Работник на Столичния автотранспорт се барикадира в кабинета на главния инженер

Работник в гаража на Столичния автотранспорт „Земляне" се барикадира за кратко в кабинета на главния инженер във вторник сутринта. Към 8 ч. в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.

Малко след 9 ч. мъжът е изведен от униформените. Действията му били предизвикани от недоволство от условията на труд.

42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6 ч. сутринта е приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения. Искането му е било за заплата от 3000 евро.

Един от колегите му разказа, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал. След като е бил изведен от органите на реда, мъжът е откаран в психодиспансер за преглед.