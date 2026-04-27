Колко пари са нужни за месечната издръжка на тричленно семейство в България

27 Април, 2026 11:10 2 316 121

КНСБ представиха данните за първото тримесечие на 2026 г.

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Необходимият месечен доход за тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) е 1473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г., които бяха представени на пресконференция.

За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база.

За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ – 40 евро повече, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%), отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца. Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от синдиката. Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация.

Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки (6,2%), съобщиха от КНСБ. По данните на синдиката 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    13 8 Отговор
    е па една мининална заплата им стига дори може малко да спестяват във влог

    Коментиран от #4, #41

    11:13 27.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор
    Зависи от семейството, а и от това къде живее🤔❗

    Коментиран от #7, #11

    11:14 27.04.2026

  • 3 Аз имам

    10 5 Отговор
    Четири сина и три дъщери, и четири бивши жени и една действаща. Много пари са.

    Коментиран от #6, #17, #43

    11:16 27.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Дори конят ти може да смята по-добре❗
    Колко е една МРЗ🤔❓
    А колко пари от нея може да използва семейството🤔❓
    Защото и конят ти знае, че дори МРЗ се облага и не е чист доход ❗😀

    Коментиран от #12, #34, #90

    11:17 27.04.2026

  • 5 честен ционист

    21 7 Отговор
    Стандартът на живот в България е отвратителен. Нещата още повече загрубяха с вкарването на така нареченото Евро, което в България има склонността да се обезценява по-бързо, отколкото в Еврозоната. Всичко е много скъпо, но за сметка на това некачествено. Преди години минавах през Косово, провалена държава, където са на Евро от 26г вече и подобно чувсто изпитах там, когато за един круассан ми искаха 2 Евро.

    Коментиран от #14, #92

    11:18 27.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Където и да живееш, все има Калфланд, или Лидъл наблизо, следователно си еднакво беден и прекаран навсякъде.

    Коментиран от #10

    11:19 27.04.2026

  • 8 1111

    28 2 Отговор
    Проблемът е вече, че стандарт е 3 членно семейството, а не 4, както беше. Даже статистиката работи за демографската криза.

    11:22 27.04.2026

  • 9 вземи си азиатка за жена

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Може жена му да е виетнамка. Те карат на по шепа ориз цял месец.

    Коментиран от #32

    11:22 27.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    КаЛ ф ланд има много❗
    А дори в много градове НЯМА Кауфланд, какво остана за хиляди села❗

    Коментиран от #19, #95

    11:22 27.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ами ас ям само банани а те не са скъпи така че парите ми стигат, за вас не знам

    а коня ми пасе трева тя е безплатна

    Коментиран от #24

    11:24 27.04.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    А от къде да ги вземе тия 1500 евро историята мълчи!

    И нивото на доходите не е от значение защото важна е покупателната способност - и сме в позиция при повишаващи се доходи да имаме ако не падаща в най-добрия случай равна покупателна способност. И това всъщност се отнася за цялата еврозона и цяла европа - навсякъде по света доходите и покупателната способност нарастват значително, в Европа е равна за последните 20тина години и изоставаме все повече

    11:24 27.04.2026

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    като не ви харесва във БЪЛГАРИЯ може да идете да живеете във африка, там всичко е цветя и рози

    Коментиран от #21

    11:25 27.04.2026

  • 15 ужас

    12 1 Отговор
    Статистика стъкмистика, точка

    11:25 27.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 град КОЗЛОДУЙ

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Аз имам":

    моля ползвайте презервативи , не става всеки път след секс жена ви да ражда по единТЕМЕРУТ КАТО ВАС

    11:26 27.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 банани има ли ?

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    че то по селата хора ли живеят? селяни! за какво им е кауфланд на селяните?

    Коментиран от #30

    11:29 27.04.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от ""Чайка"":

    Не пускай тото ❗ С твоите прогнози, ако пуснеш фиш с 45 числа пълно комбиниране и тройка няма да улучиш❗
    Нито съм сам,
    нито съм номенклатурчик,
    нито съм натрупал финикийчете от тогава,
    нито съм на нула сега ❗
    😀😀😀

    Коментиран от #35

    11:29 27.04.2026

  • 21 честен ционист

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "град КОЗЛОДУЙ":

    С 1473 евро в една Кения, или Танзания например ще ти стигнат за 73,650 подстрижки средно, докато откакто въведоха това умряло евро в България в бръснарницата до нас вече искат по EUR 15 за елементарна мъжка подстрижка.

