Ваня Григорова: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия

"Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия, заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова, независим общински съветник.

Днес СОС обсъжда доклад за промяна в състава на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на нови членове с вносители общински съветници от групите на "Продължаваме Промяната-Демократична България", "Спаси София" и "Синя София".

Според нея подготовката за концесия се прави с "немощното управление" на общинското дружество, подчинено на определени икономически кръгове. Григорова упрекна кмета на София Васил Терзиев и неговите заместник-кметове, че бездействат по темата. Не може дори елементарна обществена поръчка в автотранспорта да премине и да бъде завършена ефективно, каза общинският съветник. Тя коментира последната обществена поръчка, с която ще бъдат закупени автобуси на десет пъти по-високи цени. Тези средства, които ще бъдат дадени за тези автобуси, би трябвало да се използват за здравеопазване например, но те ще отидат в нечии банкови сметки, каза общинският съветник.

Според нея ръководството на общинското дружество нехае за това, че гаражите губят сервизни работници и шофьори, като в същото време внася работна ръка от трети държави. Докато това ръководство не може да направи една обществена поръчка, за да осигури ваучери за храна, виждаме как служителите насилствено преминават през обучения за лидерство и английски език, каза Григорова. Според нея е очевидно, че тези обучения се правят или от фирми, близки до ръководството на "Столичен автотранспорт" или до т.нар. икономическо мнозинство в СОС.

Ваня Григорова упрекна групата на БСП в СОС и нейния председател Иван Таков, че подкрепят доклада за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт". "Общинските съветници на БСП са жертви на домашно насилие, което се упражнява на "Леге" 10 вече два дни, в следствие на което ще видите как ще гласуват след малко в залата", заяви Ваня Григорова.

Кметът Васил Терзиев поиска на 10 февруари оставката на директора на общинското дружество "Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов и настоя за незабавно откриване на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.