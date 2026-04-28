Елизара Янева с нов триумф на червените кортове във Висбаден

Българската тенисистка Елизара Янева продължава с доброто си представяне на престижния турнир във Висбаден, Германия. Само на 19 години, талантливата пловдивчанка демонстрира завидна форма и хладнокръвие, като записа поредна категорична победа на червени кортове.

След като премина през квалификациите с две убедителни победи без загубен сет, Янева не остави шанс и на първата си съперничка в основната схема. В оспорван двубой, продължил 1 час и 46 минути, българката надигра шведката Кайса Хенман с резултат 6:3, 7:5.

Със стабилна игра от основната линия и отлична концентрация в ключовите моменти, Елизара затвърди реномето си на една от най-обещаващите млади тенисистки у нас.

В следващия кръг Янева ще се изправи срещу победителката от срещата между чехкинята Луцие Хавличкова и латвийката Даря Семенистая.