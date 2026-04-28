Работник на Столичния автотранспорт се барикадира в кабинета на главния инженер

Работник в гаража на Столичния автотранспорт „Земляне" се барикадира за кратко в кабинета на главния инженер във вторник сутринта. Към 8 ч. в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.
Малко след 9 ч. мъжът е изведен от униформените. Действията му били предизвикани от недоволство от условията на труд.
42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6 ч. сутринта е приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения. Искането му е било за заплата от 3000 евро.
Един от колегите му разказа, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал. След като е бил изведен от органите на реда, мъжът е откаран в психодиспансер за преглед.
1 3000 евро е нормална заплата!
Коментиран от #6
13:52 28.04.2026
13:52 28.04.2026
Я кажете, колко взима един паразит депутат?
13:54 28.04.2026
13:55 28.04.2026
5 Пешо В О Л Г А Т А
Ако не ми ги дадат ще се барикадирам в парламента.
13:55 28.04.2026
6 де ги дават да се записвам и аз
До коментар #1 от "3000 евро е нормална заплата!":3000 евро да върти геврека и то градско само денем?
13:56 28.04.2026
13:57 28.04.2026
14:02 28.04.2026
14:14 28.04.2026