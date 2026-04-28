Работник е с почти ампутирана ръка след трудова злополука в Златоград

Работник в бившия военен завод в Златоград е пострадал днес при трудова злополука, лявата му ръка е почти ампутирана, каза пред БТА директорът на ОД на МВР в Смолян ст. комисар Костадин Пачеджиев.
Очаква се в Златоград да кацне хеликоптер, който да транспортира пострадалия до болница в София.
Инцидентът с 67-годишния стругар Н.Д. е станал на работното място, машината е захванала лявата ръка на работника, уточниха от полицията. Травмите по ръката са тежки, мъжът е загубил много кръв. Има и други наранявания. По случая е образувано досъдебно производство. Информирана е Инспекцията по труда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
12:48 28.04.2026
2 ъгъл
12:49 28.04.2026
3 Елит от са7анисти
И както винаги, работодателят ще получи само само символичен плесник по врата. А животът на човека и на семейството му, ще бъде завинаги съсипан.
12:52 28.04.2026
4 Сталин
Коментиран от #8
12:53 28.04.2026
5 в кратце
12:54 28.04.2026
6 Сталин
Коментиран от #12
12:55 28.04.2026
7 Човекът
Коментиран от #9
12:56 28.04.2026
8 ДА АМА ТОЧНО СТРУГАРИ И ФРЕЗИСТИ
До коментар #4 от "Сталин":НЯМАААААА.......
13:06 28.04.2026
9 ЗАПАДналата половина на света
До коментар #7 от "Човекът":Скоро няма да има пенсии. В цяла Европа пенсионните фондове са изядени, укрити по джобовете и раздадени на имигрантите. Ще работим докато ни държат краката и ръцете, след това като навсякъде в ЗАПАДналия свят - бездомни до кофата за боклук, докъдето изкараме - дотам.
В ютюб има видеа от САЩ, хора стават от количките и бягат от Бърза помощ. Иначе ще дължат 20 бона само за това, че са ги закарали до болницата. Някои хора дължат 200 000 заради счупен крак...
Хора на по 80+ години работят и още не е възможно да се пенсионират. Работници в Амазон не ги пускат да се приберат в склада, а идва торнадо. За да не умрат случайно на работнито място и да се наложи да им плащат на семействата... Работник в Амазон паднал и умрял на работното място миналата седмица, а останалите били накарани да работят до края на деня до трупа му...
Това е ЗАПАДът...
13:17 28.04.2026
10 Дзак
13:27 28.04.2026
11 Любопитен
13:34 28.04.2026
12 Ти си голям
До коментар #6 от "Сталин":разбирач...
Само дето цифровия струг не може да замени универсалния, нито пък универсалния да замени цифровия! Тези машини се допълват взаимно и то чудесно, но едната не може да свърши еаботата на другата! Това ти го казвам щото имам и двата типа машини, и знам много добре коя за какво става. Мога да те уверя, че универсалния струг като употреба е в основата на всички машини и ще остане последната работеща машина на човечеството ако се наложи, пък ти ръси мозък да ти се смеят, разбирач...
14:06 28.04.2026