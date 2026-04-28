На 9 май спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май. Това стана ясно по време на годишния отчет на Агенцията за ядрено регулиране.

Очаква се в средата на юни да завърши ремонтът и да бъде заредено следващото количество касети, произведени от "Уестингхаус".

През 2024 г. започна 4-годишен процес на поетапен преход към ново ядрено гориво.

През 2027 г. цялата активна зона ще бъде заредена с американско гориво. Вече повече от година и половина пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи, както с руско, така и с американско гориво.