    Коментиран от #27, #117

    11:29 27.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Ама ти за АС ли се имаш🤔❗

    11:30 27.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цървул

    4 1 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    11:32 27.04.2026

  • 27 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    може да станете хипар и да не се постригвате толкова често

    Коментиран от #29

    11:33 27.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Не ме учи мене за подстрижте. Знаеш ли защо равините са все с дълги бради?

    11:35 27.04.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "банани има ли ?":

    Като НЕ можеш един НИК да си сложиш-
    тури си един БАНАН в з@д.НИК.@ ❗
    И да, по селата живеят ХОРА, а ти и в София да живееш си със съзнание на СЕЛЯН.ДУР.ИН❗

    11:35 27.04.2026

  • 31 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Аха":

    членове не е носил но е писал докладни срещу нищо неподозиращи хора , просто ги е оклеветявал

    Коментиран от #36

    11:35 27.04.2026

  • 32 дайте и на мен една виетнамка

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "вземи си азиатка за жена":

    каде ги намирате тия икономични виетнамки?

    казват че били много теснички отдоло

    11:36 27.04.2026

  • 33 Бръм

    7 2 Отговор
    Че стигат парите, как да не стигат, просто следвайте потребителската кошница:
    - хляб 3-то качество, имитационно (промоционно) сирене, боб и леща на корем, 2 домата по празниците, сурогатно мляко от БГ ферма (нов внос), шепа хапчета на ставане, шепа хапчета на лягане, ток, вода, 1 билетче за градският транспорт.
    Статистика за 3-ма: баба, дядо и куче?

    Коментиран от #40

    11:37 27.04.2026

  • 34 е как без данъци?

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не може без данъци и на държавата й трябват пари така че ще плащаш , длъжен си

    Коментиран от #48

    11:37 27.04.2026

  • 35 "Чайка"

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При соца се гордеехте, че сте номенклатурчици, сега се криете от това както партизани в землянки

    Коментиран от #54

    11:38 27.04.2026

  • 36 Кажи

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Му да прави като мене тогава! Да дава пари на красавиците на ръка без да се стиска с писане на чекове. И в спалнята да не се стиска!

    11:38 27.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    А ТИ И СЕГА НАЙ-ВЕРОЯТНО ЧИСТИЧ Л@ЙН@Т@ В ОБОРА НА НЯКОИ БОГАТАШ , ТА ЗАТОВА СЕ ПИШЕШ
    "аС" , че и "с коня"🤔❗

    Коментиран от #44

    11:40 27.04.2026

  • 39 ...

    3 0 Отговор
    Със или без наема? Или сме богати и си имаме апартаменти?

    11:40 27.04.2026

  • 40 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бръм":

    голямо разточителство това вашето

    може да ядете попара, веднъж на ден , тъкмо няма да затлъстявате от попарата и със повече хляб я правете без сирене, попарата това

    11:40 27.04.2026

  • 41 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ти кога си спестявал, че и акъл даваш?

    11:41 27.04.2026

  • 42 име

    4 0 Отговор
    Това са пари без наем или ипотека на жилище, нали?

    11:41 27.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 какво ти обяснявам като си неграмотник?

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    граматически е правилно да се пише АС

    защото всички летци които са карали яко самолети са асове
    и във картите само АСО пика цака всичките на чистия бридж , затова е редно да се пише граматически правилно АС

    Коментиран от #61

    11:42 27.04.2026

  • 45 въпрос

    3 2 Отговор
    Как ли живеят докторантите в Германия където получават 1300 евро чисто и 400-600 дават за квартира...818 евро за работещ за издръжка? Тоя по цял ден по барчета и барове ли стои?

