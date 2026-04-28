Работник на Столичния автотранспорт се барикадира в кабинета на главния инженер

Работник на Столичния автотранспорт се барикадира в кабинета на главния инженер

28 Април, 2026 13:48 540 9

На място пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ

Работник на Столичния автотранспорт се барикадира в кабинета на главния инженер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник в гаража на Столичния автотранспорт „Земляне" се барикадира за кратко в кабинета на главния инженер във вторник сутринта. Към 8 ч. в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.

Малко след 9 ч. мъжът е изведен от униформените. Действията му били предизвикани от недоволство от условията на труд.

42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6 ч. сутринта е приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения. Искането му е било за заплата от 3000 евро.

Един от колегите му разказа, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал. След като е бил изведен от органите на реда, мъжът е откаран в психодиспансер за преглед.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3000 евро е нормална заплата!

    9 2 Отговор
    Ако я поискаш те обявяват за луд!

    Коментиран от #6

    13:52 28.04.2026

  • 2 Всеки

    3 4 Отговор
    луд с номера си !

    13:52 28.04.2026

  • 3 Брей

    8 1 Отговор
    Щом иска 3000Е значи е за психиатрия така ли!?
    Я кажете, колко взима един паразит депутат?

    13:54 28.04.2026

  • 4 честен ционист

    0 1 Отговор
    Това са на Васик пацаните от Ташкент, дето е навнесъл на кг.

    13:55 28.04.2026

  • 5 Пешо В О Л Г А Т А

    0 7 Отговор
    Аз взимам 25 000 еврака в Брюксел да водя руска пропаганда.
    Ако не ми ги дадат ще се барикадирам в парламента.

    13:55 28.04.2026

  • 6 де ги дават да се записвам и аз

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "3000 евро е нормална заплата!":

    3000 евро да върти геврека и то градско само денем?

    13:56 28.04.2026

  • 7 Мдаа

    6 0 Отговор
    Поискал 3000 евро заплата и го помислили за луд. Значи шефовете със заплата от над 10к вече трябваше да са освидетелствани в психодиспансера.

    13:57 28.04.2026

  • 8 гражданин

    3 0 Отговор
    Щом не си е сложил въжето на врата при тези условия на труд ,значи е железен !!

    14:02 28.04.2026

  • 9 Доктор Гълъбова

    0 0 Отговор
    3000 евро заплата?Луд за връзване!

    14:14 28.04.2026

