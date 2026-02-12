Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ваня Григорова: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия

12 Февруари, 2026 12:55 1 338 28

  • ваня григорова-
  • столичен автотранспорт-
  • концесия

Според нея подготовката за концесия се прави с "немощното управление" на общинското дружество, подчинено на определени икономически кръгове

Ваня Григорова: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия, заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова, независим общински съветник.

Днес СОС обсъжда доклад за промяна в състава на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на нови членове с вносители общински съветници от групите на "Продължаваме Промяната-Демократична България", "Спаси София" и "Синя София".

Според нея подготовката за концесия се прави с "немощното управление" на общинското дружество, подчинено на определени икономически кръгове. Григорова упрекна кмета на София Васил Терзиев и неговите заместник-кметове, че бездействат по темата. Не може дори елементарна обществена поръчка в автотранспорта да премине и да бъде завършена ефективно, каза общинският съветник. Тя коментира последната обществена поръчка, с която ще бъдат закупени автобуси на десет пъти по-високи цени. Тези средства, които ще бъдат дадени за тези автобуси, би трябвало да се използват за здравеопазване например, но те ще отидат в нечии банкови сметки, каза общинският съветник.

Според нея ръководството на общинското дружество нехае за това, че гаражите губят сервизни работници и шофьори, като в същото време внася работна ръка от трети държави. Докато това ръководство не може да направи една обществена поръчка, за да осигури ваучери за храна, виждаме как служителите насилствено преминават през обучения за лидерство и английски език, каза Григорова. Според нея е очевидно, че тези обучения се правят или от фирми, близки до ръководството на "Столичен автотранспорт" или до т.нар. икономическо мнозинство в СОС.

Ваня Григорова упрекна групата на БСП в СОС и нейния председател Иван Таков, че подкрепят доклада за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт". "Общинските съветници на БСП са жертви на домашно насилие, което се упражнява на "Леге" 10 вече два дни, в следствие на което ще видите как ще гласуват след малко в залата", заяви Ваня Григорова.

Кметът Васил Терзиев поиска на 10 февруари оставката на директора на общинското дружество "Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов и настоя за незабавно откриване на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Вчера в последния ден Гроздан Караджов подари БДЖ на Тиквата за 12 години.

    Коментиран от #4, #11

    12:56 12.02.2026

  • 2 ДС Терзиев

    5 5 Отговор
    Квото кажат от Петрохан това ще бъде.

    12:56 12.02.2026

  • 3 Опа

    8 4 Отговор
    Готвят ни нов Боташ. Васил Терзиев ще даде столичния автотранспорт на негови хора за много години напред и с неустойки равносилно на сумата за целия период. Както Румен Радев ни навъртя с Боташ за 13 години да платим 6 милиарда.

    Коментиран от #8

    12:59 12.02.2026

  • 4 Доказано

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последният Софиянец, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!

    Коментиран от #12, #15

    13:01 12.02.2026

  • 5 Любопитен

    5 7 Отговор
    Дано наистина го дадат на концесия защото то се е превърнало в хранилка за шофьорите и кондукторите, които постоянно изнудват общината за по-високи заплати. В момента в София шофьорите печелят повече след данъци от транспорта в Мадрид или Берлин.

    13:03 12.02.2026

  • 6 гражданин

    11 0 Отговор
    Мафията е не само в транспорта , а е обхванала цялата цържава .И ако имаше истински съд и прокуратура затворите ни нямаше да поберат бандитите !!

    13:04 12.02.2026

  • 7 хихи

    1 1 Отговор
    🔞🔞🔞 хихи

    13:04 12.02.2026

  • 8 Сигурно

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Опа":

    не знаеш, но досега Газпром не е платил и една стотинка/цент по този договор, дори не осчетоводява такива разходи. Можеш ли да покажеш подписа на Радев върху този договор?