    11:43 27.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "е как без данъци?":

    Пак не можеш да сФанеш, че става дума за разликата между МРЗ и Чист доход, който можеш да ползваш❗
    Затова и не пишат какъв доход е нужен
    -нужна е една ЗАПЛАТА от 1473 евро ,
    а КОЛКО ПАРИ са нужни❗

    Коментиран от #55, #57

    11:45 27.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Истината

    9 4 Отговор
    Необходимата сума за издръжка на тричленно семейството е България е минимум 3000 евро .За да имат нормален начин на живот .Тея бо.к.луци на хранилка към организираната престъпност от КНСБ с Тея 1400 евро могат да отидат някъде и да се обесят.Как с 1473 евро ще плащаш
    Ток
    Вода
    Евентуално парно
    Бензин
    Данък винетка
    Данък застраховка
    Данък преглед
    Данък МПС
    Подръжка и ремонт на 1 или 2 МПС
    Данък смет
    Данък сграда
    Недай си Боже да си под наем
    Храна която в България е най скъпата в Европа
    Дрехи
    Разходи от първа необходимост
    Хигиенно санитарни материали
    Евентуално да идеш някъде на кино театър ресторант и т н ......КАК С 1473 ЕВРО ЕДНО СЕМЕЙСТВОТО ЩЕ ИЗКАРА МЕСЕЦА БЕ И..Д..И..О..Т..И ОТ КНСБ? МИ ТО 2-3 ОТ 20 НЕЩА НЕ МОЖЕШ ДА ПОКРИЕШ

    11:47 27.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Нема":

    Тогава си сложи една торба на главата! Ефектът ще е по-добър...

    Коментиран от #75

    11:47 27.04.2026

  • 53 мдааа

    4 1 Отговор
    Когато човек няма аргументи по темата - псува или се захваща за правописа на опонента.

    11:48 27.04.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от ""Чайка"":

    А ти явно и при соца си плюел по хора които дори не познаваш, и сега пак правиш същото - защото само това можеш ❗

    Коментиран от #59

    11:48 27.04.2026

  • 55 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    вие сте много алчен човек номенклатурчик!

    хората едно време са живеели със 120лв месечна заплата и са спестявали ддори

    Коментиран от #79

    11:48 27.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 "Чайка"

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сменяй памПЕРС са, че са не трай !

    Коментиран от #62

    11:50 27.04.2026

  • 58 Даниел

    2 1 Отговор
    Къде е логиката за един човек да са необходими €818 ,а за семейство с дете €1473???
    По-логично е ,ако на човек са нужни €818,то за тричленно семейство сумата да е +250%??!!
    Синдикатите май не защитавам много много обществения интерес!

    11:51 27.04.2026

  • 59 ало номенклатурата

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    обаче верно си бил доносник към МВР-то а? познах ли?

    11:51 27.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "какво ти обяснявам като си неграмотник?":

    НЕграмотнико, пак ли ръсиш мозАк, без да го имаш ❗
    АС и АЗ са ДВЕ различни думи ❗
    И да пишеш АС за себе си е същото , като да пишеш АЗ за пилот или карта в тестето ❗

    Коментиран от #68, #70, #82

    11:52 27.04.2026

  • 62 И тук,

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от ""Чайка"":

    На Галата се усеща ...

    11:52 27.04.2026

  • 63 Пожелавам

    4 0 Отговор
    На този който е написал този пасквил да живее с жена си и детето си с 1473 евро на месец. Аз от своя страна всеки ден ще му се обаждам да му пожелавам хубав и успешен ден в клуба на богатите.

    Коментиран от #69

    11:53 27.04.2026

  • 64 Ей тва журналята

    3 0 Отговор
    Само за пари мислят нищо друго не виждат.

    11:53 27.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Извън

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "АС ЛИ ДА ТА УЧА?":

    Секса го удря и ръчно по няколко пъти на ден. Сама жена трудно ми насмогва.

    11:54 27.04.2026

  • 67 Мъж и Жена с 5 деца

    2 2 Отговор
    400€ са достатъчни за двама, Тдаже с жената спестяваме по 250€ на месец 5-те данъкоплатеца дето сме си направили нямат разходи за сега чакаме да станат на 18 да започнат да плащат данъци и глоби та и ние да си починем малко.Така, че за 5 човека стигат точно 150€.За хартия не даваме пари бършим се с брошурите на Лидъл и Кауфланда така винаги сме в крак с промоциите.От както сме в клуба на богатите заплатите станаха високи трябва да се намалят.

    11:54 27.04.2026

  • 68 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като си Ас, от коя точно боя си?

