04.2026
53 хихи
и въобще, как на най-демократичното служебно правителство му хрумна да поръчва диктаторски мембрани, които съвсем основателно могат да на ни дадат понеже сме неприятелска държава...
13:59 28.04.2026
54 123321
13:59 28.04.2026
55 стоян георгиев
До коментар #51 от "Даката":зад гърба ти са,усещаш ли
14:00 28.04.2026
56 Нов народен съд за продажниците
14:00 28.04.2026
57 Факти
До коментар #11 от "Демократично и скъпо":Искаш да кажеш, че Русия дава на Франция ядрено гориво, а то се превръща в оръжия за Украйна, които биват руснаци. Многоходовият Путин с поредна схема за печалба от смъртта на руснаци. За него парите, а за руските майки - мъката.
14:02 28.04.2026
58 Голям майтап
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Тепърва с Румен Радевото управление, ще видиш какво значи да сме на загуба, тепърва ще се връщаме назад, където е Русия.
14:02 28.04.2026
59 Ти да видиш
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":България през 1990 година имаше 9 милиарда долара външен дълг , а същевременно на нас ни дължаха 9 милиарда Либия, Ирак и няколко африкански държави и казваш била фалирала!?
А сега България има 40 милиарда евро дългове и не може да си плаща дори пенсиите без нови кредити и не е фалирала. Евала!
Вече сме кредитни милионери и щракаме с пръсти.
14:03 28.04.2026
60 Исторически факт
14:05 28.04.2026
61 Ха ха
14:06 28.04.2026
62 Оня
До коментар #35 от "Нов мощен удар":Не оприличавай хората със себе си. Зурлите са присъщи на такива под-не-човеци, като отражението ти в огледалото.
14:06 28.04.2026
63 хомодемократикус - булгарикус
14:08 28.04.2026
64 Значи
14:11 28.04.2026
65 Факти
До коментар #47 от "Айде бе":Режим на тока имаше защото изнасяхме ток за Гърция и Турция, защото ни трябваше валута, с която да плащаме огромния си външен дълг. Режим на тока имаше за да не фалира България. Това обаче само отложи неизбежното. Комунизмът е алогичен и беше обречен на фалит, който официално беше обявен през 1990 г. и спряхме да плащаме външния дълг. Реално България беше фалирала още в средата на 80-те когато започна режима на тока.
14:12 28.04.2026
66 Вече го видяхме
До коментар #45 от "Перо":Да, аналогичен "склад" са направили и в ЗАЕЦ, затова украинците го обстрелват, за да обвинят руснаците за замърсяване. В деня на Чернобил са го обстрелвали почти нонстоп, загинали са хора.
14:13 28.04.2026
67 Де да беше, но
До коментар #22 от "Емил":Не си разбрал, Уестингхаус от Холандия/Нидерландия
14:19 28.04.2026
68 ???
До коментар #52 от "тъй, тъй":Руска лимона се оказа, както много петолъчници...
14:20 28.04.2026