    13:05 12.02.2026

  • 9 Вместо

    1 3 Отговор
    Това цвете избрахте десарското ухо лама Васил Петрохан Ст ки,яж ТТ е му сега ча Ко рите

    13:05 12.02.2026

  • 10 Коня Солтуклиева

    3 1 Отговор
    Ваня кой ще я вземе на концесия?! :))
    ... "Ваня Григорова: "Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия Ваня Григорова"

    13:06 12.02.2026

  • 11 Това

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    всички го знаят, не е новина.

    13:06 12.02.2026

  • 12 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доказано":

    Този е абсолютен мошеник, или тотално куку. Не му обръщай внимание.

    Коментиран от #14

    13:07 12.02.2026

  • 13 Охххх

    1 2 Отговор
    ма Ванче.

    13:08 12.02.2026

  • 14 Свидетел

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    И лъжеше още, че бил хотелиер.

    13:10 12.02.2026

  • 15 Мисля,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доказано":

    че зад тоя ник се крият повече и ди оти. Стилистиката е различна.

    Коментиран от #17

    13:12 12.02.2026

  • 16 Концесия

    1 0 Отговор
    за апетитна част от ЖП транспорт с вагони на ЖП.
    Столичен транспорт също има апетитни възможности за концесия.
    А въвеждането на рестриктивни парко платени бембени зони са в услуга на концесионерите.

    13:15 12.02.2026

  • 17 Възможно е,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мисля,":

    но квалификацията ви за тях е една- започва с И, завършва на ОТИ, а посредата има ДИ.

    13:22 12.02.2026

  • 18 123456

    4 0 Отговор
    Тая на коя планета живее? Разбира ли изобщо какво се говори и какво се случва около нея или е тотално изперкала от общуването с илитерати? Кметът Терзиев не само, че не бездейства, а иска оставката на шефа на Столичен автотранспорт. А любимия СОС на Ваня Григорова начело с ГЕРБ, БСП и ИТН оставя на поста им всички корумпета и крадци в Столичен автотранспорт.

    13:30 12.02.2026

  • 19 зевзек

    2 5 Отговор
    Ванчето е супер, но трябва да направи нещо за тази проблемна коса, разваля и общия имидж, иначе за годините си е перфектна, тяло, женственост, сексапил, интелект, екзотично бижу, най красивата политичка, а дори не е депутат

    Коментиран от #22

    13:33 12.02.2026

  • 20 Ох-х.....Ваня

    1 1 Отговор
    Ох-х....Котьо

    13:40 12.02.2026

  • 21 Милан Григоров

    2 0 Отговор
    То и тунела под х.петрохан и изваждане на земи като защитени ще е на концесия за много миляеди и години с "немощното съдействие" на държавата. При това си е официално обявено. Питането е при дренирането на тунелите какво ще се случи с водата над тях ? Естествено и цялата еко система ? Разбира се тук ще ни обяснят колко сме прости и че въздействието ще е минимално ... Жалко за ...

    Коментиран от #23

    13:51 12.02.2026

  • 22 кезвез

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "зевзек":

    Има цигански черти.

    13:51 12.02.2026

  • 23 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Милан Григоров":

    Не друже , питането е кой ще е концесионера ? Дали ще можем да се сетим или ще е добре опакован като чужденец ?

    13:56 12.02.2026

  • 24 Сиган,

    1 0 Отговор
    а БДЖ-то???

    Коментиран от #25

    14:06 12.02.2026

  • 25 БДЖ то

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сиган,":

    в Цигания ли?

    14:07 12.02.2026

  • 26 Реалист

    2 0 Отговор
    Тази и много алчна римлянка...!

    14:15 12.02.2026

  • 27 Сиган,

    2 0 Отговор
    а БДЖ-то??? Договор с катастрофаджии за 12 години

    14:15 12.02.2026

  • 28 газо

    1 0 Отговор
    отгазофустата

    14:26 12.02.2026