    Коментиран от #88, #106

    11:54 27.04.2026

  • 69 Весела седмица с Куфланд и Лидол и

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пожелавам":

    Успешно самотаксуване бг geбuлu c geбuлu.

    Коментиран от #73, #74

    11:55 27.04.2026

  • 70 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    АС-ове много, "отвес" един. От раз познай кой е

    Коментиран от #109

    11:56 27.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Нехис

    1 0 Отговор
    При настоящите цени - нормален доход за един човек е 2000 еу нето - храна, сметки, един кредит, месечно обслужване на автомобил.
    Ако сложим и квартира, стават 2400 еу.

    11:57 27.04.2026

  • 73 само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Весела седмица с Куфланд и Лидол и":

    пак ли ще има промоция на бананите?

    Коментиран от #84

    11:57 27.04.2026

  • 74 Най обичаните от българите

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Весела седмица с Куфланд и Лидол и":

    Напълно спазват европейските директиви за кривите краставички и физиономии.

    11:57 27.04.2026

  • 75 Защо

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "хе хе":

    Да се крия, като съм хубав и привлекателен? Не е като да съм неприятен на жените, и да ме отпращат. Обикновено те също искат да видят звяра.

    Коментиран от #81, #85

    11:58 27.04.2026

  • 76 пффф

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "оня с коня":

    Преди време имаше някаква тв сензация - Цеца клизмата, хОди се консултирай с нея!
    Аз мисля, че си много заблуден и не знаеш за какво говориш.

    11:58 27.04.2026

  • 77 Синдикатите като кърлежи

    2 1 Отговор
    Колко работни места спасиха? Нула. Интересува ги само колко ще нарасне, за да нарасне и тяхната. А колко българи имат работа и колко я загубиха не им дреме. Правят се на усурлиянски европейци, а лицемерно се "грижат" за семейството, кое семейство с родител1,2,3 или мама и татко.

    Коментиран от #80

    11:58 27.04.2026

  • 78 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    3 0 Отговор
    много моля ас съм скачал на площада с двата пръста за да има днешно време целогодишно банани във магазина

    вие сега защо ревете не ви разбирам?

    яжте по два банана дневно и всичко е наред

    11:58 27.04.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    А ти си МНОГО ОБЪРКАНО ЧОВЕЧЕ, даже не можеш да разбереш колко много❗
    Не само хората, а и аз съм живял със 120лв заплата❗
    Ама ти откъде да знаеш,
    че тогава токът беше 1 ст нощна и 2 ст дневна,
    че билетчето беше 6 ст, а за закуска в училище стигаха 20 стотинки❗
    Байгън от днешни келеши да учат живелите през 80- те как се е живеело тогава ‼️

    Коментиран от #83, #98

    11:59 27.04.2026

  • 80 ало бастун

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Синдикатите като кърлежи":

    във лидл се търсят продавачки, цани се там , стига рева

    Коментиран от #87

    11:59 27.04.2026

  • 81 Знам кой си!

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Защо":

    Нито си красив, нито си приятен. По-скоро е обратното ...

    Коментиран от #89

    12:00 27.04.2026

  • 82 "Байно"

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много те цакат тука нещо... Що така?
    От соца ли ти имат зъб... Друг отговор...

    Коментиран от #101

    12:00 27.04.2026

  • 83 а имаше ли банани?

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ама нямаше банани

    12:00 27.04.2026

  • 84 Само ти отговарям

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "само питам":

    Ако се самотаксуват май на края на краищата всичко им е на пълна промоция. Защото не е луд който дава банана а който го яде. На промоция от край до край е.

    Коментиран от #86

    12:01 27.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Само ти отговарям":

    мене пари не ми трябват

    мене НАТО ме брани, ЕВРОТАПА ме храни ас само лежа на дивана и ПОПРЪЦКАМ

    12:04 27.04.2026

  • 87 Не се търсят продавачки

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "ало бастун":

    Това е реклама ве човек.

    12:05 27.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Нищо

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Знам кой си!":

    Не знаеш! И на нищо не се научи! Поредният път, в който си жертва на дезинформация, и някой се забавлява на твой гръб! Или някой служи на някого, като прави това с тебе!

