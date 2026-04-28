Янкулов поиска дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев

Янкулов поиска дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев

28 Април, 2026 15:04 1 060 7

Утре Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев от Административен съд – София-област, съобщиха от Министерството на правосъдието (МП).

В предложението се посочва, че в качеството си на и.ф. председател на Административен съд – Русе съдия Василев е станал посредник в опит за неправомерно влияние от страна на Драгомир Кояджиков, член на СК на ВСС, върху съдия Ивайло Йосифов по повод участието му в конкурсната процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Русе, уточни dariknews.bg.

В прессъобщението се посочва още, че според изнесените данни в публичното пространство, съдия Василев е казал на съдия Йосифов да се оттегли от участието си в конкурса, като му е предал информация от името на Кояджиков, че няма да получи подкрепа при гласуването във ВСС. В разговора са отправени и внушения за предрешен изход от процедурата, както и предупреждения за неблагоприятни последици при несъгласие от страна на Йосифов, посочват от министерството.

На свой ред Йосифов е заявил, че ще разгласи случилото се публично при изслушването му в СК на ВСС, и че ще подаде жалба до Държавна агенция „Национална сигурност“. По-късно съдия Василев направил опит да омаловажи казаното и да разубеди колегата си да разгласява случая, и да сигнализира компетентните органи.

В предложението на министър Янкулов се посочва, че независимо дали съдия Василев действително е провел разговор с Кояджиков или си е измислил този разговор, в първия случай той става проводник на неправомерно влияние, а във втория нарушава забраната да интригантства. В качеството си на административен ръководител той не само не се е дистанцирал от твърдяното влияние, но активно е участвал в неговото предаване към друг съдия, включително чрез внушения за предопределен резултат от конкурсна процедура и настояване за оттегляне на кандидатура.

Установени са и опити за разубеждаване на засегнатия съдия да разгласява случая и да сигнализира компетентните органи, което само по себе си представлява форма на недопустим натиск и разкрива съзнание за неправомерност на поведението. Така се създава „впечатление за стремеж към прикриване на подобни практики“ и „за съществуване на неформални канали за влияние върху кадрови решения“, смята служебният правосъден министър.

Според него с действията си съдия Василев е нарушил основни принципи на Кодекса за етично поведение на българските съдии, включително задължението да не допуска каквото и да е влияние или натиск, и особено, когато съдията е на ръководна длъжност да не се поддава на натиск и внушения от какъвто и да е характер, да не толерира и своевременно пресича проявите на доносничество и интригантство, както и изискванията за високи морални качества, почтеност и благоприличие.

Утре Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор към датата на внасяне на предложението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    2 1 Отговор
    Кой човек в България има собственно име Кояджик?!

    15:07 28.04.2026

  • 2 Зъл пес

    3 7 Отговор
    Още два дни и си аут бе Янкуле,не се напиняй.

    Коментиран от #5

    15:13 28.04.2026

  • 3 Цвете

    4 1 Отговор
    ПРАВИЛНО. КАРАЙТЕ ГИ ПОДРЕД. МНОГО ВЗЕХА ДА СИ ВЪОБРАЗЯВАТ ,ЧЕ СА НЕСМЕНЯЕМИ.🕸👏👍🇧🇬👏

    15:21 28.04.2026

  • 4 ПОЧВА СЕ ,ТРЕСЕ СЕ

    3 2 Отговор
    Обора на мафията ! Ще го отнесат някои от шишовиге

    Коментиран от #7

    15:24 28.04.2026

  • 5 ИСТИНАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зъл пес":

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    Демократични избори както в другите държави от ЕС!
    1/ активна регистрация , както в другите държави от ЕС.
    Там няма нито една "мъртва душа" в избирателните списъци, а тук са стотици хиляди!
    2/ Възможност за гласуване и по пощата!
    И то поне седмица преди изборният ден!
    Както е в другите държави от ЕС.
    3/ Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита като невалидно,
    както в другите държави от ЕС!
    А не с гласовете на неотбелязалите преференция
    да се привилегироват водачите на партийни листи
    и да се бетонира изборът им.В нарушение на Конституцията!

    Коментиран от #6

    15:29 28.04.2026

  • 6 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНАТА":

    А още по-добре ако се премахнат и служебните кабинети,се намалят хрантутниците поне наполовина,се намалят заплатите им,се вдигне изборната бариера на 7-8 %,се отнемат разни привилегии,е тогава ще тръгнем в добра посока.

    15:43 28.04.2026

  • 7 Шушумиги

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПОЧВА СЕ ,ТРЕСЕ СЕ":

    Кога ли и мъжете в бг ще се затресат,Вовата има нужда от пушечно месо.Ще ревете за Бойко помнете ми думата.

    15:45 28.04.2026

