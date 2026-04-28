Елизара Янева с нов триумф на червените кортове във Висбаден

28 Април, 2026 15:19 402 1

Българката постигна успех над шведката Кайса Хенман

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Елизара Янева продължава с доброто си представяне на престижния турнир във Висбаден, Германия. Само на 19 години, талантливата пловдивчанка демонстрира завидна форма и хладнокръвие, като записа поредна категорична победа на червени кортове.

След като премина през квалификациите с две убедителни победи без загубен сет, Янева не остави шанс и на първата си съперничка в основната схема. В оспорван двубой, продължил 1 час и 46 минути, българката надигра шведката Кайса Хенман с резултат 6:3, 7:5.

Със стабилна игра от основната линия и отлична концентрация в ключовите моменти, Елизара затвърди реномето си на една от най-обещаващите млади тенисистки у нас.

В следващия кръг Янева ще се изправи срещу победителката от срещата между чехкинята Луцие Хавличкова и латвийката Даря Семенистая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 файчо

    0 0 Отговор
    Мъного добъре!

    15:51 28.04.2026