    Коментиран от #91

    12:05 27.04.2026

  • 90 и аз имах едно време

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    МР3-ка ама вече има флашки блутууд и такива работи а до минималната заплата всеки знае че с нея сам човек неможе да оцелява ..!

    12:05 27.04.2026

  • 91 Да, бе ....

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Нищо":

    Казах ти, че и за манипулатор не ставаш, щото не си достатъчно умен за това!

    Коментиран от #99

    12:08 27.04.2026

  • 92 хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    крУасан казваш а? добре че не си ял курасан че там ги има в изобилие… като оставим правописа си прав но все пак учи български …

    12:08 27.04.2026

  • 93 Хайдийй

    0 0 Отговор
    Ако си от семейството на 23 годишен депутат над 30 000 лева със сигурност.

    12:08 27.04.2026

  • 94 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "само питам":

    По жени си пада звяра! И то по съвсем истински! Жени, биологично автентични, не хирургични!

    12:08 27.04.2026

  • 95 Пенсионер ОСВ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тези които пазаруват боклуците от Кауфланд Била и Лидл сонсорират швабските пенсионери..
    А те ходят на екскурзии и круизи,най вече не дундуркат внуци като нас..

    12:09 27.04.2026

  • 96 Никой

    1 0 Отговор
    Как така - та ние сме в Клуба на богатите.

    12:10 27.04.2026

  • 97 Лакардии на комунисти

    0 0 Отговор
    КНСБ изкара, че българите живеят в охолство, даже и са милионери. Няма 1500 евро, а за сам 800 евро, кво му плащаш. Толкова сме зле сравнено с Европа, че даже не знаем колко сме зле.

    12:11 27.04.2026

  • 98 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "80 - те"... Три години след ВТОРИЯ ФАЛИТ на България... През 1987 г е ТРЕТИЯ...
    Първия бе 1960г
    В този период на власт беше БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ...
    Това е елементарната причина да сме последни в беднотията.
    Не визирам комунягите. Те НИКОГА няма да го разберат, а и не искат да го разберат, защото - "Комунист, това звучи гордо" !

    12:11 27.04.2026

  • 99 Добре

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Да, бе ....":

    Нека ти да си умната, а аз глупака! Тъй като не искам и очаквам нищо от тебе, все ми е тая! Уморих се да се боря някой, който не е спрял да твърди, че ме няма!

    Коментиран от #100

    12:14 27.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от ""Байно"":

    Защото са НИКОЙ и си мислят, че като плюят по НЯКОЙ ще станат вИлики😉

    12:17 27.04.2026

  • 102 А ти?

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Добре че си го осъзнал!":

    Дали ще се определиш като умна? Аз бих те ооределил като агресивна! И като някой, който няма капчица доверие човеците!

    Коментиран от #103, #105

    12:20 27.04.2026

  • 103 Аха!

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "А ти?":

    Не са ли ти казвали, че да подслушваш чужди разговори е неприлично?

    Коментиран от #111

    12:23 27.04.2026

  • 104 ганя български

    0 0 Отговор
    от ден на ден положението е все по тревожно българитна живее на прага на бедност и едва вързва двата края а ония онт парламента взимат тлъсти дзаплати е хич ама хич не ги е еня за народа те самодоволно потриват ръце а народа кучета го ялши така еэ 35ф години и ще продължава още нищо че нови месии вдигат лозунги

    12:23 27.04.2026

  • 105 И да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "А ти?":

    Имаш късмет, че не си ме срещал! Защото щеше да рзабереш, че освен, че съм агресивна, имам и тежка ръка.

    Коментиран от #113

    12:25 27.04.2026

  • 106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "хмм":

    Прочети ком.12 , за да влезеш в час❗

    Коментиран от #107

    12:26 27.04.2026

  • 107 Друго искам да знам

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо ти цензурираха отговора?

