Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Работник е с почти ампутирана ръка след трудова злополука в Златоград

28 Април, 2026 12:46 849 12

  • пострадал-
  • работник-
  • златоград

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник в бившия военен завод в Златоград е пострадал днес при трудова злополука, лявата му ръка е почти ампутирана, каза пред БТА директорът на ОД на МВР в Смолян ст. комисар Костадин Пачеджиев.

Очаква се в Златоград да кацне хеликоптер, който да транспортира пострадалия до болница в София.

Инцидентът с 67-годишния стругар Н.Д. е станал на работното място, машината е захванала лявата ръка на работника, уточниха от полицията. Травмите по ръката са тежки, мъжът е загубил много кръв. Има и други наранявания. По случая е образувано досъдебно производство. Информирана е Инспекцията по труда.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 11 Отговор
    едно порязване кар стигне медиите става ампутация

    12:48 28.04.2026

  • 2 ъгъл

    1 1 Отговор
    ст. комисар Костадин Пачкаджиев.

    12:49 28.04.2026

  • 3 Елит от са7анисти

    9 1 Отговор
    Това е вече ежедневие в България.
    И както винаги, работодателят ще получи само само символичен плесник по врата. А животът на човека и на семейството му, ще бъде завинаги съсипан.

    12:52 28.04.2026

  • 4 Сталин

    10 1 Отговор
    Живота на робите в цървул ланд е евтин,един като падне друг ще го смени

    Коментиран от #8

    12:53 28.04.2026

  • 5 в кратце

    5 3 Отговор
    Очаква се в Златоград да кацне междузвезден кораб на джедаите, който да транспортира пострадалия до болница на друга планета и там да бъде излекуван, и после върнат на Земята.

    12:54 28.04.2026

  • 6 Сталин

    4 5 Отговор
    Струг още от времето на Тодор Живков,няма по смешна и жалка държава в клуба на богатите,вече и в Африка има стругове с цифрово управление и пълна автоматика

    Коментиран от #12

    12:55 28.04.2026

  • 7 Човекът

    14 0 Отговор
    гони 70 - те и на струга...... И на стари години , вместо да си почива , сега и инвалид . Нелепо .

    Коментиран от #9

    12:56 28.04.2026

  • 8 ДА АМА ТОЧНО СТРУГАРИ И ФРЕЗИСТИ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    НЯМАААААА.......

    13:06 28.04.2026

  • 9 ЗАПАДналата половина на света

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Човекът":

    Скоро няма да има пенсии. В цяла Европа пенсионните фондове са изядени, укрити по джобовете и раздадени на имигрантите. Ще работим докато ни държат краката и ръцете, след това като навсякъде в ЗАПАДналия свят - бездомни до кофата за боклук, докъдето изкараме - дотам.
    В ютюб има видеа от САЩ, хора стават от количките и бягат от Бърза помощ. Иначе ще дължат 20 бона само за това, че са ги закарали до болницата. Някои хора дължат 200 000 заради счупен крак...
    Хора на по 80+ години работят и още не е възможно да се пенсионират. Работници в Амазон не ги пускат да се приберат в склада, а идва торнадо. За да не умрат случайно на работнито място и да се наложи да им плащат на семействата... Работник в Амазон паднал и умрял на работното място миналата седмица, а останалите били накарани да работят до края на деня до трупа му...
    Това е ЗАПАДът...

    13:17 28.04.2026

  • 10 Дзак

    3 0 Отговор
    Човек трябва да внимава много когато работи с машини!

    13:27 28.04.2026

  • 11 Любопитен

    2 0 Отговор
    Дядката колко дена не е почивал? Сигурно от месеци работи без прекъсване, щото сега има война и има големи премии. Сега си е получил и доживотната премия.На 67 годишен, докторите не могат нищо да му възстановят. Така ще е оттук нататък. Дано поне завода да плати и хеликоптера.

    13:34 28.04.2026

  • 12 Ти си голям

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    разбирач...
    Само дето цифровия струг не може да замени универсалния, нито пък универсалния да замени цифровия! Тези машини се допълват взаимно и то чудесно, но едната не може да свърши еаботата на другата! Това ти го казвам щото имам и двата типа машини, и знам много добре коя за какво става. Мога да те уверя, че универсалния струг като употреба е в основата на всички машини и ще остане последната работеща машина на човечеството ако се наложи, пък ти ръси мозък да ти се смеят, разбирач...

    14:06 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове