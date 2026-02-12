Ваня Григорова: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия

"Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия, заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова, независим общински съветник.
Днес СОС обсъжда доклад за промяна в състава на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на нови членове с вносители общински съветници от групите на "Продължаваме Промяната-Демократична България", "Спаси София" и "Синя София".
Според нея подготовката за концесия се прави с "немощното управление" на общинското дружество, подчинено на определени икономически кръгове. Григорова упрекна кмета на София Васил Терзиев и неговите заместник-кметове, че бездействат по темата. Не може дори елементарна обществена поръчка в автотранспорта да премине и да бъде завършена ефективно, каза общинският съветник. Тя коментира последната обществена поръчка, с която ще бъдат закупени автобуси на десет пъти по-високи цени. Тези средства, които ще бъдат дадени за тези автобуси, би трябвало да се използват за здравеопазване например, но те ще отидат в нечии банкови сметки, каза общинският съветник.
Според нея ръководството на общинското дружество нехае за това, че гаражите губят сервизни работници и шофьори, като в същото време внася работна ръка от трети държави. Докато това ръководство не може да направи една обществена поръчка, за да осигури ваучери за храна, виждаме как служителите насилствено преминават през обучения за лидерство и английски език, каза Григорова. Според нея е очевидно, че тези обучения се правят или от фирми, близки до ръководството на "Столичен автотранспорт" или до т.нар. икономическо мнозинство в СОС.
Ваня Григорова упрекна групата на БСП в СОС и нейния председател Иван Таков, че подкрепят доклада за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт". "Общинските съветници на БСП са жертви на домашно насилие, което се упражнява на "Леге" 10 вече два дни, в следствие на което ще видите как ще гласуват след малко в залата", заяви Ваня Григорова.
Кметът Васил Терзиев поиска на 10 февруари оставката на директора на общинското дружество "Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов и настоя за незабавно откриване на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #11
12:56 12.02.2026
2 ДС Терзиев
12:56 12.02.2026
3 Опа
Коментиран от #8
12:59 12.02.2026
4 Доказано
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Последният Софиянец, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!
Коментиран от #12, #15
13:01 12.02.2026
5 Любопитен
13:03 12.02.2026
6 гражданин
13:04 12.02.2026
7 хихи
13:04 12.02.2026
8 Сигурно
До коментар #3 от "Опа":не знаеш, но досега Газпром не е платил и една стотинка/цент по този договор, дори не осчетоводява такива разходи. Можеш ли да покажеш подписа на Радев върху този договор?
13:05 12.02.2026
9 Вместо
13:05 12.02.2026
10 Коня Солтуклиева
... "Ваня Григорова: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия Ваня Григорова"
13:06 12.02.2026
11 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":всички го знаят, не е новина.
13:06 12.02.2026
12 Така е
До коментар #4 от "Доказано":Този е абсолютен мошеник, или тотално куку. Не му обръщай внимание.
Коментиран от #14
13:07 12.02.2026
13 Охххх
13:08 12.02.2026
14 Свидетел
До коментар #12 от "Така е":И лъжеше още, че бил хотелиер.
13:10 12.02.2026
15 Мисля,
До коментар #4 от "Доказано":че зад тоя ник се крият повече и ди оти. Стилистиката е различна.
Коментиран от #17
13:12 12.02.2026
16 Концесия
Столичен транспорт също има апетитни възможности за концесия.
А въвеждането на рестриктивни парко платени бембени зони са в услуга на концесионерите.
13:15 12.02.2026
17 Възможно е,
До коментар #15 от "Мисля,":но квалификацията ви за тях е една- започва с И, завършва на ОТИ, а посредата има ДИ.
13:22 12.02.2026
18 123456
13:30 12.02.2026
19 зевзек
Коментиран от #22
13:33 12.02.2026
20 Ох-х.....Ваня
13:40 12.02.2026
21 Милан Григоров
Коментиран от #23
13:51 12.02.2026
22 кезвез
До коментар #19 от "зевзек":Има цигански черти.
13:51 12.02.2026
23 Сандо
До коментар #21 от "Милан Григоров":Не друже , питането е кой ще е концесионера ? Дали ще можем да се сетим или ще е добре опакован като чужденец ?
13:56 12.02.2026
24 Сиган,
Коментиран от #25
14:06 12.02.2026
25 БДЖ то
До коментар #24 от "Сиган,":в Цигания ли?
14:07 12.02.2026
26 Реалист
14:15 12.02.2026
27 Сиган,
14:15 12.02.2026
28 газо
14:26 12.02.2026