    Коментиран от #112, #119

    12:27 27.04.2026

  • 108 оня с коня

    0 0 Отговор
    Безпределно нагла и жестока е ХИБРИДНАТА ВОЙНА която русия води срещу българия,затова и тук ГЪМЖИ от руски платени Тролове.Ето го и Примера:ВСИЧКИ досегашни Постове в Статията са писани от Русофилски Трол с МОЯ ник което хич не е случайно,а съвсем преднамерено и обмислено.А ЗАЩО точно това Същество трябва да пише от мое име?Това вече го решава хитрият му Началник,който е преценил че като най-глупав и нагъл отлично ЩЕ СЕ СПРАВИ С РАБОТАТА,т.е.да ме НЕГЛИЖИРА заради Русофобските ми схващания.А какво ще стане ако си сменя ника?Ами същото- Тролът моментално ще започне да пише и с него,даже и ще ЛИКУВА че е извоювал Победа.И да уточним:Дядо Иван не е на Дунава къкто твърдят русофилите- той е вътре в България и ЩЪКА между нас необезпокоявано!

    12:29 27.04.2026

  • 109 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "....":

    Не става само с точки, трябва и четене ❗
    Многото АС-ове ги пише ЕДИН неграмотник с МНОГО никове дето все се пише " аС ям...", "аС мога ..."❗
    И никъде в коментарите НЯМА НИЩО за отвес❗

    12:32 27.04.2026

  • 110 Нищо

    0 0 Отговор
    Не подслушвам! Както знаеш, аз съм много умен! Прочитам ненаписаното, виждам невидимото, и чувам неказаното. Пътят към мен минава през истината, защото разкривам всяка лъжа! А пистовнстващата лъжа само ме натъжава, защото разбирам, че нищо няма да се получи. Не осъждам, не изисквам, но......мое право е, да не се съглася да живея в лъжа!

    Коментиран от #115, #118

    12:33 27.04.2026

  • 111 Ком.

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Аха!":

    Номер 110 е за теб!

    12:35 27.04.2026

  • 112 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Друго искам да знам":

    Питай ми де ра тор чи ту❗
    В посочения ком. ставаше дума, че за да влезеш в нечий спор, трябва да си прочел коментарите, за да знаеш за какво иде реч❗

    12:36 27.04.2026

  • 113 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "И да знаеш":

    Най тежко когато те шамаросват, а когато те предават!

    Коментиран от #116

    12:36 27.04.2026

  • 114 Българин

    0 0 Отговор
    За да живее човек, като прееди 40 години, му трябва 7-8000 евро месечно. И това е ако вече има апртамент и коли. Всички, които имат по-малко са жертви на прехода!

    12:36 27.04.2026

  • 115 ТИ СИ МАНИПУЛАТОР!

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Нищо":

    ДАЖЕ НАГЪЛ МАНИПУЛАТОР!
    НО НА МЕН НЕ МИ МИНАВАТ ТИЯ!

    12:38 27.04.2026

  • 116 ЩЕ ТЕ ШАМАРОСАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Не е":

    ЗАЩОТО МНОГО ТИ ЛИПСВА НЯКОЙ ДА ГО НАПРАВИ!
    АЗ СЪЩО МОГА ДА ЧЕТА МИСЛИ...

    12:40 27.04.2026

  • 117 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Еми смятай колко е доволна фризьорката, която с лекота си докарва 15-20 хиляди евро. Всеки месец. Реално си купува вила в Гърция за една година, или апартамент в София за две! Колите се сменят през 2-3 години, всяка година почивки в Ница и Сен Мартен. И това за всеки плочкаджия, водопроводчик, фризьорка, маникюристка, автобояджия! Хора, които си вадят хляба с ръцете. А тия дето прехвърлят бумажки по бюрата, за тях е лошо, щото с 1200 или 1500 евро няма оправия!

    12:41 27.04.2026

  • 118 Не ме лъжи!

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Нищо":

    Напоследък парченца от цялостната картина сами ме намират...

    12:44 27.04.2026

  • 119 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Друго искам да знам":

    Като искаш да знаеш- чети❗
    Никъде АЗ не съм писал за СЕБЕ СИ , че съм АС❗
    Оня с коня и с още пет Ника пише:
    " ас мога..." ... "ас скачах..." ❗
    Дано сега сФанеш колко нелеп беше въпросът ти към мен❗

    Коментиран от #120

    12:46 27.04.2026

  • 120 пфф

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много станахте лудите тук.

    12:47 27.04.2026

  • 121 Гост

    1 0 Отговор
    Тая сума, която са дали безграмотниците от канесебето умножена, поне, по 2

    12:48 27.04.2026

